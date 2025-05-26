Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск

МТС усилила сеть в центре Пятигорска к началу курортного сезона льно из «центра курортных событий» всем советовать отдых в Пятигорске. «По итогу майских праздников Пятигорск вошел в топ-10 городов с наибольшим приростом туристов. По сравнению с прошлым годо

МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах ящих каникул составляет 6200 руб. в сутки. Помимо Рязани, в топ-3 самых бюджетных направлений вошли Пятигорск и Владимир со средними чеками 4900 руб. в сутки. Рязань и Владимир подходят для кор

Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов А2-600Р планируется оцифровка большого архива фото документов по истории музея и лермонтовских мест Пятигорска (около 10 тыс. предметов), коллекции большемерной графики с иллюстрациями к произв

От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия – Моя история» в Пятигорске «Ростелеком» предоставил телеком-услуги новому музейно-выставочному комплексу «Россия – Моя история», расположенному в городе Пятигорске – столице Северо-Кавказского федерального округа. Цифровой провайдер обеспечил исторический парк IP-телефонией, высокоскоростным интернетом до 800 Мбит/с, организовал 20 бесшовных Wi

«Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска «Мегафон» объявил о победе в тендере на предоставление виртуального канала интернет-связи для городской клинической больницы города Пятигорска. Как рассказали CNews в компании, реализация проекта позволила создать защищённый специализированный информационный канал связи между лечебным учреждением Пятигорска и краевым

«Мегафон» увеличил скорость 4G-интернета в Пятигорске Специалисты «Мегафона» завершили масштабную модернизацию базовых станций в Пятигорске, что позволило в 2 раза увеличить скорости скачивания данных в сети 4G. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». 90% объектов связи, обеспечивающих 4G-покрытие в столице СКФО, вышли на н

«Мегафон» включил WiFi в трамваях Пятигорска л проект по развитию бесплатного WiFi в самом востребованном общественном транспорте города-курорта Пятигорск. Воспользоваться бесплатным мобильным интернетом от «Мегафона» теперь смогут пассаж

В администрации Пятигорска завершен первый этап внедрения СЭД «Дело» ировать документооборот на базе программного продукта «Дело», разработанного компанией «Электронные Офисные Системы». В апреле 2013 г. завершен первый этап внедрения СЭД «Дело» в администрации города Пятигорска. В настоящее время система успешно функционирует на 57 рабочих местах. На территории Ставропольского края «Дело» используется уже более трех лет. На базе этого решения автоматизирова

ОСS открыла филиал в Пятигорске жно было увеличить нагрузку и обеспечить доступность товара для растущего бизнеса, отметили в OCS. «Пятигорск – столица нового округа. Мне видится, что на фоне выделения Северного Кавказа в отд