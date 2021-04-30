Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году

За 2020 г. компания «Тексел» из особой экономической зоны Москвы, развивающая технологии сканирования различного применения, открыла три новых международных направления. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Сканеры компании столичной ОЭЗ впервые поставлены в Испанию, США и Южную Корею. В общей сложности участник технологического сообщества ОЭЗ Москвы работает в 27 странах. За прошлый год компания увеличила оборот в полтора раза, а доля экспорта в общей выручке превысила 50%», – отметил Геннадий Дегтев.

Компания «Тексел» разработала технологию сканирования человека и создания его точной трехмерной модели, что нашло применение во многих отраслях. В Испании оборудование с программным обеспечением закупила компания из индустрии развлечений, которая печатает фигурки отсканированных клиентов им на память. В Южной Корее сканер используется для научных антропометрических исследований, обучения студентов цифровому дизайну. В США сканер используют для персонализации игрового VR-опыта, когда отсканированный человек, например, может играть за футбольную сборную.

Свои технические решения производитель сканеров и программного обеспечения применяет также в совместных проектах с мировыми компаниями fashion-ритейла, создав сервис виртуальной примерочной. Обладая технологией сканирования человека, компания особой экономической зоны Москвы выступила с инициативой уточнить размерные параметры россиян в интересах отечественной легкой промышленности.

Идея провести антропометрическое исследование родилась из понимания проблемы современной массовой индустрии моды, пояснил генеральный директор «Тексел» Максим Федюков.

«Основой промышленного производства одежды является размерная характеристика типовых фигур. Во всем мире размерная типология пересматривается через каждые 15 лет, так как за этот период в результате процесса акселерации происходит изменение размеров, пропорций и формы тела человека. Последние полноценные антропометрические исследования проводились в стране последний раз в 1986 г. Отсутствие актуальных данных в легкой промышленности приводит к значительным производственным потерям и неудовлетворенному спросу со стороны потребителей – вещи зачастую «не сидят по фигуре», не раскупаются и вынужденно отправляются на утилизацию», – отметил Максим Федюков.

В компании убеждены, что новое антропометрическое исследование населения с использованием современных технологий 3D-сканирования позволит заменить устаревшую научно-техническую документацию по построению лекал бытовой, спортивной, ведомственной, специальной и форменной одежды. В результате российская легкая промышленность станет более конкурентоспособна и эффективна.