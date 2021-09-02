Работников Micron посадили в тюрьму за передачу Китаю секретных технологий в обмен на огромную зарплату

В тюрьму за кражу технологий

Суд приговорил двух бывших менеджеров тайваньской «дочки» американской Micron к реальным тюремным срокам за выдачу конфиденциальной информации и коммерческой тайны конкурентам из Китая. Об этом сообщило издание United Daily News.

По данным источника, 49-летний Чжан Нань и 50-летний Фан Нань, которые занимали в принадлежащей Micron компании Taiwan Micron Wafer Company высокие управленческие позиции, проведут в заключении два и три года соответственно.

Кроме того, в настоящее время идет отдельный суд над еще троими работниками фабрики, также имеющих отношение к данному преступлению.

Бывшие работники тайваньского завода Micron «слили» в Китай секреты компании

Micron Technology — американская корпорация, выпускающая полупроводниковую продукцию, в частности, чипы памяти DRAM и NAND и SSD-накопители.

Что произошло

Согласно выводам суда, тайванцы, прежде чем уволиться из компании в 2016 г., засняли с помощью камер личных смартфонов обстановку чистых помещений на производственной площадке фабрики. Твердые копии фото менеджеры отправили в компанию-конкурент – China Wafer Technology, расположенную в материковом Китае.

Кроме того, они выгрузили из информационной системы предприятия файлы, содержимое которых представляло коммерческую тайну. Сведения, в частности, касались технологий производства полупроводниковых пластин. Скачанные файлы затем были переданы через интернет специалистам все той же China Wafer.

Афера переходного периода

В 2016 г. Micron приобрела тайваньскую компанию Huaya Technology, которая специализировалась на контрактном производстве полупроводниковых изделий, в частности DRAM-памяти. После этого Huaya была переименована в Taiwan Micron Wafer.

Хитрые тайванские управленцы провернули свою аферу в переходный для предприятия период смены владельца, вероятно, рассчитывая воспользоваться неразберихой и избежать ответственности.

Как отмечает UDN, впоследствии «великолепная пятерка», включая Чжан Наня и Фан Наня, смогла в 2016 г. успешно трудоустроиться в China Wafer. Там они получали очень высокую по меркам страны заработную плату. Ежемесячный доход каждого из них суд оценил примерно в 200 тыс. юаней, что примерно равно 2,3 млн руб. или $31 тыс.

Вынося приговор, суд подчеркнул, что Чжан Нань и Фан Нань не только подорвали конкурентоспособность тайваньской «дочки» Micron на мировом рынке, но и негативно повлияли на состояние национальной отрасли высоких технологий.

Обычное дело для Китая

Китайских бизнес нередко обвиняют в хищении интеллектуальной собственности иностранных компаний. Промышленный шпионаж, в частности, является одним из ключевых противоречий в торговых переговорах между США и Китаем.

Ранее CNews писал о том, как пожилой бизнесмен и ученый из Калифорнийского университета получил Йи-Чи-Ши (Yi-Chi Shih) получил в США пять лет тюрьмы за контрабанду интегральных схем двойного назначения, необходимых для налаживания производства аналогов в Китае. Ему также предстоит выплатить около $660 тыс. в качестве штрафов и компенсаций.

Впрочем, можно сказать, что ученый отделался легким испугом, ведь первоначально по совокупности предъявленных обвинений ему грозило более 200 лет тюрьмы.