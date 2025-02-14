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BBK Realme C Серия смартфонов
|14.02.2025
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билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 000 рублей
В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75. Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект 3 в 1, который включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6
|14.02.2025
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«Билайн» объявляет о старте продаж Realme C75 с выгодой до 6000 рублей
рнет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания «Билайна» стартовали продажи нового смартфона Realme C75. Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комп
|14.02.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Realme C75
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Realme C75. Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 15 999 руб. Об этом CNews сообщили
|02.10.2024
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Cмартфон Realme С63 поступил в продажу в России
помощью которой от смартфона можно подзарядить наушники, умные часы или другое устройство. Вслед за Realme C61, Realme C63 получил заводскую гарантию 24 месяца вместо стандартных 12 месяцев. Re
|18.09.2024
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Смартфон Realme С61 поступил в продажу в России
Realme объявляет о старте продаж смартфона Realme C61 в России. Новинка — смартфон с защитой от влаги и повреждений и двухлетней гаранти
|06.06.2024
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Cмартфон Realme C65 поступил в продажу в «М.Видео-Эльдорадо»
и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой модели серии Realme C — смартфона Realme C65. Смартфон получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, т
|13.02.2024
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Яркие хиты этого года уже в «Ситилинке»: смартфоны realme C67 и realme Note 50 поступили в продажу
стов производительности Antutu. Прирост в производительности центрального процессора, в сравнении с realme C55, составляет 15% и 10% в работе графического процессора. Отличительной особенностью
|17.01.2024
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Realme C53 получил новую конфигурацию с памятью 8 + 256 ГБ
C, а во всем мире — более 100 млн. Об этом CNews сообщили представители Realme. Оригинальная модель Realme C53 в конфигурации 6+128 ГБ поступила в продажу в России в августе 2023 г. и была приу
|11.10.2023
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Realme 11 поступил в продажу в России
Компания Realme объявляет о запуске в России нового смартфона номерной серии бренда, Realme 11. В сравнении с предыдущим поколением, Realme 10, новинка получила усовершенствованную камеру 108 МП ProLight с 3-кратным зумом, вдвое более быстрое зарядное устройство SUPERVOOC мощно
|19.09.2023
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Смартфон Realme C51 поступил в продажу в России
Компания Realme объявляет о старте продаж в России смартфона Realme C51. Новинка является продолжением С-серии Realme. Смартфон получил быструю зарядку SU
|16.08.2023
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Realme C53 поступил в продажу в России
ить до 2 ТБ. За счет оптимизированной внутренней структуры C53 стал самым тонким смартфоном в серии Realme C: толщина его корпуса составляет 7,49 мм. Задняя панель C53 получила дизайн в цвете «
|14.07.2023
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Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России
зайном от бывшего дизайнера GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто. Кроме того, старшая модель Realme 11 Pro+ оснащена камерой 200 МП с оптической стабилизацией и первой в мире функ
|26.04.2023
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В России стартовали продажи смартфона realme C55
Realme объявила о запуске в России продаж смартфона realme C55. Realme C55 оснащен накопителем 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти с возможно
|17.04.2023
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Cмартфон Realme C55 с максимальным в сегменте объемом памяти поступит в продажу в России 25 апреля 2023 года
Realme, бренд смартфонов, объявляет о скором старте продаж в России Realme C55 — первого смартфона в обновленной С-серии. Realme C55 получит накопитель с
|08.09.2021
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Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео
Смартфон с эксклюзивом для России Компания Realme, входящая в холдинг BBK, начала российские продажи своего бюджетного по современным меркам смартфона Realme C21Y. Мировая премьера устройства состоялась в Индии в конце августа 2021 г. Российская версия смартфона, в отличие от глобальной, поставляется с NFC-модулем для бесконтактной оплаты. В
|12.03.2020
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Российская версия сверхдешевого смартфона Realme C3 окажется лучше международной
Особая комплектация Бюджетный смартфон Realme C3 появится в российской рознице с рядом улучшений на фоне модификации для глобального рынка. «Тюнинг», по информации ресурса 4PDA, затронет основную фотокамеру и набор модулей связи. Де
|20.11.2019
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Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео
Достойный соперник Xiaomi Компания Realme показала новейший бюджетный смартфон Realme 5s, нацеленный на конкуренцию с Redmi Note 8 Pro. Моноблоки схожи внешне и по ряду характеристик, однако Realme 5s выигрывает у Redmi по части соотношения цены и предоставляемых в
BBK Realme C и организации, системы, технологии, персоны:
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 7
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
|Единая Россия - Политическая партия 298 1
|GSM Arena 74 3
|AnandTech 73 2
|GizmoChina 142 2
|Xiaomishka 4 1
|DRAMeXchange 41 1
|Android Authority 48 1
|FT - Financial Times 1235 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|Fortune 207 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|SamMobile 51 1
|Counterpoint Research 91 4
|IDC - International Data Corporation 4917 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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