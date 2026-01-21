Разделы

Тексел


СОБЫТИЯ

21.01.2026 Свыше 3,2 тыс. студентов поучаствовали в программе «Техностажировка» в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
11.07.2024 Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники 1
14.06.2024 Новая российская разработка меняет подходы к одежде, фитнесу и здоровью 1
13.02.2024 Резидент «Сколково» трудоустроил нейросеть на 8 вакансий 2
29.11.2023 Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции 1
31.08.2023 Lamoda тестирует сервис виртуальной примерки одежды 1
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году 1
24.02.2021 «Тексел» поможет одеть сотрудников крупной нефтяной компании точно по размеру с помощью 3D-сканирования 1

Ovision - Овижн 50 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 183 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 2
Реабилитационный центр Дворца Ирины Винер 1 1
GFG - Lamoda - Купишуз 197 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
Рапид Био 102 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 440 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 557 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 259 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 15 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 5
Оцифровка - Digitization 4936 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
3D сканер 59 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4115 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3612 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 2
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 230 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1549 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2042 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1748 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3726 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
ОТиПБ - Спецодежда - Специальная одежда - средство индивидуальной защиты 32 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 129 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Apple iOS 8294 1
ЭЛАР ЭларСкан 164 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 15 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
Федюков Максим 7 5
Андреева Карина 1 1
Толстых Роман 1 1
Дегтев Геннадий 270 1
Каленчук Алексей 16 1
Ивлев Андрей 2 1
Климентьев Сергей 2 1
Овчинский Владислав 230 1
Матвеева Кира 6 1
Гарбузов Анатолий 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 157792 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45965 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Южная Корея - Республика 6869 1
Индия - Bharat 5713 1
Германия - Федеративная Республика 12949 1
Китай - Тайвань 4140 1
Испания - Королевство 3764 1
Саудовская Аравия - Королевство 633 1
Таджикистан - Республика 917 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10384 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1023 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 44 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Лёгкая промышленность массового потребления 19 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 401 1
