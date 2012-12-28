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Часы наручные Wrist watches

Часы наручные - Wrist watches

УПОМИНАНИЯ


28.12.2012 Наручные часы Apple появятся в 2013 г.?

г TGbus.com, который оно называет надежным. В свою очередь TGbus.com почерпнул информацию о готовящемся релизе часов от двух своих источников в цепочке поставщиков комплектующих. По данным TGbus.com, наручные часы, создаваемые Apple и Intel, появятся в первой половине 2013 г. Согласно тому же источнику, часы будут оборудованы модулем Bluetooth 4.0 для подключения и синхронизации с устройств
13.07.2011 Наручные часы на базе Android

Созданы наручные часы, позволяющие выводить на экран прогноз погоды, обновления из Facebook и почтовые сообщения. Они работают на базе Android OS.
29.09.2006 Фото дня. Sony Ericsson вдохнула в наручные часы новую жизнь

ь в новый hi-tech мир, им нужно научиться работать с новыми технологиями, в частности с Bluetooth. Видимо, именно так рассуждали сотрудники Sony Ericsson, которые совместно с компанией Fossil создали наручные часы MBW-100. Они обладают не только стильным дизайном, но и необходимой функциональностью, чтобы работать в паре с мобильником. Эти стильные часы не просто показывают текущее время, а
29.09.2006 Sony Ericsson вдохнула в наручные часы новую жизнь

ь в новый hi-tech мир, им нужно научиться работать с новыми технологиями, в частности с Bluetooth. Видимо, именно так рассуждали сотрудники Sony Ericsson, которые совместно с компанией Fossil создали наручные часы MBW-100. Они обладают не только стильным дизайном, но и необходимой функциональностью, чтобы работать в паре с мобильником. Эти стильные часы не просто показывают текущее время, а
18.11.2002 Новинки Microsoft: будильники, наручные часы и умные портативные дисплеи

2003 года все желающие смогут приобрести умный дорожный будильник, синхронизирующийся со списком задач и автоматически перестраивающийся на тот часовой пояс, в котором находится его владелец, а также наручные часы, принимающие текстовые сообщения о погоде, ситуации на дорогах и результатах спортивных матчей. Помимо этого, г-н Гейтс анонсировал целый ряд беспроводных устройств, которые появя
03.07.2000 Колорадский парк развлечений начал предлагать наручные часы для детей с передатчиком, отслеживающим их местонахождение

порой бывает уследить за детьми. Но скоро эта проблем останется в прошлом. Парк развлечений Hyland Hills Water World штата Колорадо предложил своим клиентам новую услугу. При входе они могут получить наручные часы со встроенным передатчиком. Сеть приемных антенн по всему парку принимает передаваемый часами идентификационный номер и вычисляет место расположения человека, а затем отображает е
11.02.1999 Выпущен мобильный телефон размером с наручные часы

s, подразделение японской телекоммуникационной компании Nippon Telegraph and Telecommunications (NTT), продемонстрировала самый миниатюрный на сегодня мобильный телефон. Устройство по виду напоминает наручные часы. Этот телефон использует систему Personal Handyphone System (PHS), широко распространенную в Японии. Она характеризуется небольшой зоной покрытия, но при этом потребляет мало энер

Публикаций - 103, упоминаний - 103

Часы наручные и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12323 19
Samsung Electronics 10401 18
Sony 6583 15
Google LLC 12006 10
Intel Corporation 12348 9
Microsoft Corporation 24925 8
LG Electronics 3642 8
Lenovo Motorola 3509 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 7
Qualcomm Technologies 1858 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1140 6
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 6
X Corp - Twitter 2889 5
Meta Platforms - Facebook 4480 5
Casio 332 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 4
Xiaomi 1837 4
Acer Group - Acer Inc 2586 4
Toshiba Corporation 2938 4
Huawei 4048 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4229 3
IBM - International Business Machines Corp 9484 3
Nvidia Corp 3593 3
Philips 2066 3
TI - Texas Instruments Incorporated 816 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 3
Pebble Technology 60 3
Fossil 20 3
Галактика - Корпорация 1482 2
Yandex - Яндекс 7876 2
Lenovo Group 2314 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 2
PayPal 657 2
Dell EMC 5054 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1516 2
ZTE Corporation 754 2
MediaTek - Ralink 543 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 416 2
GoPro Inc 59 2
Лента - Сеть розничной торговли 2168 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 2
Альфа-Банк 1804 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 264 2
Swatch 30 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 2
Nike 188 2
Adidas - Адидас 163 2
General Dynamics 57 2
Россети Ленэнерго 1700 2
eBay Inc 1624 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
Газпром ПАО 1376 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1270 1
Visa International 1956 1
Ингосстрах СПАО 439 1
Право.ру 14 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Лента - Утконос 177 1
Block - Square 198 1
Assist - Ассист 210 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
Русский стандарт Банк 455 1
Цезарь Сателлит 40 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 1
101Hotels.com 456 1
ГПБ Факторинг - Газпромбанк Факторинг 3 1
Skagen Designs 3 1
Swarovski AG 73 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Новард УК - Novard 72 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 121 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 2
Судебная власть - Judicial power 2351 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2844 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1030 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1418 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 1
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