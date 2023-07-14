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Samsung ISOCELL CMOS camera sensors серия сенсоров смартфона
СОБЫТИЯ
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|14.07.2023
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Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России
нащена камерой 200 МП с оптической стабилизацией и первой в мире функцией SuperZoom на базе сенсора Samsung ISOCELL HP3, а также быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и емким аккумулятором 5000 мАч
|13.11.2019
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Гонка за мегапикселями: что умеют смартфоны с камерой 64 Мп
В настоящее время в смартфонах используется только одна матрица с разрешением 64 Мп — Samsung ISOCELL Bright GW1 с технологией TetraCell. Она объединяет 4 соседних пикселя в один
|22.01.2019
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Samsung представила датчик изображения 20 МП ISOCELL для смартфонов
Samsung Electronics представила датчик изображения с высоким разрешением — ISOCELL Slim 3T2. Это самый компактный в отрасли датчик изображения с размером 1/3,4 дюйма (с
|28.06.2017
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Samsung представила новый бренд фотосенсоров Isocell
Samsung Electronics представила новые фотосенсоры и новый бренд Isocell на конференции 2017 Mobile World Congress (MWC) Shanghai. Бренд фотосенсоров Samsung
|11.03.2015
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Samsung Electronics представил новые решения для мобильных устройств следующего поколения
сенсор с цветовым фильтром RWB (Red-White-Blue/Красный-Белый-Синий) на основе фирменной технологии ISOCELL для фронтальных камер, а также интегральная схема NFC (Near Field Communication) с ул
|10.03.2006
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CeBIT: Iocell представила самый вместительный накопитель
Корейская компания Iocell на проходящей в Ганновере выставке CeBIT анонсировала свою новую разработку - флэш-накопитель емкостью 16 ГБ. Это самый большой объем, какой встречается среди миниатюрных флэш-накопителе
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|The Verge - Издание 617 1
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|PhoneArena 75 1
|SlashGear 134 1
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