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Росатом Атомэнергомаш СНИИП-СИСТЕМАТОМ СНИИП Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения
Компания «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» образована в 1994 году на базе отделения Научно-инженерного центра «СНИИП» Минатома РФ. Продукция предприятия позволяет надежно решать задачи безопасности и экологии и повышает эффективность эксплуатации атомных объектов.
ЗАО «СНИИП-Систематом» занимается разработкой, изготовлением, поставкой, пусконаладкой, внедрением и обслуживанием оборудования и систем защиты атомных электростанций по всему миру.
СОБЫТИЯ
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Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 1
|Импульс Пятигорский завод 4 1
|Интерсофт Евразия 12 1
|Apple iPhone 4 800 1
|Елин Владимир 11 1
|Корбут Валентин 4 1
|Болгарев Сергей 4 1
|Мурашов Глеб 2 1
|Кузьменко Сергей 10 1
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