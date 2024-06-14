Новая российская разработка меняет подходы к одежде, фитнесу и здоровью

Компания «Тексел» завершила доработку программного обеспечения «Аршин». Проект реализован при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, группа «ВЭБ.РФ») в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сумма гранта составила 40 млн 263 тыс. 227 руб., общая стоимость проекта – 50 млн 329 тыс. 34 руб. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

В рамках реализации проекта доработан программный продукт – масштабируемая клиент-серверная система для сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации информации о телосложении человека. Комплексное ИТ-решение обеспечивает автоматизацию процесса подбора одежды по размеру и фасону на основе цифровых обмеров тела.

Уникальность продукта заключается в 3D-сканировании объекта, находящегося в свободном движении, что является новаторским подходом в данной технологической нише. Новизна разработки состоит в использовании передовых алгоритмов машинного обучения для предсказания обмеров телосложения и массы тела, с помощью которых повышается точность и скорость обработки данных.

Государственная поддержка позволила расширить команду квалифицированных разработчиков ПО, создать новые высокотехнологичные рабочие места для ИТ-специалистов, аналитиков и разработчиков, что значительно ускорило процесс доработки и вывода на рынок российского продукта взамен зарубежного софта.

«Проект по доработке ПО «Аршин», реализованный нашей компанией, получил значительное финансирование от Российского фонда развития информационных технологий. Эта поддержка была решающей для осуществления комплексной разработки. Решение позволяет значительно улучшить процессы подбора и производства одежды, адаптированных под конкретные физические параметры конечных пользователей. Поддержка фонда не только способствовала технической разработке, но и позволила привлечь на средства гранта высококвалифицированных специалистов для углубленной работы над алгоритмами машинного обучения», – сказал генеральный директор «Тексел» Максим Федюков.

Продукт является полностью отечественной разработкой и импортозамещает такие решения, как Humanetics AVAone, Botscan neo (Германия), Fit3D Proscanner (США), Scanatic 360 Body Scanner (Тайвань). Зарубежные аналоги используются для сканирования телосложения, но требуют более высоких затрат на приобретение и эксплуатацию, а также ограничены в возможностях сканирования в свободном движении. Российское ПО превосходит зарубежный софт улучшенной функциональностью и более доступной ценой, поддерживая полную технологическую независимость и соответствие отечественным и международным стандартам.

Проектирование одежды на основе данных 3D-модели востребованно в швейной индустрии, где важна точность размеров. Внедрение ИТ-решения будет способствовать оптимизации стандартов швейной индустрии и цифровизации швейных производств. Применение ПО «Аршин» повысит эффективность производственных процессов в швейной промышленности, уменьшит процент возвратов, связанных с несоответствием размеров и фасонов, а также снизит логистические издержки.

«Интеграция нашего программного продукта «Ассоль Параметрика» с ПО «Аршин» представляет собой стратегически важное направление в развитии инструментов для легкой промышленности. Это сотрудничество позволяет реализовать полный потенциал параметрического конструирования, предоставляя возможность автоматически перестраивать лекала под индивидуальные размеры каждого человека на основе обмеров, полученных с помощью 3D-сканирования. Это обеспечит точность и значительно сократит время, необходимое для создания и адаптации моделей одежды. Интеграция этих технологий позволяет не только упростить и ускорить процесс конструирования одежды, но и повысить его эффективность за счет оптимизации размерных сеток и производственных линеек. Таким образом, компании смогут лучше адаптироваться к потребностям рынка и предпочтениям конечных пользователей, что особенно важно в условиях стремительно меняющихся модных трендов. Мы видим в этом большой потенциал для трансформации отрасли и уверены, что результаты этой работы окажут значительное влияние на всю легкую промышленность», – сказала заместитель генерального директора компании «Ассоль», отечественного разработчика одноименной САПР Карина Андреева.

Продукт может быть масштабирован на малые ателье и крупные швейные фабрики. Тиражируемость ПО обеспечивается его адаптацией под различные операционные системы и платформы, что делает его доступным для широкого круга пользователей в различных регионах и странах.

ИТ-решение благодаря своей универсальности и адаптивности может применяться в ряде других секторов экономики, таких сферах как фитнес, медицина, развлечения и образование. В медицине ПО смогут использовать для диагностики и коррекции сколиоза, асимметрии, липодистрофии и саркопении, в спортивной индустрии – для оценки персонализированных тренировочных программ, в индустрии компьютерных игр и симуляторов – для создания реалистичных аватаров, в образовании – для обучения студентов и проведения научных работ в области биомеханики, эргономики и дизайна.

«Применение программного обеспечения «Аршин» в Реабилитационном центре Дворца Ирины Винер открывает новые возможности не только для медицинской практики, но и для фитнес-индустрии. В нашем центре эта технология используется не просто как новшество, но и как необходимый инструмент в реабилитационном процессе, в оценке физического состояния в нашем фитнес-центре. С помощью новых технологий можно оценить не только текущее состояние человека, но и динамику его изменений во времени, что становится наглядным стимулом для людей продолжать работу и прикладывать усилия для восстановления и улучшения формы и здоровья. Это делает новые технологии не просто медицинским инструментом, а частью комплексного подхода в лечении и реабилитации, поддерживая наши усилия в предоставлении качественной и эффективной медицинской помощи», – сказал главный врач Реабилитационного центра Дворца Ирины Винер Роман Толстых.

«Аршин» обладает значительным экспортным потенциалом, подтвержденным опытом компании «Тексел», которая уже успешно экспортировала аналогичные технологии предыдущего поколения в более чем 30 стран мира. Продукт разработан с учетом международных стандартов и требований, что делает его привлекательным для использования не только в России, но и на зарубежных рынках, включая Китай и Индию, где компания «Тексел» уже ведет совместные проекты.