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Резидент «Сколково» трудоустроил нейросеть на 8 вакансий

«Тексел», резидент «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ»), в несколько раз увеличил эффективность и качество работы с помощью внедрения искусственного интеллекта. Использование нейросетей позволило увеличить конверсию и скорость тестирования гипотез, сократило время найма сотрудников и ожидания ответа клиентами. Компания уже успешно внедрила ИИ на восьми ключевых позициях. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Тексел» — разработчик решения для 3D-сканирования человека, определения размерных признаков и рекомендации одежды, а также виртуальной примерки по фото. На данный момент компания применяет нейросети в следующих аспектах работы: найм сотрудников, менеджмент, продажи, техподдержка, research, development, маркетинг, юридическая работа.

«Сегодня технологии, основанные на LLM, находятся в центре внимания, и от них ожидаются значительные результаты во всех сферах цифровых медиа: тексте, аудио и графике. Однако у каждой технологии есть свои ограничения. Так, например, генерация 3D-объектов и фотограмметрия — все еще достаточно сложные для нейросетей задачи и пока находятся только в зачаточной стадии. Для компаний, как “Тексел”, занимающихся разработкой 3D и фотограмметрией, это не помеха, т.к. нейросети могут применяться для оптимизации большого количества других процессов, которые относят к бэк-офису», — Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям «Сколково».

Нейросети позволили компании полностью автоматизировать процесс найма персонала, что дает возможность организовать интервью уже на следующий день после уведомления об уходе работника и обеспечивает бесперебойную передачу дел новым сотрудникам. Это позволило сократить срок от объявления сотрудником об уходе до найма нового человека с месяца до одной недели.

Для оптимизации процесса принятия решения в менеджменте внедрено правило «мозговой штурм с ИИ». В области продаж нейросети помогают обрабатывать сложные запросы клиентов и вести переговоры. Время ожидания ответа клиентами сократилось в 18 раз, сами ответы идут не по шаблонам, а на основе собранной базы знаний и всегда четко и подробно отвечают на вопросы клиентов.

Техническая поддержка клиентов обеспечивается нейросетью на первом уровне, гарантируя круглосуточное обслуживание и ответы на любые вопросы. Нейросеть также используется для анализа научных статей, решения математических задач, разработки алгоритмических подходов и ускорения генерации исследовательских гипотез в 4 раза.

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В разработке программного обеспечения нейросети стали незаменимыми помощниками: их функционал применяется как для написания скриптов, так и для сложного кодирования. А в маркетинге и юридической работе ИИ применяется для глубокого анализа данных, подготовки материалов, эффективного чтения и анализа юридических документов.

«Эффективность использования нейросетей в нашей компании заключается не просто в автоматизации процессов, а в полном переосмыслении и перестроении нашего подхода к работе. Нейросети не заменяют людей, а дополняют и усиливают наши возможности. Это новый тип собеседника, который помогает нам видеть вещи по-новому и решать задачи более эффективно. Нейросети помогают нам в достижении целей, приумножая ценность человеческого вклада», — Максим Федюков, генеральный директор «Тексел».

***

«Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») — инновационный центр России — играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Научное сердце «Сколково» — Университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,9 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

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