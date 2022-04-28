«Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air»

Дочерняя структура «Ростелекома» и разработчик российских процессоров НПЦ «Элвис» создали совместное предприятие для развития микроэлектроники. Эксперты полагают, что «Ростелеком» в лице «Элвиса» обретает партнера — разработчика компонентов для телеком-оборудования. Запуск нового проекта происходит на фоне оттока персонала из «Элвиса», а также сокращения прибыли компании почти в 100 раз.

Новый игрок

На рынке российской микроэлектроники появилась новая компания. Дочерняя структура «Ростелекома» «Вестелком» совместно с научно-производственным центром «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») создали предприятие «Эсай майкро». Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ.

Компания создана с целью развития микроэлектроники. Об этом без указания каких-либо подробностей «Коммерсанту» рассказали в «Ростелекоме». Представители «Элвиса» уточнили изданию, что партнерство необходимо в рамках формирования «Ростелекомом» технологической цепочки производства отечественного клиентского и операторского оборудования связи.

«Элвис» как раз специализируется на разработке микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования. В частности, компания разработала мобильный процессор «Скиф». Помимо этого, «Элвис» разрабатывает и производит системы безопасности на основе технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения, биометрической идентификации и радиолокационного наблюдения.

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Эсай майкро» образована 26 апреля 2022 г. Гендиректором компании заявлен Антон Семилетов. Большая часть предприятия принадлежит «Вестелком» (51%) и оставшаяся часть (49%) сосредоточена у «Элвиса». Уставный капитал компании на момент образования составил 100 тыс. руб.

Возможные цели предприятия

Образование «Эсай майкро» происходит на фоне ухода сотрудников из «Элвиса» в другие предприятия, занимающиеся производством и проектированием электроники. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники на ИТ-рынке. Об этом знает и собеседник редакции в Правительстве. Но в пресс-службе «Элвиса» заверили, что напротив, увеличивают штат сотрудников.

«Элвис» и «Ростелеком» создали компанию для производства ЭКБ

Глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин полагает, что «Ростелеком» рассчитывает в лице «Элвиса» найти стратегического партнера на рынке дизайн-центров. «Компания в этом случае получит подконтрольного в хорошем смысле этого слова поставщика, который будет ориентирован на разработку компонентов для телеком-оборудования, а "Элвис" — кредитное плечо», — пояснил Брыкин.

«Ростелеком» также может задействовать «Элвис» для разработки решений в области интернета вещей, считает другой источник редакции. «Это выглядит логично на фоне механизма сквозных проектов Правительства, который предполагает, что конечный заказчик оборудования, разработанного в России, может получить от государства компенсацию до 50% на его закупку»,— говорит он.

Падение финансовых показателей

Помимо заявлений источников «Коммерсанта» об оттоке персонала, в апреле 2022 г. CNews выяснил, что выручка «Элвиса» сократилась вдвое. Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. составила 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г. (2,4 млрд руб.).

Также у компании почти в 100 раз сократилась прибыль. По данным базы «Контур.фокус», по результатам 2021 г. прибыль компании составила 2,5 млн руб., по итогам 2020 г. — 237,1 млн руб. При этом баланс компании увеличился более чем в два раза: в 2021 г. он составил 8,5 млрд руб., в 2020 г. — 3 млрд руб.

В добавление ко всему, в начале апреля 2022 г., совместный проект «Роснано» и «Элвис» — «Элвис-неотек» выставил на продажу два своих чипа.