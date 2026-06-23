США - Калифорния

В завышении цен на бензин обвинили искусственный интеллект британского разработчика Kalibrate Американские водители против операторов АЗС Группа автомобилистов из Калифорнии (США) подала в суд на операторов автозаправочных станций, действующих на территори

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж бегут из Калифорнии из-за налога на богатство Побег из Калифорнии Американский предприниматели Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin)

Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии Запрет Московский суд защитил свою компетенцию и запретил Google судиться в Калифорнии, пишут «Ведомости». Арбитражный суд в Москве удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в Калифорнии в США. С заявлением 29

Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! покидающих Калифорнию, так или иначе остаются представленными в штате. Кроме того, главные «козыри» Калифорнии, позволяющие легко начать и развивать бизнес – от университетов мирового уровня до

HPE бежит из Кремниевой долины ует созданию в регионе дополнительных рабочих мест в течение следующих нескольких лет. Все бегут из Калифорнии Пандемия коронавируса дала ряду компаний и видных деятелей Кремниевой долины повод

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют се же прекратила свою деятельность. Конфликт Маска с местными властями В четверг, 7 мая, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) разрешил предприятиям штата возобновить свою работу, п

США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» CenturyLink Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, передает информационное агентство Associated Press. Сбой начался рано утром в четверг, и только поздней ночью CenturyLink сообщила в Twitter, что ее инженеры обнаружили элемент сети

SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам на патенты и программный продукт для позиционирования людей и роботов внутри помещений (Indoor navigation). Покупателем технологии выступила публичная технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, которая входит в тройку мировых лидеров в своем рыночном сегменте. Технологию, решающую задачу навигации внутри помещений, разработал резидент «Сколково» российская компания SPIR

Калифорнийский ритейлер нанял двух роботов-консультантов В одном из крупнейших магазинов сети ритейлера Orchard Supply Hardware в Калифорнии появились роботизированные продавцы-консультанты. Orchard Supply Hardware специали

В Калифорнии начнут выдавать права на управление беспилотными автомобилями я робомобилей на дорогах общего пользования. В июле 2014 г. служба регистрации транспортных средств Калифорнии начнёт принимать заявки на получение водительских прав, обладатели которых смогут

Найденный в Калифорнии «создатель Bitcoin»: «Я никогда не слышал о биткойнах» иан Прентис Сатоши Накамото родился в Японии в 1949 г., и в 10-летнем возрасте с матерью переехал в калифорнийский Темпл Сити, где с тех пор с ней и живет. Он отец шестерых детей, женат, хотя с

На побережье Калифорнии выбросило морского змея У побережья Калифорнии близ острова Санта Каталина нашли огромную змееподобную рыбу длиной около 5 метров. Именно такие рыбы, скорее всего, ответственны за многочисленные легенды о морских змеях, которые п

ГИС помогла остановить пожар в Калифорнии В конце лета в Калифорнии разгорелся крупный лесной пожар, который 27 августа приблизился к резервуарам системы водоснабжения Сан-Франциско. Это создало серьезную угрозу: попавшая в воду зола могла оставить ч

TMT Investments вложила $450 тыс. в калифорнийского разработчика ПО для управления онлайн-продажами Pipedrive ля управления онлайн-продажами Pipedrive, зарегистрированную в штате Делавэр и базирующуюся в штате Калифорния. Помимо штаб-квартиры, компания также имеет офис в Эстонии, при этом численность п

Радиация Фукусимы добралась до Калифорнии ихоокеанские голубые тунцы уже через 5 месяцев после аварии доставили японскую радиацию к побережью Калифорнии. Каждое лето, начиная с 2008 года, ученые Стэнфордского университета анализируют о

Dell покупает калифорнийского поставщика клиентских решений и облачных сервисов Wyse Technology Компания Dell объявила о подписании соглашения о покупке компании Wyse Technology, работающей на рынке клиентских облачных вычислений, со штаб-квартирой в Сан-Хосе, шт. Калифорния. Ожидается, что сделка позволит Dell расширить спектр предложений по виртуализации рабочих станций, а также позволит предоставить заказчикам новые решения и услуги во всем спектре ко

Google построит музей и секретную лабораторию в Калифорнии Компания Google планирует в скором времени построить на территории своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, новое масштабное сооружение под названием Google Experience Center. Как сообщает издание Mercury News, Google Experience Center планируется сделать своего рода частным музеем интерн

IBM покупает калифорнийского поставщика облачных аналитических решений DemandTec лашения о приобретении компании DemandTec, штаб-квартира которой находится в городе Сан-Матео (штат Калифорния). Сумма сделки составит $440 млн. Держатели акций DemandTec получат по $13,20 за к

Infinera и Pacific Crossing завершили пробный этап внедрения подводной сети производительностью 100 Гбит/c между Японией и Калифорнией PC-1, объявили об успешном завершении пробного этапа внедрения подводной сети производительностью 100 Гбит/с, покрывшей расстояние в более чем 9500 км оптоволоконных сетей Pacific Crossing PC-1 между Калифорнией и Японией. Как сообщается, это первый успешный пример внедрения 100-гигабитного соединения подобной протяженности, обеспечившего передачу последовательного цифрового сигнала через Т

В Сеть попали истории болезни 300 тыс. жителей Калифорнии h зарегистрировал очередную утечку медицинский данных. Истории болезни почти 300 тыс. жителей штата Калифорния были выложены в Сеть. По утверждению компании-оператора данных, она была уверена в

Юрий Мильнер купил особняк в Калифорнии за $75 млн. ФОТО их были акции социальной сети Facebook. Такой способ расчета за недвижимость является необычным для Калифорнии. По данным журнала Forbes, на сегодняшний день фонд DST Global владеет примерно 10

В Калифорнии появилось модульное "умное" здание Компания American Modular Systems (AMS) представила в г. Мантека, (США, Калифорния) "умный" дом. Он представляет собой модульную конструкцию. Среди интеллектуальных функций дома - автоматическое управление освещением и микроклиматом (отоплением, вентиляцией и конди

Navteq покупает калифорнийского разработчика инструментов для 3D-моделирования PixelActive vteq, мировой поставщик цифровых карт, локальных данных и информации о трафике, а также услуг с привязкой к местности (Located Based Services/LBS) и платформ для мобильной рекламы, объявила о покупке калифорнийской компании PixelActive. За счет данного приобретения Navteq планирует ускорить темпы развития рынка трехмерных цифровых карт, а также со временем снабдить возможностью использовани

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4 На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7 что данное землетрясение последовало за серией менее ощутимых подземных толчков, зафиксированных в Калифорнии за период с 12 по 13 июня. О каких-либо жертвах или разрушениях не сообщается.

БПЛА Global Hawk освоил приполярные маршруты из Калифорнии в Азию Как сообщает пресс-служба ВВС США, с 12 апреля 2010 года дальние высотные разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk 12 разведывательной эскадрильи, базирующейся на авиабазе Beale в Калифорнии, осуществляют полёты в регион Юго-Западной Азии по "северному" приполярному маршруту, через территорию Канады. В регион Юго-Западной Азии в США включаются страны Закавказья, Ближнего

Российская Flexis открыла подразделение в Калифорнии аботчик насыщенных интернет-приложений, объявила о том, что открыла представительство в Пало Альто (Калифорния, США). Главой калифорнийского подразделения - FlexisUS - назначен старший архитект

Департамент здравоохранения Калифорнии напечатал номера соцстрахования на конвертах Как стало известно компании Perimetrix, департамент здравоохранения Калифорнии (California Department of Health Care Services) допустил крупную утечку информации. Участникам программы по уходу за пожилыми людьми было выслано примерно 50 тыс. писем, на конвертах

IBM купила калифорнийского поставщика ПО для управления сетевой инфраструктурой ntelliden является компанией закрытого типа, ее штаб-квартира расположена в городе Менло-Парк, штат Калифорния. Intelliden предлагает программные решения, спрос на которые, по информации IBM, б

Informatica приобретает калифорнийского разработчика MDM-систем Siperian ает приобретение разработчика систем управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, или MDM) – компании Siperian, штаб-квартира которой расположена в Фостер Сити (Foster City), Калифорния. Сумма сделки составит приблизительно $130 млн. «Приобретение Siperian позволит Informatica выйти на новые рынки благодаря новой, быстро развивающейся категории MDM, а также укрепит

В Калифорнии зарегистрировано мощное землетрясение Как сообщает Associated Press, в Северной Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,5 балла - самое мощное за последние 6

Новые стандарты по энергопотреблению телевизоров приняты в Калифорнии Комиссия по энергетике в штате Калифорния приняла новые правила продаж телевизоров на местном рынке. С 2011 г. в силу вступит новый стандарт по максимальному энергопотреблению таких устройств – они должны будут потреблять ка

В целях экономии могут запретить большие телевизоры Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) намерен запретить в своем штате продажи ЖК- и плазменных телевизоров с диагональю экрана более 40 дюймов, так как подобные устройства, по

В Калифорнии произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера В Калифорнии произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера, пишет РБК. По сообщениям Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 12 км к югу от г.Килер и

В Калифорнийском заливе произошло мощное землетрясение е магнитудой 6,9 балла произошло в Калифорнийском заливе, который разделяет мексиканский полуостров Калифорния и континентальную часть Мексики, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. По данным Ге

В Калифорнии разбился самолет ВВС США Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Калифорнии разбился учебно-тренировочный самолет ВВС США. Инцидент произошел недалеко от воен

В Калифорнии разбился новейший истребитель пятого поколения F-22 Raptor Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, в Калифорнии разбился новейший американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Крушение произошло в калифорнийской пустыне в 60 км к северо-востоку от базы ВВС США "Эдвардс". По словам пре

Экс-глава Ebay хочет стать губернатором Калифорнии Мег Уитман (Meg Whitman), бывший исполнительный директор крупнейшего интернет-аукциона Ebay, объявила о том, что сформировала свой предвыборный комитет по избранию ее на пост губернатора Калифорнии в 2010 г. Создание комитета стало первым официальным шагом Уитман в рамках предвыборной кампании, сообщает Reuters. В случае своей победы на выборах Мег Уитман на посту губернатора <

Лесные пожары в Калифорнии подобрались к национальному парку Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, лесные пожары в американском штате Калифорния вышли из-под контроля и вплотную подобрались к Йосемитскому национальному парку. Властям пришлось эвакуировать жителей 170 домов и отключить подачу электроэнергии в регионе. Огонь ох