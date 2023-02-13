«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси автоприцепа, входит оборудование для автономного энергообеспечения, система из IP-камер, тепловизора и радиолокаторов, расположенн

«АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве «АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безопасности. «АРМО-системы» будет поставлять IP-камеры, тепловизоры, охранные

«Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки персональных данных Портфельная компания «Роснано» «Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки

Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы ть выпуск процессором TSMC, а затем на тех или иных условиях передать партию бенефициару проекта — «Элвис-неотеку». Другой собеседник CNews считал, что распродажа технологий связана с тяжелым ф

Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда ть выпуск процессоров TSMC, а затем на тех или иных условиях передать партию бенефициару проекта — «Элвис-неотеку». Другой собеседник CNews считает, что распродажа технологий связана с тяжелым

Власти требуют у создателей «уникальной российской камеры» вернуть 200 миллионов, выданных на ее разработку Вернуть всю субсидию Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть всю предоставленную субсидию в сумме около 200 млн руб. Эти средства были выделены на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий пр

«Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений В конце 2019 г. «Элвис-Неотек» (портфельная компания «Роснано») совместно с «Национальным центром информатизац

ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла» ложительно предназначенное для дочернего предприятия «Лукойла» в Ираке При этом данную структуру с «Элвис-неотеком» связывает ИТ-проект, относящийся к охране компрессионных станций «Западная Ку

«Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены «Элвис-неотек» объявил о начале сбора предварительных заказов на поставку микропроцессоров для

Система Orwell 2k от «ЭЛВИС-НеоТек» включена в Единый реестр российского ПО «ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания РОСНАНО) объявила о том, что система видеонаблюдения с ко

«Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001 «Элвис-НеоТек», портфельная компания РОСНАНО, объявила о завершении процедуры внешнего аудита, проведенного АНО «Наносертифика». Сертификаты, полученные компанией, удостоверяют, что система мене

«Физприбор» будет выпускать устройства на базе процессоров от «Элвис-Неотек» «Элвис-Неотек» (портфельная компания РОСНАНО) и Московский завод «Физприбор» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство компаний предусматривает разработку совместных решений и продуктов

Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию ники CNews. Несколько слов о разработчиках В «ЭЛВИСе» заверили CNews, что выступают по отношению к «ЭЛВИС-неотеку» независимой компанией, хотя «Контур.фокус» предполагает у этих структур общих

«Элвис-НеоТек» запускает партнерскую программу Компания «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных решений в област

Коммерческим директором «Элвис-НеоТек» назначен Михаил Чичварин К команде компании «Элвис-НеоТек», отечественного разработчика и производителя высокотехнологичных решений в обла

«Элвис-НеоТек» представила видеосистему для контроля проходов через металлодетектор Компания «Элвис-НеоТек» представила видеосистему для автоматической фиксации несанкционированных проходов через зоны контроля «Пост-Контроль». Система создана в соответствии с задачами по осуществлению ф

«Элвис-НеоТек» интегрировала новые устройства в систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k Российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем безопасности — «Элвис-НеоТек» (портфельная компания «Роснано») — интегрировала новые камеры с лазерной подсветкой в систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k. Об этом CNews сообщили в «Роснано».

«Техносерв» и «Элвис-НеоТек» расширили партнёрство в сфере безопасности и интеллектуальных транспортных систем Компании «Техносерв», российский системный интегратор, и «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик систем на основе технологии мультиспектрального комп

В кинозале «Синема Парк» успешно завершено тестирование технологий трёхмерного компьютерного зрения «ЭЛВИС-НеоТек» театров «Синема Парк» завершила тестирование перспективной разработки портфельной компании РОСНАНО «ЭЛВИС-НеоТек» — видеосчетчика посетителей Statistics 3D со встроенной трёхмерной компьютерной

Алгоритмы «Элвис-НеоТек» определят посещаемость Московских парков тителей массовых мероприятий. Подсчёт посетителей «Сада культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана» уже осуществляет установка CountBOX компании «АК-Техно». В устройстве используются алгоритмы, разработанные «Элвис-НеоТек» для собственной системы видеоаналитики Orwell 2K. Данные, получаемые от счётчиков, агрегируются в облачном сервисе CountBOXDeluxe, который позволяет решать следующие задачи: опред

Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Элвис-НеоТек» совместимы с ПК «Ангел» нодорожных переездов «Перекресток» и автоматическая система фотовидеофиксации нарушений правил парковки «ПаркИнспектор» совместимы с программным комплексом «Ангел». Об этом CNews сообщили в компании «Элвис-НеоТек», разработчике систем «Перекресток» и «ПаркИнспектор». Программный комплекс «Ангел» разработан компанией «Ангелы АйТи» и предназначен для автоматизации и оптимизации работы центров