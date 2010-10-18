Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172976
ИКТ 13457
Организации 10534
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25376
Персоны 74220
География 2800
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

ITER International Thermonuclear Experimental Reactor ИТЭР Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак)

ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак)


18.10.2010 Термоядерный реактор: строительство начинается

Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), строительство которого запланировано в городе Кадараш в Южной Франции, окончательно пережил неприятности мирового финансового кризиса и начинает приобретать реальные юридически зафиксиро
25.01.2010 Россию в ITER будет представлять директор Курчатовского института

Интересы России в совете ITER (международного экспериментального термоядерного реактора) в ближайшие годы будет представлять член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук - директор Курчатовского института, сообщает "Российс
20.11.2009 Академик Евгений Велихов избран председателем совета ITER

Как сообщает официальный сайт проекта ITER, в Кадараше (Франция) 18-19 ноября 2009 года прошло заседание совета ITER (международного экспериментального термоядерного реактора). Президент РНЦ «Курчатовский институт» академик

15.06.2009 Подписано соглашение о поставках российского оборудования для ИТЭР

состоялось подписание соглашений о поставках оборудования для международного термоядерного реактора ИТЭР между Организацией ИТЭР и Агентством ИТЭР РНЦ "Курчатовский институт". Док
24.04.2009 В России началось изготовление сверхпроводников для ИТЭР

лось открытие промышленного производства сверхпроводящих материалов, созданного для выполнения обязательств России по участию в строительстве международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Единственное в России производство сверхпроводников на основе ниобий-олова и ниобий-титана, созданное на ОАО «ЧМЗ», представляет собой замкнутый цикл, начиная от изготовления исходных ма
01.04.2008 Россия будет производить сверхпроводники для проекта ITER

Как сообщает пресс-служба Росатома, на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) состоялось заседание Научно-технического координационного совета международного проекта ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Сегодня ЧМЗ – единственный завод России, обладающий уникальным оборудованием для выпуска сверхпроводников на основе сплавов ниобий-титан
28.11.2007 Начал работу Совет ИТЭР

ода проходит первое заседание Совета международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), руководящего органа этой Международн
05.09.2007 Китай ратифицировал международное соглашение по термоядерному реактору

распада, международный экспериментальный реактор основан на принципе термоядерного синтеза. Проект ITER стал победителем научного конкурса «Глобальной энергии» 2006 года, а лауреатами междунар
06.07.2007 В "Токамак" на юге Франции вложит средства Россия

интеза, активизировались исследования в области классического "термояда". Чрезвычайная дороговизна установок на базе технологии магнитного удержания горячей плазмы логично привела к появлению проекта ITER (International Termonuclear Experimental Reactor, международный термоядерный экспериментальный реактор). Соглашение о создании ITER уже подписано Россией, Европейским союзом, Индией
23.11.2006 В 2007 году в России начнется выпуск сверхпроводников для ИТЭР

21 ноября в Париже состоялось подписание соглашения о создании «Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР». В нем приняли уч
23.11.2006 В 2007 году в России начнется выпуск сверхпроводников для ИТЭР

21 ноября в Париже состоялось подписание соглашения о создании «Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР». В нем приняли уч
21.11.2006 Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже

ие о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пресс-служба Росатома. Со с
21.11.2006 Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже

ие о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пресс-служба Росатома. Со с
05.07.2006 Курчатовский институт будет координировать проект ИТЭР

Как сообщает пресс-служба Росатома, Центр по координации работы международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) разместится в знаменитом Курчатовском институте. Об этом сообщил 4 июля академик Евгений Велихов, принимающий участие во встрече ученых-ядерщиков РФ, США, КНР и ЕС, которые обсуждают разв
05.07.2006 Курчатовский институт будет координировать проект ИТЭР

Как сообщает пресс-служба Росатома, Центр по координации работы международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) разместится в знаменитом Курчатовском институте. Об этом сообщил 4 июля академик Евгений Велихов, принимающий участие во встрече ученых-ядерщиков РФ, США, КНР и ЕС, которые обсуждают разв
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор

ой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). «В течение десяти лет, пока ИТЭР будет строиться, мы сможем проводить предварит
19.06.2006 Китай построит термоядерный реактор

ой, он будет во многом уменьшенной копией Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). «В течение десяти лет, пока ИТЭР будет строиться, мы сможем проводить предварит
24.05.2006 Токамак-гигант Европа построит с Россией

еактора ИТЭР". Соглашение о создании международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor) поддерживают 7 участников проекта (Ро
24.05.2006 Токамак-гигант Европа построит с Россией

еактора ИТЭР". Соглашение о создании международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor) поддерживают 7 участников проекта (Ро
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор

ев. Напомним, что в проекте создания международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER — International Termonuclear Experimental Reactor) участвуют США, Россия, Япония, К
28.06.2005 Во Франции построят первый в мире термоядерный реактор

ев. Напомним, что в проекте создания международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER — International Termonuclear Experimental Reactor) участвуют США, Россия, Япония, К
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции

но прямое преобразование тепловой энергии в электрическую». Международный экспериментальный реактор ИТЭР и термоядерный синтез Широкие горизонты открывает не только использование энергии делени
15.01.2003 Минатом утвердил проект плавучей атомной электростанции

но прямое преобразование тепловой энергии в электрическую». Международный экспериментальный реактор ИТЭР и термоядерный синтез Широкие горизонты открывает не только использование энергии делени

Публикаций - 52, упоминаний - 86

ITER и организации, системы, технологии, персоны:

Deiteriy - Дейтерий 72 6
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 4
Цифра ГК 2456 2
Supra 35 2
Oracle Corporation 6745 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 411 2
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
Polywell Computers 22 1
Dassault Systemes 221 1
General Fusion 2 1
Системы документооборота 498 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 2
Верный - торговая сеть 292 2
Торий НПП 46 2
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 2
General Atomics 25 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 119 1
Lockheed Martin 759 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 881 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 132 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 20
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1806 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 147 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 248 31
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 39 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 7
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1588 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3374 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 6
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 171 6
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 134 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9837 4
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 380 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10876 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2809 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2212 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1150 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 541 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5868 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2557 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2059 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1397 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2041 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4656 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5944 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1579 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1738 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 417 2
EAST - Experimental Advanced Superconducting Tokamak 3 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 734 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 2
ЭОС Дело СЭД 216 2
NASA SDO - Solar Dynamics Observatory - Обсерватория солнечной динамики 13 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 9 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
LLNL NIF - National Ignition Facility 6 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 1
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 3 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 638 1
NASA MMS - NASA Magnetospheric Multiscale Mission 1 1
ESA Solar Orbiter 11 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 1
Велихов Евгений 36 6
Румянцев Александр 17 4
Травин Владимир 4 4
Шалманов Сергей 201 2
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 2
Suslik Ken - Суслик Кен 4 2
Курчатов Игорь 7 2
Flannigan David - Флэнниган Дэвид 4 2
Козлов Андрей 28 2
Иванова Светлана 22 2
Линде Илларион 3 2
Hosseini Sadat - Хоссейни Садата 2 2
Evans Todd - Эванс Тодд 2 2
Бычков Александр 40 1
Дроздов Игорь 45 1
Ливанов Дмитрий 53 1
Богданов Сергей 10 1
Тихонов Андрей 41 1
Удальцов Юрий 8 1
Путин Владимир 3223 1
Whyte Dennis - Уайт Деннис 1 1
Ковальчук Михаил 22 1
Першуков Вячеслав 2 1
Songtao Wu - Сунтао У 1 1
Медовников Дан 3 1
Grand Thomas - Гранд Томас 3 1
Pons Stanley - Понс Стэнли 6 1
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 6 1
Максимчук Анна 4 1
Fleischmann Martin - Флейшман Мартин 3 1
Rossi Andrea - Росси Андреа 8 1
Янев Янко 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 34
Франция - Французская Республика 7887 32
Япония 13342 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 22
Франция - Кадараш 22 20
Южная Корея - Республика 6705 15
Индия - Bharat 5514 14
Европа 21870 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 7
Земля - планета Солнечной системы 10440 6
Канада 4909 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 5
Испания - Королевство 3731 4
Уран - планета Солнечной системы 544 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 3
Италия - Итальянская Республика 4370 3
Россия - СФО - Новосибирск 4375 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 3
США - Калифорния 4637 3
Франция - Марсель 56 3
Солнечная система - Solar system 2532 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 955 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1419 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 397 2
Россия - Крайний Север 285 2
Бельгия - Брюссель 228 2
США - Индиана 115 2
США - Мичиган 267 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 131 2
Сатурн - Титан (спутник) 478 2
Германия - Федеративная Республика 12753 2
Израиль 2745 2
Иран - Исламская Республика Иран 1096 2
Иран - Тегеран 157 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3190 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 20
Энергетика - Energy - Energetically 5186 12
Водород - Hydrogenium - химический элемент 987 11
Физика - Physics - область естествознания 2669 10
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 473 9
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1935 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5607 8
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 65 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4097 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 4
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 293 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 565 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 3
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 134 3
Плутоний 39 2
Уран - Uranium - химический элемент 20 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1218 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1688 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 2
Английский язык 6715 2
Металлы - Медь - Copper 800 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2784 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 332 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1124 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 595 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 190 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 95 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7602 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1362 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2932 1
Phys.org 972 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
TerraDaily 141 2
New Scientist 1448 2
SPIE - Optics.org 29 2
Nature 814 1
Physical Review Letters 113 1
Российская газета 274 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
ScienceDaily 400 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 270 14
РАН - Российская академия наук 1911 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 232 4
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 2
CAS CASHIPS - The Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences - Институт физики плазмы Китайской академии наук 3 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 162 2
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 155 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 549 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 26 1
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 19 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 618 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 2
Microsoft Ignite 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153