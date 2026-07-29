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Царану Виктор

СОБЫТИЯ


29.07.2026 «Аксиома» выдержала нагрузку: проект импортозамещения на АЭС перешел в финальную стадию 1
20.12.2024 Систему умной видеоаналитики внедрили к концу 2024 года еще на восьми АЭС Концерна «Росэнергоатом» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Царану Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - АтомЭнергоРемонт 2 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 41 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 102 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 457 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2216 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13885 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3578 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4824 1
Князькин Владимир 2 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1781 1
Россия - РФ - Российская федерация 165778 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Россия - ЦФО - Курская область 748 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2845 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3391 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3022 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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