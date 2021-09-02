Мировой океан - World Ocean

Sitronics KT оборудовала голографический театр в Музее Мирового океана Sitronics KT установила в калининградском Музее Мирового океана мультимедийную инсталляцию для показа персонажей и объектов новой экспозиции с «эффектом присутствия». Оборудование установлено в экспозиции «Глубина» главного корпуса музея. Пе

РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана еятельность связана с морскими перевозками. Благодаря сотрудничеству с итальянскими партнерами, отныне можно говорить о возможности доступа к услуге «Морской VSAT» от РТКОММ практически в любой точке Мирового океана, включая прибрежные зоны всех континентов». «Милано телепорт» – поставщик спутниковой связи Италии. Компания обладает спутниковой инфраструктурой, обеспечивающей глобальное пред

Уровень кислорода в мировом океане опасно снижается наблюдать рост добычи, что приводит к ошибочным выводам о том, что экологическая ситуация в мировом океане улучшается. Однако это не так, и в прибрежных зонах экосистемы разрушаются, так как ли

«Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана Российская ИТ-компания «Цифровое Проектирование», входящая в группу «Диджитал Дизайн», выступила с инициативой создания «Интеллектуальной динамической карты возобновляемых источников энергии» Мирового океана. Презентация и защита проекта состоялась 28 февраля в НГТУ на заседании рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «МариНет» Национальной технологической инициатив

В новом году начнется репетиция генеральной уборки в океане Технологию плавающей плотины, способной захватить и удерживать пластиковый мусор (пакеты, ПЭТ-бутылки и т. п.) впервые испытают в 2016 г. Это будет первый тест в открытом океане: 100-метровый барьер разместят в 23 км от береговой линии Нидерландов. Если тесты пройдут успешно, к 2020 г. аналогичный барьер длиной 100 км установят в районе большого скопления мусора

Пищевая цепь мирового океана разрушается В журнале PNAS морские экологи из Университета Аделаиды опубликовали исследование, которое указывает на мрачное будущее мирового океана. Если глобальные выбросы парниковых газов сохранятся на текущем уровне или вырастут, морские экосистемы по всему миру будут нарушены. Это первый глобальный анализ реакции морс

Ученые научились предсказывать высоту волн в океане сит точность прогнозов океанической погоды, что крайне важно, поскольку примерно на 70% поверхности мирового океана доминируют волны, и человек должен уметь предсказывать их появление.

В океане обнаружили новую опасность для биосферы рии производят огромное количество азота, который потенциально может повлиять на климат планеты Ученые удивлены тем, что анаммокс бактерии способны вызвать такие масштабные явления. В других регионах мирового океана производством азота занимаются денитрифицирующие бактерии, которые производят азот в процессе разложения органических материалов, а не поглощения аммиака. Но денитрифицирующим б

Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана? фораминиферами и другими мелкими существами. Организмы процветали и плодились в огромных количествах, но несколько сот лет спустя так же неожиданно исчезли. Ранее считалось, что такой всплеск жизни в океане связан с железом. Но новое исследование говорит о том, что железо, вполне вероятно, не сыграло такой важной роли, как принято считать. Ученые склонны полагать, что жизнь большому количес

Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана? к же неожиданно исчезли. Расцвет жизни в северной части Тихого океана 14 000 лет назад вызван удачным стечением обстоятельств, а не ростом количества железа Ранее считалось, что такой всплеск жизни в океане связан с железом. Но новое исследование говорит о том, что железо, вполне вероятно, не сыграло такой важной роли, как принято считать. Ученые склонны полагать, что жизнь большому количес

Мировой океан ставит температурные рекорды идов северо-западной части Атлантического океана (многие из них коммерчески ценные) сместились за последние четыре десятилетия на запад. На примере отдельно взятого региона хорошо видно, как меняется мировой океан. Под воздействием изменений климата, меняются биологические ритмы многих видов: от планктона, до крупных видов, которые нерестятся в строго определенное время года, которое опреде

Модели ошибочны: уровень углерода в океане неравномерен то состав почвы отличается на разных глубинах. Новое исследование дало понять, что то же касается и мирового океана. Авторы исследования обнаружили резко различные соотношения веществ в разных

Тайны мирового океана: тонны СО2 опьяняют рыб омещали населяющих коралловые рифы рыб в воду с кислотностью, соответствующей уровню, которого воды мирового океана предположительно достигнут к концу столетия. Это делало рыб необычайно смелым

Мировой океан примет и накормит разрастающееся человечество? и, энергии, а главное - места приложения растущего человеческого ресурса. Спасение таится в мировом океане, занимающем более двух третей поверхности Земли. Именно это место богато ресурсами и л

Подводные роботы будут патрулировать мировой океан ивленного судоходства. В настоящее время американский флот имеет сотни обычных кораблей и подводных лодок. Однако даже этот, крупнейший в мире ВМФ не способен обеспечить контроль огромных пространств мирового океана. Беспилотные подлодки, намного более дешевые, чем Virginia стоимостью более 1 млрд долл., смогут обеспечить патрулирование на обширной территории и станут серьезной угрозой для

Ледниковая угроза: Гренландия тает, Антарктида нестабильна В течение последнего длительного периода потепления на Земле уровень мирового океана был не менее чем на 4, а, может быть, и на 20 м выше, чем сегодня. Лед Гренландии на самом деле более стабилен, чем предполагают ученые Куда подевалась вся эта вода, и нет ли оп

В океане будут строить огромные ветряки она будет возведена на протяжении от 29 до 43 км от побережья штата Род-Айленд и Массачусетс и будет производить до 1000 мегаватт, что сопоставимо с ядерным энергоблоком. Ветряки будут установлены в океане с глубиной дна 52 м - это значительно глубже, чем любая другая современная ветроэлектростанция. Преимущество такой установки - в использовании более сильных и устойчивых ветров. Также ко

Бактерии в океане эволюционируют в 1000 раз быстрее В океане гены передаются между бактериями с неожиданной легкостью благодаря похожим на вирусы частицам, которые переносят гены от одного вида к другому. Эти частицы, названные агентами переноса г

Шумы в океане сбивают рыб с толку ой Барьерный риф. Спустя неделю после рождения тропические рыбы прислушиваются к звукам, издаваемым другими рыбами, креветками, морскими ежами, чтобы найти богатые пищей коралловые рифы. Но сегодня в океане слышны десятки других, более громких звуков: шум судов, ветряных электростанций и нефтяных вышек. Часто мальки плывут на шум буровых вышек или обрекают себя на смерть, пытаясь догнать ко

Биология Мирового Океана подлежит кардинальному пересмотру вила неизвестный прежде микроорганизм, играющий, по всей видимости, крайне важную роль в экосистеме Мирового Океана. Как сообщает Physorg со ссылкой на Science, в настоящий момент имеются лишь

Тропический шторм Эрнан в Тихом океане может перерасти в ураган Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, тропический шторм Эрнан (Hernan), сформировавшийся в Тихом океане, продолжает набирать силу и может перерасти в ураган в ближайшие несколько дней. Об этом информирует Национальный центр по слежению за ураганами в Майами. Шторм находится примерно в 1 ты

Впервые изучена CDOM-компонента Мирового океана уппа американских ученых провела на борту судна Roger Revelle в рамках экспедиции I8S CLIVAR/CO2 изучение CDOM (hromophoric dissolved organic matter, хромофорные растворенные органические вещества) в океане. Исследование CDOM в океанах проводится, вероятно, впервые. Считается, что CDOM является важным фактором, обусловливающим выделение парниковых газов, серы, а также железа - веществ, влия

Разработана система раннего оповещения при цунами в Индийском океане Как сообщает центр информации ООН, сведения о возможном подводном землетрясении в Индийском океане теперь будут передаваться каждую минуту - вместо нынешних пятнадцати. Это произойдёт благодаря тому, что компания мобильной спутниковой связи «Инмарсат» предоставит широкополосную связь

Распространение гигантских волн в океане научились прогнозировать Физики из Испании и Германии разработали программное обеспечение, позволяющее отслеживать распространение гигантских волн в открытом океане, которое может использоваться в качестве системы раннего оповещения для моряков. Прогнозирование появления в открытом океане гигантских волн, высота которых может достигать более

В Индийском океане пойман экземпляр латимерии Экземпляр древней кистеперой рыбы латимерии (Latimeria chalumnae) пойман в западной части Индийского океана возле Занзибара. Рыбу поймали местные рыбаки. Латимерия обитала в океане более 370 млн лет назад, и ранее считалась вымершей еще 70 млн лет назад. Однако в 1938 г. экземпляр этого вида был пойман у берегов Африки. Затем ученые выяснили, что популяция латимери

Растет кислотность Мирового океана Вода Мирового океана поглощает значительные количества углекислого газа, в результате чего ее кисл

В Северном Ледовитом океане найдены новые формы жизни: подробности т весьма широкое распространение. Д-р Валентин считает, что это открытие показывает, как много тайн Мирового Океана еще предстоит открыть, особенно с помощью методов молекулярной биологии и ген

Массовое производство нанотрубок опасно для мирового океана акапливаются в микроскопических организмах, составляющих океанский планктон, они представляют опасность и для организмов, питающихся планктоном. По мнению экологов, это значительно ухудшит экосистему мирового океана. Индустрия производства нанотрубок, согласно прогнозам, будет достаточно развита к 2015 году, но уже сейчас ученым-экологам необходимо предвидеть все возможные последствия от по

Массовое производство нанотрубок опасно для мирового океана акапливаются в микроскопических организмах, составляющих океанский планктон, они представляют опасность и для организмов, питающихся планктоном. По мнению экологов, это значительно ухудшит экосистему мирового океана. Индустрия производства нанотрубок, согласно прогнозам, будет достаточно развита к 2015 году, но уже сейчас ученым-экологам необходимо предвидеть все возможные последствия от по

Волны в океане бьют прежние рекорды Растущая нестабильность мирового климата ведет ко все более экстремальным проявлениям погоды. Британские ученые зарегистрировали волны в океане такой высоты, что, согласно прежним математическим моделям, они не могли существовать даже теоретически. В ходе наблюдений на борту исследовательского судна RSS Discovery в Северной Атла

Волны в океане бьют прежние рекорды Растущая нестабильность мирового климата ведет ко все более экстремальным проявлениям погоды. Британские ученые зарегистрировали волны в океане такой высоты, что, согласно прежним математическим моделям, они не могли существовать даже теоретически. В ходе наблюдений на борту исследовательского судна RSS Discovery в Северной Атла

В Тихом океане назревает масштабная метеокатастрофа ессами глобальное потепление ведет к росту частоты этих феноменов, а также их разрушительной силы. Осознание масштабов катастрофы позволило существенно расширить систему мониторинга атмосферы Земли и мирового океана – в первую очередь, за счет использования средств дистанционного зондирования. Так, сообщает Space Daily, с 16 февраля начала функционировать система предсказания аномалий подво

В Тихом океане назревает масштабная метеокатастрофа ессами глобальное потепление ведет к росту частоты этих феноменов, а также их разрушительной силы. Осознание масштабов катастрофы позволило существенно расширить систему мониторинга атмосферы Земли и мирового океана – в первую очередь, за счет использования средств дистанционного зондирования. Так, сообщает Space Daily, с 16 февраля начала функционировать система предсказания аномалий подво

Мировой океан пожирает сушу на побережье океана в Нью-Джерси и установили, что от 5000 до 200 лет назад ежегодный подъем уровня мирового океана составлял 1 мм, сообщает LiveScience. Наблюдения за уровнем океана по прилива

Мировой океан пожирает сушу на побережье океана в Нью-Джерси и установили, что от 5000 до 200 лет назад ежегодный подъем уровня мирового океана составлял 1 мм, сообщает LiveScience. Наблюдения за уровнем океана по прилива

Глобальное потепление уже не остановить называемых «парниковых» газов достаточно, чтобы глобальное потеплениие атмосферы и повышение уровня мирового океана продолжалось, по крайней мере, на протяжении последующих ста лет. Парниковые

Глобальное потепление уже не остановить называемых «парниковых» газов достаточно, чтобы глобальное потеплениие атмосферы и повышение уровня мирового океана продолжалось, по крайней мере, на протяжении последующих ста лет. Парниковые

Суперкомпьютер IBM сможет симулировать поведение мирового океана е, произведенный компанией IBM. Компьютер, который носит название Blue Ocean обойдется отделению военной океанографии министерства в сумму около $15 млн. и будет использоваться не только для изучения мирового океана, но и для исследования инфекционных заболеваний. Производя 6 трлн. вычислений в секунду, машина обладает половиной мощности ASCI White, не так давно носившего титул самого совре