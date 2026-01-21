Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тексел
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Тексел и организации, системы, технологии, персоны:
|Ovision - Овижн 50 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 183 1
|Stereotech - Стереотек 48 1
|Яблочков Зарядные станции 46 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 2
|Реабилитационный центр Дворца Ирины Винер 1 1
|GFG - Lamoda - Купишуз 197 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
|Рапид Био 102 1
|Apple iOS 8294 1
|ЭЛАР ЭларСкан 164 1
|ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 15 1
|Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
|Федюков Максим 7 5
|Андреева Карина 1 1
|Толстых Роман 1 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Каленчук Алексей 16 1
|Ивлев Андрей 2 1
|Климентьев Сергей 2 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Матвеева Кира 6 1
|Гарбузов Анатолий 133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413765, в очереди разбора - 729909.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.