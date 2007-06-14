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TerraDaily



14.06.07 Модернизирована модель климатических аномалий 1
14.06.07 Растет кислотность Мирового океана 1
22.12.06 "Убийца клеток" улучшает память? 1
23.11.06 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте 1
23.11.06 Извержение исландского вулкана вызвало голод в Египте 1
17.11.06 Разработана лазерная нанотехнология экспресс-диагностики вирусов 1
17.11.06 Разработана лазерная нанотехнология экспресс-диагностики вирусов 1
14.11.06 Ученые "заглянули" в геохимическое прошлое Земли 1
14.11.06 Ученые "заглянули" в геохимическое прошлое Земли 1
25.10.06 У пчел обнаружены "социальные гены" 1
25.10.06 У пчел обнаружены "социальные гены" 1
07.09.06 Новая стратегия: необходимо приспосабливаться к изменениям климата 1
07.09.06 Новая стратегия: необходимо приспосабливаться к изменениям климата 1
04.09.06 Влияние планктона на изменение климата подверглось пересмотру 1
04.09.06 Влияние планктона на изменение климата подверглось пересмотру 1
21.08.06 Экологическая ситуация на Балтике близка к катастрофической 1
21.08.06 Экологическая ситуация на Балтике близка к катастрофической 1
17.08.06 Теория эволюции стремительно теряет сторонников в Америке 1
17.08.06 Теория эволюции стремительно теряет сторонников в Америке 1
10.08.06 Новые ощущения "подстегивают" мозг 1
10.08.06 Новые ощущения "подстегивают" мозг 1
04.08.06 В Японии вводится система раннего сейсмического оповещения 1
04.08.06 Свинец из Австралии "путешествует" по подводным вулканам Италии 1
04.08.06 Теорию Дарвина пытаются реанимировать 1
04.08.06 В Японии вводится система раннего сейсмического оповещения 1
04.08.06 Теорию Дарвина пытаются реанимировать 1
04.08.06 Свинец из Австралии "путешествует" по подводным вулканам Италии 1
02.08.06 Космическая пыль рассказала о климатическом прошлом Земли 1
02.08.06 Космическая пыль рассказала о климатическом прошлом Земли 1
18.07.06 Паразитам отвели почетное место в "пищевой пирамиде" 1
18.07.06 Паразитам отвели почетное место в "пищевой пирамиде" 1
18.07.06 Индонезия: системы оповещения вновь оказались бессильны перед стихией 1
18.07.06 Индонезия: системы оповещения вновь оказались бессильны перед стихией 1
12.07.06 Спутники оградят Европу от эпидемий 1
12.07.06 Альпийские ледники исчезнут в этом столетии 1
12.07.06 Альпийские ледники исчезнут в этом столетии 1
12.07.06 Спутники оградят Европу от эпидемий 1
06.07.06 Создана GPS-система предупреждения цунами 1
06.07.06 Создана GPS-система предупреждения цунами 1
04.07.06 Озоновая дыра затянется через 60 лет 1

Публикаций - 103, упоминаний - 103

TerraDaily упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 43 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 14
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 331 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
World Bank Group - Всемирный банк 237 2
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 2
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 334 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 28 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 2
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 2
Земля - планета Солнечной системы 6382 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 21
Япония 7875 10
Тихий океан 440 7
Индия - Республика 4051 6
США - Калифорния 3039 6
Европа 7221 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 6
США - Аляска 232 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 4
США - Нью-Джерси 252 4
Дания - Гренландия 97 4
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 302 4
США - Колорадо 300 4
Италия - Итальянская Республика 2807 4
Германия - Федеративная Республика 7754 4
Австралия - Австралийский Союз 2484 4
Исландия 205 4
Азия - Азиатский регион 3142 4
Китай - Пекин 813 2
Италия - Тоскана 6 2
Великобритания - Шотландия 210 2
США - Лос-Анджелес 661 2
США - Луизиана 71 2
Ливия 111 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 838 2
Балтийское море - Финский залив 58 2
США - Флорида 661 2
Австралия - Сидней 196 2
США - Калифорния - Сан-Диего 285 2
США - Северная Каролина 232 2
США - Массачусетс 409 2
США - Мичиган 161 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 104 2
Африка Северная 178 2
Африка - Африканский регион 2653 2
США - Калифорния - Пасадина 108 2
Россия - Российская федерация - РФ 81551 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 2
Южная Корея - Республика 3238 2
Болезнь Альцгеймера 185 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
Columbia University - Колумбийский университет 138 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 83 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 2
Princeton University - Принстонский университет 114 2
Олимпийские игры - Olympic Games 461 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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