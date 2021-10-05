США - Калифорния

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05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 3
20.09.2021 Плодовитого хакера хотят посадить на 35 лет за DDoS-атаки 2
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 1
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 1
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» 2
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 2
26.07.2021 Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет 1
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить 1
13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии 1
23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана 1
16.04.2021 Dell хитроумно избавится от «пионера x86-виртуализации» и заработает на этом $9 миллиардов 1
06.04.2021 Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд 4
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
01.04.2021 Apple годами сознательно продавала бракованные MacBook Pro 2
24.03.2021 Ntechlab признана «единорогом» в области компьютерного зрения 1
24.03.2021 ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании 2
17.03.2021 Zendesk расскажет о трендах развития клиентского сервиса на онлайн-конференции CNews «E-commerce 2021» 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 3
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 11
11.12.2020 Легендарный пиратский магазин приложений для взломанных iPhone подал в суд на Apple, потому что она мешает работать 1
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 1
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
03.12.2020 В США отменили трамповские ограничения на въезд иностранных программистов 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 4
26.11.2020 Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов 1
24.11.2020 В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1

Публикаций - 969, упоминаний - 1120

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 91
Samsung Electronics 5633 91
Apple Inc - Эппл Рус 7680 86
Google LLC 7128 84
Intel Corporation 4152 25
IBM 3527 22
Facebook 3765 21
Nvidia Corp 2011 17
Yandex - Яндекс 4099 14
Twitter 2204 14
Amazon Inc - Amazon.com 1467 13
Cisco Systems 2037 13
SAP SE 3207 12
Oracle Corporation 3331 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
AMD - Advanced Micro Devices 1664 11
Codemasters 169 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
Qualcomm Technologies 1001 9
HP Inc. 2898 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 8
Huawei 2726 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 7
SEC Consult Services 929 7
EA - Electronic Arts 906 7
LeEco - LeTV 46 6
Acronis - Акронис 364 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 6
Xilinx 30 5
Red Hat 664 5
Philips 695 5
Alphabet 74 5
Abbyy 793 4
Nokia Corporation 2416 4
Sony 2319 4
Xiaomi 904 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Dell EMC 2387 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Tesla Motors 241 17
Uber Technologies 258 11
Uber 257 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Square 38 4
Sunac China 5 4
Barnes & Noble 52 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 3
PRB Logics Corporation 3 3
GlobalFoundries - GF 67 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Альфа-Банк 1123 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Airbnb 62 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 3
Транснефть 159 3
eBay Inc 528 3
LinkedIn 520 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Согласие СК 44 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Runa Capital 153 2
WVRI Capital 3 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Яндекс.Еда 93 2
Shearman & Sterling 13 2
FedEx 31 2
Hagens Berman 5 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром - Востокгазпром 7 2
Allianz - Страховая компания 19 2
CyberPlat - КиберПлат 201 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
United States district court - Федеральные окружные суды США 20 6
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 3
Президент США 105 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 4 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 21 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - National Industrial Property Institute - Португальский институт промышленной собственности 1 1
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 7 1
PTO или USPTO - United States Patent and Trademark Office - Патентное бюро США - Ведомство по патентам и товарным знакам США 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство РФ 2200 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
OIN - Open Invention Network 17 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
4CIO 12 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
Bitcoin Foundation 8 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 1 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Демократическая политическая партия США 36 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 24
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 7
OpenStack 347 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 6
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 4
DDR - Double data rate 1066 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 3
Google Android 10750 84
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 55
Apple iOS 5741 51
Apple iPad 3263 24
Nvidia GeForce GTX 2054 23
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 16
Microsoft Windows 10 6612 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 15
Apple iPhone 6 547 15
Java - Язык программирования 1167 14
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 13
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 12
Linux OS 4243 11
WhatsApp Messenger 654 11
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 11
Apple iPhone 8 157 10
Samsung Galaxy Nexus 73 9
Apple iPhone 7 246 9
Apple iPhone 3 383 9
Microsoft Windows 7 1662 9
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Google Nexus - Серия смартфонов 398 8
Apple iPhone 5 710 8
Apple - App Store 2198 7
JavaScript - Язык программирования 626 7
Microsoft Windows 850 7
Symbian OS 764 7
Microsoft Azure 1171 7
Samsung Galaxy 345 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Cisco Webex 107 6
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 5
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 5
VK - Mail.ru Одноклассники 853 5
Apple macOS 922 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 7
Steve Jobs - Стив Джобс 700 7
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 6
Дворкович Аркадий 169 4
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 4 3
Гулати Ману - Gulati Manu 4 3
Damore James - Дэймор Джеймс 6 3
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 3
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 4 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 5 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 3
Vasques Rogelio - Васкесе Рогелио 3 3
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 3
Белоусов Сергей 217 3
Волож Аркадий 181 3
Bruno John - Бруно Джон 7 3
Добкин Аркадий 54 2
Neri Antonio - Нери Антонио 18 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 27 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Ян Давид 40 2
Полищук Дмитрий 11 2
Gudeman David - Гудеман Дэвид 3 2
Whitman Margaret - Уитман Мэг 31 2
Дуров Павел 216 2
Андреев Сергей 39 2
Lommatzsch Heather - Ломмацч Хизер 2 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 2
Wilberg Arne - Вилберг Арне 2 2
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 2
Ive Jony - Айва Джони 9 2
Арсентьев Андрей 54 1
Сысоев Игорь 31 1
Орловский Виктор 229 1
Путин Владимир 1820 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 417
Россия - Российская федерация - РФ 57180 181
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 73
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 54
Германия - Федеративная Республика 3614 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 47
Япония 2760 34
Европа 3730 33
Индия - Республика 2161 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 30
Украина 3347 25
США - Кремниевая долина 398 23
Франция - Французская Республика 2112 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 18
США - Сан-Франциско 689 17
США - Сан-Хосе 109 15
Австралия - Австралийский Союз 1118 12
США - Санта-Клара 71 11
США - Купертино 204 10
США - Вашингтон 334 9
Россия - СФО - Новосибирск 1956 9
Беларусь - Белоруссия 2081 8
Израиль 716 8
Восточная Европа 1669 8
Сингапур - Республика 808 7
Канада 1294 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
США - Техас 222 7
Северная Америка 1405 7
Бразилия - Федеративная Республика 1121 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 7
США - Саннивейл 22 6
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 6
Китай - Тайвань 589 6
Казахстан - Республика 2621 6
США - Нью-Йорк 1087 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 5
Испания - Королевство 1248 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
Русский язык 970 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 2
Apple Park 4 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 18 1
Apple Batterygate - Беттеригейт 1 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Частный сектор 7 1
Трудовой кодекс Калифорнии - California Labor Code 2 1
H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 14 1
Конституция США 18 1
Apple Antennagate 7 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 3 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 5 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Вторая мировая война 255 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
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