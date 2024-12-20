Князькин Владимир
|20.12.2024
|Систему умной видеоаналитики внедрили к концу 2024 года еще на восьми АЭС Концерна «Росэнергоатом» 1
|26.07.2022
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Князькин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
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