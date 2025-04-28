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Все категории 173676
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Никонов Владислав



28.04.2025 В России запущена социальная сеть для инвесторов — «Базар» 1
10.12.2021 Дмитрий Гостев, realme Россия: вы увидите инновации, реально нужные людям 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Никонов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Специальные технологии 65 1
Qualcomm Technologies 1845 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 1
MediaTek - Ralink 534 1
Intel Corporation 12282 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 1
Microsoft Corporation 24798 1
Samsung Electronics 10350 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 637 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Canalys 233 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17312 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10543 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6117 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7758 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9791 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2514 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8023 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2220 1
Наушники - Headphones 4091 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13983 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3265 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9497 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8254 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1905 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1302 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 86 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4261 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 551 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1180 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1050 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1442 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 168 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16310 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7280 1
Аксессуары 3954 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3300 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2232 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12670 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14579 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21089 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12800 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3276 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 462 1
BBK Realme Book 7 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 1
BBK Realme C - Серия смартфонов 49 1
Intel Core - Семейство процессоров 1213 1
Intel x86 - архитектура процессора 1893 1
Google Android 14203 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 73 1
Intel Evo 104 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 148 1
Гостев Дмитрий 22 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Индия - Bharat 5523 1
Европа 21887 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1137 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2321 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1473 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5060 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 32 1
Counterpoint Research 91 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 872 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
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