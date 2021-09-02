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Мировой океан World Ocean

Мировой океан - World Ocean


02.09.2021 Sitronics KT оборудовала голографический театр в Музее Мирового океана
17.02.2020 РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана
07.01.2018 Уровень кислорода в мировом океане опасно снижается
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана
13.10.2015 Пищевая цепь мирового океана разрушается
18.01.2012 Тайны мирового океана: тонны СО2 опьяняют рыб
16.01.2012 Мировой океан примет и накормит разрастающееся человечество?
11.08.2011 Подводные роботы будут патрулировать мировой океан
14.11.2008 Биология Мирового Океана подлежит кардинальному пересмотру
14.06.2007 Растет кислотность Мирового океана
18.12.2006 Массовое производство нанотрубок опасно для мирового океана
18.12.2006 Массовое производство нанотрубок опасно для мирового океана
29.11.2005 Мировой океан пожирает сушу
29.11.2005 Мировой океан пожирает сушу
05.06.2002 ООН запускает онлайн-атлас мирового океана

Публикаций - 191, упоминаний - 201

Мировой океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элемент ГК - Elementec 1523 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
Google LLC 10352 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 3
6072 3
Milano Teleport - Милано телепорт 2 2
Новый диск 905 2
Microsoft Corporation 22497 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 87 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 2
РТИ Микрон - Micron 851 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 734 2
Intel Corporation 11262 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Directum - Директум 830 2
Orange S.A. 982 2
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 60 1
Dell Client Solutions Group 6 1
Oracle Corporation 6035 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 1
NTT DoCoMo 1109 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
Yandex - Яндекс 5015 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 75 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 1
RAD Data Communications 110 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 1
DigitalGlobe 125 1
Акелла 847 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1
IBS Platformix - СИЛА 262 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
Самолёт ГК 216 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 3
MODIS 49 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
МАГЭ - Морская арктическая геологоразведочная экспедиция 2 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 2
ЕКА Топливная компания 137 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Открытие ФК 2713 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Славнефть НГК 42 1
Lockheed Martin 730 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
QinetiQ Group 55 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Точка 1820 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 1
ЮКОС НК 138 1
Алроса АК 118 1
Boeing 957 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Счётная палата РФ 628 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 41 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 56 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 20 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Правительство КЧР - Карачаево-Черкесской Республики 11 1
ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 18 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 35 1
Правительство Калининградской области 60 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 1
Правительство Ставропольского края 36 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ГИС-Ассоциация 231 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 32
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 7
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 6
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
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Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 336 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 3
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 2
Мобильное приложение - Mobile app 4966 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 2
Website - Вебсайт 9736 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 2
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СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 351 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 2
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Microsoft Windows 2000 2856 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 8
Linux OS 7669 6
Google Earth - Google Планета Земля 451 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 4
Microsoft DirectX 686 4
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 9 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 2
Microsoft Surface - Планшет 383 2
Ковчег - система резервного копирования 35 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 2
Intel Itanium 612 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 2
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 54 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Apple iPhone 6 2649 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 1
Asahi Pentax Optio 37 1
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 1
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 26 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 241 1
Yota Бизнес 61 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 26 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 1
Nvidia Tesla GPU 132 1
МегаФон Arctic Connect 6 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 1
Ратиев Сергей 20 3
Пацаев Виктор 2 2
Соколов Сергей 5 2
Путин Владимир 2542 2
Кучейко Алексей 22 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Кукушкин Олег 6 2
Нарусова Людмила 15 1
Милованцев Дмитрий 106 1
Гаврилов Всеволод 1 1
Гергель Виктор 5 1
Садовничий Виктор 54 1
Левкевич Михаил 60 1
Бендин Сергей 9 1
Синчуков Алексей 11 1
Воеводин Владимир 14 1
Зеленков Юрий 21 1
Рубанов Александр 17 1
Рущин Дмитрий 0 1
Есенин Сергей 5 1
Вермишян Геворк 62 1
Горьков Сергей 20 1
Новиков Дмитрий 38 1
Пушкин Александр 13 1
Сергеев Александр 24 1
Ведяхин Александр 52 1
Блок Александр 3 1
Маяковский Владимир 3 1
Шамрай Феликс 1 1
Циолковский Константин 30 1
Поляков Алексей 15 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
Голубев Алексей 4 1
Бекетов Александр 1 1
Пинский Александр 3 1
Антонюк Борис 65 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 68
Россия - РФ - Российская федерация 108428 30
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 18
Австралия - Австралийский Союз 2791 16
Арктика - Арктический регион 387 14
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 12
Япония 10069 11
Дания - Гренландия 132 11
США - Калифорния 3381 11
Азия - Азиатский регион 3803 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Луна - спутник Земли 1184 9
Франция - Французская Республика 5665 9
Индия - Республика 4263 9
Европа 12319 8
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 522 8
США - Аляска 236 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 7
Венера - планета Солнечной системы 262 7
США - Нью-Джерси 271 7
Средиземное море - Средиземноморье 172 7
Канада 3319 7
Антарктида - Южный полюс 163 6
Нидерланды 2197 6
Солнечная система - Solar system 2236 6
Атлантический океан - Атлантика 233 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Африка - Африканский регион 2928 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
США - Пасадина 169 4
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 4
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 190 4
США - Флорида 734 3
Америка Южная 680 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 14
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 5
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
Метан - methanum - болотный газ 0 5
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 3
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 3
Градус Цельсия 239 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 3
Физика - Physics - область естествознания 889 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Юриспруденция 1629 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 378 1
Доктрина информационной безопасности России 15 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 16 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 200 1
Федеральное законодательство 1944 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 3 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
КПД - Коэффициент полезного действия 245 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Phys.org 972 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
CNews RND - R&D.CNews 2112 6
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
Associated Press 1975 5
Nature 770 4
TerraDaily 141 4
New Scientist 1447 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
EurekAlert 270 2
Independent 98 2
Nanotechweb 92 2
LiveScience 153 2
Physical Review Letters 111 2
Казахстан Сегодня 308 1
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