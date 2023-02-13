Элвис-НеоТек
Компания «ЭЛВИС-НеоТек» создана в 2011 г. при содействии АО «РОСНАНО». АО «ЭЛВИС-НеоТек» - разработчик систем безопасности с применением технологий компьютерного зрения, распознавания лиц, использования нейросетей, радиолокационного, видео- и тепловизионного наблюдения для систем «Умный город», топливно-энергетического комплекса, аэропортов, железных дорог, морских портов. Компания разрабатывает программное обеспечение для построения систем интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики. Одним из перспективных решений продуктового портфеля является ОКТА.
|13.02.2023
«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров
В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси автоприцепа, входит оборудование для автономного энергообеспечения, система из IP-камер, тепловизора и радиолокаторов, расположенн
|06.02.2023
«АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве
«АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безопасности. «АРМО-системы» будет поставлять IP-камеры, тепловизоры, охранные
|05.10.2022
«Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки персональных данных
Портфельная компания «Роснано» «Элвис-неотек» усовершенствовала алгоритмы системы для предотвращения кражи, передачи и утечки
|02.09.2022
Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы
ть выпуск процессором TSMC, а затем на тех или иных условиях передать партию бенефициару проекта — «Элвис-неотеку». Другой собеседник CNews считал, что распродажа технологий связана с тяжелым ф
|08.04.2022
Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда
ть выпуск процессоров TSMC, а затем на тех или иных условиях передать партию бенефициару проекта — «Элвис-неотеку». Другой собеседник CNews считает, что распродажа технологий связана с тяжелым
|25.01.2022
Власти требуют у создателей «уникальной российской камеры» вернуть 200 миллионов, выданных на ее разработку
Вернуть всю субсидию Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть всю предоставленную субсидию в сумме около 200 млн руб. Эти средства были выделены на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий пр
|15.06.2020
«Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений
В конце 2019 г. «Элвис-Неотек» (портфельная компания «Роснано») совместно с «Национальным центром информатизац
|30.10.2018
ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла»
ложительно предназначенное для дочернего предприятия «Лукойла» в Ираке При этом данную структуру с «Элвис-неотеком» связывает ИТ-проект, относящийся к охране компрессионных станций «Западная Ку
|08.08.2018
«Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены
«Элвис-неотек» объявил о начале сбора предварительных заказов на поставку микропроцессоров для
|19.04.2018
Система Orwell 2k от «ЭЛВИС-НеоТек» включена в Единый реестр российского ПО
«ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания РОСНАНО) объявила о том, что система видеонаблюдения с ко
|17.04.2018
«Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001
«Элвис-НеоТек», портфельная компания РОСНАНО, объявила о завершении процедуры внешнего аудита, проведенного АНО «Наносертифика». Сертификаты, полученные компанией, удостоверяют, что система мене
|02.04.2018
«Физприбор» будет выпускать устройства на базе процессоров от «Элвис-Неотек»
«Элвис-Неотек» (портфельная компания РОСНАНО) и Московский завод «Физприбор» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство компаний предусматривает разработку совместных решений и продуктов
|10.11.2017
Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию
ники CNews. Несколько слов о разработчиках В «ЭЛВИСе» заверили CNews, что выступают по отношению к «ЭЛВИС-неотеку» независимой компанией, хотя «Контур.фокус» предполагает у этих структур общих
|14.03.2017
«Элвис-НеоТек» запускает партнерскую программу
Компания «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных решений в област
|14.02.2017
Коммерческим директором «Элвис-НеоТек» назначен Михаил Чичварин
К команде компании «Элвис-НеоТек», отечественного разработчика и производителя высокотехнологичных решений в обла
|31.05.2016
«Элвис-НеоТек» представила видеосистему для контроля проходов через металлодетектор
Компания «Элвис-НеоТек» представила видеосистему для автоматической фиксации несанкционированных проходов через зоны контроля «Пост-Контроль». Система создана в соответствии с задачами по осуществлению ф
|29.03.2016
«Элвис-НеоТек» интегрировала новые устройства в систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k
Российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем безопасности — «Элвис-НеоТек» (портфельная компания «Роснано») — интегрировала новые камеры с лазерной подсветкой в систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k. Об этом CNews сообщили в «Роснано».
|17.11.2015
«Техносерв» и «Элвис-НеоТек» расширили партнёрство в сфере безопасности и интеллектуальных транспортных систем
Компании «Техносерв», российский системный интегратор, и «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик систем на основе технологии мультиспектрального комп
|12.03.2015
В кинозале «Синема Парк» успешно завершено тестирование технологий трёхмерного компьютерного зрения «ЭЛВИС-НеоТек»
театров «Синема Парк» завершила тестирование перспективной разработки портфельной компании РОСНАНО «ЭЛВИС-НеоТек» — видеосчетчика посетителей Statistics 3D со встроенной трёхмерной компьютерной
|18.07.2014
Алгоритмы «Элвис-НеоТек» определят посещаемость Московских парков
тителей массовых мероприятий. Подсчёт посетителей «Сада культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана» уже осуществляет установка CountBOX компании «АК-Техно». В устройстве используются алгоритмы, разработанные «Элвис-НеоТек» для собственной системы видеоаналитики Orwell 2K. Данные, получаемые от счётчиков, агрегируются в облачном сервисе CountBOXDeluxe, который позволяет решать следующие задачи: опред
|04.06.2014
Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Элвис-НеоТек» совместимы с ПК «Ангел»
нодорожных переездов «Перекресток» и автоматическая система фотовидеофиксации нарушений правил парковки «ПаркИнспектор» совместимы с программным комплексом «Ангел». Об этом CNews сообщили в компании «Элвис-НеоТек», разработчике систем «Перекресток» и «ПаркИнспектор». Программный комплекс «Ангел» разработан компанией «Ангелы АйТи» и предназначен для автоматизации и оптимизации работы центров
|18.12.2013
«Элвис-НеоТек» сертифицировала систему фотовидеофиксации нарушений правил парковки на соответствие госстандартам
Компания «Элвис-НеоТек» сообщила о получении сертификата соответствия автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил парковки «ПаркИнспектор» техническим условиям ВАРШ.466452.001ТУ, ГОСТ Р 513
Элвис-НеоТек и организации, системы, технологии, персоны:
|Петричкович Ярослав 30 4
|Orwell George - Оруэлл Джордж 26 3
|Ракутин Александр 3 3
|Swift Art - Свифт Арт 5 2
|Петричкович Екатерина 3 2
|Чичварин Михаил 3 2
|Путин Владимир 3405 2
|Белоусов Андрей 148 2
|Панов Сергей 22 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Шпак Василий 267 1
|Малафеев Андрей 52 1
|Пименов Андрей 6 1
|Лебедев Андрей 12 1
|Сологубов Андрей 1 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Meyer Derek - Мейер Дерек 1 1
|Богданов Владимир 19 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Куликов Сергей 34 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Burton Paul - Бертон Пол 1 1
|Черников Алексей 53 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Цурко Денис 1 1
|Krewell Kevin - Кревелл Кевин 4 1
|Бородянский Борис 24 1
|Андреев Максим 40 1
|Кочуров Александр 2 1
|Мохов Александр 2 1
|Стрелков Виктор 10 1
|Стрельцов Николай 5 1
|Семилетов Антон 5 1
|Курочкин Алексей 16 1
|Чуракова Елена 11 1
|Кошелев Сергей 4 1
|Малов Виктор 2 1
|Пимкин Дмитрий 6 1
|Игонин Сергей 3 1
|Меницкий Петр 1 1
|BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
|TIRIAS Research 4 1
