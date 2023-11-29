Разделы

3D-сканер — это устройство, которое оцифровывает поверхность объекта и создает его трехмерную модель. Технология позволяет создавать цифровую копию физического объекта любой конфигурации и степени сложности. В свою очередь, 3D-принтеры позволяют изготовить изделие любой формы при наличии цифровой модели.

29.11.2023 Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции

30 секунд, после чего необходимо подождать одну минуту для создания цифровой трехмерной модели. Наш 3D-сканер полностью автоматизированный, его легко транспортировать и собирать. Стоит отметить
30.12.2021 3D-сканер стопы американской компании получил русского голосового помощника

успешного сотрудничества Aetrex и Harman появился аппарат для сканирования стопы нового поколения — 3D-сканер стопы Albert 2 Pro. Он позволяет торговым представителям в розничных магазинах Aetr
24.11.2016 RangeVision выпустил новый 3D-сканер Spectrum

о созданных для сканирования мельчайших предметов и деталей. Spectrum также подойдет для сканирования объектов большего размера, в то время как большинство конкурентов предлагают использование разных 3D-сканеров для маленьких и больших объектов. В итоге разница в цене может достигать 6-8 раз. Spectrum будет интересен компаниям, которые по роду своей деятельности сканируют разнообразные по ф
29.07.2015 Глава Mail.ru Group инвестировал в создателя «первого в мире мобильного 3D-сканера»

re Sensor — аксессуар для планшетов Apple iPad, позволяющий создавать трехмерные компьютерные модели предметов и окружающего пространства. В Mail.ru полагают, что Structure Sensor — это первый в мире 3D-сканер пространства для мобильных устройств. Как сообщили CNews в пресс-службе Mail.ru Group, Grishin Robotics принял участие в раунде B объемом $13 млн. Помимо него, в нем также приняли уча
19.08.2014 С помощью лазерного 3D-сканера новосибирские специалисты провели мониторинг дорог Республики Алтай

й за пределами области, адаптации проекта к требованиям стороннего заказчика, развития передового опыта региона и продвижения услуг учреждения. В этом году в Новосибирской области с помощью лазерного 3D-сканера по заказу департамента имущественных и земельных отношений региона проведено выборочное сканирование городского дендропарка, выполнены тестовые работы по формированию трехмерных моде
28.11.2013 Из iPad сделают 3D-сканер

Компания Occipital предоставила 3D-сканер Structure Sensor, предназначенный для использования совместно с планшетным компьютером iPad. Structure Sensor надевается поверх камеры на задней стороне планшета и подключается к порт
22.10.2013 3D-сканер для смартфона поможет создавать трехмерные карты

ых технологий, цифровую камеру, компас, GPS и лазерный дальномер. В результате получается карманный 3D-сканер, который можно носить и использовать каждый день. Оборудование Spike представляет с
10.05.2012 Современные 3D-сканеры: распахнутая дверь в виртуальное пространство

в – для рекламных, презентационных нужд и нужд электронных версий каталогов. Мобильный и автономный 3D-сканер способен на многое В-третьих, максимально реалистичными виртуальными копиями реальн
20.01.2012 Прорыв в сфере 3D-сканеров

Новый экспериментальный 3D-сканер OrcaM позволяет создавать точнейшие полигональные модели любых предметов.