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Россия СКФО Ставропольский край Пятигорск
СОБЫТИЯ
|26.05.2025
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МТС усилила сеть в центре Пятигорска к началу курортного сезона
льно из «центра курортных событий» всем советовать отдых в Пятигорске. «По итогу майских праздников Пятигорск вошел в топ-10 городов с наибольшим приростом туристов. По сравнению с прошлым годо
|11.10.2024
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МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах
ящих каникул составляет 6200 руб. в сутки. Помимо Рязани, в топ-3 самых бюджетных направлений вошли Пятигорск и Владимир со средними чеками 4900 руб. в сутки. Рязань и Владимир подходят для кор
|12.07.2024
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Лермонтов в цифре – в Пятигорске на «ЭларСкан» оцифруют большой архив документов
А2-600Р планируется оцифровка большого архива фото документов по истории музея и лермонтовских мест Пятигорска (около 10 тыс. предметов), коллекции большемерной графики с иллюстрациями к произв
|05.11.2020
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От телефонии до Wi-Fi: «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами музей «Россия – Моя история» в Пятигорске
«Ростелеком» предоставил телеком-услуги новому музейно-выставочному комплексу «Россия – Моя история», расположенному в городе Пятигорске – столице Северо-Кавказского федерального округа. Цифровой провайдер обеспечил исторический парк IP-телефонией, высокоскоростным интернетом до 800 Мбит/с, организовал 20 бесшовных Wi
|24.01.2017
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«Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска
«Мегафон» объявил о победе в тендере на предоставление виртуального канала интернет-связи для городской клинической больницы города Пятигорска. Как рассказали CNews в компании, реализация проекта позволила создать защищённый специализированный информационный канал связи между лечебным учреждением Пятигорска и краевым
|28.10.2016
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«Мегафон» увеличил скорость 4G-интернета в Пятигорске
Специалисты «Мегафона» завершили масштабную модернизацию базовых станций в Пятигорске, что позволило в 2 раза увеличить скорости скачивания данных в сети 4G. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». 90% объектов связи, обеспечивающих 4G-покрытие в столице СКФО, вышли на н
|29.06.2016
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«Мегафон» включил WiFi в трамваях Пятигорска
л проект по развитию бесплатного WiFi в самом востребованном общественном транспорте города-курорта Пятигорск. Воспользоваться бесплатным мобильным интернетом от «Мегафона» теперь смогут пассаж
|05.08.2013
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В администрации Пятигорска завершен первый этап внедрения СЭД «Дело»
ировать документооборот на базе программного продукта «Дело», разработанного компанией «Электронные Офисные Системы». В апреле 2013 г. завершен первый этап внедрения СЭД «Дело» в администрации города Пятигорска. В настоящее время система успешно функционирует на 57 рабочих местах. На территории Ставропольского края «Дело» используется уже более трех лет. На базе этого решения автоматизирова
|27.02.2010
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ОСS открыла филиал в Пятигорске
жно было увеличить нагрузку и обеспечить доступность товара для растущего бизнеса, отметили в OCS. «Пятигорск – столица нового округа. Мне видится, что на фоне выделения Северного Кавказа в отд
|22.06.2006
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"Техносила" открыла первый магазин в Пятигорске, затратив $2,7 млн.
городов Кавказских Минеральных Вод и Кабардино-Балкарии. Новый магазин "Техносилы" расположен в ТЦ "Пятигорск". В магазине площадью более 3,2 тыс. кв. м представлено около 25 тыс. наименований
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойленко Игорь 68 11
|Высочина Людмила 22 10
|Лигачев Глеб 120 5
|Сивакозов Александр 7 4
|Волянский Игорь 5 4
|Путин Владимир 3454 4
|Тихонов Андрей 43 3
|Малахов Михаил 10 3
|Шилов Дмитрий 13 3
|Лермонтов Михаил 8 3
|Эйхлер Ольга 5 3
|Кошурников Святослав 32 3
|Холодкова Наталья 3 3
|Опанасенко Всеволод 139 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Захаров Юрий 15 3
|Безруков Андрей 33 3
|Елистратов Николай 90 3
|Левитин Игорь 35 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Бетсис Павел 101 2
|Зайцев Вячеслав 13 2
|Зайцев Виктор 3 2
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 8 2
|Моисеев Евгений 7 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Филатов Андрей 117 2
|Бойко Елена 152 2
|Богачев Игорь 183 2
|Солодухин Константин 119 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Афанасьев Александр 53 2
|Владимиров Владимир 19 2
|Пушкин Александр 39 1
|Орлов Виталий 19 1
|Бородянский Борис 24 1
|Морозов Олег 22 1
|Притула Павел 33 1
|Прозоров Дмитрий 59 1
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