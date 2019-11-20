Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео

2424

Под брендом Realme дебютировал смартфон Realme 5s стоимостью менее 9000 руб. за минимальную конфигурацию. Он оснащен четырьмя основными камерами, с помощью которых пишет 4К-ролики и делает 48-мегапиксельные снимки.



Достойный соперник Xiaomi

Компания Realme показала новейший бюджетный смартфон Realme 5s, нацеленный на конкуренцию с Redmi Note 8 Pro. Моноблоки схожи внешне и по ряду характеристик, однако Realme 5s выигрывает у Redmi по части соотношения цены и предоставляемых возможностей.

Бренды Realme и Redmi создавались с целью выпуска дешевых смартфонов мощной начинкой. Realme – дочерний бренд китайской компании Oppo, занимавшей в III квартале 2019 г., по данным исследовательской компании IDC, пятую строчку в рейтинге крупнейших производителей смартфонов. Что до Redmi, то это «дочка» Xiaomi, находящейся в этом рейтинге на четвертом месте.

Realme 5s доступен в двух конфигурациях – с 64 и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью $139 (8900 руб. по курсу ЦБ на 20 ноября 2019 г.) и $153 (9800 руб.). Объем оперативной памяти в обоих случаях равен 4 ГБ. Вариантов расцветки три – красный, синий и темно-фиолетовый.

Realme 5s

Для сравнения, Redmi Note 8 на момент анонса в конце августа 2019 г. стоил $140 (9000 руб.) за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а комплектация 6-128 ГБ оценивалась в $195 (12,5 тыс. руб). Все цены актуальны для рынков Индии и Китая – Redmi Note 8, несмотря на прошедшие с момента его премьеры три месяца, еще не поступил в продажу в России. В Индии начало продаж смартфона запланированы на 29 ноября 2019 г.

Основные изменения

Фактически, Realme 5s представляет собой улучшенную версию модели Realme 5, увидевшей свет в августе 2019 г. и стоившей $140 за 64 ГБ встроенной памяти и $170 за 128 ГБ при наличии 4 ГБ памяти оперативной. Иными словами, новый смартфон стал немного более современным и в то же время более доступным по цене.

Первые впечатления от Realme 5s

В первую очередь Oppo «прокачала» фотокамеры смартфона. Если в оригинальном Realme 5 разрешение главного сенсора составляло 12 МП, то в Realme 5s установлен 48-мегапиксельный сенсор Samsung GM1 с диафрагмой f/1,8. Максимальное разрешение записываемого на эту камеру видео – 4К (Ultra HD, 3840x2160 пикселей).

Всего в состав тыльного фотомодуля входят четыре сенсора. В дополнение к основному в состав включены широкоугольная камера 8 МП с углом обзора 119 градусов и диафрагмой f/2,25, макро-камера на 2 МП (снимает на расстоянии 4 см от объекта) и 2-мегапиксельный датчик глубины (ToF-камера для размытия фона). Фронтальный селфи-модуль получил 13-мегапиксельную матрицу с диафрагмой f/2,0.

В итоге у Oppo получилось нечто среднее между Realme 5 и Realme 5 Pro. Последний обладает более мощным процессором и на первый взгляд идентичным с Realme 5s набором основных камер. Разница лишь в том, что в Realme 5 Pro 48-мегапиксельный сенсор – это Sony IMX586 с максимальной диафрагмой f/1,79. Стоит Realme 5 Pro заметно дороже – от $195 до $240 при заказе из Китая.

Базовые спецификации

Перечень характеристик Realme 5s включает в себя в первую очередь 11-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 665 с частотой до 2 ГГц на восьми ядрах и встроенной видеокартой Adreno 610. Экран смартфона – это панель IPS с диагональю 6,5 дюйма, соотношением сторон 20:9 и вырезом под фронтальную камеру. Его разрешение составляет 1600х720 пикселей (HD+), а сверху на него нанесено усиленное стекло Gorilla Glass 3.

Xiaomi Redmi Note 8

Realme 5s работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч против 4500 мАч у Redmi Note 8 с зарядкой по microUSB 2.0. Быстрая подзарядка ему не полагается – максимум 10 Вт (5В, 2 А).

Дополнительные характеристики

Realme 5s поставляется с двумя слотами под SIM-карты, отдельным лотком под microSD до 256 ГБ, LTE-модемом и ресиверами GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Штатная прошивка Android 9 Pie дополнена фирменной оболочкой Color OS.

У смартфона есть отдельный вход под наушники и заявленная производителем защита от брызг. На тыльной стороне его корпуса присутствует сканер отпечатков пальцев, а внутри скрываются модули Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5. Размеры Realme 5s составили 164х76х9 мм при весе 198 граммов.