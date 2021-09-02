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Мировой океан World Ocean

Мировой океан - World Ocean

Так выглядит Земля со стороны Тихого океана. Мировой океан покрывает почти 70,8 % земной поверхности. Так выглядит Земля со стороны Тихого океана. Мировой океан покрывает почти 70,8 % земной поверхности.
Так выглядит Земля со стороны Тихого океана. Мировой океан покрывает почти 70,8 % земной поверхности.

СОБЫТИЯ


02.09.2021 Sitronics KT оборудовала голографический театр в Музее Мирового океана

Sitronics KT установила в калининградском Музее Мирового океана мультимедийную инсталляцию для показа персонажей и объектов новой экспозиции с «эффектом присутствия». Оборудование установлено в экспозиции «Глубина» главного корпуса музея. Пе
17.02.2020 РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана

еятельность связана с морскими перевозками. Благодаря сотрудничеству с итальянскими партнерами, отныне можно говорить о возможности доступа к услуге «Морской VSAT» от РТКОММ практически в любой точке Мирового океана, включая прибрежные зоны всех континентов». «Милано телепорт» – поставщик спутниковой связи Италии. Компания обладает спутниковой инфраструктурой, обеспечивающей глобальное пред
07.01.2018 Уровень кислорода в мировом океане опасно снижается

наблюдать рост добычи, что приводит к ошибочным выводам о том, что экологическая ситуация в мировом океане улучшается. Однако это не так, и в прибрежных зонах экосистемы разрушаются, так как ли
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана

Российская ИТ-компания «Цифровое Проектирование», входящая в группу «Диджитал Дизайн», выступила с инициативой создания «Интеллектуальной динамической карты возобновляемых источников энергии» Мирового океана. Презентация и защита проекта состоялась 28 февраля в НГТУ на заседании рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «МариНет» Национальной технологической инициатив
31.12.2015 В новом году начнется репетиция генеральной уборки в океане

Технологию плавающей плотины, способной захватить и удерживать пластиковый мусор (пакеты, ПЭТ-бутылки и т. п.) впервые испытают в 2016 г. Это будет первый тест в открытом океане: 100-метровый барьер разместят в 23 км от береговой линии Нидерландов. Если тесты пройдут успешно, к 2020 г. аналогичный барьер длиной 100 км установят в районе большого скопления мусора
13.10.2015 Пищевая цепь мирового океана разрушается

В журнале PNAS морские экологи из Университета Аделаиды опубликовали исследование, которое указывает на мрачное будущее мирового океана. Если глобальные выбросы парниковых газов сохранятся на текущем уровне или  вырастут, морские экосистемы по всему миру будут нарушены.  Это первый глобальный анализ реакции морс
07.11.2013 Ученые научились предсказывать высоту волн в океане

сит точность прогнозов океанической погоды, что крайне важно, поскольку примерно на 70% поверхности мирового океана доминируют волны, и человек должен уметь предсказывать их появление.
23.09.2013 В океане обнаружили новую опасность для биосферы

рии производят огромное количество азота, который потенциально может повлиять на климат планеты Ученые удивлены тем, что анаммокс бактерии способны вызвать такие масштабные явления. В других регионах мирового океана производством азота занимаются денитрифицирующие бактерии, которые производят азот в процессе разложения органических материалов, а не поглощения аммиака. Но денитрифицирующим б
16.07.2013 Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана?

фораминиферами и другими мелкими существами. Организмы процветали и плодились в огромных количествах, но несколько сот лет спустя так же неожиданно исчезли. Ранее считалось, что такой всплеск жизни в океане связан с железом. Но новое исследование говорит о том, что железо, вполне вероятно, не сыграло такой важной роли, как принято считать. Ученые склонны полагать, что жизнь большому количес
15.07.2013 Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана?

к же неожиданно исчезли. Расцвет жизни в северной части Тихого океана 14 000 лет назад вызван удачным стечением обстоятельств, а не ростом количества железа Ранее считалось, что такой всплеск жизни в океане связан с железом. Но новое исследование говорит о том, что железо, вполне вероятно, не сыграло такой важной роли, как принято считать. Ученые склонны полагать, что жизнь большому количес
29.04.2013 Мировой океан ставит температурные рекорды

идов северо-западной части Атлантического океана (многие из них коммерчески ценные) сместились за последние четыре десятилетия на запад. На примере отдельно взятого региона хорошо видно, как меняется мировой океан. Под воздействием изменений климата, меняются биологические ритмы многих видов: от планктона, до крупных видов, которые нерестятся в строго определенное время года, которое опреде
26.03.2013 Модели ошибочны: уровень углерода в океане неравномерен

то состав почвы отличается на разных глубинах. Новое исследование дало понять, что то же касается и мирового океана. Авторы исследования обнаружили резко различные соотношения веществ в разных

18.01.2012 Тайны мирового океана: тонны СО2 опьяняют рыб

омещали населяющих коралловые рифы рыб в воду с кислотностью, соответствующей уровню, которого воды мирового океана предположительно достигнут к концу столетия. Это делало рыб необычайно смелым
16.01.2012 Мировой океан примет и накормит разрастающееся человечество?

и, энергии, а главное - места приложения растущего человеческого ресурса. Спасение таится в мировом океане, занимающем более двух третей поверхности Земли. Именно это место богато ресурсами и л
11.08.2011 Подводные роботы будут патрулировать мировой океан

ивленного судоходства. В настоящее время американский флот имеет сотни обычных кораблей и подводных лодок. Однако даже этот, крупнейший в мире ВМФ не способен обеспечить контроль огромных пространств мирового океана. Беспилотные подлодки, намного более дешевые, чем Virginia стоимостью более 1 млрд долл., смогут обеспечить патрулирование на обширной территории и станут серьезной угрозой для

08.08.2011 Ледниковая угроза: Гренландия тает, Антарктида нестабильна

В течение последнего длительного периода потепления на Земле уровень мирового океана был не менее чем на 4, а, может быть, и на 20 м выше, чем сегодня. Лед Гренландии на самом деле более стабилен, чем предполагают ученые Куда подевалась вся эта вода, и нет ли оп
23.12.2010 В океане будут строить огромные ветряки

она будет возведена на протяжении от 29 до 43 км от побережья штата Род-Айленд и Массачусетс и будет производить до 1000 мегаватт, что сопоставимо с ядерным энергоблоком. Ветряки будут установлены в океане с глубиной дна 52 м - это значительно глубже, чем любая другая современная ветроэлектростанция. Преимущество такой установки - в использовании более сильных и устойчивых ветров. Также ко
04.10.2010 Бактерии в океане эволюционируют в 1000 раз быстрее

В океане гены передаются между бактериями с неожиданной легкостью благодаря похожим на вирусы частицам, которые переносят гены от одного вида к другому. Эти частицы, названные агентами переноса г
16.08.2010 Шумы в океане сбивают рыб с толку

ой Барьерный риф. Спустя неделю после рождения тропические рыбы прислушиваются к звукам, издаваемым другими рыбами, креветками, морскими ежами, чтобы найти богатые пищей коралловые рифы. Но сегодня в океане слышны десятки других, более громких звуков: шум судов, ветряных электростанций и нефтяных вышек. Часто мальки плывут на шум буровых вышек или обрекают себя на смерть, пытаясь догнать ко
14.11.2008 Биология Мирового Океана подлежит кардинальному пересмотру

вила неизвестный прежде микроорганизм, играющий, по всей видимости, крайне важную роль в экосистеме Мирового Океана. Как сообщает Physorg со ссылкой на Science, в настоящий момент имеются лишь

08.08.2008 Тропический шторм Эрнан в Тихом океане может перерасти в ураган

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, тропический шторм Эрнан (Hernan), сформировавшийся в Тихом океане, продолжает набирать силу и может перерасти в ураган в ближайшие несколько дней. Об этом информирует Национальный центр по слежению за ураганами в Майами. Шторм находится примерно в 1 ты
18.02.2008 Впервые изучена CDOM-компонента Мирового океана

уппа американских ученых провела на борту судна Roger Revelle в рамках экспедиции I8S CLIVAR/CO2 изучение CDOM (hromophoric dissolved organic matter, хромофорные растворенные органические вещества) в океане. Исследование CDOM в океанах проводится, вероятно, впервые. Считается, что CDOM является важным фактором, обусловливающим выделение парниковых газов, серы, а также железа - веществ, влия
27.12.2007 Разработана система раннего оповещения при цунами в Индийском океане

Как сообщает центр информации ООН, сведения о возможном подводном землетрясении в Индийском океане теперь будут передаваться каждую минуту - вместо нынешних пятнадцати. Это произойдёт благодаря тому, что компания мобильной спутниковой связи «Инмарсат» предоставит широкополосную связь

27.11.2007 Распространение гигантских волн в океане научились прогнозировать

Физики из Испании и Германии разработали программное обеспечение, позволяющее отслеживать распространение гигантских волн в открытом океане, которое может использоваться в качестве системы раннего оповещения для моряков. Прогнозирование появления в открытом океане гигантских волн, высота которых может достигать более

16.07.2007 В Индийском океане пойман экземпляр латимерии

Экземпляр древней кистеперой рыбы латимерии (Latimeria chalumnae) пойман в западной части Индийского океана возле Занзибара. Рыбу поймали местные рыбаки. Латимерия обитала в океане более 370 млн лет назад, и ранее считалась вымершей еще 70 млн лет назад. Однако в 1938 г. экземпляр этого вида был пойман у берегов Африки. Затем ученые выяснили, что популяция латимери
14.06.2007 Растет кислотность Мирового океана

Вода Мирового океана поглощает значительные количества углекислого газа, в результате чего ее кисл
15.01.2007 В Северном Ледовитом океане найдены новые формы жизни: подробности

т весьма широкое распространение. Д-р Валентин считает, что это открытие показывает, как много тайн Мирового Океана еще предстоит открыть, особенно с помощью методов молекулярной биологии и ген
18.12.2006 Массовое производство нанотрубок опасно для мирового океана

акапливаются в микроскопических организмах, составляющих океанский планктон, они представляют опасность и для организмов, питающихся планктоном. По мнению экологов, это значительно ухудшит экосистему мирового океана. Индустрия производства нанотрубок, согласно прогнозам, будет достаточно развита к 2015 году, но уже сейчас ученым-экологам необходимо предвидеть все возможные последствия от по
18.12.2006 Массовое производство нанотрубок опасно для мирового океана

акапливаются в микроскопических организмах, составляющих океанский планктон, они представляют опасность и для организмов, питающихся планктоном. По мнению экологов, это значительно ухудшит экосистему мирового океана. Индустрия производства нанотрубок, согласно прогнозам, будет достаточно развита к 2015 году, но уже сейчас ученым-экологам необходимо предвидеть все возможные последствия от по
05.04.2006 Волны в океане бьют прежние рекорды

Растущая нестабильность мирового климата ведет ко все более экстремальным проявлениям погоды. Британские ученые зарегистрировали волны в океане такой высоты, что, согласно прежним математическим моделям, они не могли существовать даже теоретически. В ходе наблюдений на борту исследовательского судна RSS Discovery в Северной Атла
05.04.2006 Волны в океане бьют прежние рекорды

Растущая нестабильность мирового климата ведет ко все более экстремальным проявлениям погоды. Британские ученые зарегистрировали волны в океане такой высоты, что, согласно прежним математическим моделям, они не могли существовать даже теоретически. В ходе наблюдений на борту исследовательского судна RSS Discovery в Северной Атла
06.03.2006 В Тихом океане назревает масштабная метеокатастрофа

ессами глобальное потепление ведет к росту частоты этих феноменов, а также их разрушительной силы. Осознание масштабов катастрофы позволило существенно расширить систему мониторинга атмосферы Земли и мирового океана – в первую очередь, за счет использования средств дистанционного зондирования. Так, сообщает Space Daily, с 16 февраля начала функционировать система предсказания аномалий подво
06.03.2006 В Тихом океане назревает масштабная метеокатастрофа

ессами глобальное потепление ведет к росту частоты этих феноменов, а также их разрушительной силы. Осознание масштабов катастрофы позволило существенно расширить систему мониторинга атмосферы Земли и мирового океана – в первую очередь, за счет использования средств дистанционного зондирования. Так, сообщает Space Daily, с 16 февраля начала функционировать система предсказания аномалий подво
29.11.2005 Мировой океан пожирает сушу

на побережье океана в Нью-Джерси и установили, что от 5000 до 200 лет назад ежегодный подъем уровня мирового океана составлял 1 мм, сообщает LiveScience. Наблюдения за уровнем океана по прилива
29.11.2005 Мировой океан пожирает сушу

на побережье океана в Нью-Джерси и установили, что от 5000 до 200 лет назад ежегодный подъем уровня мирового океана составлял 1 мм, сообщает LiveScience. Наблюдения за уровнем океана по прилива
22.03.2005 Глобальное потепление уже не остановить

называемых «парниковых» газов достаточно, чтобы глобальное потеплениие атмосферы и повышение уровня мирового океана продолжалось, по крайней мере, на протяжении последующих ста лет. Парниковые

22.03.2005 Глобальное потепление уже не остановить

называемых «парниковых» газов достаточно, чтобы глобальное потеплениие атмосферы и повышение уровня мирового океана продолжалось, по крайней мере, на протяжении последующих ста лет. Парниковые

20.06.2002 Суперкомпьютер IBM сможет симулировать поведение мирового океана

е, произведенный компанией IBM. Компьютер, который носит название Blue Ocean обойдется отделению военной океанографии министерства в сумму около $15 млн. и будет использоваться не только для изучения мирового океана, но и для исследования инфекционных заболеваний. Производя 6 трлн. вычислений в секунду, машина обладает половиной мощности ASCI White, не так давно носившего титул самого совре
05.06.2002 ООН запускает онлайн-атлас мирового океана

Организация Объединенных Наций (ООН) объявила о запуске интернет-атласа мирового океана. Атлас размещен по адресу OceansAtlas.org и содержит 14 различных карт, на которых отмечено свыше 900 объектов, а также 2000 сопроводительных документов. В число доступных карт


Публикаций - 528, упоминаний - 568

Мировой океан и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 26
Spore 33 14
9594 13
EA - Electronic Arts 1317 12
Google LLC 12690 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
EA - Maxis 71 8
Samsung Electronics 11065 8
МегаФон 10742 8
Microsoft Corporation 25775 7
Intel Corporation 12811 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
Новый диск 963 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
Unigine - Юниджайн 11 4
Ростелеком 10948 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Apple Inc 13156 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
Oracle Corporation 7074 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 17
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 8
Lockheed Martin 777 5
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 5
Музей Мирового океана 9 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 3
MODIS - Одежда 3000 58 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Boeing 1031 3
МАГЭ - Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 2 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 2
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Арктикуголь ГТ ФГУП 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
SLV 13 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Miele - Миле 139 2
Arianespace 87 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Фонд климатических инноваций 4 1
Hansa - Ханса 114 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 73
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 22
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 20
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 17
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 4
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 6
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 101
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 28
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 18
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 12
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 10
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
Microsoft Windows 2000 8678 19
EA The Sims - компьютерная игра 169 15
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 14
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 14
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 11
Linux OS 11533 9
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 8
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Samsung Galaxy 1035 6
Samsung Galaxy Buds - Наушники 95 6
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 6
Google Earth - Google Планета Земля 490 6
NASA TOPEX/Poseidon 6 5
Samsung Galaxy S24 - смартфон 66 5
NASA Jason - космическая океанографическая лаборатория 8 5
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 5
Apple iPhone 6 4861 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 5
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Samsung Galaxy Z Flip - серия смартфонов 136 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 4
NASA EOS - NASA Earth Observing System 11 4
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 4
EA - Spore Creature Creator - Лаборатория существ Spore 9 4
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 4
Google Android 15244 4
Microsoft Surface - Планшет 450 4
Microsoft Windows 16882 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 4
Microsoft DirectX 723 4
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 4
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 9 3
Wright Will - Райт Уилл 16 13
Путин Владимир 3454 5
Губанов Андрей 117 5
King David - Кинг Дэвид 10 4
Renno Nilton - Ренно Нилтон 5 4
Smith Peter - Смит Питер 8 4
Ратиев Сергей 28 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Носик Антон 106 2
Перминов Анатолий 131 2
Левкевич Михаил 59 2
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 2
Балуевский Юрий 22 2
Кукушкин Олег 9 2
Schellnhuber John - Шелнхубер Джон 2 2
Соколов Сергей 9 2
Пацаев Виктор 2 2
Wagner Peter - Вагнер Питер 2 2
Trotta Roberto - Тротта Роберто 4 2
Титов Василий 3 2
Маринова Ирина 2 2
Durian Douglas - Дьюриан Дуглас 2 2
Miller Kenneth - Миллер Кеннет 3 2
O'Malley Christine - О'Мэлли Кристина 2 2
Bindschadler Bob - Биндшадлер Боб 2 2
Sholkovitz Ed - Шолковиц Эд 2 2
Webster Peter - Вебстер Питер 2 2
Goode Philip - Гуд Филип 2 2
Martin William - Мартин Уильям 3 2
Melchiorri Alessandro - Мельхиори Алессандро 2 2
Russell Michael - Расселл Майкл 3 2
Turner John - Тернер Джон 3 2
Weeks Scarla - Викс Скарла 2 2
Schenker Paul - Шенкер Пол 5 2
Hansen James - Хансен Джеймс 9 2
Wingham Duncan - Вингхэм Дункан 2 2
Geller Margaret - Джеллер Маргарет 2 2
Chuba Chris - Чуба Крис 2 2
Brown Warren - Браун Уоррен 5 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 205
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 163
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 63
Европа 24964 60
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 47
США - Калифорния 4829 45
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 43
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 40
Германия - Федеративная Республика 13221 39
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 34
Франция - Французская Республика 8177 32
Канада 5082 31
Индия - Bharat 5870 30
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 28
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 26
Япония 13807 25
Солнечная система - Solar system 2569 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Дания - Гренландия 145 20
Италия - Итальянская Республика 4508 19
Азия - Азиатский регион 5920 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Испания - Королевство 3840 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 14
Нидерланды 3746 13
Средиземное море - Средиземноморье 204 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 11
Индийский океан 162 11
США - Колумбия - Вашингтон 1487 11
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 10
Юпитер - планета Солнечной системы 557 10
Америка Южная 884 10
Индонезия - Республика 1058 10
США - Флорида 786 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 111
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 77
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 54
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 47
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 45
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 45
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 43
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 41
Зоология - наука о животных 2887 35
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 26
Геология - Ледник - Glacier 218 26
Физика - Physics - область естествознания 2940 24
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 23
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 22
Ботаника - Растения - Plantae 1167 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 20
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 19
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 18
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 18
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 17
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 17
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 17
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 15
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 15
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Phys.org 972 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
Nature 832 16
New Scientist 1448 13
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
AP - Associated Press 2007 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 5
Physical Review Letters 164 4
TerraDaily 141 4
Universe Today 34 4
Space Daily 528 3
LiveScience 154 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Медуза - Meduza 48 3
EurekAlert 291 2
PhysicsWeb 184 2
PhysicsWorld 90 2
Nanotechweb 92 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Independent 111 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
The Observer 40 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Spacemart 20 2
Public Library of Science - PLOS 71 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Ananova 250 1
Washington Profile 142 1
ScienceDaily 399 1
Казахстан Сегодня 310 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Scientific American 81 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
РАН - Российская академия наук 2122 8
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 7
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
University of Bristol - Бристольский университет 86 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 4
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 4
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 4
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 3
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 3
Scripps Institution of Oceanography - Институт океанографии имени Скриппса - Скриппсовский институт океанографии 14 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
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