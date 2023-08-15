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РЛС Радиолокационная станция Радар-детектор радарные системы (комплексы) radio detection and ranging радиообнаружение и измерение дальности радиопеленг Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения

 

"Радар", 1964 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017) "Радар", 1964 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)
"Радар", 1964 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)

СОБЫТИЯ

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15.08.2023 «Ростех» представил мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городской среде

сле малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Вес до 25 кг позволяет использовать станцию на любом носителе, а также в составе пеших групп контроля. Портативная РЛС разработана Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектронику») на отечественной элементной базе. Принцип работы основан на эффекте Доплера и обработке сигналов движущихся объекто
02.10.2020 Ростех разработал радарные системы для безопасности железнодорожных переездов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал радарный комплекс нового типа на основе СВЧ-излучения, который позволяет обнаружить людей, препятствия и посторонние предметы на железнодорожных переездах при любых погодных условиях, в том чис
25.01.2019 «Ростех» поставит радиолокатор нового поколения в аэропорт Челябинска

спечивать связь и сопровождать воздушные суда. Предприятие-производитель уже изготавливает обзорные радиолокаторы для более чем 30 аэродромов гражданской авиации России. Кроме того, данная прод
23.09.2016 ОПК запустил в серию «всевидящие» РЛС для боевых самолетов и беспилотников

ющую способность в картографическом режиме до 1-1,5 м, а дальность обнаружения объектов - до 300 км.Радиолокатор успешно завершил выполнение программы государственных испытаний в 2016 г. Одновр
25.05.2016 ОПК оборудует аэропорты Республики Ирак новейшим РЛС

способна работать в аэропортах с любой интенсивностью полетов, в том числе там, где используются автоматизированные системы управления воздушным движением. Для иракских аэропортов корпорация поставит радиолокатор нового поколения АОРЛ-1АС и комплекс азимутально-дальномерных радиомаяков, которые успешно эксплуатируются на аэродромах России и ряда зарубежных стран. «Сегодня наш челябинский ра
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов

ожных тревог. Эти алгоритмы – уникальны, на сегодняшний день они внедрены в серийное производство». Радиолокаторы оснащены двумя комплектами аппаратуры с автоматическим переходом с одного компл
13.05.2014 Казахстан будет проводить космический радарный мониторинг месторождений

т в практику метод космического радарного мониторинга, сообщил ведущий специалист компании по тематической обработке радарных данных космической съемки Юрий Кантемиров. «С 2011 г. ведется космический радарный мониторинг оседаний земной поверхности над Жезказганским месторождением медной руды. Также имеется опыт применения этого метода на нефтегазовом месторождении Тенгиз и ряде нефтяных мес
29.07.2010 РЛС Orwell-R обеспечивает автоматическое управление поворотными видеокамерами и тепловизорами

новыми возможностями автоматический радарно-оптический комплекс обнаружения и слежения: теперь одна радиолокационная система (РЛС) охраны периметра и территории объектов Orwell-R в автоматическ
16.04.2010 Неогеография: Google Earth включён в систему боевого управления AWACS

трируют в ходе эксперимента JEFX (Joint Expeditionary Force Experiment) на авиабазе Nellis в период 12 - 22 апреля 2010 года возможности сетецентричной организации системы боевого управления самолёта AWACS модификации block 40/45 - самой глубокой модификации этих машин в истории. В ходе эксперимента JEFX операторы AWACS будут использовать для реализации принципа ситуационной осведомл
03.02.2010 Начинается модернизация французских AWACS

Компания Boeing объявила о подписании контракта стоимостью $324 млн., предусматривающего глубокую модернизацию четырёх самолётов E-3F AWACS ВВС Франции, а также соответствующих наземных систем. Цель модернизации: повышение ТТХ машин и ситуационной осведомлённости, что повысит эффективность взаимодействия в условиях сетецентри
21.12.2009 Готова к боевому дежурству первая РЛС ВЗГ "Воронеж"

В Космических войсках завершена подготовка к постановке на боевое дежурство первой радиолокационной станции (РЛС) нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении – РЛС ВЗГ «Воронеж», сообщает управление пресс-службы и информации МО РФ. РЛС ВЗГ входит в состав системы предупр
11.11.2009 Радарные "Арконы": первые подробности

чивать передачу данных как непосредственно на наземный комплекс, таки и с помощью КА на ГСО "Луч-5Б" и "Луч-4". Характеристики бортового радарного комплекса спутника приведены в Таблице 1. Таблица 1. Радарные спутники "Аркон": точностные характеристики Предполагается возможность получения в течение одного сеанса съёмки (кроме съёмки с метровым разрешением) двух радарных изображений объекта

02.09.2009 В США потерпел аварию AWACS

Как сообщает пресс-служба боевого командования ВВС США, на авиабазе Nellis в Неваде потерпел аварию при посадку самолёт системы раннего обнаружения и управления (AWACS) E-3 Sentry. Авария произошла вечером 28 августа 2009 года при посадке самолёта. Возникший пожар ликвидирован наземными службами, 32 члена экипажа самолёта были эвакуированы. Обстоятельст
24.07.2009 AWACS: модернизация block 40/45

Компания Boeing объявила о получении контракта стоимостью $44 млн., предусматривающего развёртывание предсерийного производства для модернизации самолётов AWACS до модификации block 40/45 - наиболее радикальной модернизации за всю историю AWACS. Модернизацией предусматривается: усовершенствование основного дисплея с целью повышения Situati
08.12.2008 Новейшая бортовая станция успешно проходит летные испытания

РЛС "Жук-АЭ" испытывается в составе истребителя МиГ-35, который ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «РСК «МиГ» представили на тендер ВВС Индии. Оснащение самолета РЛС с АФАР с последующей передачей индийским предприятиям технологии ее производства – одно из важнейших условий тендера, сообщает пресс-служба корпорации «Фазотрон-НИИР». В ходе текущего этапа
06.11.2008 Индия готовится запустить радарный cпутник RISAT C-диапазона

Press Trust of India, индийское космическое агентство ISRO планирует осуществить в первой половине 2009 года запуск спутника RISAT, оснащенного радаром бокового обзора синтезированной апертуры (SAR). Радарный спутник поволит осуществлять разведку Земли независимо от погодных условий. Сообщается, что спутник RISAT массой 1780 кг будет оснащен SAR С-диапазона, способным работать в режиме муль
14.07.2008 В Афганистане могут разместить самолеты AWACS

граниченным контингентом стран NATO в Афганистане (ISAF) обратилось к руководству североатлантического альянса с просьбой направить в эту страну самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS. Они должны помочь в проведении операций против сил движения Талибан. Подробной мотивации такой просьбы, сообщает агентство, не приводится, однако ранее командование NATO уже обращало вни
08.07.2008 Сетецентричный AWACS испытают на учениях

ла в систему сетевого (сетецентричного) боевого управления два штатных самолета раннего обнаружения AWACS из состава 552 крыла воздушного управления (Air Control Wing), базирующегося на авиабаз
06.06.2008 На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies сообщила об успешном завершении масштабного проекта по комплексной автоматизации сети складов крупнейшего логистического оператора «Русская логистическая служба» (РЛС) на базе системы управления складом Logistic Vision Suite. РЛС имеет филиалы в 20 городах России и Казахстана с головным офисом в Москве и предоставляет весь спектр услуг в области л
04.04.2008 «Элвис» представил РЛС охраны периметра

территории объектов Orwell 2k-Radar. Выход первой партии планируется на август-сентябрь этого года. Радиолокационная система охраны периметра Orwell 2k-Radar Радиолокационная система охр
17.12.2007 Новинка от Toshiba: первая РЛС на основе полупроводников

Компания Toshiba объявила о выпуске на рынок первой в мире метеорологической радиолокационной станции на основе сверхмощного полупроводникового модуля. Новая РЛС в шесть раз меньше традиционных устройств, но вполне сопоставима с ними по мощности. Кроме того, она обладает расширенным диапазоном частот и другими улучшенными характеристиками. Первый об
27.11.2007 Нефтяной разлив под Керчью снял радарный спутник Германии

под Керчью, снятый германским спутником с разрешением 3 метра Компания Infoterra, распространяющая радарные изображения германского коммерческого спутника TerraSAR-X, опубликовала снимок разли
26.10.2007 Канада запустит второй радарный спутник

нистр промышленности Канады Джим Прентис (Jim Prentice), новый спутник RADARSAT-2 важен для защиты суверенитета Канады в Арктике. Крупнейшим покупателем данных RADARSAT-2 станет правительство Канады. Радарная космическая информация будет использована для разнообразных приложений, важнейшие из них - контроль безопасности границ, мониторинг судоходства, разливов нефти и рубок леса в провинции
15.06.2007 Радарные ДДЗ сверхвысокого разрешения можно заказать бесплатно

дной стороны, данные дистанционного зондирования теперь открыты для всех независимо от их пространственного (в плане) разрешения. С другой, детальная информация о рельефе местности остается закрытой. Радарные снимки позволяют получать информацию о рельефе со сверхвысокой точности - с ожидающимся в 2009 году вводом в эксплуатацию второго спутника системы TerraSAR Tandem-X станет возможным из
05.06.2007 Италия запустит первый радарный спутник-шпион

планируется вывести на орбиту группировку из четырех спутников COSMO, которые будут использоваться в составе франко-итальянской системы видовой разведки ORFEUS. Италия в обмен на поставляемые Франции радарные изображения COSMO получит доступ к результатам оптической съемки спутников HELIOS-2A и PLEIADES.
31.01.2007 «Русская логистическая служба» автоматизирует 5 складских комплексов

сийском рынке решений для управления и оптимизации цепочки поставок, объявила о старте проекта по комплексной автоматизации новых складов логистического оператора — ГК «Русская логистическая служба» (РЛС). Как заявил Кирилл Власов, президент компании РЛС, ключевой целью компании является расширение своего присутствия на российском рынке коммерческой логистики путем создания националь
27.12.2006 CargoSolution внедряют в "Русской Логистической Службе"

ГК «Русская Логистическая Служба» (РЛС) и компания «Элфор Софт» объявили об успешном завершении проекта по внедрению решения CargoSolution, разработанного на базе Microsoft Dynamics NAV. При выборе системы автоматизации выбор ру
22.12.2006 На Северо-Западе на боевое дежурство заступает новая РЛС

Сегодня на опытно-боевое дежурство заступает новая радиолокационная станция «Воронеж» в посёлке Лехтуси Ленинградской области. Об этой станции C
29.11.2006 Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты

дки и времени ледовой проводки судов, а также повышения безопасности морской навигации. Спутниковые радарные снимки становятся критически важными для обнаружения судов, загрязняющих акватории н
29.11.2006 Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты

дки и времени ледовой проводки судов, а также повышения безопасности морской навигации. Спутниковые радарные снимки становятся критически важными для обнаружения судов, загрязняющих акватории н
27.11.2006 Пакистан и Китай совместно разработают собственный AWACS

Пакистан и Китай подписали 25 ноября 2006 года соглашение, предусматривающее совместную разработку самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО, AWACS). Соглашение, сообщает Defense Talk, было подписано в ходе визита в Пакистан председателя КНР Ху Цзиньтао. Ранее, в мае 2006 года Пакистан приобрел на сумму $1 млрд. системы раннего обнар
27.11.2006 Пакистан и Китай совместно разработают собственный AWACS

Пакистан и Китай подписали 25 ноября 2006 года соглашение, предусматривающее совместную разработку самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО, AWACS). Соглашение, сообщает Defense Talk, было подписано в ходе визита в Пакистан председателя КНР Ху Цзиньтао. Ранее, в мае 2006 года Пакистан приобрел на сумму $1 млрд. системы раннего обнар
24.11.2006 "Русская Логистическая Служба" автоматизирует контроль грузоперевозок

Группа компаний «Русская Логистическая Служба» (РЛС) и компания «Элфор Софт» объявили об успешном завершении проекта по внедрению решения CargoSolution, разработанного на платформе Microsoft Dynamics NAV. Выбор системы автоматизации руководс
17.11.2006 Boeing модернизирует японские самолеты системы AWACS

рпорация Boeing получила контракт стоимостью $108 млн. на поставку модернизационных комплектов Radar System Improvement Program (RSIP) для 4 японских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) Е-767, заступивших на боевое дежурство в 2000 году. Как сообщает Defense Talk, комплекты RSIP производятся для Boeing субподрядчиком - компанией Northrop Grumman Electronic Systems.
17.11.2006 Boeing модернизирует японские самолеты системы AWACS

рпорация Boeing получила контракт стоимостью $108 млн. на поставку модернизационных комплектов Radar System Improvement Program (RSIP) для 4 японских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) Е-767, заступивших на боевое дежурство в 2000 году. Как сообщает Defense Talk, комплекты RSIP производятся для Boeing субподрядчиком - компанией Northrop Grumman Electronic Systems.
04.10.2006 Новая РЛС прикроет Северо-Запад России

станции — получение и выдача информации о возможном ракетном нападении. Новая станция позволит прикрыть Северо-Запад России, который остался незащищённым после закрытия семь лет назад российской РЛС вблизи латвийского поселка Скрунде. С 2007 года станцию планируется поставить на боевое дежурство. Новая станция является модульной. Она полностью изготавливается на заводе и устанавливаетс
04.10.2006 Новая РЛС прикроет Северо-Запад России

станции — получение и выдача информации о возможном ракетном нападении. Новая станция позволит прикрыть Северо-Запад России, который остался незащищённым после закрытия семь лет назад российской РЛС вблизи латвийского поселка Скрунде. С 2007 года станцию планируется поставить на боевое дежурство. Новая станция является модульной. Она полностью изготавливается на заводе и устанавливаетс
27.09.2006 Озера на Титане: новый радарный снимок

Межпланетный зонд «Кассини» передал на Землю новый снимок поверхности спутника Сатурна Титана. Радарный снимок сделан 23 сентября 2006 года – на нем хорошо видны метан-этановые озера размером 20 и 25 км в поперечнике, по форме напоминающие земные водоемы.
27.09.2006 Озера на Титане: новый радарный снимок

Межпланетный зонд «Кассини» передал на Землю новый снимок поверхности спутника Сатурна Титана. Радарный снимок сделан 23 сентября 2006 года – на нем хорошо видны метан-этановые озера размером 20 и 25 км в поперечнике, по форме напоминающие земные водоемы.
31.08.2006 Стратегические партнеры России шпионят друг за другом

дельных государств. Секретная программа по созданию самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS на базе Y-8 началась в Китае в 2000 году после того, как администрация США заблокировал

Публикаций - 459, упоминаний - 529

РЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 49
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 27
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 26
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 15
Microsoft Corporation 25841 13
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 336 11
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 11
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 11
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 9
Совзонд - Sovzond 123 9
9666 8
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 8
Google LLC 12761 8
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 7
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 7
Ростелеком 11019 6
МегаФон 10894 6
Yandex - Яндекс 9320 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1707 6
Автодория 44 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 6
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 6
Ростех - Радиозавод 70 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1468 5
Ростех - Азимут - Azimut JSC 87 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 5
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 4
Samsung Electronics 11121 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9540 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Элвис-НеоТек 56 4
InterSystems - ИнтерСистемз 137 4
Thales Group 143 4
SilverStone 16 4
Boeing 1032 21
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 17
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 11
Lockheed Martin 778 10
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 240 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 7
IAI - Israel Aerospace Industries - IAI Spacecom - Israel Aircraft Industry 51 7
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 5
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 5
Газпром ПАО 1497 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 4
Русская логистическая служба - РЛС 7 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Arianespace 87 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 2
Волгоградский судостроительный завод 6 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1803 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 2
ОСК - Красное Сормово 13 2
Airbus EADS Casa 9 2
Военно-промышленная компания - Арзамасский машиностроительный завод - ЗЗГТ - Заволжский завод гусеничных тягачей 6 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 35
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 32
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 22
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 431 18
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1447 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 9
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 8
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3595 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 727 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 7
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 7
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1192 6
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 5
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 4
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 53 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 117 4
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 4
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 16 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 1 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
Международная академия связи - МАС 46 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 411 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 185 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 76 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10284 149
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7410 128
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11606 84
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2608 69
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2841 58
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1229 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 47
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2440 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 36
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3743 33
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3078 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 27
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2256 27
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1970 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13517 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14082 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 25
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 122 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 23
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 462 22
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 22
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 20
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 19
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3444 19
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 931 19
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4019 17
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 17
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 736 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7556 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 16
Gen V - кибератаки пятого поколения 1358 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10785 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 43
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 37
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 24
Microsoft Windows 2000 8678 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 16
Космодром Байконур 1072 15
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 15
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 14
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 12
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 11
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 10
Google Android 15325 10
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 10
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 10
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 9
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 9
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 9
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 9
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 9
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 9
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 8
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 8
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 7
Google Earth - Google Планета Земля 490 7
Apple Локатор 88 7
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 6
Apple iOS 8627 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 153 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2486 6
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 6 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 6
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 6
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 6
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 6
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 6
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 32 5
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 5
Linux OS 11618 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 533 5
Путин Владимир 3465 6
Евтушенко Олег 145 6
Кучейко Алексей 22 6
Андронов Алексей 28 5
Вышковский Геннадий 4 4
Лебедев Георгий 57 4
Колесов Николай 23 4
Скоков Сергей 26 4
Левкевич Михаил 59 4
Рахманов Максим 47 4
Бендин Сергей 10 4
Власов Кирилл 11 3
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 3
Чемезов Сергей 147 3
Симаков Олег 113 3
Козлов Игорь 47 3
Кречетов Николай 25 3
Погосян Михаил 22 3
Столбов Андрей 22 3
Шульман Александр 8 3
Саломатин Алексей 8 3
Кряжев Григорий 5 2
Баскаков Павел 4 2
Wall Stephen - Уолл Стивен 5 2
Berry Philippa - Берри Филиппа 2 2
Новикова Анна 3 2
Covault Craig - Ковальт Крэг 6 2
Бахтин Михаил 4 2
Булаев Михаил 2 2
Палещук Владимир 2 2
Коротеев Анатолий 5 2
Гарбузов Анатолий 175 2
Маврин Вячеслав 2 2
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 8 2
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 2
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 2
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Диордица Николай 3 2
Lorenz Ralph - Лоренц Ральф 3 2
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 167662 239
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 150
Земля - планета Солнечной системы 10893 130
Европа 25012 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 57
Германия - Федеративная Республика 13279 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 45
Канада 5092 45
Индия - Bharat 5895 36
Израиль 2868 35
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 35
Украина 7945 34
Франция - Французская Республика 8194 31
Япония 13837 29
Италия - Итальянская Республика 4517 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 27
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 926 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 19
Казахстан - Республика 6087 18
Южная Корея - Республика 7085 18
Иран - Исламская Республика Иран 1160 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 13
Беларусь - Белоруссия 6332 13
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 13
Ирак - Республика 710 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8645 12
Сатурн - Титан (спутник) 541 11
Бразилия - Федеративная Республика 2529 10
Солнечная система - Solar system 2573 10
Мировой океан - World Ocean 530 10
Швеция - Королевство 3792 9
Польша - Республика 2036 9
Ближний Восток 3165 9
Турция - Турецкая республика 2637 9
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 9
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 9
Африка - Африканский регион 3647 8
США - Калифорния 4837 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 127
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 123
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 87
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21900 78
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 71
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6844 41
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6130 33
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4599 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9145 27
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1925 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 23
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1386 21
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 17
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2030 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11439 16
Энергетика - Energy - Energetically 5933 16
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1013 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10950 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 14
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 13
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2773 13
Газы - Метан - methanum - болотный газ 372 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 12
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1259 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4721 12
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1509 12
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 11
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1648 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6782 11
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 11
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 532 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5550 10
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1654 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4019 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 9
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 495 8
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 437 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 37
CNews RND - R&D.CNews 2274 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 16
Space Daily 528 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 6
New Scientist 1448 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2469 5
Times 668 5
Военно-промышленный курьер 88 4
e4 Engineering 107 4
Aviation Week & Space Technology 10 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 4
Phys.org 972 4
Defense Talk 40 4
Defensetech 47 4
РИА Новости 1041 3
NYT - The New York Times 1103 3
CNews - ZOOM.CNews 1912 3
AP - Associated Press 2008 3
Asian Surveying and Mapping 2 2
Times of India 40 2
The Register - The Register Hardware 1793 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6121 2
National Geographic 95 2
Future - Space.com 200 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Flight International 64 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Washington Times 22 1
Indian Express 9 1
Florida Today 5 1
The Verge - Издание 621 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 1
Ведомости 1506 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
23ABC News 186 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 678 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Медуза - Meduza 48 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 17
Gartner - Гартнер 3669 1
TAdviser 100 5 1
CNews Мишень 188 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 6
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 5
РАН - Российская академия наук 2138 5
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 55 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1252 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 3
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 3
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 2
ВНИИСМИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт строительного механизированного инструмента 2 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 327 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 5 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 1
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 17
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 9
Армия - Международный военно-технический форум 68 6
Фарнборо - Международный авиасалон 28 4
Высокие технологии XXI века 78 4
Неогеография XXI - форум 65 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 3
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 2
GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2198 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 231 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 27 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 70 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
GeoВласть 45 1
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