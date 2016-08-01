Разделы

Росатом Нововоронежская АЭС атомная электростанция

СОБЫТИЯ

01.08.2016 АВВ поставила систему поддержки эксплуатации eSOMS для Нововоронежской АЭС

. До конца 2017 г. предполагается внедрить данную систему на 3-м и 4-м энергоблоках. В дальнейшем у Нововоронежской АЭС есть планы по внедрению этой системы и на двух новых блоках АЭС, которые

12.11.2015 «МегаФон» улучшил связь для Нововоронежской АЭС

«МегаФон» удвоил ёмкость мобильных сетей 2G/3G на территории Нововоронежской АЭС, обеспечив клиентам компании надёжную голосовую связь и интернет-доступ н
07.06.2010 Нововоронежская АЭС: после устранения неисправности энергоблок выводится на мощность

Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, 4 июня 2010 года на Нововоронежской АЭС начался вывод на мощность энергоблока № 5, остановленного 3 июня действие
04.06.2010 Нововоронежская АЭС: из-за неисправности отключен от сети энергоблок

ет управление информации концерна Росэнергоатом, 3 июня 2010 года в 15:58 по московскому времени на Нововоронежской АЭС автоматическая защита отключила энергоблок № 5 от сети. Отключение произо
20.04.2010 На Нововоронежской АЭС-2 ведутся работы по установке ловушки расплава

Как сообщает пресс-служба Росатома, на строящейся Нововоронежской АЭС-2 начались работы по монтажу одной из основных и самых крупных частей лов
25.12.2009 Нововоронежская АЭС-2: на энергоблоке монтируется ловушка расплава

Как сообщает управление информации Росэнергоатома, 22 декабря 2009 на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2 установлен корпус устройства локализации расплава топлива – это основно
14.12.2009 После срочного ремонта энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть

12 декабря 2009 года энергоблок № 3 Нововоронежской АЭС включен в сеть после завершения ремонтных работ. Началось повышение мощно
09.12.2009 На Нововоронежской АЭС энергоблок выводится для срочного ремонта

церн Росэнергоатом», 9 декабря 2009 года в 00 часов 01 минуту по московскому времени энергоблок № 3 Нововоронежской АЭС в соответствии с поданной заявкой выводится в неплановый ремонт, который

06.10.2009 Нововоронежская АЭС: из-за неисправности остановлен энергоблок

5 октября 2009 года в соответствии с поданной заявкой энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС был остановлен для проведения ремонтных работ в связи с межконтурной прот
25.12.2008 На Нововоронежской АЭС введена в эксплуатацию поверочная дозиметрическая установка

Как сообщает пресс-служба концерна Энергоатом, на Нововоронежской АЭС после сертификационных испытаний введена в эксплуатацию поверочная дозиме
14.11.2008 После аварийной остановки энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС включен на номинальную мощность

ратковременного отключения, вызванного срабатыванием автоматической защиты реактора, энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС 13 ноября включен в сеть. В настоящее время все энергоблоки Нововороне
08.08.2008 На Нововоронежской АЭС на плановый ремонт остановят турбогенератор

На четвертом энергоблоке Нововоронежской атомной электростанции с 8 по 9 августа 2008г. будет остановлен турбогенерато
22.02.2008 Энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть

концерна "Росэнергоатом", 22 февраля в 5 час. 41 мин. после устранения неисправности энергоблок №4 Нововоронежской АЭС включен в сеть. В настоящее время энергоблоки Нововоронежской АЭС

21.02.2008 Остановлен энергоблок Нововоронежской АЭС

сэнергоатом", 19 февраля для выполнения текущего ремонта на четверо суток остановлен энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС. В этот период будет произведена замена неисправного электропривода регул
19.02.2008 На Нововоронежской АЭС снижена мощность энергоблока

к сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 18 февраля снижена до 70% мощность энергоблока №4 Нововоронежской АЭС. В 03 часа 35 минут из-за неисправности электропривода произошло падение

12.11.2007 Отключился турбогенератор на Нововоронежской АЭС: подробности выясняются

ин. по московскому действием электрической защиты был отключен турбогенератор ТГ-14 энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. В настоящее время причины срабатывания электрической защиты выясняются.

17.10.2007 На Нововоронежской АЭС ошибочно сработала пожарная сигнализация

к сообщает пресс-служба Росатома, 16 октября произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на Нововоронежской АЭС. На пожарном щите энергоблоков №№ 3 и 4 прошел сигнал «неисправность». Пр
12.03.2007 Остановлен энергоблок Нововоронежской АЭС

ода в 23 часа 56 минут выявлены неполадки вспомогательной системы охлаждения оборудования блока № 5 Нововоронежской АЭС (Воронежская область). В соответствии с техническим регламентом энергобло
10.10.2006 «Росэнергоатом» и французская EDF обсудили вопросы эксплуатации АЭС

а в России, Германии и Франции, а в феврале 2007 года состоится поездка представителей EDF и EWN на Нововоронежскую АЭС.
18.01.2006 ЧП на Нововоронежской АЭС

Как сообщает РБК, сегодня, 18 января, в 10 часов 05 минут на Нововоронежской атомной электростанции в результате срабатывания аварийной защиты был останов
Публикаций - 58, упоминаний - 100

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1746 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 4
Siemens AG - Siemens Group 2630 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2525 2
Red Hat 1346 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 2
Honeywell 294 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 179 2
МегаФон 9960 2
Inline Group - Инлайн Груп 101 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
AdAstra - АдАстра 16 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 69 1
A-Systems - А-Системс - Адванс системс 4 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Компас 20 1
Неолант - Neolant 43 1
ПМСофт 60 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Notamedia - Нотамедиа 21 1
Приводная техника НТЦ ГК 16 1
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 8 1
Тензор Приборный завод 3 1
Microsoft Corporation 25270 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 257 1
Тензор 134 1
Элвис-НеоТек 49 1
SAP SE 5441 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3309 1
Крок - Croc 1815 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 27
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 12
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 9
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 9
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 8
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 6
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 6
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 6
Физприбор - Московский завод 8 6
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 5
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 5
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 3
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 3
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Агроэко ГК 42 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 1
Росатом - Костромсая АЭС - Центральная АЭС - атомная электростанция 2 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Санаторий имени Цюрупы 1 1
ФСС РФ - ФБУ Центр реабилитации - Вольгинский Санаторий Владимирской области 1 1
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 1
Росатом - Атомэнергомаш - СНИИП-СИСТЕМАТОМ - СНИИП - Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Росатом - ТВЭЛ - ЭХЗ - Электрохимический завод 5 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 99 1
Росатом - Росэнергоатом - ВАСТ - Воронежская АСТ - Воронежская атомная станция теплоснабжения 1 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 17 1
Росатом - Белене АЭС 25 1
Этномир - культурно-образовательный туристический центр 1 1
Белэнерго - Белорусская АЭС 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 24 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ФМБА России - Медико-санитарная часть Федерального медико-биологического агентства 2 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 436 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 259 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 551 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 349 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 10
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 455 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 2
Repository - Репозиторий 1054 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 2
Linux OS 10945 5
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 3
Microsoft Windows 16369 3
Linux - Debian GNU 538 2
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 2
Google Android 14740 2
Apple iOS 8277 2
Apple macOS 2259 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 257 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
Элвис-Неотек - VIP-1 - микропроцессор 8 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
ALMI AlterOS 104 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 37 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 27 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 36 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 23 1
Тензор ППКП - Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой 2 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 17 1
Autodesk Navisworks 23 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph SmartPlant 13 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 242 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Polycom VSX - терминальное устройство для видеоконференцсвязи 9 1
IVA Technologies - IVA Connect 39 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
Bentley MicroStation 30 1
Неолант - InterBridge 1 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 88 1
LifeSize Room 7 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 988 1
Подольный Вадим 8 4
Серчугов Евгений 2 2
Серчугова Регина 2 2
Новодворский Алексей 110 2
Васильев Александр 67 1
Шальнов Олег 20 1
Залукаев Олег 17 1
Мигалин Сергей 10 1
Королев Сергей 45 1
Есенин Сергей 10 1
Анзимиров Лев 3 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Рылов Дмитрий 53 1
Матвеев Алексей 8 1
Трандин Сергей 104 1
Моисеев Андрей 11 1
Доробин Дмитрий 1 1
Шамарова Оксана 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Садыков Альберт 1 1
Нелюбин Cергей 1 1
Хробостов Владислав 1 1
Жбанкин Антон 1 1
Айдемиров Олег 1 1
Князькин Владимир 2 1
Аркуша Александр 1 1
Лаверычев Илья 3 1
Сагаловский Петр 1 1
Степин Николай 1 1
Мурашов Глеб 1 1
Царану Виктор 1 1
Кочанов Дмитрий 20 1
Мылицын Роман 111 1
Смирнов Алексей 254 1
Сизоненко Григорий 44 1
Ким Александр 43 1
Дегтев Геннадий 270 1
Шадаев Максут 1153 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 17
Индия - Bharat 5709 10
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 9
Иран - Исламская Республика Иран 1119 7
Россия - ЦФО - Курская область 701 7
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1677 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 5
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Нововоронеж 16 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 895 3
Беларусь - Белоруссия 6044 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 250 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1626 2
Европа 24654 2
Франция - Французская Республика 7983 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Европа Восточная - Полесская низменность - Полесье 11 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орловское Полесье - национальный парк 3 1
Москва - Печатники 140 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 166 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Сосновый Бор 15 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Вольгинский 5 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 438 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Япония 13553 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 50
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 20
Энергетика - Energy - Energetically 5529 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 5
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1740 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3165 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 128 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Аренда 2583 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 3
Российская газета 278 1
Ведомости 1258 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 21 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 442 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
