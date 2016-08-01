Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция

АВВ поставила систему поддержки эксплуатации eSOMS для Нововоронежской АЭС . До конца 2017 г. предполагается внедрить данную систему на 3-м и 4-м энергоблоках. В дальнейшем у Нововоронежской АЭС есть планы по внедрению этой системы и на двух новых блоках АЭС, которые

«МегаФон» улучшил связь для Нововоронежской АЭС «МегаФон» удвоил ёмкость мобильных сетей 2G/3G на территории Нововоронежской АЭС, обеспечив клиентам компании надёжную голосовую связь и интернет-доступ н

Нововоронежская АЭС: после устранения неисправности энергоблок выводится на мощность Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, 4 июня 2010 года на Нововоронежской АЭС начался вывод на мощность энергоблока № 5, остановленного 3 июня действие

Нововоронежская АЭС: из-за неисправности отключен от сети энергоблок ет управление информации концерна Росэнергоатом, 3 июня 2010 года в 15:58 по московскому времени на Нововоронежской АЭС автоматическая защита отключила энергоблок № 5 от сети. Отключение произо

На Нововоронежской АЭС-2 ведутся работы по установке ловушки расплава Как сообщает пресс-служба Росатома, на строящейся Нововоронежской АЭС-2 начались работы по монтажу одной из основных и самых крупных частей лов

Нововоронежская АЭС-2: на энергоблоке монтируется ловушка расплава Как сообщает управление информации Росэнергоатома, 22 декабря 2009 на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2 установлен корпус устройства локализации расплава топлива – это основно

После срочного ремонта энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть 12 декабря 2009 года энергоблок № 3 Нововоронежской АЭС включен в сеть после завершения ремонтных работ. Началось повышение мощно

На Нововоронежской АЭС энергоблок выводится для срочного ремонта церн Росэнергоатом», 9 декабря 2009 года в 00 часов 01 минуту по московскому времени энергоблок № 3 Нововоронежской АЭС в соответствии с поданной заявкой выводится в неплановый ремонт, который

Нововоронежская АЭС: из-за неисправности остановлен энергоблок 5 октября 2009 года в соответствии с поданной заявкой энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС был остановлен для проведения ремонтных работ в связи с межконтурной прот

На Нововоронежской АЭС введена в эксплуатацию поверочная дозиметрическая установка Как сообщает пресс-служба концерна Энергоатом, на Нововоронежской АЭС после сертификационных испытаний введена в эксплуатацию поверочная дозиме

После аварийной остановки энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС включен на номинальную мощность ратковременного отключения, вызванного срабатыванием автоматической защиты реактора, энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС 13 ноября включен в сеть. В настоящее время все энергоблоки Нововороне

На Нововоронежской АЭС на плановый ремонт остановят турбогенератор На четвертом энергоблоке Нововоронежской атомной электростанции с 8 по 9 августа 2008г. будет остановлен турбогенерато

Энергоблок Нововоронежской АЭС включен в сеть концерна "Росэнергоатом", 22 февраля в 5 час. 41 мин. после устранения неисправности энергоблок №4 Нововоронежской АЭС включен в сеть. В настоящее время энергоблоки Нововоронежской АЭС

Остановлен энергоблок Нововоронежской АЭС сэнергоатом", 19 февраля для выполнения текущего ремонта на четверо суток остановлен энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС. В этот период будет произведена замена неисправного электропривода регул

На Нововоронежской АЭС снижена мощность энергоблока к сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом", 18 февраля снижена до 70% мощность энергоблока №4 Нововоронежской АЭС. В 03 часа 35 минут из-за неисправности электропривода произошло падение

Отключился турбогенератор на Нововоронежской АЭС: подробности выясняются ин. по московскому действием электрической защиты был отключен турбогенератор ТГ-14 энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС. В настоящее время причины срабатывания электрической защиты выясняются.

На Нововоронежской АЭС ошибочно сработала пожарная сигнализация к сообщает пресс-служба Росатома, 16 октября произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на Нововоронежской АЭС. На пожарном щите энергоблоков №№ 3 и 4 прошел сигнал «неисправность». Пр

Остановлен энергоблок Нововоронежской АЭС ода в 23 часа 56 минут выявлены неполадки вспомогательной системы охлаждения оборудования блока № 5 Нововоронежской АЭС (Воронежская область). В соответствии с техническим регламентом энергобло

«Росэнергоатом» и французская EDF обсудили вопросы эксплуатации АЭС а в России, Германии и Франции, а в феврале 2007 года состоится поездка представителей EDF и EWN на Нововоронежскую АЭС.

ЧП на Нововоронежской АЭС Как сообщает РБК, сегодня, 18 января, в 10 часов 05 минут на Нововоронежской атомной электростанции в результате срабатывания аварийной защиты был останов