Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет

Отделался легким испугом

Ученый Калифорнийского университета Йи-Чи Ши (Yi-Chi Shih) приговорен к 63 месяцам (немногим более пяти лет) тюрьмы за экспорт микросхем двойного назначения из США в Китай. Кроме того, по решению суда, Ши должен будет выплатить более $360 тыс. Налоговой службе США (IRS) в качестве компенсации и $300 тыс. в виде штрафа.

Согласно информации, опубликованной Министерством юстиции США, 66-летний доктор наук Ши был признан виновным по 18 пунктам, предъявленным обвинением. Центральным в его деле является эпизод с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA) и правил экспортного контроля (EAR). Среди других провинностей ученого и бизнесмена – мошенничество с использованием почты и технологий электронной связи, сговор с целью получения неавторизованного доступа к информации, лжесвидетельство и налоговые махинации.

Соучастник Ши – Кит Май (Kiet Mai) – еще в 2018 г. признал свою вину и получил 18 месяцев условно с выплатой штрафа в размере $5 тыс.

Сотрудник Калифорнийского университета Йи-Чи Ши

Как ранее писал CNews, по итогам длившегося шесть недель судебного процесса в начале июля 2019 г. жюри присяжных признало Йи-Чи Ши виновным. Осужденному грозило до 219 лет лишения свободы.

Детали схемы незаконного экспорта

По данным суда, Ши через закупал у неназванной американской компании микроволновые монолитные интегральные схемы (Monolithic microwave integrated circuits, MMIC) с целью последующего экспорта в Китай, но поставщику сообщал, что приобретенная электроника будет использоваться на территории США. Для этого Ши создал специальную компанию Pullman Lane Productions в Калифорнии, которая получала финансирование из Китая, и на эти деньги приобретала MMIC. Ученый размещал заказы на сайте компании – производителя MMIC, в этой ему помогал Кит Май.

В Китае Ши возглавлял компанию CGTC (Chengdu GaStone Technology Company), которая работала над созданием фабрики по производству MMIC в Ченду. Именно эта компания и являлась конечным получателем интегральных схем.

MMIC считаются в США товаром двойного назначения, то есть подобные изделия востребованы как в гражданской, так и военной сферах. MMIC могут применяться в системах беспроводной связи, ракетах, системах наведения ракет, истребителях, средствах радиоэлектронной борьбы и противодействия им, а также радарах.

Для экспорта такого рода в соответствии с IEEPA и EAR необходима специальная лицензия. Однако получить ее у Ши не вышло бы, поскольку его компания CGTC еще в 2014 г. была включена в «черный список» Минторга США «из-за ее участия в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США». По данным ведомства, CGTC уже тогда занималась незаконной закупкой товаров в интересах армии КНР.

Продолжение торговой войны

Противостояние между США и Китаем обострилось при экс-президенте США Дональде Трампе (Donald Trump), вылившись в полномасштабную торговую войну. Она затронула целый ряд крупных китайских компаний, например, Huawei.

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В мае 2019 г. Трамп запретил Google, Intel и другим американским корпорациям сотрудничать с Huawei, что, в частности, привело к исчезновению сервисов Google с ее смартфонов. Примерно в то же время Microsoft запланировала оставить ноутбуки Huawei без обновлений для своей ОС Windows 10.

В мае 2020 г. Трамп запретил тайваньскому гиганту TSMC, который занимается производстом полупроводников, выпускать для нее процессоры, в которых используются американские технологии. Huawei, не имея собственных фабрик, начала закупать чипы с большим запасом. В сентябре 2020 г. TSMC прекратила все поставки Huawei. В октябре 2020 г. американский президент разрешил TSMC работать с Huawei, но послабления коснулись только выпуска микросхем по не самым современным техпроцессам – не современнее 28 нм. В ноябре 2020 г. из-за американского давления Huawei была вынуждена продать свою «дочку» Honor, специализирующуюся на выпуске недорогих смартфонов, ноутбуков и носимой электроники.

Ограничения в отношении китайских технологических компаний далеко не всегда шли на пользу США. Так, запрет на использование и приобретение новых дронов, произведенных в Китае, усложнил жизнь американскому Министерству внутренних дел, ведущему превентивную борьбу с лесными пожарами методом контролируемых выжиганий. Согласно внутренним документам ведомства, без доступа к китайским дронам оно оценивало свои возможности по осущестлению запланированных профилактических мероприятий лишь на уровне лишь 28%. Причем для достижения данного показателя ему пришлось бы использовать пилотируемые летательные аппараты, подвергающие риску жизнь и здоровье живых людей.

Джозеф Байден (Joseph Biden), в январе 2021 г. сменивший Трампа на посту президента, во многом продолжил политику предшественника в отношении Китая. В частности, Байден приказал сократить зависимость поставок в США микросхем, аккумуляторов для электрокаров и других важных для страны товаров от других государств, в особвенности Китая, чтобы исключить их дефицит.