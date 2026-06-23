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США Калифорния

США - Калифорния

СОБЫТИЯ


23.06.2026 В завышении цен на бензин обвинили искусственный интеллект британского разработчика Kalibrate

Американские водители против операторов АЗС Группа автомобилистов из Калифорнии (США) подала в суд на операторов автозаправочных станций, действующих на территори
12.01.2026 Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж бегут из Калифорнии из-за налога на богатство

Побег из Калифорнии Американский предприниматели Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin)

03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии

Запрет Московский суд защитил свою компетенцию и запретил Google судиться в Калифорнии, пишут «Ведомости». Арбитражный суд в Москве удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в Калифорнии в США. С заявлением 29

14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!

покидающих Калифорнию, так или иначе остаются представленными в штате. Кроме того, главные «козыри» Калифорнии, позволяющие легко начать и развивать бизнес – от университетов мирового уровня до
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины

ует созданию в регионе дополнительных рабочих мест в течение следующих нескольких лет. Все бегут из Калифорнии Пандемия коронавируса дала ряду компаний и видных деятелей Кремниевой долины повод
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют

се же прекратила свою деятельность. Конфликт Маска с местными властями В четверг, 7 мая, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) разрешил предприятиям штата возобновить свою работу, п
28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии»

CenturyLink Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, передает информационное агентство Associated Press. Сбой начался рано утром в четверг, и только поздней ночью CenturyLink сообщила в Twitter, что ее инженеры обнаружили элемент сети
08.09.2016 SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам

на патенты и программный продукт для позиционирования людей и роботов внутри помещений (Indoor navigation). Покупателем технологии выступила публичная технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, которая входит в тройку мировых лидеров в своем рыночном сегменте. Технологию, решающую задачу навигации внутри помещений, разработал резидент «Сколково» российская компания SPIR
09.02.2015 Калифорнийский ритейлер нанял двух роботов-консультантов

В одном из крупнейших магазинов сети ритейлера Orchard Supply Hardware в Калифорнии появились роботизированные продавцы-консультанты. Orchard Supply Hardware специали
26.05.2014 В Калифорнии начнут выдавать права на управление беспилотными автомобилями

я робомобилей на дорогах общего пользования. В июле 2014 г. служба регистрации транспортных средств Калифорнии начнёт принимать заявки на получение водительских прав, обладатели которых смогут

07.03.2014 Найденный в Калифорнии «создатель Bitcoin»: «Я никогда не слышал о биткойнах»

иан Прентис Сатоши Накамото родился в Японии в 1949 г., и в 10-летнем возрасте с матерью переехал в калифорнийский Темпл Сити, где с тех пор с ней и живет. Он отец шестерых детей, женат, хотя с
16.10.2013 На побережье Калифорнии выбросило морского змея

У побережья Калифорнии близ острова Санта Каталина нашли огромную змееподобную рыбу длиной около 5 метров. Именно такие рыбы, скорее всего, ответственны за многочисленные легенды о морских змеях, которые п
27.09.2013 ГИС помогла остановить пожар в Калифорнии

В конце лета в Калифорнии разгорелся крупный лесной пожар, который 27 августа приблизился к резервуарам системы водоснабжения Сан-Франциско. Это создало серьезную угрозу: попавшая в воду зола могла оставить ч
18.09.2013 TMT Investments вложила $450 тыс. в калифорнийского разработчика ПО для управления онлайн-продажами Pipedrive

ля управления онлайн-продажами Pipedrive, зарегистрированную в штате Делавэр и базирующуюся в штате Калифорния. Помимо штаб-квартиры, компания также имеет офис в Эстонии, при этом численность п
31.05.2012 Радиация Фукусимы добралась до Калифорнии

ихоокеанские голубые тунцы уже через 5 месяцев после аварии доставили японскую радиацию к побережью Калифорнии. Каждое лето, начиная с 2008 года, ученые Стэнфордского университета анализируют о
06.04.2012 Dell покупает калифорнийского поставщика клиентских решений и облачных сервисов Wyse Technology

Компания Dell объявила о подписании соглашения о покупке компании Wyse Technology, работающей на рынке клиентских облачных вычислений, со штаб-квартирой в Сан-Хосе, шт. Калифорния. Ожидается, что сделка позволит Dell расширить спектр предложений по виртуализации рабочих станций, а также позволит предоставить заказчикам новые решения и услуги во всем спектре ко
13.02.2012 Google построит музей и секретную лабораторию в Калифорнии

Компания Google планирует в скором времени построить на территории своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, новое масштабное сооружение под названием Google Experience Center. Как сообщает издание Mercury News, Google Experience Center планируется сделать своего рода частным музеем интерн
28.12.2011 IBM покупает калифорнийского поставщика облачных аналитических решений DemandTec

лашения о приобретении компании DemandTec, штаб-квартира которой находится в городе Сан-Матео (штат Калифорния). Сумма сделки составит $440 млн. Держатели акций DemandTec получат по $13,20 за к
09.11.2011 Infinera и Pacific Crossing завершили пробный этап внедрения подводной сети производительностью 100 Гбит/c между Японией и Калифорнией

PC-1, объявили об успешном завершении пробного этапа внедрения подводной сети производительностью 100 Гбит/с, покрывшей расстояние в более чем 9500 км оптоволоконных сетей Pacific Crossing PC-1 между Калифорнией и Японией. Как сообщается, это первый успешный пример внедрения 100-гигабитного соединения подобной протяженности, обеспечившего передачу последовательного цифрового сигнала через Т
25.08.2011 В Сеть попали истории болезни 300 тыс. жителей Калифорнии

h зарегистрировал очередную утечку медицинский данных. Истории болезни почти 300 тыс. жителей штата Калифорния были выложены в Сеть. По утверждению компании-оператора данных, она была уверена в
25.03.2011 Юрий Мильнер купил особняк в Калифорнии за $75 млн. ФОТО

их были акции социальной сети Facebook. Такой способ расчета за недвижимость является необычным для Калифорнии. По данным журнала Forbes, на сегодняшний день фонд DST Global владеет примерно 10
21.01.2011 В Калифорнии появилось модульное "умное" здание

Компания American Modular Systems (AMS) представила в г. Мантека, (США, Калифорния) "умный" дом. Он представляет собой модульную конструкцию. Среди интеллектуальных функций дома - автоматическое управление освещением и микроклиматом (отоплением, вентиляцией и конди
18.11.2010 Navteq покупает калифорнийского разработчика инструментов для 3D-моделирования PixelActive

vteq, мировой поставщик цифровых карт, локальных данных и информации о трафике, а также услуг с привязкой к местности (Located Based Services/LBS) и платформ для мобильной рекламы, объявила о покупке калифорнийской компании PixelActive. За счет данного приобретения Navteq планирует ускорить темпы развития рынка трехмерных цифровых карт, а также со временем снабдить возможностью использовани
08.07.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4

На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в

15.06.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7

что данное землетрясение последовало за серией менее ощутимых подземных толчков, зафиксированных в Калифорнии за период с 12 по 13 июня. О каких-либо жертвах или разрушениях не сообщается.
08.06.2010 БПЛА Global Hawk освоил приполярные маршруты из Калифорнии в Азию

Как сообщает пресс-служба ВВС США, с 12 апреля 2010 года дальние высотные разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk 12 разведывательной эскадрильи, базирующейся на авиабазе Beale в Калифорнии, осуществляют полёты в регион Юго-Западной Азии по "северному" приполярному маршруту, через территорию Канады. В регион Юго-Западной Азии в США включаются страны Закавказья, Ближнего
01.03.2010 Российская Flexis открыла подразделение в Калифорнии

аботчик насыщенных интернет-приложений, объявила о том, что открыла представительство в Пало Альто (Калифорния, США). Главой калифорнийского подразделения - FlexisUS - назначен старший архитект
25.02.2010 Департамент здравоохранения Калифорнии напечатал номера соцстрахования на конвертах

Как стало известно компании Perimetrix, департамент здравоохранения Калифорнии (California Department of Health Care Services) допустил крупную утечку информации. Участникам программы по уходу за пожилыми людьми было выслано примерно 50 тыс. писем, на конвертах
24.02.2010 IBM купила калифорнийского поставщика ПО для управления сетевой инфраструктурой

ntelliden является компанией закрытого типа, ее штаб-квартира расположена в городе Менло-Парк, штат Калифорния. Intelliden предлагает программные решения, спрос на которые, по информации IBM, б
10.02.2010 Informatica приобретает калифорнийского разработчика MDM-систем Siperian

ает приобретение разработчика систем управления нормативно-справочной информацией (Master Data Management, или MDM) – компании Siperian, штаб-квартира которой расположена в Фостер Сити (Foster City), Калифорния. Сумма сделки составит приблизительно $130 млн. «Приобретение Siperian позволит Informatica выйти на новые рынки благодаря новой, быстро развивающейся категории MDM, а также укрепит

11.01.2010 В Калифорнии зарегистрировано мощное землетрясение

Как сообщает Associated Press, в Северной Калифорнии зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,5 балла - самое мощное за последние 6

19.11.2009 Новые стандарты по энергопотреблению телевизоров приняты в Калифорнии

Комиссия по энергетике в штате Калифорния приняла новые правила продаж телевизоров на местном рынке. С 2011 г. в силу вступит новый стандарт по максимальному энергопотреблению таких устройств – они должны будут потреблять ка
16.10.2009 В целях экономии могут запретить большие телевизоры

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) намерен запретить в своем штате продажи ЖК- и плазменных телевизоров с диагональю экрана более 40 дюймов, так как подобные устройства, по
01.10.2009 В Калифорнии произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера

В Калифорнии произошло землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера, пишет РБК. По сообщениям Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 12 км к югу от г.Килер и

04.08.2009 В Калифорнийском заливе произошло мощное землетрясение

е магнитудой 6,9 балла произошло в Калифорнийском заливе, который разделяет мексиканский полуостров Калифорния и континентальную часть Мексики, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. По данным Ге
22.05.2009 В Калифорнии разбился самолет ВВС США

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Калифорнии разбился учебно-тренировочный самолет ВВС США. Инцидент произошел недалеко от воен
26.03.2009 В Калифорнии разбился новейший истребитель пятого поколения F-22 Raptor

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, в Калифорнии разбился новейший американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Крушение произошло в калифорнийской пустыне в 60 км к северо-востоку от базы ВВС США "Эдвардс". По словам пре
10.02.2009 Экс-глава Ebay хочет стать губернатором Калифорнии

Мег Уитман (Meg Whitman), бывший исполнительный директор крупнейшего интернет-аукциона Ebay, объявила о том, что сформировала свой предвыборный комитет по избранию ее на пост губернатора Калифорнии в 2010 г. Создание комитета стало первым официальным шагом Уитман в рамках предвыборной кампании, сообщает Reuters. В случае своей победы на выборах Мег Уитман на посту губернатора <
28.07.2008 Лесные пожары в Калифорнии подобрались к национальному парку

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, лесные пожары в американском штате Калифорния вышли из-под контроля и вплотную подобрались к Йосемитскому национальному парку. Властям пришлось эвакуировать жителей 170 домов и отключить подачу электроэнергии в регионе. Огонь ох
15.07.2008 Лесной пожар в Калифорнии угрожает городам

орое уже охватило 484 кв. км и уничтожило 27 домов, приближается к жилым кварталам. Лесные пожары в Калифорнии продолжаются уже несколько дней. 12 июля сообщалось, что в результате пожара в это

Публикаций - 4829, упоминаний - 6099

США и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 434
Microsoft Corporation 25775 404
Google LLC 12688 387
Intel Corporation 12811 307
IBM - International Business Machines Corp 9699 243
Samsung Electronics 11064 189
HP Inc. 5883 154
Oracle Corporation 7074 145
Cisco Systems 5372 144
HP - Hewlett-Packard 3662 136
Meta Platforms - Facebook 4621 133
AMD - Advanced Micro Devices 4641 110
Amazon Inc - Amazon.com 3277 104
Галактика - Корпорация 1545 85
Dell EMC 5180 85
Yahoo! 3726 84
Sony 6739 84
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 74
Nvidia Corp 4002 72
X Corp - Twitter 2938 72
AT&T Inc 1725 71
Qualcomm Technologies 1974 65
SAP SE 5601 63
Yandex - Яндекс 9216 63
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 61
Lenovo Motorola 3566 59
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 58
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 51
Adobe Systems 1597 47
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 46
LG Electronics 3735 46
Toshiba Corporation 2980 45
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 44
Dell Technologies - Dell Computer 2219 42
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 41
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 40
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 40
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 39
AOL Inc - America Online 1883 37
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 36
Boeing 1031 79
eBay Inc 1640 72
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 67
Tesla Motors 461 57
Lockheed Martin 777 54
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 51
Microsoft - LinkedIn 699 39
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 36
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 33
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 33
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 31
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 29
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 28
Россети Ленэнерго 1699 27
Sequoia Capital 115 25
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
BMW Group 482 21
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Uber 357 19
Walt Disney Company 647 18
Bank of America - Банк Америки 271 18
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 17
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 17
Walmart - Wal-Mart Stores 405 17
Ford 434 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 13
Volkswagen Group - VW 308 13
Runa Capital 158 13
SoftBank Group 284 13
Honda Motor Company - HND 240 13
Volvo Cars 262 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 12
Резонанс НПП 407 12
Y Combinator - венчурный фонд 57 12
101Hotels.com 456 12
Visa International 1993 12
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 11
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 324
Судебная власть - Judicial power 2500 149
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 139
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 131
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 130
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 122
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 79
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 68
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 64
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 63
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 57
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 55
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 53
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 45
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 41
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 39
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 36
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 31
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 30
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 29
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 27
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 26
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 21
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 19
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 19
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 18
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 31
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 12
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 8
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 8
Демократическая политическая партия США 122 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 7
UAA - U.S. Assassin Assocation - Американская Ассоциация Ассасинов 7 7
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 6
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
Bitcoin Foundation 8 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
OIN - Open Invention Network 24 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 412
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 389
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 349
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 343
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 315
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 309
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 279
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 266
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 256
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 255
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 225
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 213
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 191
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 191
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 189
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 178
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 172
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 172
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 162
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 159
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 152
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 144
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 142
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 141
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 138
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 137
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 132
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 130
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 127
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 126
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 124
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 123
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 123
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 122
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 121
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 119
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 119
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 118
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 117
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 110
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 228
Microsoft Windows 16882 159
Microsoft Windows 2000 8678 149
Google Android 15243 146
Apple iPad 4011 118
Linux OS 11533 116
Apple iOS 8583 106
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 91
Apple iPhone 6 4861 72
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 72
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 60
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 45
Apple iPod 1553 45
Oracle Java - язык программирования 3469 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 41
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 41
Google YouTube - Видеохостинг 3002 41
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 38
Intel x86 - архитектура процессора 2151 38
Apple - App Store 3109 36
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 35
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 32
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 31
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 31
Apple iPhone 4 800 30
Intel Itanium 649 30
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 30
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 30
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 30
Microsoft Office 4170 29
Oracle PeopleSoft 426 27
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 27
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 26
Apple macOS 2419 25
Myspace - социальная сеть 640 24
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 24
Tesla Model S 79 24
Microsoft Windows XP 2431 24
Google - Gmail 1021 24
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 92
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 39
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 38
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 36
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 31
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 30
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 30
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 25
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 19
Hurd Mark - Херд Марк 97 18
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 17
Bush George - Буш Джордж 336 17
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 17
Larry Page - Ларри Пейдж 197 17
Koh Lucy - Ко Люси 17 16
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 14
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 13
Brin Sergey - Сергей Брин 193 13
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 12
Путин Владимир 3454 12
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 11
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 11
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 11
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 10
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 10
Ульянов Владимир 162 10
Мильнер Юрий 137 10
Thiel Peter - Тиль Питер 37 10
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 10
Зенкин Денис 263 10
Chambers John - Чемберс Джон 123 10
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 9
Brown Michael - Браун Майкл 36 9
Rubin Andy - Рубин Энди 63 8
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 8
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 8
Рахманов Максим 47 8
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2325
Россия - РФ - Российская федерация 166167 724
Земля - планета Солнечной системы 10865 510
Европа 24964 375
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 295
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 290
Япония 13807 285
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 268
Германия - Федеративная Республика 13221 258
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 256
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 231
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 205
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 200
США - Калифорния - Сан-Диего 370 193
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 192
Солнечная система - Solar system 2569 173
США - Нью-Йорк 3180 171
США - Калифорния - Беркли 286 170
Канада 5081 146
США - Колумбия - Вашингтон 1487 145
Южная Корея - Республика 7052 145
США - Калифорния - Санта-Клара 190 137
Азия - Азиатский регион 5920 130
США - Техас 1048 126
США - Пасадина 169 122
Индия - Bharat 5869 116
США - Флорида 786 115
Франция - Французская Республика 8177 110
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 106
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 103
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 101
Китай - Тайвань 4245 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 88
Украина 7928 88
США - Калифорния - Купертино 281 84
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 83
США - Массачусетс 517 81
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 79
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 77
США - Калифорния - Саннивейл 89 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 662
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 424
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 412
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 411
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 264
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 251
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 221
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 209
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 209
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 197
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 196
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 189
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 186
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 178
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 173
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 159
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 153
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 139
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 130
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 126
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 124
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 121
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 120
Физика - Physics - область естествознания 2940 119
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 116
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 115
Молекула - Molecula 1102 114
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 113
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 108
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 107
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 106
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 105
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 104
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 99
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 99
Зоология - наука о животных 2887 95
Английский язык 7030 93
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 92
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 90
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 90
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 213
New Scientist 1448 146
AP - Associated Press 2007 127
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 123
CNews RND - R&D.CNews 2274 117
Bloomberg 1627 94
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 86
Nature 832 79
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 73
Phys.org 972 70
The Register - The Register Hardware 1784 68
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 66
NYT - The New York Times 1100 66
CNET Networks - CNET News 1643 54
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 45
ScienceDaily 399 33
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Forbes - Форбс 1002 28
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Business Insider - Бизнес инсайдер 264 24
AppleInsider 400 24
Silicon 494 24
The Verge - Издание 619 24
Future - Space.com 200 23
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 22
The Washington Post 350 22
Times 661 22
Space Daily 528 20
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Engadget - Блог о технологиях 429 17
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Thomson Financial - Thomson First Call 386 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
IBM Research 111 11
Gartner - Dataquest 353 10
Forrester Research 834 10
Fortune Global 100 142 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 7
TrendForce 187 6
Strategy Analytics 285 6
S&P 500 565 6
Internet Stock Report 994 6
ABI Research 236 5
Microsoft Research 144 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Computer Economics 32 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 4
Mercury Research 73 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
NPD DisplaySearch 285 4
comScore 379 4
NPD Group 140 4
Needham & Company 36 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Grand View Research 25 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Creative Strategies 17 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Frost & Sullivan 207 2
Counterpoint Research 110 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 429
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 200
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 187
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 110
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 67
University of California - Калифорнийский университет 101 67
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 66
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 62
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 60
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 56
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 48
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 38
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 33
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 30
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 27
РАН - Российская академия наук 2122 25
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 24
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 24
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 22
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 21
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 20
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 18
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 17
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 16
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 16
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 16
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 15
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 15
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 15
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 14
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 14
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 14
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 13
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 13
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 12
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 12
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 11
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 11
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 77
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 75
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 26
Intel Developer Forum - IDF 317 18
День молодёжи - 27 июня 1087 15
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 13
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 6
CeBIT 614 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Hot Chips 10 5
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
LinuxWorld 52 5
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Black Hat - Конференция 120 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
МТС - Телеком Идея 51 4
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Defcon 45 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 3
MacWorld Expo 35 3
Google Lunar X Prize - GLXP 16 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Capture the Flag - CTF 56 2
Oracle OpenWorld 65 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 2
Microsoft Build - конференция 39 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Silicon Valley Insiders 20 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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