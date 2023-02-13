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«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров

В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси автоприцепа, входит оборудование для автономного энергообеспечения, система из IP-камер, тепловизора и радиолокаторов, расположенных на 9-метровой телескопической мачте, а также вычислительное ядро с поддержкой ситуационной видеоаналитики. Мобильный комплекс видеонаблюдения может модернизироваться и усложняться под задачи заказчика, например, комплектоваться беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) для контроля удаленных территорий. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы».

Оптимальный базовый комплект оборудования позволяет использовать автономный мобильный комплекс от «ЭЛВИС-неотек» для качественного круглосуточного видеонаблюдения и контроля периметра удаленных объектов практически в любых внешних условиях. Так, для видеомониторинга мобильный комплекс видеонаблюдения использует параллельно IP-камеры и тепловизор, а для непрерывной охраны периметра, автоматического обнаружения и сопровождения подвижных объектов – радиолокационные системы (РЛС) различной дальности. РЛС наряду с детекцией людей, БПЛА и различных типов транспорта, помогают решать многие другие задачи.

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Автономный мобильный комплекс видеонаблюдения производства «ЭЛВИС-неотек»

Регистрация целевых объектов и событий (обнаружение людей, движения, вторжения, БПЛА и др.) с помощью мобильного комплекса выполняется автоматически, средствами используемого ПО видеоаналитики. Мобильный комплекс видеонаблюдения «ЭЛВИС-неотек» собирает данные от установленных на платформе IP-камер, тепловизоров и радиолокаторов и выполняет их обработку по определенным сценариям, отсеивая источники ложных тревог и обеспечивая точную работу видеоаналитики. Для мониторинга текущей ситуации этот комплекс видеонаблюдения в реальном времени транслирует потоки данных от бортового оборудования удаленному оператору.

Конструкция мобильного комплекса «ЭЛВИС-неотек» включает термокожух, который обеспечивает стабильную работу размещенного в нем оборудования при внешних температурах от -40 до +55 °С и порывах ветра до 80-100 км/ч. Телескопическая мачта для IP-камер, тепловизора и радиолокаторов имеет грузоподъемность 48 кг и может удлиняться до девяти метров, что позволяет эффективно использовать мобильный комплекс видеонаблюдения на местности со сложным рельефом, в том числе, с большими перепадами высот. При этом для автономной работы до 19 суток в состав комплекса входит дизель-генератор мощностью 3-6 кВт, солнечная батарея на 280 Вт и резервный комплект АКБ емкостью 200 Ач.

Области применения мобильного комплекса «ЭЛВИС-неотек» разнообразны. Он оптимально подходит для контроля обстановки в местах временного пребывания, например, на строительных площадках и участках прокладки транспортных магистралей, железных дорог, сетей электро- и водоснабжения, нефте- и газопроводов. Также мобильный комплекс видеонаблюдения можно задействовать для дистанционного контроля соблюдения границ неогороженных территорий. В условиях чрезвычайной ситуации данный комплекс позволяет быстро организовывать всестороннее видеонаблюдение для координации действий сотрудников спецслужб и проводить спасательные и другие операции с максимальной эффективностью.

Автономный мобильный комплекс видеонаблюдения производства «ЭЛВИС-неотек» уже доступен для заказа в компании «АРМО-системы».

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