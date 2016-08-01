Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Нововоронежская АЭС атомная электростанция
|01.08.2016
|
АВВ поставила систему поддержки эксплуатации eSOMS для Нововоронежской АЭС
. До конца 2017 г. предполагается внедрить данную систему на 3-м и 4-м энергоблоках. В дальнейшем у Нововоронежской АЭС есть планы по внедрению этой системы и на двух новых блоках АЭС, которые
|12.11.2015
|
«МегаФон» улучшил связь для Нововоронежской АЭС
«МегаФон» удвоил ёмкость мобильных сетей 2G/3G на территории Нововоронежской АЭС, обеспечив клиентам компании надёжную голосовую связь и интернет-доступ н
|07.06.2010
|
Нововоронежская АЭС: после устранения неисправности энергоблок выводится на мощность
Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, 4 июня 2010 года на Нововоронежской АЭС начался вывод на мощность энергоблока № 5, остановленного 3 июня действие
|04.06.2010
|
Нововоронежская АЭС: из-за неисправности отключен от сети энергоблок
ет управление информации концерна Росэнергоатом, 3 июня 2010 года в 15:58 по московскому времени на Нововоронежской АЭС автоматическая защита отключила энергоблок № 5 от сети. Отключение произо
|20.04.2010
|
На Нововоронежской АЭС-2 ведутся работы по установке ловушки расплава
Как сообщает пресс-служба Росатома, на строящейся Нововоронежской АЭС-2 начались работы по монтажу одной из основных и самых крупных частей лов
|25.12.2009
|
Нововоронежская АЭС-2: на энергоблоке монтируется ловушка расплава
Как сообщает управление информации Росэнергоатома, 22 декабря 2009 на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2 установлен корпус устройства локализации расплава топлива – это основно
|14.12.2009
|
После срочного ремонта энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть
12 декабря 2009 года энергоблок № 3 Нововоронежской АЭС включен в сеть после завершения ремонтных работ. Началось повышение мощно
|09.12.2009
|
На Нововоронежской АЭС энергоблок выводится для срочного ремонта
церн Росэнергоатом», 9 декабря 2009 года в 00 часов 01 минуту по московскому времени энергоблок № 3 Нововоронежской АЭС в соответствии с поданной заявкой выводится в неплановый ремонт, который
|06.10.2009
|
Нововоронежская АЭС: из-за неисправности остановлен энергоблок
5 октября 2009 года в соответствии с поданной заявкой энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС был остановлен для проведения ремонтных работ в связи с межконтурной прот
|25.12.2008
|
На Нововоронежской АЭС введена в эксплуатацию поверочная дозиметрическая установка
Как сообщает пресс-служба концерна Энергоатом, на Нововоронежской АЭС после сертификационных испытаний введена в эксплуатацию поверочная дозиме
|14.11.2008
|
После аварийной остановки энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС включен на номинальную мощность
ратковременного отключения, вызванного срабатыванием автоматической защиты реактора, энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС 13 ноября включен в сеть. В настоящее время все энергоблоки Нововороне
|08.08.2008
|
На Нововоронежской АЭС на плановый ремонт остановят турбогенератор
На четвертом энергоблоке Нововоронежской атомной электростанции с 8 по 9 августа 2008г. будет остановлен турбогенерато
|22.02.2008
|
Энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть
концерна "Росэнергоатом", 22 февраля в 5 час. 41 мин. после устранения неисправности энергоблок №4 Нововоронежской АЭС включен в сеть. В настоящее время энергоблоки Нововоронежской АЭС
|21.02.2008
|
Остановлен энергоблок Нововоронежской АЭС
сэнергоатом", 19 февраля для выполнения текущего ремонта на четверо суток остановлен энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС. В этот период будет произведена замена неисправного электропривода регул
|19.02.2008
|
На Нововоронежской АЭС снижена мощность энергоблока
к сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 18 февраля снижена до 70% мощность энергоблока №4 Нововоронежской АЭС. В 03 часа 35 минут из-за неисправности электропривода произошло падение
|12.11.2007
|
Отключился турбогенератор на Нововоронежской АЭС: подробности выясняются
ин. по московскому действием электрической защиты был отключен турбогенератор ТГ-14 энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. В настоящее время причины срабатывания электрической защиты выясняются.
|17.10.2007
|
На Нововоронежской АЭС ошибочно сработала пожарная сигнализация
к сообщает пресс-служба Росатома, 16 октября произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на Нововоронежской АЭС. На пожарном щите энергоблоков №№ 3 и 4 прошел сигнал «неисправность». Пр
|12.03.2007
|
Остановлен энергоблок Нововоронежской АЭС
ода в 23 часа 56 минут выявлены неполадки вспомогательной системы охлаждения оборудования блока № 5 Нововоронежской АЭС (Воронежская область). В соответствии с техническим регламентом энергобло
|10.10.2006
|
«Росэнергоатом» и французская EDF обсудили вопросы эксплуатации АЭС
а в России, Германии и Франции, а в феврале 2007 года состоится поездка представителей EDF и EWN на Нововоронежскую АЭС.
|10.10.2006
|
|18.01.2006
|
ЧП на Нововоронежской АЭС
Как сообщает РБК, сегодня, 18 января, в 10 часов 05 минут на Нововоронежской атомной электростанции в результате срабатывания аварийной защиты был останов
|18.01.2006
|
