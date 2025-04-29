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Федюков Максим
Федюков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Тексел 7 5
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
|Ovision - Овижн 46 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 1
|Stereotech - Стереотек 47 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 2
|GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
|Рапид Био 102 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг 99 1
|Реабилитационный центр Дворца Ирины Винер 1 1
|Дегтев Геннадий 264 1
|Матвеева Кира 3 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Гарбузов Анатолий 74 1
|Андреева Карина 1 1
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