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Князькин Владимир



20.12.2024 Систему умной видеоаналитики внедрили к концу 2024 года еще на восьми АЭС Концерна «Росэнергоатом» 1
26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Князькин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Админора 2 1
Артекс Технолоджи - Артекс Консалтинг - Артекс Нефтегаз 6 1
Папилон - Papillon 11 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 84 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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