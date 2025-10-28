Получите все материалы CNews по ключевому слову
Курочкин Алексей
СОБЫТИЯ
Курочкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 376 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
|Пантелеев Илья 25 4
|Прянишников Николай 310 3
|Сарайкин Андрей 2 2
|Племяшова Анна 6 2
|Геклер Алена 30 2
|Баранников Петр 3 1
|Кошелев Сергей 4 1
|Прутков Козьма 7 1
|Кондрашов Андрей 2 1
|Россиев Сергей 1 1
|Рагулин Дмитрий 1 1
|Локтева Марина 1 1
|Покусаев Юрий 2 1
|Мельник Станислав 1 1
|Финкельштейн Григорий 2 1
|Орлов Вадим 2 1
|Логунова Галина 1 1
|Домбаев Ханпаша 1 1
|Moore Jeffrey - Мур Джеффри 5 1
|Вейкин Олег 2 1
|Кацнельсон Михаил 2 1
|Калюта Владимир 1 1
|Пушникова Светлана 1 1
|Абгарян Лусине 9 1
|Симонян Арташес 1 1
|Шарапов Максим 8 1
|Лебединский Николай 3 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Степанов Сергей 25 1
|Татаринов Кирилл 43 1
|Андреев Максим 40 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Осокина Полина 25 1
|Водянов Владимир 36 1
|Устинов Александр 5 1
|Forbes - Форбс 902 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396078, в очереди разбора - 732240.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.