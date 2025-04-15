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Баранов Павел



15.04.2025 ТПУ оснастил томограф нового поколения для международного термоядерного проекта российским ПО и автоматикой 1
09.02.2022 МТС и Томский политехнический университет научат студентов работать с сетью интернета вещей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Баранов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Системы и Технологии ГК 101 1
Arduino Software 65 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 172936.
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