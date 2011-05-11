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Италия Рим
СОБЫТИЯ
|11.05.2011
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Предсказание вековой давности вызвало панику в Риме
редсказатель землетрясений В 1915-м году Бенданди заявил о крупном землетрясении, которое уничтожит Рим 11 мая 2011-го года. Сейсмические службы страны полностью отрицают для Рима возможность з
|17.05.2010
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«Третий Рим» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре «Крок»
Компания «Третий Рим», специализирующаяся на оказании брокерских услуг, управлении активами и инвестиционными продуктами, разместила свою ИТ-инфраструктуру в аутсорсинговом дата-центре компании «Крок». Проект с
|14.07.2008
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Над символом Рима нависла угроза анахронизма
Как сообщает Associated Press, «классическая» хронология символа Рима поставлена под сомнение новыми исследованиями. Долгое время символом Рима и материальным свидетельством его долгой истории считалась бронзовая скульптурная группа, изображавшая капи
|10.10.2007
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Американские водяные черепахи завоевывают Рим
Черепаха Trachemy scripta elegans ("элегантная красноухая черепаха") стала для жителей Рима серьезным поводом для беспокойства. Общее число красноухих черепах, живущих в Тибре, достигло 10 тыс. экземпляров, сообщает die Welt. Продолжительность жизни пресмыкающихся составляет окол
|04.09.2007
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Wiki City Rome: 3-D модель Рима
8 сентября 2007 г., во время празднования "Белой ночи" Рима (Notte Bianca), в интернете и на улицах столицы Италии будет работать картографический проект Wiki City Rome. Wiki City Rome - это 3-D модель Рима, создаваемая при участии специалис
|07.08.2007
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«СтартМастер» купил «Рим»
магазины «СтартМастера» будут расположены на площадях магазинов бывшей сети компьютерных магазинов «Рим», специализировавшейся на продаже дешевой техники брендов третьего уровня. Директор по ма
|13.06.2007
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Создается 3D-модель имперского Рима
Ученым в рамках проекта "Rome Reborn" удалось создать максимально реалистичную, насколько это вообще возможно ныне, трехмерную цифровую модель имперского Рима времен зенита его могущества - эпохи императора Константина. Население Вечного города в тот период превышало 1 млн. человек, которым были хорошо знакомы многие блага цивилизации - в частно
|05.06.2007
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Строительство новой линии метро в Риме угрожает древнейшей популяции крабов
позвоночные были интродуцированы древними греками 2,5 - 3 тыс. лет назад - до того, как был основан Рим. Итальянский зоолог Массимилиано Скаличи (Massimiliano Scalici) отмечает, что размеры кра
|05.06.2007
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"Победы Рима" в печати
олото" уходит новая стратегия в реальном времени The History Channel. Great Battles of Rome. Официальная русская версия проекта от компании "Акелла" выйдет в течение двух недель под названием "Победы Рима". Выпуск игры осуществляется по договорённости о партнёрстве между отечественным издателем и фирмой Slitherine Software, известной первоклассными релизами стратегического жанра. В их числе
|05.06.2002
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Baan провела в Риме конференцию In Forum
Компания Baan, поставщик интегрированных бизнес-решений для управления предприятием, провела в Риме ежегодную международную конференцию для партнеров и клиентов - In Forum, на которой подвела итоги своей деятельности за полтора года и представила полный пакет бизнес-приложений - iBaan. В
|22.12.2000
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Рим первым из европейским городов перейдет на бесконтактные смарт-карты для всех видов транспорта
ке первых бесконтактных смарт-карт для доступа во все вида транспорта в Риме и его пригороде Лацио. Рим станет первым европейским городом, где при помощи смарт-карты можно будет пройти в электр
Италия и организации, системы, технологии, персоны:
|Максимов Юрий 37 4
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 3
|Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 3
|Ширшов Павел 76 2
|Гафарова Елена 26 2
|Воронов Константин 7 2
|Воротникова Анастасия 9 2
|Григорьев Анатолий 7 2
|Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Кальмуцкий Олег 8 1
|Карелин Павел 22 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Коротин Павел 31 1
|Сараев Александр 7 1
|Макаров Александр 47 1
|Наумов Максим 100 1
|Янпольский Максим 4 1
|Шаров Владимир 35 1
|Шишкин Владимир 2 1
|Гаврилов Антон 25 1
|Лобовко Дмитрий 6 1
|Никитенко Дмитрий 3 1
|Крюков Дмитрий 41 1
|Кравченко Олег 12 1
|Адоньев Сергей 36 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Коростелев Павел 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Тихонов Денис 2 1
|Lucas George - Лукас Джордж 37 1
|Metta Giorgio - Метта Джорджио 5 1
|Захаров Максим 13 1
|Maestri Luca - Маэстри Лука 16 1
|Назарбаев Нурсултан 85 1
|Giuliani Francesco - Джулиани Франческо 1 1
|Ерохин Алексей 3 1
|Демидов Михаил 134 1
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