Индексная книга CNews*
Мировой океан World Ocean
Публикаций - 191, упоминаний - 201
Мировой океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ратиев Сергей 20 3
|Пацаев Виктор 2 2
|Соколов Сергей 5 2
|Путин Владимир 2542 2
|Кучейко Алексей 22 2
|Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
|Кукушкин Олег 6 2
|Нарусова Людмила 15 1
|Милованцев Дмитрий 106 1
|Гаврилов Всеволод 1 1
|Гергель Виктор 5 1
|Садовничий Виктор 54 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Бендин Сергей 9 1
|Синчуков Алексей 11 1
|Воеводин Владимир 14 1
|Зеленков Юрий 21 1
|Рубанов Александр 17 1
|Рущин Дмитрий 0 1
|Есенин Сергей 5 1
|Вермишян Геворк 62 1
|Горьков Сергей 20 1
|Новиков Дмитрий 38 1
|Пушкин Александр 13 1
|Сергеев Александр 24 1
|Ведяхин Александр 52 1
|Блок Александр 3 1
|Маяковский Владимир 3 1
|Шамрай Феликс 1 1
|Циолковский Константин 30 1
|Поляков Алексей 15 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
|Голубев Алексей 4 1
|Бекетов Александр 1 1
|Пинский Александр 3 1
|Антонюк Борис 65 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193103, в очереди разбора - 947604.
Создано именных указателей - 87117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193103, в очереди разбора - 947604.
Создано именных указателей - 87117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.