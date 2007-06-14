Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TerraDaily
Публикаций - 103, упоминаний - 103
TerraDaily упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 2
|Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 2
|Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 334 2
|SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 28 2
|GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 2
|Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 2
|Болезнь Альцгеймера 185 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru