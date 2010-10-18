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ITER International Thermonuclear Experimental Reactor ИТЭР Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак)
|18.10.2010
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Термоядерный реактор: строительство начинается
Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), строительство которого запланировано в городе Кадараш в Южной Франции, окончательно пережил неприятности мирового финансового кризиса и начинает приобретать реальные юридически зафиксиро
|25.01.2010
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Россию в ITER будет представлять директор Курчатовского института
Интересы России в совете ITER (международного экспериментального термоядерного реактора) в ближайшие годы будет представлять член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук - директор Курчатовского института, сообщает "Российс
|20.11.2009
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Академик Евгений Велихов избран председателем совета ITER
Как сообщает официальный сайт проекта ITER, в Кадараше (Франция) 18-19 ноября 2009 года прошло заседание совета ITER (международного экспериментального термоядерного реактора). Президент РНЦ «Курчатовский институт» академик
|15.06.2009
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Подписано соглашение о поставках российского оборудования для ИТЭР
состоялось подписание соглашений о поставках оборудования для международного термоядерного реактора ИТЭР между Организацией ИТЭР и Агентством ИТЭР РНЦ "Курчатовский институт". Док
|24.04.2009
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В России началось изготовление сверхпроводников для ИТЭР
лось открытие промышленного производства сверхпроводящих материалов, созданного для выполнения обязательств России по участию в строительстве международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Единственное в России производство сверхпроводников на основе ниобий-олова и ниобий-титана, созданное на ОАО «ЧМЗ», представляет собой замкнутый цикл, начиная от изготовления исходных ма
|01.04.2008
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Россия будет производить сверхпроводники для проекта ITER
Как сообщает пресс-служба Росатома, на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) состоялось заседание Научно-технического координационного совета международного проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Сегодня ЧМЗ – единственный завод России, обладающий уникальным оборудованием для выпуска сверхпроводников на основе сплавов ниобий-титан
|28.11.2007
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Начал работу Совет ИТЭР
ода проходит первое заседание Совета международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), руководящего органа этой Международн
|05.09.2007
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Китай ратифицировал международное соглашение по термоядерному реактору
распада, международный экспериментальный реактор основан на принципе термоядерного синтеза. Проект ITER стал победителем научного конкурса «Глобальной энергии» 2006 года, а лауреатами междунар
|06.07.2007
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В "Токамак" на юге Франции вложит средства Россия
интеза, активизировались исследования в области классического "термояда". Чрезвычайная дороговизна установок на базе технологии магнитного удержания горячей плазмы логично привела к появлению проекта ITER (International Termonuclear Experimental Reactor, международный термоядерный экспериментальный реактор). Соглашение о создании ITER уже подписано Россией, Европейским союзом, Индией
|23.11.2006
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В 2007 году в России начнется выпуск сверхпроводников для ИТЭР
21 ноября в Париже состоялось подписание соглашения о создании «Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР». В нем приняли уч
|23.11.2006
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В 2007 году в России начнется выпуск сверхпроводников для ИТЭР
21 ноября в Париже состоялось подписание соглашения о создании «Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР». В нем приняли уч
|21.11.2006
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Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже
ие о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пресс-служба Росатома. Со с
|21.11.2006
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Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже
ие о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пресс-служба Росатома. Со с
|05.07.2006
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Курчатовский институт будет координировать проект ИТЭР
Как сообщает пресс-служба Росатома, Центр по координации работы международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) разместится в знаменитом Курчатовском институте. Об этом сообщил 4 июля академик Евгений Велихов, принимающий участие во встрече ученых-ядерщиков РФ, США, КНР и ЕС, которые обсуждают разв
|05.07.2006
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Курчатовский институт будет координировать проект ИТЭР
Как сообщает пресс-служба Росатома, Центр по координации работы международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) разместится в знаменитом Курчатовском институте. Об этом сообщил 4 июля академик Евгений Велихов, принимающий участие во встрече ученых-ядерщиков РФ, США, КНР и ЕС, которые обсуждают разв
|19.06.2006
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Китай построит термоядерный реактор
ой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). «В течение десяти лет, пока ИТЭР будет строиться, мы сможем проводить предварит
|19.06.2006
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Китай построит термоядерный реактор
ой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). «В течение десяти лет, пока ИТЭР будет строиться, мы сможем проводить предварит
|24.05.2006
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Токамак-гигант Европа построит с Россией
еактора ИТЭР". Соглашение о создании международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor) поддерживают 7 участников проекта (Ро
|24.05.2006
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Токамак-гигант Европа построит с Россией
еактора ИТЭР". Соглашение о создании международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor) поддерживают 7 участников проекта (Ро
|28.06.2005
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Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор
ев. Напомним, что в проекте создания международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER — International Termonuclear Experimental Reactor) участвуют США, Россия, Япония, К
|28.06.2005
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Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор
ев. Напомним, что в проекте создания международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER — International Termonuclear Experimental Reactor) участвуют США, Россия, Япония, К
|15.01.2003
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Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции
но прямое преобразование тепловой энергии в электрическую». Международный экспериментальный реактор ИТЭР и термоядерный синтез Широкие горизонты открывает не только использование энергии делени
|15.01.2003
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Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции
но прямое преобразование тепловой энергии в электрическую». Международный экспериментальный реактор ИТЭР и термоядерный синтез Широкие горизонты открывает не только использование энергии делени
ITER и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
|ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
|Phys.org 972 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
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|New Scientist 1448 2
|SPIE - Optics.org 29 2
|Nature 814 1
|Physical Review Letters 113 1
|Российская газета 274 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
|ScienceDaily 400 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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