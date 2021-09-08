Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Италия
Рим
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Публикаций - 69, упоминаний - 77
Италия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-СофтКлаб 1019 11
|Microsoft Corporation 11127 4
|IBM 3551 3
|Samsung Electronics 5702 3
|Google LLC 7161 2
|Konica Minolta 136 1
|ZTE Corporation 550 1
|NtechLab - НтехЛаб 78 1
|Navitel - Навител Навигатор 253 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
|Xiaomi 904 1
|Konica Minolta Laboratory Europe 1 1
|РусславБанк - РСБ 147 2
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru