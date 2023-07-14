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Samsung ISOCELL CMOS camera sensors серия сенсоров смартфона

Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.07.2023 Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

нащена камерой 200 МП с оптической стабилизацией и первой в мире функцией SuperZoom на базе сенсора Samsung ISOCELL HP3, а также быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и емким аккумулятором 5000 мАч
13.11.2019 Гонка за мегапикселями: что умеют смартфоны с камерой 64 Мп

В настоящее время в смартфонах используется только одна матрица с разрешением 64 Мп — Samsung ISOCELL Bright GW1 с технологией TetraCell. Она объединяет 4 соседних пикселя в один

22.01.2019 Samsung представила датчик изображения 20 МП ISOCELL для смартфонов

Samsung Electronics представила датчик изображения с высоким разрешением — ISOCELL Slim 3T2. Это самый компактный в отрасли датчик изображения с размером 1/3,4 дюйма (с
28.06.2017 Samsung представила новый бренд фотосенсоров Isocell

Samsung Electronics представила новые фотосенсоры и новый бренд Isocell на конференции 2017 Mobile World Congress (MWC) Shanghai. Бренд фотосенсоров Samsung

11.03.2015 Samsung Electronics представил новые решения для мобильных устройств следующего поколения

сенсор с цветовым фильтром RWB (Red-White-Blue/Красный-Белый-Синий) на основе фирменной технологии ISOCELL для фронтальных камер, а также интегральная схема NFC (Near Field Communication) с ул
10.03.2006 CeBIT: Iocell представила самый вместительный накопитель

Корейская компания Iocell на проходящей в Ганновере выставке CeBIT анонсировала свою новую разработку - флэш-накопитель емкостью 16 ГБ. Это самый большой объем, какой встречается среди миниатюрных флэш-накопителе

Публикаций - 55, упоминаний - 75

Samsung ISOCELL CMOS camera sensors и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 2221 28
Samsung Electronics 11047 26
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 583 17
Apple Inc 13125 14
BBK OPPO Electronics 481 11
Google LLC 12666 11
Huawei 4660 9
MediaTek - Ralink 592 6
Sony 6735 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 928 5
Qualcomm Technologies 1970 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 388 5
Microsoft Corporation 25758 4
LG Electronics 3732 4
BBK OnePlus 297 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 3
HTC Corporation 1512 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 336 3
Transsion Holdings 69 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
BBK Electronics Corp 332 2
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 2
ELKO Group 15 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
ONYX International 158 1
Jabra 79 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 217 1
P2i 8 1
Открытые технологии 732 1
FIH Mobile 14 1
Goodix Technology 6 1
Box inc - box.com - box.net 374 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 787 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Qisda BenQ Mobile - Бенкью Мобайл 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2671 1
Dell Alienware Corp 149 1
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 1
BaoliYota Technology 2 1
Asahi Kasei 11 1
TÜV Rheinland Group 179 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2938 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1897 2
Carl Zeiss AG 307 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 60 1
Caterpillar - 93 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
KGI Securities 50 1
Bulgari 5 1
Малахит 21 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 1
BMW Group 481 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 527 1
GFG - Lamoda - Купишуз 218 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 252 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2415 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Bayer AG - Байер 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5637 14
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26716 51
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13224 39
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10667 37
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22522 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10292 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6456 34
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 31
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1406 27
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2331 26
USB Type-C - USB-C - USB 3 2369 23
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 812 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13459 22
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3930 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7920 22
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4893 22
Наушники - Headphones 4462 22
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 795 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11511 19
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2009 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3255 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5367 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28213 18
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2861 12
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WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1152 10
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