Часы наручные - Wrist watches

Наручные часы Apple появятся в 2013 г.? г TGbus.com, который оно называет надежным. В свою очередь TGbus.com почерпнул информацию о готовящемся релизе часов от двух своих источников в цепочке поставщиков комплектующих. По данным TGbus.com, наручные часы, создаваемые Apple и Intel, появятся в первой половине 2013 г. Согласно тому же источнику, часы будут оборудованы модулем Bluetooth 4.0 для подключения и синхронизации с устройств

Наручные часы на базе Android Созданы наручные часы, позволяющие выводить на экран прогноз погоды, обновления из Facebook и почтовые сообщения. Они работают на базе Android OS.

Фото дня. Sony Ericsson вдохнула в наручные часы новую жизнь ь в новый hi-tech мир, им нужно научиться работать с новыми технологиями, в частности с Bluetooth. Видимо, именно так рассуждали сотрудники Sony Ericsson, которые совместно с компанией Fossil создали наручные часы MBW-100. Они обладают не только стильным дизайном, но и необходимой функциональностью, чтобы работать в паре с мобильником. Эти стильные часы не просто показывают текущее время, а

Sony Ericsson вдохнула в наручные часы новую жизнь ь в новый hi-tech мир, им нужно научиться работать с новыми технологиями, в частности с Bluetooth. Видимо, именно так рассуждали сотрудники Sony Ericsson, которые совместно с компанией Fossil создали наручные часы MBW-100. Они обладают не только стильным дизайном, но и необходимой функциональностью, чтобы работать в паре с мобильником. Эти стильные часы не просто показывают текущее время, а

Новинки Microsoft: будильники, наручные часы и умные портативные дисплеи 2003 года все желающие смогут приобрести умный дорожный будильник, синхронизирующийся со списком задач и автоматически перестраивающийся на тот часовой пояс, в котором находится его владелец, а также наручные часы, принимающие текстовые сообщения о погоде, ситуации на дорогах и результатах спортивных матчей. Помимо этого, г-н Гейтс анонсировал целый ряд беспроводных устройств, которые появя

Колорадский парк развлечений начал предлагать наручные часы для детей с передатчиком, отслеживающим их местонахождение порой бывает уследить за детьми. Но скоро эта проблем останется в прошлом. Парк развлечений Hyland Hills Water World штата Колорадо предложил своим клиентам новую услугу. При входе они могут получить наручные часы со встроенным передатчиком. Сеть приемных антенн по всему парку принимает передаваемый часами идентификационный номер и вычисляет место расположения человека, а затем отображает е