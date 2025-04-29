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Федюков Максим



29.04.2025 Ученые МГУ представили новую технологию 3D-сканирования для печати персонализированных фигурок 1
11.07.2024 Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники 1
14.06.2024 Новая российская разработка меняет подходы к одежде, фитнесу и здоровью 1
13.02.2024 Резидент «Сколково» трудоустроил нейросеть на 8 вакансий 1
29.11.2023 Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции 1
31.08.2023 Lamoda тестирует сервис виртуальной примерки одежды 1
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Федюков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Тексел 7 5
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Ovision - Овижн 46 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 1
Stereotech - Стереотек 47 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 2
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Рапид Био 102 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 99 1
Реабилитационный центр Дворца Ирины Винер 1 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 384 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 493 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 243 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 13 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4671 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 4
Оцифровка - Digitization 4660 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3475 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3271 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5265 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11827 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2993 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17321 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5956 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12285 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11448 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4482 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1635 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1905 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5228 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5512 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 471 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1837 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3109 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 330 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1746 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1595 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1385 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3797 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1202 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25882 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5617 1
Оповещение и уведомление - Notification 4822 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3383 1
Apple iOS 7932 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 12 1
ЭЛАР ЭларСкан 145 1
Дегтев Геннадий 264 1
Матвеева Кира 3 1
Овчинский Владислав 228 1
Гарбузов Анатолий 74 1
Андреева Карина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 2
Южная Корея - Республика 6713 1
Испания - Королевство 3733 1
Таджикистан - Республика 878 1
Саудовская Аравия - Королевство 599 1
Германия - Федеративная Республика 12768 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 1
Индия - Bharat 5523 1
Китай - Тайвань 4032 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 131 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29900 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6002 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1702 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3492 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24639 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5205 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 937 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5640 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 633 1
Лёгкая промышленность массового потребления 16 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3325 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16637 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 963 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13987 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4018 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8955 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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