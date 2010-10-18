ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак)

Термоядерный реактор: строительство начинается Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), строительство которого запланировано в городе Кадараш в Южной Франции, окончательно пережил неприятности мирового финансового кризиса и начинает приобретать реальные юридически зафиксиро

Россию в ITER будет представлять директор Курчатовского института Интересы России в совете ITER (международного экспериментального термоядерного реактора) в ближайшие годы будет представлять член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук - директор Курчатовского института, сообщает "Российс

Академик Евгений Велихов избран председателем совета ITER Как сообщает официальный сайт проекта ITER, в Кадараше (Франция) 18-19 ноября 2009 года прошло заседание совета ITER (международного экспериментального термоядерного реактора). Президент РНЦ «Курчатовский институт» академик

Подписано соглашение о поставках российского оборудования для ИТЭР состоялось подписание соглашений о поставках оборудования для международного термоядерного реактора ИТЭР между Организацией ИТЭР и Агентством ИТЭР РНЦ "Курчатовский институт". Док

В России началось изготовление сверхпроводников для ИТЭР лось открытие промышленного производства сверхпроводящих материалов, созданного для выполнения обязательств России по участию в строительстве международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Единственное в России производство сверхпроводников на основе ниобий-олова и ниобий-титана, созданное на ОАО «ЧМЗ», представляет собой замкнутый цикл, начиная от изготовления исходных ма

Россия будет производить сверхпроводники для проекта ITER Как сообщает пресс-служба Росатома, на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) состоялось заседание Научно-технического координационного совета международного проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Сегодня ЧМЗ – единственный завод России, обладающий уникальным оборудованием для выпуска сверхпроводников на основе сплавов ниобий-титан

Начал работу Совет ИТЭР ода проходит первое заседание Совета международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), руководящего органа этой Международн

Китай ратифицировал международное соглашение по термоядерному реактору распада, международный экспериментальный реактор основан на принципе термоядерного синтеза. Проект ITER стал победителем научного конкурса «Глобальной энергии» 2006 года, а лауреатами междунар

В "Токамак" на юге Франции вложит средства Россия интеза, активизировались исследования в области классического "термояда". Чрезвычайная дороговизна установок на базе технологии магнитного удержания горячей плазмы логично привела к появлению проекта ITER (International Termonuclear Experimental Reactor, международный термоядерный экспериментальный реактор). Соглашение о создании ITER уже подписано Россией, Европейским союзом, Индией

В 2007 году в России начнется выпуск сверхпроводников для ИТЭР 21 ноября в Париже состоялось подписание соглашения о создании «Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР». В нем приняли уч

В 2007 году в России начнется выпуск сверхпроводников для ИТЭР 21 ноября в Париже состоялось подписание соглашения о создании «Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР». В нем приняли уч

Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже ие о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пресс-служба Росатома. Со с

Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже ие о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пресс-служба Росатома. Со с

Курчатовский институт будет координировать проект ИТЭР Как сообщает пресс-служба Росатома, Центр по координации работы международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) разместится в знаменитом Курчатовском институте. Об этом сообщил 4 июля академик Евгений Велихов, принимающий участие во встрече ученых-ядерщиков РФ, США, КНР и ЕС, которые обсуждают разв

Курчатовский институт будет координировать проект ИТЭР Как сообщает пресс-служба Росатома, Центр по координации работы международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) разместится в знаменитом Курчатовском институте. Об этом сообщил 4 июля академик Евгений Велихов, принимающий участие во встрече ученых-ядерщиков РФ, США, КНР и ЕС, которые обсуждают разв

Китай построит термоядерный реактор ой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). «В течение десяти лет, пока ИТЭР будет строиться, мы сможем проводить предварит

Китай построит термоядерный реактор ой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). «В течение десяти лет, пока ИТЭР будет строиться, мы сможем проводить предварит

Токамак-гигант Европа построит с Россией еактора ИТЭР". Соглашение о создании международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor) поддерживают 7 участников проекта (Ро

Токамак-гигант Европа построит с Россией еактора ИТЭР". Соглашение о создании международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor) поддерживают 7 участников проекта (Ро

Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор ев. Напомним, что в проекте создания международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER — International Termonuclear Experimental Reactor) участвуют США, Россия, Япония, К

Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор ев. Напомним, что в проекте создания международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER — International Termonuclear Experimental Reactor) участвуют США, Россия, Япония, К

Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции но прямое преобразование тепловой энергии в электрическую». Международный экспериментальный реактор ИТЭР и термоядерный синтез Широкие горизонты открывает не только использование энергии делени