Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Италия Рим

Италия - Рим

СОБЫТИЯ


11.05.2011 Предсказание вековой давности вызвало панику в Риме

редсказатель землетрясений В 1915-м году Бенданди заявил о крупном землетрясении, которое уничтожит Рим 11 мая 2011-го года. Сейсмические службы страны полностью отрицают для Рима возможность з
17.05.2010 «Третий Рим» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре «Крок»

Компания «Третий Рим», специализирующаяся на оказании брокерских услуг, управлении активами и инвестиционными продуктами, разместила свою ИТ-инфраструктуру в аутсорсинговом дата-центре компании «Крок». Проект с
14.07.2008 Над символом Рима нависла угроза анахронизма

Как сообщает Associated Press, «классическая» хронология символа Рима поставлена под сомнение новыми исследованиями. Долгое время символом Рима и материальным свидетельством его долгой истории считалась бронзовая скульптурная группа, изображавшая капи
10.10.2007 Американские водяные черепахи завоевывают Рим

Черепаха Trachemy scripta elegans ("элегантная красноухая черепаха") стала для жителей Рима серьезным поводом для беспокойства. Общее число красноухих черепах, живущих в Тибре, достигло 10 тыс. экземпляров, сообщает die Welt. Продолжительность жизни пресмыкающихся составляет окол
04.09.2007 Wiki City Rome: 3-D модель Рима

8 сентября 2007 г., во время празднования "Белой ночи" Рима (Notte Bianca), в интернете и на улицах столицы Италии будет работать картографический проект Wiki City Rome. Wiki City Rome - это 3-D модель Рима, создаваемая при участии специалис
07.08.2007 «СтартМастер» купил «Рим»

магазины «СтартМастера» будут расположены на площадях магазинов бывшей сети компьютерных магазинов «Рим», специализировавшейся на продаже дешевой техники брендов третьего уровня. Директор по ма
13.06.2007 Создается 3D-модель имперского Рима

Ученым в рамках проекта "Rome Reborn" удалось создать максимально реалистичную, насколько это вообще возможно ныне, трехмерную цифровую модель имперского Рима времен зенита его могущества - эпохи императора Константина. Население Вечного города в тот период превышало 1 млн. человек, которым были хорошо знакомы многие блага цивилизации - в частно
05.06.2007 Строительство новой линии метро в Риме угрожает древнейшей популяции крабов

позвоночные были интродуцированы древними греками 2,5 - 3 тыс. лет назад - до того, как был основан Рим. Итальянский зоолог Массимилиано Скаличи (Massimiliano Scalici) отмечает, что размеры кра
05.06.2007 "Победы Рима" в печати

олото" уходит новая стратегия в реальном времени The History Channel. Great Battles of Rome. Официальная русская версия проекта от компании "Акелла" выйдет в течение двух недель под названием "Победы Рима". Выпуск игры осуществляется по договорённости о партнёрстве между отечественным издателем и фирмой Slitherine Software, известной первоклассными релизами стратегического жанра. В их числе
05.06.2002 Baan провела в Риме конференцию In Forum

Компания Baan, поставщик интегрированных бизнес-решений для управления предприятием, провела в Риме ежегодную международную конференцию для партнеров и клиентов - In Forum, на которой подвела итоги своей деятельности за полтора года и представила полный пакет бизнес-приложений - iBaan. В
22.12.2000 Рим первым из европейским городов перейдет на бесконтактные смарт-карты для всех видов транспорта

ке первых бесконтактных смарт-карт для доступа во все вида транспорта в Риме и его пригороде Лацио. Рим станет первым европейским городом, где при помощи смарт-карты можно будет пройти в электр

Публикаций - 208, упоминаний - 228

Италия и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 15
Creative Assembly 82 15
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 14
Microsoft Corporation 25775 13
Samsung Electronics 11065 10
Paradox Interactive 136 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
THQ 299 8
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 8
Google LLC 12690 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
Sony 6739 6
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 5
Бука - Buka Entertaiment 493 5
9594 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 4
Apple Inc 13156 4
Philips 2099 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 4
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
МегаФон 10742 3
Dell EMC 5180 3
LG Electronics 3735 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Intel Corporation 12811 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Sharp Corporation 1062 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
JVC Kenwood 422 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Loewe 22 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
ГЕРЦ 1 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Россети Ленэнерго 1699 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Michelin - Мишлен 36 1
Wetherspoons 1 1
ЕКА Топливная компания 148 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Miele - Миле 139 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Hertz Corporation 17 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Garsdale Services 39 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
KGI Securities 50 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 2
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
CCI - Consorzio Cursor Italia 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Контрастность 3042 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 8
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 27
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 11
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 9
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 7
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 6
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 4
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 4
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 4
Microsoft Windows 16882 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 3
Google Android 15244 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Sony Bravia 251 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 2
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
Philips Ambilight 103 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 2
Samsung PS - серия телевизоров 27 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Fujitsu Aviamo 7 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 2
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 2
IBM Identity - IBM IAM - IBM Identity and Access Management - IBM Security Identity Manager, ISIM - IBM Security Access Manager, ISAM - IBM Security Identity Governance and Intelligence - IBM Identity Mixer 12 2
РБК - Informer.ru - Информер 66 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iOS 8583 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 2
Samsung Galaxy Note 702 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Максимов Юрий 37 4
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 3
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 3
Ширшов Павел 76 2
Гафарова Елена 26 2
Воронов Константин 7 2
Воротникова Анастасия 9 2
Григорьев Анатолий 7 2
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 2
Никифоров Николай 1138 2
Кальмуцкий Олег 8 1
Карелин Павел 22 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Коротин Павел 31 1
Сараев Александр 7 1
Макаров Александр 47 1
Наумов Максим 100 1
Янпольский Максим 4 1
Шаров Владимир 35 1
Шишкин Владимир 2 1
Гаврилов Антон 25 1
Лобовко Дмитрий 6 1
Никитенко Дмитрий 3 1
Крюков Дмитрий 41 1
Кравченко Олег 12 1
Адоньев Сергей 36 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Соловьев Сергей 76 1
Коро­сте­ле­в Пав­ел 1 1
Казарин Станислав 175 1
Фурсин Алексей 158 1
Тихонов Денис 2 1
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
Metta Giorgio - Метта Джорджио 5 1
Захаров Максим 13 1
Maestri Luca - Маэстри Лука 16 1
Назарбаев Нурсултан 85 1
Giuliani Francesco - Джулиани Франческо 1 1
Ерохин Алексей 3 1
Демидов Михаил 134 1
Италия - Итальянская Республика 4508 63
Россия - РФ - Российская федерация 166168 56
Европа 24964 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 40
Великобритания - Лондон 2432 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Франция - Французская Республика 8177 13
Испания - Королевство 3840 13
Германия - Берлин 732 13
США - Нью-Йорк 3180 12
Австралия - Сидней 276 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Япония 13807 11
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 11
Турция - Турецкая республика 2620 10
Греция - Греческая Республика 1017 10
Южная Корея - Сеул 375 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Италия - Милан 166 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 8
Ватикан - Государство-город 80 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Сингапур - Республика 1953 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 7
Япония - Токио 1020 7
Греция - Афины 124 6
Южная Корея - Республика 7052 6
Америка - Американский регион 2206 6
Ближний Восток 3154 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Испания - Мадрид 178 6
США - Калифорния 4829 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Физика - Physics - область естествознания 2940 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
Английский язык 7030 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 4
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 4
Зоология - наука о животных 2887 4
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 116 4
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Ergonomics - Эргономика 1755 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
New Scientist 1448 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Phys.org 972 3
Space Daily 528 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
AP - Associated Press 2007 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Bloomberg 1627 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Nature 832 1
TechSpot 188 1
National Geographic 95 1
ComputerWorld 144 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Le Monde 30 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Vnunet 224 1
Total Telecom 613 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
ScienceDaily 399 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Die Welt 80 1
Sony Playstation Magazine 11 1
Journal of Archaeological Science 4 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
GPS-Клуб 3 1
Nature Materials 20 1
WikiLeaks 120 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Berg Insight 19 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 4
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Pontifical Catholic University of Chile - Католический университет Чили - Епископский католический чилийский университет - Папский католический университет 3 1
Ecclesia Catholica - Specola Vaticana - Vatican Observatory - Ватиканская обсерватория - Vatican Advanced Technology Telescope, VATT 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Roma Tre University - Università degli Studi Roma Tre - Третий университет Рима 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
Università degli Studi di Padova - University of Padua - Падуанский университет - Университет Падуи 6 1
Central Piedmont Community College 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Global mobileGov Awards 5 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще