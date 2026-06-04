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Гостев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Гостев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
|Граф Александр 3 3
|Киричек Алексей 66 3
|Свириденко Кирилл 40 2
|Малис Олег 86 2
|Граф Аркадий 25 2
|Малис Александр 158 2
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Муравьев Олег 29 1
|Полехина Диана 6 1
|Лукьянчук Евгений 6 1
|Тихвинский Никита 18 1
|Углов Александр 4 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Никонов Владислав 3 1
|Путин Владимир 3438 1
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Гришаков Максим 32 1
|Ran Tony - Ран Тони 14 1
|Counterpoint Research 105 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 834 1
|IDC - International Data Corporation 4964 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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