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Царану Виктор
СОБЫТИЯ
|29.07.2026
|«Аксиома» выдержала нагрузку: проект импортозамещения на АЭС перешел в финальную стадию 1
|20.12.2024
|Систему умной видеоаналитики внедрили к концу 2024 года еще на восьми АЭС Концерна «Росэнергоатом» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Царану Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область 1781 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165778 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
|Россия - ЦФО - Курская область 748 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2845 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.