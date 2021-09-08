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Италия
Рим


08.09.2021 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
10.08.2021 Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
29.07.2019 «Роснано» и РТУ МИРЭА подготовили образовательную программу по химическим технологиям в наноэлектронике 1
12.07.2019 ZTE открыла Европейскую лабораторию по вопросам кибербезопасности в Брюсселе 1
30.01.2019 Konica Minolta и ИТИ начали испытания медицинских роботов 2
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
29.01.2018 Расширен список пунктов выдачи паспортов болельщика за рубежом 1
29.12.2017 «Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов 1
12.07.2017 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года 1
17.05.2017 AMD вернулась на серверный рынок с новыми «эпичными» процессорами. Видео 3
24.06.2016 Кирилл Богданов: Кризис не повлиял на ИТ-бюджет и информатизацию «Аэрофлота» 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
09.12.2015 Positive Technologies открыла наукоемкий центр разработки в Нижнем Новгороде 1
21.10.2015 Positive Technologies открыла подразделение в Томске на базе российского офиса F5 Networks 1
03.04.2015 S7 Airlines представила установку Imagination Machine, позволяющую силой воображения управлять полетом 1
10.09.2014 Право на забвение: Google спрашивает общественного мнения 1
05.08.2014 IBM купила итальянского провайдера ИБ-решений CrossIdeas 1
12.05.2014 Глава «Крок»: О падении выручки, «отстреле» интеграторов IBM, зарубежных планах 1
04.03.2014 Из Apple уходит финансовый директор 1
03.12.2013 "Total War: ROME II. Цезарь в Галлии". Анонс 1
07.11.2013 Сооснователь Microsoft предлагает раздробить компанию 1
24.09.2013 Обзор Samsung Galaxy S4 zoom: камера, смартфон, снято! 1
23.08.2013 Total War: Rome II. Видео мультиплеера 1
14.08.2013 Total War: Rome II. Видео 1
02.08.2013 Total War: Rome II. Видео 1
26.07.2013 Total War: Rome II. Видео 1
26.07.2013 Total War: Rome II. Видео 1
29.06.2013 Системные требования Total War: Rome II 1
07.06.2013 Total War: Rome II. Видео и скриншоты 1
20.05.2013 Предзаказы Total War: Rome II 1
10.05.2013 Дата выхода Total War: Rome II 1
28.03.2013 Positive Technologies переехала в новый офис в Москве 1
01.03.2013 Total War: Rome II - битва в Тевтобургском лесу 1
06.12.2012 Total War: Rome II. Скриншоты 1
05.12.2012 Люди года в отрасли ИКТ по версии CNews 1
28.11.2012 Positive агрессивно нанимает: топы «Астероса» и «Информзащиты», десятки вакансий 1

Публикаций - 69, упоминаний - 77

Италия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб 1019 11
Microsoft Corporation 11127 4
IBM 3551 3
Samsung Electronics 5702 3
Google LLC 7161 2
Konica Minolta 136 1
ZTE Corporation 550 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Xiaomi 904 1
Konica Minolta Laboratory Europe 1 1
РусславБанк - РСБ 147 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Роснано 456 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 361 1
Printer Bug - уязвимость 1 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 6 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 130 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
Google Android 10751 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 3
Apple iOS 5742 2
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 2
Samsung Galaxy 345 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft DirectX 327 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 11 1
FAN ID - Паспорт болельщика 2 1
DCSync 1 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Apple iPhone 8 157 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Google Maps - Карты Google 401 1
NtechLab FindFace Security 11 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 1
Microsoft Exchange 683 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Максимов Юрий 15 2
Ефимов Владимир 32 1
Лисовский Евгений 19 1
Никифоров Николай 1126 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Шишкин Владимир 2 1
Тихонов Денис 2 1
Metta Giorgio - Метта Джорджио 2 1
Giuliani Francesco - Джулиани Франческо 1 1
Ерохин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
Европа 3774 7
Германия - Федеративная Республика 3657 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Великобритания - Лондон 823 4
Италия - Итальянская Республика 1396 4
Россия - ПФО - Самара 1295 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Финляндия - Хельсинки 140 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Бельгия - Королевство 399 2
Ирландия - Дублин 66 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
Бельгия - Брюссель 76 2
Дания - Копенгаген 41 2
Сербия - Республика 129 2
Специальный административный район Гонконг 552 2
США - Лос-Анджелес 292 2
Франция - Париж 372 2
Испания - Королевство 1257 2
ЮАР - Кейптаун 19 2
США - Нью-Йорк 1096 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Индия - Республика 2175 2
Сингапур - Республика 808 2
Германия - Мюнхен 168 2
Финляндия - Финляндская Республика 819 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Словения - Республика 111 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Румыния - Брашов 3 1
Дания - Королевство 371 1
Армения - Республика 689 1
Норвегия - Королевство 431 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
POI - points of interest 60 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Кодекс об электронно-цифровом управлении Италии - Codice dell'amministrazione digitale Italy 2 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
NYT - The New York Times 509 1
Markets&Markets Research 78 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
Global mobileGov Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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