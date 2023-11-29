Столичный производитель 3D-сканеров расширил рынок поставок продукции

Московская компания начала поставки 3D-сканеров в Саудовскую Аравию и Таджикистан. Об этом CNews сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП), входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Московские промышленники активно расширяют ассортимент производства и выпускают продукцию, которую поставляют во все регионы страны и за рубеж. В условиях санкционных ограничений столичные предприятия продолжают наращивать объемы экспорта в дружественные страны. В частности, поиску новых рынков сбыта способствуют специалисты центра «Моспром». Например, предприятие «Тексел» начало поставлять 3D-сканеры собственного производства в Саудовскую Аравию и Таджикистан», — сказал Владислав Овчинский.

Устройства облегчают работу во многих сферах жизнедеятельности и отраслях промышленности. С их помощью в швейном деле, например, сканируют людей для создания индивидуального эскиза одежды, виртуальной примерки, что упрощает и ускоряет изготовление предметов гардероба. Сканер позволяет получить точные данные о формах человека, этим также пользуются дизайнеры одежды для изготовления новых моделей.

«Устройство способно быстро помочь человеку с различными задачами. Для сканирования объекта требуется 30 секунд, после чего необходимо подождать одну минуту для создания цифровой трехмерной модели. Наш 3D-сканер полностью автоматизированный, его легко транспортировать и собирать. Стоит отметить, что для начала работы не требуется калибровка», — сказал сооснователь и генеральный директор компании Максим Федюков.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

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В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.