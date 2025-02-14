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Cмартфон Realme С63 поступил в продажу в России помощью которой от смартфона можно подзарядить наушники, умные часы или другое устройство. Вслед за Realme C61, Realme C63 получил заводскую гарантию 24 месяца вместо стандартных 12 месяцев. Re

Смартфон Realme С61 поступил в продажу в России Realme объявляет о старте продаж смартфона Realme C61 в России. Новинка — смартфон с защитой от влаги и повреждений и двухлетней гаранти

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Яркие хиты этого года уже в «Ситилинке»: смартфоны realme C67 и realme Note 50 поступили в продажу стов производительности Antutu. Прирост в производительности центрального процессора, в сравнении с realme C55, составляет 15% и 10% в работе графического процессора. Отличительной особенностью

Realme C53 получил новую конфигурацию с памятью 8 + 256 ГБ C, а во всем мире — более 100 млн. Об этом CNews сообщили представители Realme. Оригинальная модель Realme C53 в конфигурации 6+128 ГБ поступила в продажу в России в августе 2023 г. и была приу

Realme 11 поступил в продажу в России Компания Realme объявляет о запуске в России нового смартфона номерной серии бренда, Realme 11. В сравнении с предыдущим поколением, Realme 10, новинка получила усовершенствованную камеру 108 МП ProLight с 3-кратным зумом, вдвое более быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощно

Смартфон Realme C51 поступил в продажу в России Компания Realme объявляет о старте продаж в России смартфона Realme C51. Новинка является продолжением С-серии Realme. Смартфон получил быструю зарядку SU

Realme C53 поступил в продажу в России ить до 2 ТБ. За счет оптимизированной внутренней структуры C53 стал самым тонким смартфоном в серии Realme C: толщина его корпуса составляет 7,49 мм. Задняя панель C53 получила дизайн в цвете «

Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России зайном от бывшего дизайнера GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто. Кроме того, старшая модель Realme 11 Pro+ оснащена камерой 200 МП с оптической стабилизацией и первой в мире функ

В России стартовали продажи смартфона realme C55 Realme объявила о запуске в России продаж смартфона realme C55. Realme C55 оснащен накопителем 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти с возможно

Cмартфон Realme C55 с максимальным в сегменте объемом памяти поступит в продажу в России 25 апреля 2023 года Realme, бренд смартфонов, объявляет о скором старте продаж в России Realme C55 — первого смартфона в обновленной С-серии. Realme C55 получит накопитель с

Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео Смартфон с эксклюзивом для России Компания Realme, входящая в холдинг BBK, начала российские продажи своего бюджетного по современным меркам смартфона Realme C21Y. Мировая премьера устройства состоялась в Индии в конце августа 2021 г. Российская версия смартфона, в отличие от глобальной, поставляется с NFC-модулем для бесконтактной оплаты. В

Российская версия сверхдешевого смартфона Realme C3 окажется лучше международной Особая комплектация Бюджетный смартфон Realme C3 появится в российской рознице с рядом улучшений на фоне модификации для глобального рынка. «Тюнинг», по информации ресурса 4PDA, затронет основную фотокамеру и набор модулей связи. Де