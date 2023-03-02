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«Диасофт» разработала продукт для автоматизации предоставления данных о сделках с драгметаллами в ГИИС ДМДК

Для автоматизации взаимодействия с ГИИС ДМДК специалисты компании «Диасофт» разработали новый программный продукт «Хранилище драгоценных металлов». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и позволяет банку автоматически предоставлять данные о сделках со слитками драгоценных металлов в ГИИС ДМДК.

Получив данные о сделках из продуктовых и учетных систем банка, продукт «Хранилище драгоценных металлов» формирует сообщения с использованием обезличенной цифровой подписи и загружает их в ГИИС ДМДК. Далее продукт обрабатывает входящие сообщение от ГИИС ДМДК о результате регистрации данных и предоставляет статус продуктовым и учетным системам банка.

С 1 марта 2023 г. банки обязаны передавать информацию об операциях со слитками драгоценных металлов в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Требуется сообщать информацию о покупке-продаже слитков на межбанковском и розничном рынках. Это обязательство закреплено в постановлении Правительства РФ №270.

Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Денежные рынки и деривативы», компания «Диасофт», сказал: «Продукт «Хранилище драгоценных металлов» позволяет сократить ручной труд по предоставлению данных об операциях со слитками драгоценных металлов в ГИИС ДМДК и снижает вероятность ошибок из-за человеческого фактора. Важно, что обезличенная ЭП накладывается также в автоматическом режиме – без ее наличия система ГИИС ДМДК не может принять данные. Статус по всем сформированным и отправленным сообщениям можно отследить в удобном пользовательском интерфейсе».

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Продукт «Хранилище драгоценных металлов» может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт.

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