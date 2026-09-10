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Росатом Атомэнергомаш СНИИП-СИСТЕМАТОМ СНИИП Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения

Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ - СНИИП - Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения

Компания «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» образована в 1994 году на базе отделения Научно-инженерного центра «СНИИП» Минатома РФ. Продукция предприятия позволяет надежно решать задачи безопасности и экологии и повышает эффективность эксплуатации атомных объектов.

ЗАО «СНИИП-Систематом» занимается разработкой, изготовлением, поставкой, пусконаладкой, внедрением и обслуживанием оборудования и систем защиты атомных электростанций по всему миру. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.09.2026 В Москве открылось серийное производство элементов для высокоточных дозиметров нового поколения 1
31.01.2025 Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию 2
19.12.2024 «Росатом» продолжает совершенствовать систему информационной поддержки операторов АЭС 1
10.04.2012 «Росатом» готовит «народную» онлайн-карту радиационной обстановки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 1
Импульс Пятигорский завод 4 1
Интерсофт Евразия 12 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2356 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26121 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1906 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14035 1
Эмулятор - Emulation 303 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9976 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14833 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1401 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10639 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27010 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1631 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1763 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17062 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16482 1
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Литва - Литовская Республика 675 1
Болгария - Республика 800 1
Украина 7939 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 156 1
Казахстан - Республика 6080 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 1
Армения - Республика 2461 1
Беларусь - Белоруссия 6325 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 1
Венгрия 857 1
Энергетика - Energy - Energetically 5920 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3410 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5631 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21865 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4650 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8131 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8294 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 335 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 731 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6834 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3164 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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