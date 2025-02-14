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BBK Realme C Серия смартфонов



14.02.2025 билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 000 рублей

В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75. Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект 3 в 1, который включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6

14.02.2025 «Билайн» объявляет о старте продаж Realme C75 с выгодой до 6000 рублей

рнет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания «Билайна» стартовали продажи нового смартфона Realme C75. Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комп
14.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Realme C75

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Realme C75. Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 15 999 руб. Об этом CNews сообщили
02.10.2024 Cмартфон Realme С63 поступил в продажу в России

помощью которой от смартфона можно подзарядить наушники, умные часы или другое устройство. Вслед за Realme C61, Realme C63 получил заводскую гарантию 24 месяца вместо стандартных 12 месяцев. Re
18.09.2024 Смартфон Realme С61 поступил в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж смартфона Realme C61 в России. Новинка — смартфон с защитой от влаги и повреждений и двухлетней гаранти
06.06.2024 Cмартфон Realme C65 поступил в продажу в «М.Видео-Эльдорадо»

и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой модели серии Realme C — смартфона Realme C65. Смартфон получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, т
13.02.2024 Яркие хиты этого года уже в «Ситилинке»: смартфоны realme C67 и realme Note 50 поступили в продажу

стов производительности Antutu. Прирост в производительности центрального процессора, в сравнении с realme C55, составляет 15% и 10% в работе графического процессора. Отличительной особенностью
17.01.2024 Realme C53 получил новую конфигурацию с памятью 8 + 256 ГБ

C, а во всем мире — более 100 млн. Об этом CNews сообщили представители Realme. Оригинальная модель Realme C53 в конфигурации 6+128 ГБ поступила в продажу в России в августе 2023 г. и была приу
11.10.2023 Realme 11 поступил в продажу в России

Компания Realme объявляет о запуске в России нового смартфона номерной серии бренда, Realme 11. В сравнении с предыдущим поколением, Realme 10, новинка получила усовершенствованную камеру 108 МП ProLight с 3-кратным зумом, вдвое более быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощно
19.09.2023 Смартфон Realme C51 поступил в продажу в России

Компания Realme объявляет о старте продаж в России смартфона Realme C51. Новинка является продолжением С-серии Realme. Смартфон получил быструю зарядку SU
16.08.2023 Realme C53 поступил в продажу в России

ить до 2 ТБ. За счет оптимизированной внутренней структуры C53 стал самым тонким смартфоном в серии Realme C: толщина его корпуса составляет 7,49 мм. Задняя панель C53 получила дизайн в цвете «
14.07.2023 Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

зайном от бывшего дизайнера GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто. Кроме того, старшая модель Realme 11 Pro+ оснащена камерой 200 МП с оптической стабилизацией и первой в мире функ
26.04.2023 В России стартовали продажи смартфона realme C55

Realme объявила о запуске в России продаж смартфона realme C55. Realme C55 оснащен накопителем 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти с возможно
17.04.2023 Cмартфон Realme C55 с максимальным в сегменте объемом памяти поступит в продажу в России 25 апреля 2023 года

Realme, бренд смартфонов, объявляет о скором старте продаж в России Realme C55 — первого смартфона в обновленной С-серии. Realme C55 получит накопитель с

08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео

Смартфон с эксклюзивом для России Компания Realme, входящая в холдинг BBK, начала российские продажи своего бюджетного по современным меркам смартфона Realme C21Y. Мировая премьера устройства состоялась в Индии в конце августа 2021 г. Российская версия смартфона, в отличие от глобальной, поставляется с NFC-модулем для бесконтактной оплаты. В

12.03.2020 Российская версия сверхдешевого смартфона Realme C3 окажется лучше международной

Особая комплектация Бюджетный смартфон Realme C3 появится в российской рознице с рядом улучшений на фоне модификации для глобального рынка. «Тюнинг», по информации ресурса 4PDA, затронет основную фотокамеру и набор модулей связи. Де
20.11.2019 Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео

Достойный соперник Xiaomi Компания Realme показала новейший бюджетный смартфон Realme 5s, нацеленный на конкуренцию с Redmi Note 8 Pro. Моноблоки схожи внешне и по ряду характеристик, однако Realme 5s выигрывает у Redmi по части соотношения цены и предоставляемых в

Публикаций - 53, упоминаний - 95

BBK Realme C и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 48
Xiaomi 1810 30
Samsung Electronics 10361 16
BBK OPPO Electronics 392 14
MediaTek - Ralink 536 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 305 12
Apple Inc 12250 11
BBK Electronics Corp 317 9
Huawei 4008 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 742 7
BBK OnePlus 223 7
Google LLC 11931 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 643 5
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 73 5
Qualcomm Technologies 1848 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 240 3
HTC Corporation 1501 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4112 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 931 2
Yandex - Яндекс 7664 2
ZTE Corporation 753 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 2
Doogee 30 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 2
Canalys 233 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13142 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 231 2
МегаФон 9212 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8871 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1499 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 437 1
PUBG Corporation 44 1
Lenovo Group 2305 1
Lenovo Motorola 3505 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Merlion - Мерлион 836 1
Intel Corporation 12295 1
Microsoft Corporation 24814 1
TÜV 62 1
TÜV Rheinland Group 154 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 253 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
Gucci - Дом моды Гуччи 34 1
Bulgari 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1424 1
ТехноМир ИД 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1262 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3033 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3325 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по охране здоровья 2 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24638 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9515 38
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 38
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9820 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6089 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6114 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12625 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2860 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4879 23
Наушники - Headphones 4103 22
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2395 20
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1059 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 19
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3554 19
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2212 19
USB Type-C - USB-C - USB 3 1998 18
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2133 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7410 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3008 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 17
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2543 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25924 15
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1085 15
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 771 14
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1848 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1447 13
USB micro 969 13
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4772 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2228 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8559 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3480 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1891 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24701 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1075 8
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1422 8
Google Android 14221 23
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 460 22
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 401 21
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1132 20
BBK Realme UI 49 16
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 374 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1578 13
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 275 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5022 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 12
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 270 11
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 42 9
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 163 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7163 8
BBK Realme - серия смартфонов 58 8
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 212 8
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 8
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 487 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 6
BBK OPPO SuperVOOC 40 6
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 5
Apple iPhone 11 260 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 476 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 239 5
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 139 5
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 31 5
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 59 4
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 4
Apple iPhone 13 149 4
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 112 4
Apple iPhone 14 134 4
Google YouTube - Видеохостинг 2803 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 691 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 240 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 267 3
BBK OPPO ColorOS 61 3
Google Play - Google Store - Android Market 3342 3
Samsung Galaxy 966 3
BBK OPPO A - Серия смартфонов 45 3
Samsung Galaxy Note 696 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 498 1
Работенко Павел 6 1
Пчельников Олег 6 1
Гостев Дмитрий 22 1
Фрумусан Андрей 3 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Цыбизова Татьяна 1 1
Затулин Константин 1 1
Никонов Владислав 2 1
Губанов Андрей 96 1
Борзилов Давид 77 1
Шилов Станислав 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 148259 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17407 31
Индия - Bharat 5530 19
Европа 21900 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1140 7
Африка - Африканский регион 3514 7
Китай - Тайвань 4036 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52525 5
Германия - Федеративная Республика 12777 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5234 3
Южная Корея - Республика 6720 3
Индонезия - Республика 972 2
Малайзия 873 2
Азия - Азиатский регион 5606 2
Япония 13355 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1017 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44045 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Франция - Французская Республика 7894 1
Польша - Республика 1970 1
Сингапур - Республика 1868 1
Египет - Арабская Республика 1018 1
Южная Корея - Хвасон 17 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Армения - Республика 2316 1
Беларусь - Белоруссия 5811 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2499 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17771 1
Филиппины - Республика 572 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7687 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24690 19
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2331 5
Металлы - Золото - Gold 1154 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1480 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1131 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 233 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3348 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5647 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5069 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 775 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 602 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1691 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5685 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5000 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6375 1
Философия - Philosophy 458 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6492 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 852 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 32 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1631 1
Сон - Somnus 439 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2801 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1766 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52372 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7067 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3730 1
Импортозамещение - параллельный импорт 511 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16657 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 135 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 164 1
Литий - Lithium - химический элемент 562 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1402 1
GSM Arena 74 3
AnandTech 73 2
GizmoChina 142 2
Xiaomishka 4 1
DRAMeXchange 41 1
Android Authority 48 1
FT - Financial Times 1235 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Fortune 207 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
SamMobile 51 1
Counterpoint Research 91 4
IDC - International Data Corporation 4917 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
День молодёжи - 27 июня 934 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Red Dot Design Award 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

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Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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