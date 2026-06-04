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Гостев Дмитрий

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Компания «Кросстех» завершила внедрение системы PAM Infrascope 1
10.12.2021 Дмитрий Гостев, realme Россия: вы увидите инновации, реально нужные людям 2
18.06.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: продажи смартфонов с поддержкой 5G за год увеличились в 30 раз 1
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
19.08.2020 В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung 2
01.11.2019 Samsung Electronics объявила изменения в руководстве компании в России 1
03.10.2019 МТС и Samsung протестировали работу сети 5G 1
22.04.2019 Гибкий смартфон Samsung будут продавать в России по заоблачной цене 1
16.01.2019 Samsung расширила программу Trade-in на Galaxy Watch 1
22.11.2018 ВТБ: ежедневный оборот денежных переводов в Samsung Pay превысил 20 млн рублей 1
31.10.2018 Программа Trade-in Samsung стала доступна онлайн 1
10.10.2018 «Мегафон» сообщил о новом российском рекорде скорости интернета в своих LTE-сетях 1
06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay» 1
29.01.2018 «МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам 1
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
20.12.2017 Samsung и «Яндекс.Маркет» объявили о партнерстве в развитии экосистемы Bixby 1
19.12.2017 Samsung представила смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018). Цены 1
05.10.2017 Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay 1
05.10.2017 Assist реализовала поддержку Samsung Pay для интернет-платежей 1
11.09.2017 Samsung Galaxy Note8 официально представлен в России. Цена 1
08.09.2017 Samsung Mobile в России нашел нового руководителя, взамен внезапно уволившегося 2
08.09.2017 В Российской Samsung Mobile назначен новый руководитель 2
02.06.2017 Внезапно уволился глава Samsung Mobile в России 2

Публикаций - 23, упоминаний - 28

Гостев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10956 22
МегаФон 10511 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 4
Huawei 4470 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 3
Xiaomi 2162 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 568 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 901 2
Yandex - Яндекс 9011 2
Apple Inc 13018 2
Google LLC 12563 1
Rouyu Technology 5 1
Anritsu Corporation 10 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 533 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 47 1
Простые решения 1 1
Ростелеком 10775 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 1
Microsoft Corporation 25640 1
Qualcomm Technologies 1962 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
LG Electronics 3718 1
Intel Corporation 12743 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 373 1
BBK OPPO Electronics 470 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
VK - Mail.ru Group 3581 1
MediaTek - Ralink 589 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 969 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 75 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 766 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Canalys 236 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1071 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 57 1
Robokassa - Робокасса 53 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 3
Связной ГК 1395 3
Евросеть 1420 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 2
Visa International 1986 2
Assist - Ассист 217 2
Diners Club International - платёжная система 82 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 34 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 74 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Русский ипотечный банк 5 1
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
ВТБ - Почта Банк 511 1
ГПБ - Газпромбанк 1250 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
МКБ - Московский кредитный банк 645 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1478 1
Альфа-Банк 1951 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 246 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 578 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
ПСБ - Промсвязьбанк 950 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 433 1
Ак Барс Банк 283 1
American Express - Amex 337 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 312 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 202 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 1
Русский стандарт Банк 499 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 3
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3224 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8409 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5438 5
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 4
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FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 3
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 3
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1059 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 2
Аксессуары 4235 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3998 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7822 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1006 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1383 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10157 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2693 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9190 2
Samsung Pay 296 8
Samsung Galaxy 1022 7
Samsung Galaxy Note 701 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 329 5
Samsung Galaxy Gear 154 3
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 2
Samsung Живой фокус 17 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 2
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 2
Google Android 15093 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 368 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 150 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 930 2
Pinterest 83 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 117 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 1
Samsung Forward 5 1
Intel Evo 113 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 87 1
МегаФон Visa - онлайн банковская карта 5 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
BBK Realme Book 7 1
Samsung Checkout - Samsung Pay Web Checkout 2 1
Linux OS 11332 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 468 1
Intel x86 - архитектура процессора 2126 1
Microsoft Windows 16723 1
Huawei Mate - серия смартфонов 443 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 1
Kaspersky Internet Security 492 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 65 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 125 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 391 1
Apple Pay 514 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
Граф Александр 3 3
Киричек Алексей 66 3
Свириденко Кирилл 40 2
Малис Олег 86 2
Граф Аркадий 25 2
Малис Александр 158 2
Тартышев Дмитрий 19 1
Петелина Екатерина 13 1
Муравьев Олег 29 1
Полехина Диана 6 1
Лукьянчук Евгений 6 1
Тихвинский Никита 18 1
Углов Александр 4 1
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
Никонов Владислав 3 1
Путин Владимир 3438 1
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Кирсанова Светлана 70 1
Вольфсон Влад 59 1
Гришаков Максим 32 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 3
Южная Корея - Республика 6992 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 2
Европа 24869 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Индия - Bharat 5813 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1887 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1260 1
Турция - Турецкая республика 2575 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1206 1
Германия - Берлин 731 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1013 1
Перу - Республика 292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8116 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6079 3
Трейд-ин - Trade-in 229 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1128 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5440 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2622 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1218 1
Ergonomics - Эргономика 1734 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8720 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2542 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3288 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1609 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 1
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11213 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5481 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2316 2
Yonhap News Agency 43 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
GizChina - Издание 84 1
Counterpoint Research 105 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 834 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 476 3
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 594 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 711 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 625 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
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