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Баранов Павел
|15.04.2025
|ТПУ оснастил томограф нового поколения для международного термоядерного проекта российским ПО и автоматикой 1
|09.02.2022
|МТС и Томский политехнический университет научат студентов работать с сетью интернета вещей 1
Баранов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Системы и Технологии ГК 101 1
|Arduino Software 65 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
|Фещенко Марина 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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