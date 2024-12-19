«Росатом» продолжает совершенствовать систему информационной поддержки операторов АЭС

Современные технологии способны не только облегчить труд человека, но и минимизировать риски там, где ошибка может стоить слишком дорого. Для персонала атомных электростанций, работающих с десятками тысяч параметров, критически важно быстро и точно принимать решения. Именно эту задачу решает «Система информационной поддержки оператора» (СИПО), разработанная «Росатом Автоматизированные системы управления» для «Концерн Росэнергоатом».

Госкорпорация «Росатом» внедряет новые подходы к управлению атомными станциями, продолжая совершенствовать «Систему информационной поддержки операторов» (СИПО). Этот высокотехнологичный инструмент, разработанный компаниями «РАСУ» и «ИФ СНИИП АТОМ» для «Концерн Росэнергоатом», представляет собой новое поколение решений-ассистентов для автоматизации управления энергоблоками.

СИПО позволяет операторам атомных станций эффективно работать с тысячами параметров, обеспечивая их структурированное представление и предлагая оптимальные решения для управления энергоблоком. Уникальная система прогнозирует развитие событий на ближайшие 30 минут, что дает возможность предотвращать потенциальные отклонения ещё до их возникновения.

Одним из ключевых преимуществ СИПО является её способность интегрироваться с цифровым двойником энергоблока. Это позволяет моделировать возможные сценарии эксплуатации. Система не просто сигнализирует о проблемах, а формирует рекомендации, опираясь на реальное состояние оборудования и текущий режим работы.

Разработка была протестирована на полномасштабном тренажёре энергоблока №6 Нововоронежской АЭС, где получила высокую оценку персонала. По словам управляющего директора по направлению «АСУ ТП»«РАСУ» Глеба Мурашова, создание СИПО стало ответом на глобальные вызовы атомной энергетики, включая уроки, извлечённые после аварии на АЭС «Фукусима». Проект решает критически важные задачи — от минимизации рисков до упрощения сложных операций, позволяя операторам сосредотачиваться на стратегических аспектах управления.

Потенциал применения СИПО не ограничивается атомными станциями, система уже вызывает интерес в других отраслях энергетики, где требуется работа с большими объемами данных и многокритериальные решения. Этот проект — подтверждение неразрывной связи будущего атомной энергетики с интеллектуальными системами. СИПО не заменяет оператора, а становится его надежным партнером, расширяющим возможности и позволяющим сосредотачиваться на стратегически важных аспектах управления энергоблоком.