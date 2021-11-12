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Philips Ambilight
СОБЫТИЯ
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|12.11.2021
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Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight
Одной из главных особенностей телевизоров Philips является светодиодная подсветка Ambilight, которая уже много лет становится причиной выбора именно ТВ от Philips. Однако это
|01.06.2021
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Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight
лированием синего оттенка, цветовой охват почти совпадает по площади со стандартом DCI-P3.Подсветка Ambilight Телевизоры Philips уже много лет выделяются на фоне остальных наличием своей фирме
|17.06.2014
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Ambilight сделает матчи ЧМ по футболу ярче
В честь десятилетнего юбилея создания технологии фоновой подсветки Ambilight в телевизорах Philips, компания TP Vision запустила приложение Ambilight TV.
|11.07.2013
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Philips Elevation: ультратонкий широкоэкранный телевизор с четырёхсторонней подсветкой Ambilight
самой тонкой из когда-либо произведенных моделей телевизоров Philips. Особенность новой технологии Ambilight, использованной в 152-сантиметровом телевизоре Philips Elevation, заключается в 94
|27.07.2011
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Philips представила 3D-телевизоры с подсветкой Ambilight
лубину трехмерного изображения и менять настройки в зависимости от фильма и предпочтений. Подсветка Ambilight Spectra 2 усиливает впечатления от просмотра фильмов. Эта запатентованная технологи
|01.11.2010
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3D-телевизор Philips с подсветкой Ambilight: тест
ной и самой интригующей новинкой. Будучи хорошо знакомы с реальной эффективностью фоновой подсветки Ambilight, мы давно хотели проверить какой же эффект она даст в сочетании с современной техно
|28.04.2010
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Philips представляет 3D-телевизоры с технологией Ambilight Spectra 3
ы составляет 0,5 мс (1 мс в 32-дюймовой модели). Технология позволяет не только увеличить контраст, но и экономить до 50% электроэнергии. Новые телевизоры Philips оснащены запатентованной технологией Ambilight Spectra 3, которая автоматически регулирует цвет и яркость подсветки вокруг экрана в соответствии с изображением, создавая ощущение более глубокого погружения в происходящее. Видеосиг
|26.02.2010
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Philips обновляет телевизоры Ambilight
Компания Philips планирует обновить линейку HDTV Ambilight. Производитель выводит на рынок новые модели с ЖК-подсветкой - серии 7000, 8000 и 9000. Согласно появившейся в Сети информации, модели 8000 и 9000 получат поддержку 3D-видео при
|26.09.2008
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Philips вывел на российский рынок новые Full HD-телевизоры
модели с длиной диагонали экрана 42, 47 и 52 дюйма. В основе серии — ЖК-экран Full HD и технология Ambilight Spectra 3. Телевизоры 9700 FlatTV оснащены процессором обработки изображения Perfec
|21.07.2008
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ЖК-телевизор с Ambilight и диагональю 47 дюймов – в России
Компания Philips представляет новую модель ЖК-телевизора 47PFL7603D серии Design Collection, оснащенную функцией Ambilight, технологией обработки изображения HD Natural Motion и встроенной акустической системой wOOx. Модель 47PFL7603D оснащена 2-канальной Ambilight – это запатентованная Philips тех
|09.07.2008
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Philips представляет новый ЖК-телевизор с Ambilight Spectra 2
Компания Philips представляет на российском рынке новый ЖК-телевизор 42PFL9603D серии Cineos со светодиодной технологией Ambilight Spectra 2, процессором Perfect Pixel HD Engine и функцией обработки изображения Perfect Natural Motion. Телевизор с экраном 42 дюйма соответствует концепции Design Collection - это но
|30.06.2008
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Первый ЖК-телевизор с Ambilight Spectra 2 – в России
о ЖК-телевизора Philips Cineos 37PFL9603D, в котором используется новейшая патентованная технология Ambilight Spectra 2. Ambilight Spectra – это развитие технологии Ambilight за с
|30.06.2008
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Philips Ambilight - комфортное решение
предварительных исследований, специалисты компании Philips придумали технологию фонового освещения Ambilight, вовлекающую периферическое зрение в процесс просмотра движущегося изображения. Сут
|19.06.2008
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Новый телевизор Philips серии Design Collection с Ambilight
Philips начинает продажи в России нового 32-дюймового ЖК-телевизора из серии Design Collection. Модель 32PFL7603D оснащена дисплеем HD Ready, функцией Ambilight и технологией обработки изображения HD Natural Motion. Design Collection – новое видение дизайна бытовой электроники компании Philips, представленное в январе 2008 г. и уже получившее
|03.04.2008
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Первый телевизор серии Design Collection с Ambilight – в России
Компания Philips представила на российском рынке новый ЖК-телевизор серии Design Collection – Philips 42PFL7603D с 42-дюймовой диагональю, функцией Ambilight, технологией обработки изображения HD Natural Motion и встроенной акустической системой wOOx. Ambilight — уникальная технология фоновой подсветки. Телевизор вырабатывает рассея
|23.11.2007
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Philips приступил к продажам бюджетного телевизора с Ambilight
Компания Philips объявляет о начале продаж в России первого бюджетного ЖК-телевизора с функцией Ambilight, модели 32PFL7962. Режим Ambilight вносит значительный вклад в общее восприятие изображения, вырабатывая рассеянный свет, чтобы дополнять цвета и световую интенсивность изображ
|16.08.2007
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Philips покажет Aurea – улучшенную технологию Ambilight
Производитель потребительской электроники, компания Philips собирается продемонстрировать Aurea – улучшенную технологию Ambilight, широко используемую в своих ЖК-телевизорах. Демонстрация технологии нового поколения состоится на ежегодной европейской выставке IFA 2007, которая начнется 30 августа в Берлине, сооб
|24.05.2007
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Philips представил новые телевизоры с функцией Ambilight
Компания Philips представила 3 новые модели линейки ЖК-телевизоров Ambilight: с диагональю 42, 47 и 52 дюйма. Наряду с поддержкой разрешения 1080
|11.04.2007
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Яркие впечатления — 37-дюймовый ЖК-телевизор Philips
тносительно небольшом экране, а артефакты чересстрочной развертки успешно удаляются алгоритмами деинтерлейсинга. Так что я бы не стал сильно беспокоиться о том, есть ли режим 1080p в этом телевизоре. Ambilight – система фоновой подсветки, визуально увеличивающей контраст картинки на экране Фоновая подсветка – одна из самых интересных особенностей телевизоров Philips. В свое время подразделе
|24.02.2007
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Телевизор Philips 50PF9631 – настроение кино во всей красе
астраиваются все основные параметры, такие, как изображение, звук, режим работы фирменной подсветки Ambilight, а также находятся все специальные системы оптимизации и обработки изображения; во
|18.01.2007
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Philips представил телевизор с бриллиантами
Компания Philips Electronics представила публике инкрустированный бриллиантами телевизор Ambilight FlatTV, отметив, таким образом, выпуск миллионного телевизора Ambilight Flat
|06.10.2006
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Телевизор Philips 42PF9631 - максимум технологий на дюйм плазмы
зор между корпусом и стеной. HDMI-разъемы и разъемы цифрового звука смотрят вниз, и с ними проще. AmbiLight – функция, которую замечаешь, когда она исчезает Хотя корпус аппарата изрядно напо
|01.09.2006
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LCD играет на территории плазмы. ЖК-телевизор Philips Cineos 42PF9831D
тнюдь не рядовая новинка. В нем опробованы новые технологии обработки изображения: Pixel Plus 3 HD, Ambilight Full Surround, ClearLCD. Радикально изменился дизайн. А буква D в названии обознача
|05.07.2006
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Philips провел в Москве семинар по HDTV
, в разряд ключевых особенностей продуктов 2006 года следует отнести четвертое поколение технологии Ambilight, имеющей название Ambilight Full Surround, позволяющей создавать фоновую под
|22.10.2004
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Philips выпустит на рынок 25 новых телевизоров с технологией Ambilight
технологии Pixel Plus и Pixel Plus 2, улучшающие четкость изображения по сравнению со стандартной телевизионной картинкой. Помимо этого в новых телевизорах применена высокоинтеллектуальная технология Ambilight (ambient lighting – встроенная фоновая подсветка). Это революционная технология фонового освещения поверхности за телевизором, которая автоматически настраивается в соответствии с цве
Philips Ambilight и организации, системы, технологии, персоны:
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|Engadget - Блог о технологиях 429 2
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
|CNews TV 747 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|AppleInsider 400 1
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