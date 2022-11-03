Российские разработчики создали умный комплекс для обеспечения безопасности транспортно-логистических центров и контейнерных терминалов

Российские разработчики создали умный комплекс для обеспечения безопасности транспортно-логистических центров и контейнерных терминалов.

Такие объекты наряду с аэропортами являются наиболее сложными с точки зрения обеспечения безопасности. Необходимо не только обеспечить защиту внутренней и внешней территории, но также реализовать контроль производственного процесса, осуществить мониторинг движения груза и транспорта в условиях высокого трафика, проконтролировать перемещения сотрудников и состояние водителей, предупредить о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций – пожара, утечки жидкости, разлива ГСМ, выключения освещения.

Комплекс, способный решать все перечисленные задачи, разработали инженеры портфельной компании «Роснано» – «Элвис-неотек». Централизованная система безопасности с применением нейросетевых алгоритмов поддерживает функционирование объекта в штатном режиме, снижает нагрузку на операторов, минимизирует риски влияния человеческого фактора. В случае непредвиденной ситуации комплекс предоставляет архив данных с комментарием оператора, указанием времени события, класса цели и названия источника информации. В дальнейшем накопленные данные могут быть использованы для анализа технологических процессов и повышения их эффективности.

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В основе комплекса – специальное ПО с видеоаналитикой для автоматического обнаружения и классификации целей и ситуаций, автоматическая система для круглосуточной всепогодной охраны территорий объектов и подступов к ним методом непрерывного тепловизионного и видеопатрулирования, радиолокационная станция для автоматического обнаружения, сопровождения и классификации человека, транспортных и плавсредств, воздушных целей.