Систему умной видеоаналитики внедрили к концу 2024 года еще на восьми АЭС Концерна «Росэнергоатом»

Система видеоанализа соблюдения техники безопасности и промышленной безопасности (ТБ и ПБ) введена до конца 2024 года в опытную эксплуатацию ещё на восьми российских АЭС (филиалы Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») — Балаковской, Калининской, Ростовской, Белоярской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской и Смоленской.

Напомним, что пилотный проект по внедрению этой системы был впервые успешно реализован в 2019 году на Кольской АЭС, а уже в 2021 году началось её тиражирование на другие атомные станции. При этом также был расширен функционал системы - её обучили распознавать начальные признаки возгорания и задымления, а также обнаруживать оставленные предметы.

Основными целями при её создании стали: снижение количества нарушений ТБ и ПБ, повышение трудовой дисциплины, изменение поведения работников, уменьшение потерь из-за травматизма, ремонтов и простоя оборудования.

Сейчас система сама анализирует видеопоток с камер наблюдения в производственных помещениях атомных станций, требующих повышенного контроля за соблюдением сотрудниками требований ТБ и ПБ, заменяя собой контроль диспетчера, за счёт чего снижается риск человеческой ошибки. При этом с помощью искусственной нейронной сети процесс обнаружения нарушений правил применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) в производственных помещениях полностью автоматизируется.

Таким образом, использование умной видеоаналитики позволяет выявлять и регистрировать до 98% нарушений ТБ и ПБ, предотвращая в реальном времени несчастные случаи, в том числе, связанные с одной из распространённых причин, приводящих к травмам, — неиспользование или неправильное использование СИЗов. Особенно это актуально при работе на электроустановках.

«Сегодня опыт Кольской АЭС демонстрирует значительную эффективность применения системы видеоанализа для предотвращения нарушений ТБ и ПБ при работе в электроустановках – за 5 лет их количество снизилось в 10 раз, в настоящее время наблюдаются единичные случаи нарушения. Надо отметить, что само осознание наличия цифрового контроля побуждает сотрудников относиться к соблюдению требований техники безопасности более ответственно. Полный комплект средств индивидуальной защиты состоит из большого числа элементов, и благодаря системе видеоанализа вероятность, что ты что-то забудешь надеть, сводится к нулю», — подчеркнул руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС Концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану.

«Преимущество данной системы в возможности дообучать нейронные сети. Станции в дальнейшем смогут самостоятельно научить систему распознавать новые типы СИЗ, а также расширить видеоанализ на новые производственные помещения, для этого АЭС оснащено оборудованием с запасом мощности», - отметил заместитель директора по ИТ – директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом» Владимир Князькин.