Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия СКФО Ставропольский край Пятигорск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск

СОБЫТИЯ


26.05.2025 МТС усилила сеть в центре Пятигорска к началу курортного сезона

льно из «центра курортных событий» всем советовать отдых в Пятигорске. «По итогу майских праздников Пятигорск вошел в топ-10 городов с наибольшим приростом туристов. По сравнению с прошлым годо
11.10.2024 МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах

ящих каникул составляет 6200 руб. в сутки. Помимо Рязани, в топ-3 самых бюджетных направлений вошли Пятигорск и Владимир со средними чеками 4900 руб. в сутки. Рязань и Владимир подходят для кор
12.07.2024 Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов

А2-600Р планируется оцифровка большого архива фото документов по истории музея и лермонтовских мест Пятигорска (около 10 тыс. предметов), коллекции большемерной графики с иллюстрациями к произв
05.11.2020 От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия – Моя история» в Пятигорске

«Ростелеком» предоставил телеком-услуги новому музейно-выставочному комплексу «Россия – Моя история», расположенному в городе Пятигорске – столице Северо-Кавказского федерального округа. Цифровой провайдер обеспечил исторический парк IP-телефонией, высокоскоростным интернетом до 800 Мбит/с, организовал 20 бесшовных Wi
24.01.2017 «Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска

«Мегафон» объявил о победе в тендере на предоставление виртуального канала интернет-связи для городской клинической больницы города Пятигорска. Как рассказали CNews в компании, реализация проекта позволила создать защищённый специализированный информационный канал связи между лечебным учреждением Пятигорска и краевым
28.10.2016 «Мегафон» увеличил скорость 4G-интернета в Пятигорске

Специалисты «Мегафона» завершили масштабную модернизацию базовых станций в Пятигорске, что позволило в 2 раза увеличить скорости скачивания данных в сети 4G. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». 90% объектов связи, обеспечивающих 4G-покрытие в столице СКФО, вышли на н
29.06.2016 «Мегафон» включил WiFi в трамваях Пятигорска

л проект по развитию бесплатного WiFi в самом востребованном общественном транспорте города-курорта Пятигорск. Воспользоваться бесплатным мобильным интернетом от «Мегафона» теперь смогут пассаж
05.08.2013 В администрации Пятигорска завершен первый этап внедрения СЭД «Дело»

ировать документооборот на базе программного продукта «Дело», разработанного компанией «Электронные Офисные Системы». В апреле 2013 г. завершен первый этап внедрения СЭД «Дело» в администрации города Пятигорска. В настоящее время система успешно функционирует на 57 рабочих местах. На территории Ставропольского края «Дело» используется уже более трех лет. На базе этого решения автоматизирова
27.02.2010 ОСS открыла филиал в Пятигорске

жно было увеличить нагрузку и обеспечить доступность товара для растущего бизнеса, отметили в OCS. «Пятигорск – столица нового округа. Мне видится, что на фоне выделения Северного Кавказа в отд
22.06.2006 "Техносила" открыла первый магазин в Пятигорске, затратив $2,7 млн.

городов Кавказских Минеральных Вод и Кабардино-Балкарии. Новый магазин "Техносилы" расположен в ТЦ "Пятигорск". В магазине площадью более 3,2 тыс. кв. м представлено около 25 тыс. наименований


Публикаций - 155, упоминаний - 180

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Ростелеком 10948 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 10
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 4
Samsung Electronics 11064 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
АСВТ 96 3
Астерос Сервис 10 3
Atrinity - Атринити 21 3
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
LG Electronics 3735 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 3
TrueConf - ТруКонф 453 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
9594 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Telegram Group 2940 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Газпром ПАО 1493 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпромнефть Центр 6 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
Цифроград 171 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ - СНИИП - Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения 3 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 6 1
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 10 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
Энергогарант САК ПАО 8 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Правительство Челябинской области 78 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Администрация Минераловодского городского округа - Совет депутатов Минераловодского городского округа - Минераловодский совет 5 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 38
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 28
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 23
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Пропускная способность - Bandwidth 1907 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 7
Бронирование - Booking 983 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Windows 16882 3
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 3
Microsoft Office 365 1042 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
МТС 3G-сеть 121 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
СО ЕЭС ЕТРК ЦОД - Единый территориально-распределенный корпоративный центр обработки данных Системного оператора Единой энергетической системы 4 2
LG Starex УПАТС 5 2
Искра СДО - Федеральная сеть делового обслуживания 8 2
Google Android 15243 2
Apple iOS 8583 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 2
ЭЛАР ЭларСкан 190 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 2
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
АТОЛ Frontol 65 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Luxe Retail - TradeX 60 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Axelot WMS - Axelot YMS 89 1
Самойленко Игорь 68 11
Высочина Людмила 22 10
Лигачев Глеб 120 5
Сивакозов Александр 7 4
Волянский Игорь 5 4
Путин Владимир 3454 4
Тихонов Андрей 43 3
Малахов Михаил 10 3
Шилов Дмитрий 13 3
Лермонтов Михаил 8 3
Эйхлер Ольга 5 3
Кошурников Святослав 32 3
Холодкова Наталья 3 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Ермолаев Артем 379 3
Захаров Юрий 15 3
Безруков Андрей 33 3
Елистратов Николай 90 3
Левитин Игорь 35 2
Гуральников Сергей 164 2
Гаттаров Руслан 144 2
Бетсис Павел 101 2
Зайцев Вячеслав 13 2
Зайцев Виктор 3 2
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 2
Моисеев Евгений 7 2
Шадаев Максут 1210 2
Филатов Андрей 117 2
Бойко Елена 152 2
Богачев Игорь 183 2
Солодухин Константин 119 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Афанасьев Александр 53 2
Владимиров Владимир 19 2
Пушкин Александр 39 1
Орлов Виталий 19 1
Бородянский Борис 24 1
Морозов Олег 22 1
Притула Павел 33 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 86
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 81
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 64
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 123 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 85 36
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 35
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 33
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 27
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 41 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 24
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 47 22
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 19
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 79 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 18
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 18
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 25 16
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 15
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 26 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 9
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 9
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 9
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 9
Россия - СКФО - Ставропольский край - Иноземцево 14 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск 22 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 344 16
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 4
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Аренда 2687 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Forbes - Форбс 1002 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Mobile Research Group 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАН - Российская академия наук 2122 4
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 2
ММУ - Московский международный университет 12 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
ПГУ - Пятигорский государственный университет 4 1
Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова ГБПОУ 3 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 4 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
CNews AWARDS - награда 571 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
CNews APPWards 36 1
Связь-Экспокомм 276 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще