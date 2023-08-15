«Ростех» представил мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городской среде сле малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Вес до 25 кг позволяет использовать станцию на любом носителе, а также в составе пеших групп контроля. Портативная РЛС разработана Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектронику») на отечественной элементной базе. Принцип работы основан на эффекте Доплера и обработке сигналов движущихся объекто

Ростех разработал радарные системы для безопасности железнодорожных переездов Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал радарный комплекс нового типа на основе СВЧ-излучения, который позволяет обнаружить людей, препятствия и посторонние предметы на железнодорожных переездах при любых погодных условиях, в том чис

«Ростех» поставит радиолокатор нового поколения в аэропорт Челябинска спечивать связь и сопровождать воздушные суда. Предприятие-производитель уже изготавливает обзорные радиолокаторы для более чем 30 аэродромов гражданской авиации России. Кроме того, данная прод

ОПК запустил в серию «всевидящие» РЛС для боевых самолетов и беспилотников ющую способность в картографическом режиме до 1-1,5 м, а дальность обнаружения объектов - до 300 км.Радиолокатор успешно завершил выполнение программы государственных испытаний в 2016 г. Одновр

ОПК оборудует аэропорты Республики Ирак новейшим РЛС способна работать в аэропортах с любой интенсивностью полетов, в том числе там, где используются автоматизированные системы управления воздушным движением. Для иракских аэропортов корпорация поставит радиолокатор нового поколения АОРЛ-1АС и комплекс азимутально-дальномерных радиомаяков, которые успешно эксплуатируются на аэродромах России и ряда зарубежных стран. «Сегодня наш челябинский ра

Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов ожных тревог. Эти алгоритмы – уникальны, на сегодняшний день они внедрены в серийное производство». Радиолокаторы оснащены двумя комплектами аппаратуры с автоматическим переходом с одного компл

Казахстан будет проводить космический радарный мониторинг месторождений т в практику метод космического радарного мониторинга, сообщил ведущий специалист компании по тематической обработке радарных данных космической съемки Юрий Кантемиров. «С 2011 г. ведется космический радарный мониторинг оседаний земной поверхности над Жезказганским месторождением медной руды. Также имеется опыт применения этого метода на нефтегазовом месторождении Тенгиз и ряде нефтяных мес

РЛС Orwell-R обеспечивает автоматическое управление поворотными видеокамерами и тепловизорами новыми возможностями автоматический радарно-оптический комплекс обнаружения и слежения: теперь одна радиолокационная система (РЛС) охраны периметра и территории объектов Orwell-R в автоматическ

Неогеография: Google Earth включён в систему боевого управления AWACS трируют в ходе эксперимента JEFX (Joint Expeditionary Force Experiment) на авиабазе Nellis в период 12 - 22 апреля 2010 года возможности сетецентричной организации системы боевого управления самолёта AWACS модификации block 40/45 - самой глубокой модификации этих машин в истории. В ходе эксперимента JEFX операторы AWACS будут использовать для реализации принципа ситуационной осведомл

Начинается модернизация французских AWACS Компания Boeing объявила о подписании контракта стоимостью $324 млн., предусматривающего глубокую модернизацию четырёх самолётов E-3F AWACS ВВС Франции, а также соответствующих наземных систем. Цель модернизации: повышение ТТХ машин и ситуационной осведомлённости, что повысит эффективность взаимодействия в условиях сетецентри

Готова к боевому дежурству первая РЛС ВЗГ "Воронеж" В Космических войсках завершена подготовка к постановке на боевое дежурство первой радиолокационной станции (РЛС) нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении – РЛС ВЗГ «Воронеж», сообщает управление пресс-службы и информации МО РФ. РЛС ВЗГ входит в состав системы предупр

Радарные "Арконы": первые подробности чивать передачу данных как непосредственно на наземный комплекс, таки и с помощью КА на ГСО "Луч-5Б" и "Луч-4". Характеристики бортового радарного комплекса спутника приведены в Таблице 1. Таблица 1. Радарные спутники "Аркон": точностные характеристики Предполагается возможность получения в течение одного сеанса съёмки (кроме съёмки с метровым разрешением) двух радарных изображений объекта

В США потерпел аварию AWACS Как сообщает пресс-служба боевого командования ВВС США, на авиабазе Nellis в Неваде потерпел аварию при посадку самолёт системы раннего обнаружения и управления (AWACS) E-3 Sentry. Авария произошла вечером 28 августа 2009 года при посадке самолёта. Возникший пожар ликвидирован наземными службами, 32 члена экипажа самолёта были эвакуированы. Обстоятельст

AWACS: модернизация block 40/45 Компания Boeing объявила о получении контракта стоимостью $44 млн., предусматривающего развёртывание предсерийного производства для модернизации самолётов AWACS до модификации block 40/45 - наиболее радикальной модернизации за всю историю AWACS. Модернизацией предусматривается: усовершенствование основного дисплея с целью повышения Situati

Новейшая бортовая станция успешно проходит летные испытания РЛС "Жук-АЭ" испытывается в составе истребителя МиГ-35, который ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «РСК «МиГ» представили на тендер ВВС Индии. Оснащение самолета РЛС с АФАР с последующей передачей индийским предприятиям технологии ее производства – одно из важнейших условий тендера, сообщает пресс-служба корпорации «Фазотрон-НИИР». В ходе текущего этапа

Индия готовится запустить радарный cпутник RISAT C-диапазона Press Trust of India, индийское космическое агентство ISRO планирует осуществить в первой половине 2009 года запуск спутника RISAT, оснащенного радаром бокового обзора синтезированной апертуры (SAR). Радарный спутник поволит осуществлять разведку Земли независимо от погодных условий. Сообщается, что спутник RISAT массой 1780 кг будет оснащен SAR С-диапазона, способным работать в режиме муль

В Афганистане могут разместить самолеты AWACS граниченным контингентом стран NATO в Афганистане (ISAF) обратилось к руководству североатлантического альянса с просьбой направить в эту страну самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS. Они должны помочь в проведении операций против сил движения Талибан. Подробной мотивации такой просьбы, сообщает агентство, не приводится, однако ранее командование NATO уже обращало вни

Сетецентричный AWACS испытают на учениях ла в систему сетевого (сетецентричного) боевого управления два штатных самолета раннего обнаружения AWACS из состава 552 крыла воздушного управления (Air Control Wing), базирующегося на авиабаз

На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite Компания ant Technologies сообщила об успешном завершении масштабного проекта по комплексной автоматизации сети складов крупнейшего логистического оператора «Русская логистическая служба» (РЛС) на базе системы управления складом Logistic Vision Suite. РЛС имеет филиалы в 20 городах России и Казахстана с головным офисом в Москве и предоставляет весь спектр услуг в области л

«Элвис» представил РЛС охраны периметра территории объектов Orwell 2k-Radar. Выход первой партии планируется на август-сентябрь этого года. Радиолокационная система охраны периметра Orwell 2k-Radar Радиолокационная система охр

Новинка от Toshiba: первая РЛС на основе полупроводников Компания Toshiba объявила о выпуске на рынок первой в мире метеорологической радиолокационной станции на основе сверхмощного полупроводникового модуля. Новая РЛС в шесть раз меньше традиционных устройств, но вполне сопоставима с ними по мощности. Кроме того, она обладает расширенным диапазоном частот и другими улучшенными характеристиками. Первый об

Нефтяной разлив под Керчью снял радарный спутник Германии под Керчью, снятый германским спутником с разрешением 3 метра Компания Infoterra, распространяющая радарные изображения германского коммерческого спутника TerraSAR-X, опубликовала снимок разли

Канада запустит второй радарный спутник нистр промышленности Канады Джим Прентис (Jim Prentice), новый спутник RADARSAT-2 важен для защиты суверенитета Канады в Арктике. Крупнейшим покупателем данных RADARSAT-2 станет правительство Канады. Радарная космическая информация будет использована для разнообразных приложений, важнейшие из них - контроль безопасности границ, мониторинг судоходства, разливов нефти и рубок леса в провинции

Радарные ДДЗ сверхвысокого разрешения можно заказать бесплатно дной стороны, данные дистанционного зондирования теперь открыты для всех независимо от их пространственного (в плане) разрешения. С другой, детальная информация о рельефе местности остается закрытой. Радарные снимки позволяют получать информацию о рельефе со сверхвысокой точности - с ожидающимся в 2009 году вводом в эксплуатацию второго спутника системы TerraSAR Tandem-X станет возможным из

Италия запустит первый радарный спутник-шпион планируется вывести на орбиту группировку из четырех спутников COSMO, которые будут использоваться в составе франко-итальянской системы видовой разведки ORFEUS. Италия в обмен на поставляемые Франции радарные изображения COSMO получит доступ к результатам оптической съемки спутников HELIOS-2A и PLEIADES.

«Русская логистическая служба» автоматизирует 5 складских комплексов сийском рынке решений для управления и оптимизации цепочки поставок, объявила о старте проекта по комплексной автоматизации новых складов логистического оператора — ГК «Русская логистическая служба» (РЛС). Как заявил Кирилл Власов, президент компании РЛС, ключевой целью компании является расширение своего присутствия на российском рынке коммерческой логистики путем создания националь

CargoSolution внедряют в "Русской Логистической Службе" ГК «Русская Логистическая Служба» (РЛС) и компания «Элфор Софт» объявили об успешном завершении проекта по внедрению решения CargoSolution, разработанного на базе Microsoft Dynamics NAV. При выборе системы автоматизации выбор ру

На Северо-Западе на боевое дежурство заступает новая РЛС Сегодня на опытно-боевое дежурство заступает новая радиолокационная станция «Воронеж» в посёлке Лехтуси Ленинградской области. Об этой станции C

Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты дки и времени ледовой проводки судов, а также повышения безопасности морской навигации. Спутниковые радарные снимки становятся критически важными для обнаружения судов, загрязняющих акватории н

Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты дки и времени ледовой проводки судов, а также повышения безопасности морской навигации. Спутниковые радарные снимки становятся критически важными для обнаружения судов, загрязняющих акватории н

Пакистан и Китай совместно разработают собственный AWACS Пакистан и Китай подписали 25 ноября 2006 года соглашение, предусматривающее совместную разработку самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО, AWACS). Соглашение, сообщает Defense Talk, было подписано в ходе визита в Пакистан председателя КНР Ху Цзиньтао. Ранее, в мае 2006 года Пакистан приобрел на сумму $1 млрд. системы раннего обнар

Пакистан и Китай совместно разработают собственный AWACS Пакистан и Китай подписали 25 ноября 2006 года соглашение, предусматривающее совместную разработку самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО, AWACS). Соглашение, сообщает Defense Talk, было подписано в ходе визита в Пакистан председателя КНР Ху Цзиньтао. Ранее, в мае 2006 года Пакистан приобрел на сумму $1 млрд. системы раннего обнар

"Русская Логистическая Служба" автоматизирует контроль грузоперевозок Группа компаний «Русская Логистическая Служба» (РЛС) и компания «Элфор Софт» объявили об успешном завершении проекта по внедрению решения CargoSolution, разработанного на платформе Microsoft Dynamics NAV. Выбор системы автоматизации руководс

Boeing модернизирует японские самолеты системы AWACS рпорация Boeing получила контракт стоимостью $108 млн. на поставку модернизационных комплектов Radar System Improvement Program (RSIP) для 4 японских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) Е-767, заступивших на боевое дежурство в 2000 году. Как сообщает Defense Talk, комплекты RSIP производятся для Boeing субподрядчиком - компанией Northrop Grumman Electronic Systems.

Boeing модернизирует японские самолеты системы AWACS рпорация Boeing получила контракт стоимостью $108 млн. на поставку модернизационных комплектов Radar System Improvement Program (RSIP) для 4 японских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) Е-767, заступивших на боевое дежурство в 2000 году. Как сообщает Defense Talk, комплекты RSIP производятся для Boeing субподрядчиком - компанией Northrop Grumman Electronic Systems.

Новая РЛС прикроет Северо-Запад России станции — получение и выдача информации о возможном ракетном нападении. Новая станция позволит прикрыть Северо-Запад России, который остался незащищённым после закрытия семь лет назад российской РЛС вблизи латвийского поселка Скрунде. С 2007 года станцию планируется поставить на боевое дежурство. Новая станция является модульной. Она полностью изготавливается на заводе и устанавливаетс

Новая РЛС прикроет Северо-Запад России станции — получение и выдача информации о возможном ракетном нападении. Новая станция позволит прикрыть Северо-Запад России, который остался незащищённым после закрытия семь лет назад российской РЛС вблизи латвийского поселка Скрунде. С 2007 года станцию планируется поставить на боевое дежурство. Новая станция является модульной. Она полностью изготавливается на заводе и устанавливаетс

Озера на Титане: новый радарный снимок Межпланетный зонд «Кассини» передал на Землю новый снимок поверхности спутника Сатурна Титана. Радарный снимок сделан 23 сентября 2006 года – на нем хорошо видны метан-этановые озера размером 20 и 25 км в поперечнике, по форме напоминающие земные водоемы.

Озера на Титане: новый радарный снимок Межпланетный зонд «Кассини» передал на Землю новый снимок поверхности спутника Сатурна Титана. Радарный снимок сделан 23 сентября 2006 года – на нем хорошо видны метан-этановые озера размером 20 и 25 км в поперечнике, по форме напоминающие земные водоемы.