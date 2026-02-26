Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

CSUEB Cal State California State University East Bay Калифорнийский государственный университет

CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет

СОБЫТИЯ


26.02.2026 Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США 1
07.10.2024 Телевизоры обожаемых в России брендов тайно и массово следят за пользователями и «стучат» производителю. Как защититься 1
21.08.2024 В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра» 1
13.08.2024 Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории? 1
29.05.2024 Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто 2
21.05.2024 Миллионы «умных» стиральных машин можно легко взломать из-за безумной уязвимости. Производителю все равно, он не принимает багрепорты 1
03.04.2024 В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами 1
29.03.2024 Разработан новый метод создания квантовых компьютеров, позволяющий им работать без сбоев 1
07.03.2024 Экс-сотрудник Google целый год незаметно воровал секреты для собственного ИИ-бизнеса 1
22.12.2023 «Терминатор» на подходе. Разработан саморазмножающийся ИИ, умеющий модифицировать самого себя 1
05.07.2023 Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 2
19.07.2022 Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход 2
10.11.2021 Топ-менеджеру ИТ-компании дадут 180 лет тюрьмы за передачу секретных технологий китайцам 1
02.09.2021 Работников Micron посадили в тюрьму за передачу Китаю секретных технологий в обмен на огромную зарплату 1
26.07.2021 Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет 1
22.06.2021 Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд 1
03.05.2021 «Чипокалипсис» вернулся. Защита чипов Intel и AMD бессильна перед новыми угрозами 1
05.02.2021 Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму 1
11.12.2020 Исследователи Facebook назвали алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake самым устойчивым к атакам 1
07.10.2020 Зачем нужен холодильник объемом один кубический микрометр? 1
01.10.2020 Konica Minolta запустила телемедицинский проект по борьбе с неонатальной желтухой 2
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
13.01.2020 В Visionlabs назначен новый генеральный директор 2
31.10.2019 В Veeam назначен глобальный директор по маркетингу 1
31.07.2019 Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей» 2
11.07.2019 Человеческая деятельность скоро повысит глобальную температуру еще на 1,5°С 1
08.07.2019 Американского профессора посадят на 219 лет за продажу микросхем китайцам 2
05.12.2018 Intel придумала замену транзисторам 1
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» 1
01.03.2018 Микробы на поверхности кожи защищают от онкологических заболеваний 1
14.02.2018 Вирус может стать основой для противораковой вакцины 1
22.01.2018 Как именно вирус герпеса вызывает рак 1
01.11.2016 Разработан компьютер размером с вирус 1
25.10.2016 Новым ИТ-директором NetApp назначен Уильям Миллер 1
25.10.2016 Уильям Миллер назначен новым ИТ-директором NetApp 1
25.04.2016 Фруктоза повреждает сотни генов в мозге 1
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных? 2
19.11.2015 Кибератаки стали оказывать влияние на реальную жизнь людей и организаций 1

Публикаций - 527, упоминаний - 553

CSUEB и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 42
Microsoft Corporation 25775 27
Google LLC 12690 16
Intel Corporation 12811 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
HP Inc. 5883 7
Yahoo! 3726 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Apple Inc 13156 5
Lenovo Motorola 3566 4
Kometa - Комета 160 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 3
SAP SE 5601 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Sony 6739 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Adobe Systems 1597 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
Poly - Plantronics 144 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
Infinera 40 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 2
CGTC - Chengdu GaStone Technology Company 3 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 2
Sabal Systems 2 2
Coherent - II-VI Incorporated - Finisar 23 2
Bartels laboratory 2 2
Samsung Electronics 11065 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Россети Ленэнерго 1699 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Assist - Ассист 218 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
QinetiQ Group 57 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
Microsoft - LinkedIn 699 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Nike 195 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Интеркоммерц КБ 34 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Геометрия НПО 165 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 31
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Bitcoin Foundation 8 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Международная академия связи - МАС 46 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 39
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 37
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 30
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 18
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 17
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 15
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 12
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 9
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 9
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
Apple iPhone 6 4861 6
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 5
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
NASA Stardust 51 4
Microsoft Windows 16882 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 3
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 3
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Rx-Promotion 12 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 2
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 7
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 5
Jalali Bahram - Джалали Бахрам 6 5
Shakouri Ali - Шакури Али 4 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Ghez Andrea - Гез Андреа 4 3
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Nakamura Shuji - Накамура Сюдзи 4 3
Zettl Alex - Зеттл Алекс 6 3
Martin Crystal - Мартин Кристал 3 3
Chua Leon - Чуа Леон 6 3
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Cleland Andrew - Клиланд Эндрю 3 3
Shore Peter - Шор Питер 9 3
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 3
Benford Gregory - Бенфорд Грегори 3 3
Asphaug Eric - Асфог Эрик 3 3
Врублевский Павел 105 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Солодухин Константин 119 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Солдатенков Сергей 162 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Voigt Christoph - Войт Кристоф 3 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Перельман Григорий 16 2
Левкевич Михаил 59 2
Гребнев Егор 41 2
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Blitz Leo - Блитз Лео 2 2
Окуньков Андрей 4 2
Bakajin Olgica - Бакажин Ольгица 3 2
Afraimovich Valentin - Афраимович Валентин 2 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
США - Калифорния 4829 429
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 183
Земля - планета Солнечной системы 10865 91
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 57
США - Калифорния - Беркли 286 50
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
США - Калифорния - Сан-Диего 370 47
Солнечная система - Solar system 2569 43
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 43
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 31
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 30
Европа 24964 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Юпитер - планета Солнечной системы 557 21
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 14
Япония 13807 13
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 12
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 12
США - Калифорния - Санта-Круз 30 12
Южная Корея - Республика 7052 12
Канада 5082 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Уран - планета Солнечной системы 550 11
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Индия - Bharat 5870 11
Африка - Африканский регион 3641 10
США - Колумбия - Вашингтон 1487 9
Чили - Республика 494 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 9
Сатурн - Титан (спутник) 533 9
Сатурн - планета Солнечной системы 136 9
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 8
Мировой океан - World Ocean 528 8
США - Нью-Мексико 249 8
США - Калифорния - Риверсайд 31 8
Испания - Королевство 3840 7
США - Мэриленд 299 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 145
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 69
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 48
Физика - Physics - область естествознания 2940 45
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 43
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 41
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 39
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 36
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 36
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 34
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 33
Молекула - Molecula 1102 33
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 32
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 31
Зоология - наука о животных 2887 31
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 30
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 25
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 23
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 23
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 22
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 21
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 20
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 18
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 17
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Phys.org 972 30
New Scientist 1448 24
CNews RND - R&D.CNews 2274 19
Nature 832 18
ScienceDaily 399 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
EurekAlert 291 7
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
Nanotechweb 92 6
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 6
AP - Associated Press 2007 5
PhysicsWeb 184 5
Optics 143 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Physical Review Letters 164 3
Silicon 494 3
LiveScience 154 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
ZDnet 663 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Wired - Издание 276 2
Inquirer 463 2
Российская газета 290 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Washington Profile 142 2
Future - Space.com 200 2
TerraDaily 141 2
PhysicsWorld 90 2
The Economist 49 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 2
Universe Today 34 2
Public Library of Science - PLOS 71 2
Wikipedia - Википедия 650 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Gartner - Гартнер 3658 4
CNews Мишень 186 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Grand View Research 25 1
Автостат 55 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Harris Interactive 81 1
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 2 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 38
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 28
University of California - Калифорнийский университет 101 20
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 18
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 10
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 7
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 7
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
BU - Boston University - Бостонский университет 63 6
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 5
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 4
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
University of Virginia - Виргинский университет 33 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
SETI Institute 23 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Capture the Flag - CTF 56 2
Information Management Forum 2 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще