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Philips Ambilight

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12.11.2021 Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Одной из главных особенностей телевизоров Philips является светодиодная подсветка Ambilight, которая уже много лет становится причиной выбора именно ТВ от Philips. Однако это

01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

лированием синего оттенка, цветовой охват почти совпадает по площади со стандартом DCI-P3.Подсветка Ambilight  Телевизоры Philips уже много лет выделяются на фоне остальных наличием своей фирме
17.06.2014 Ambilight сделает матчи ЧМ по футболу ярче

В честь десятилетнего юбилея создания технологии фоновой подсветки Ambilight в телевизорах Philips, компания TP Vision запустила приложение Ambilight TV.
11.07.2013 Philips Elevation: ультратонкий широкоэкранный телевизор с четырёхсторонней подсветкой Ambilight

самой тонкой из когда-либо произведенных моделей телевизоров Philips. Особенность новой технологии Ambilight, использованной в 152-сантиметровом телевизоре Philips Elevation, заключается в 94

27.07.2011 Philips представила 3D-телевизоры с подсветкой Ambilight

лубину трехмерного изображения и менять настройки в зависимости от фильма и предпочтений. Подсветка Ambilight Spectra 2 усиливает впечатления от просмотра фильмов. Эта запатентованная технологи
01.11.2010 3D-телевизор Philips с подсветкой Ambilight: тест

ной и самой интригующей новинкой. Будучи хорошо знакомы с реальной эффективностью фоновой подсветки Ambilight, мы давно хотели проверить какой же эффект она даст в сочетании с современной техно
28.04.2010 Philips представляет 3D-телевизоры с технологией Ambilight Spectra 3

ы составляет 0,5 мс (1 мс в 32-дюймовой модели). Технология позволяет не только увеличить контраст, но и экономить до 50% электроэнергии. Новые телевизоры Philips оснащены запатентованной технологией Ambilight Spectra 3, которая автоматически регулирует цвет и яркость подсветки вокруг экрана в соответствии с изображением, создавая ощущение более глубокого погружения в происходящее. Видеосиг
26.02.2010 Philips обновляет телевизоры Ambilight

Компания Philips планирует обновить линейку HDTV Ambilight. Производитель выводит на рынок новые модели с ЖК-подсветкой - серии 7000, 8000 и 9000. Согласно появившейся в Сети информации, модели 8000 и 9000 получат поддержку 3D-видео при

26.09.2008 Philips вывел на российский рынок новые Full HD-телевизоры

модели с длиной диагонали экрана 42, 47 и 52 дюйма. В основе серии — ЖК-экран Full HD и технология Ambilight Spectra 3. Телевизоры 9700 FlatTV оснащены процессором обработки изображения Perfec
21.07.2008 ЖК-телевизор с Ambilight и диагональю 47 дюймов – в России

Компания Philips представляет новую модель ЖК-телевизора 47PFL7603D серии Design Collection, оснащенную функцией Ambilight, технологией обработки изображения HD Natural Motion и встроенной акустической системой wOOx. Модель 47PFL7603D оснащена 2-канальной Ambilight – это запатентованная Philips тех
09.07.2008 Philips представляет новый ЖК-телевизор с Ambilight Spectra 2

Компания Philips представляет на российском рынке новый ЖК-телевизор 42PFL9603D серии Cineos со светодиодной технологией Ambilight Spectra 2, процессором Perfect Pixel HD Engine и функцией обработки изображения Perfect Natural Motion. Телевизор с экраном 42 дюйма соответствует концепции Design Collection - это но
30.06.2008 Первый ЖК-телевизор с Ambilight Spectra 2 – в России

о ЖК-телевизора Philips Cineos 37PFL9603D, в котором используется новейшая патентованная технология Ambilight Spectra 2. Ambilight Spectra – это развитие технологии Ambilight за с
30.06.2008 Philips Ambilight - комфортное решение

предварительных исследований, специалисты компании Philips придумали технологию фонового освещения Ambilight, вовлекающую периферическое зрение в процесс просмотра движущегося изображения. Сут
19.06.2008 Новый телевизор Philips серии Design Collection с Ambilight

Philips начинает продажи в России нового 32-дюймового ЖК-телевизора из серии Design Collection. Модель 32PFL7603D оснащена дисплеем HD Ready, функцией Ambilight и технологией обработки изображения HD Natural Motion. Design Collection – новое видение дизайна бытовой электроники компании Philips, представленное в январе 2008 г. и уже получившее
03.04.2008 Первый телевизор серии Design Collection с Ambilight – в России

Компания Philips представила на российском рынке новый ЖК-телевизор серии Design Collection – Philips 42PFL7603D с 42-дюймовой диагональю, функцией Ambilight, технологией обработки изображения HD Natural Motion и встроенной акустической системой wOOx. Ambilight — уникальная технология фоновой подсветки. Телевизор вырабатывает рассея
23.11.2007 Philips приступил к продажам бюджетного телевизора с Ambilight

Компания Philips объявляет о начале продаж в России первого бюджетного ЖК-телевизора с функцией Ambilight, модели 32PFL7962. Режим Ambilight вносит значительный вклад в общее восприятие изображения, вырабатывая рассеянный свет, чтобы дополнять цвета и световую интенсивность изображ
16.08.2007 Philips покажет Aurea – улучшенную технологию Ambilight

Производитель потребительской электроники, компания Philips собирается продемонстрировать Aurea – улучшенную технологию Ambilight, широко используемую в своих ЖК-телевизорах. Демонстрация технологии нового поколения состоится на ежегодной европейской выставке IFA 2007, которая начнется 30 августа в Берлине, сооб
24.05.2007 Philips представил новые телевизоры с функцией Ambilight

Компания Philips представила 3 новые модели линейки ЖК-телевизоров Ambilight: с диагональю 42, 47 и 52 дюйма. Наряду с поддержкой разрешения 1080
11.04.2007 Яркие впечатления — 37-дюймовый ЖК-телевизор Philips

тносительно небольшом экране, а артефакты чересстрочной развертки успешно удаляются алгоритмами деинтерлейсинга. Так что я бы не стал сильно беспокоиться о том, есть ли режим 1080p в этом телевизоре. Ambilight – система фоновой подсветки, визуально увеличивающей контраст картинки на экране Фоновая подсветка – одна из самых интересных особенностей телевизоров Philips. В свое время подразделе
24.02.2007 Телевизор Philips 50PF9631 – настроение кино во всей красе

астраиваются все основные параметры, такие, как изображение, звук, режим работы фирменной подсветки Ambilight, а также находятся все специальные системы оптимизации и обработки изображения; во

18.01.2007 Philips представил телевизор с бриллиантами

Компания Philips Electronics представила публике инкрустированный бриллиантами телевизор Ambilight FlatTV, отметив, таким образом, выпуск миллионного телевизора Ambilight Flat
06.10.2006 Телевизор Philips 42PF9631 - максимум технологий на дюйм плазмы

зор между корпусом и стеной. HDMI-разъемы и разъемы цифрового звука смотрят вниз, и с ними проще.   AmbiLight – функция, которую замечаешь, когда она исчезает  Хотя корпус аппарата изрядно напо
01.09.2006 LCD играет на территории плазмы. ЖК-телевизор Philips Cineos 42PF9831D

тнюдь не рядовая новинка. В нем опробованы новые технологии обработки изображения: Pixel Plus 3 HD, Ambilight Full Surround, ClearLCD. Радикально изменился дизайн. А буква D в названии обознача
05.07.2006 Philips провел в Москве семинар по HDTV

, в разряд ключевых особенностей продуктов 2006 года следует отнести четвертое поколение технологии Ambilight, имеющей название Ambilight Full Surround, позволяющей создавать фоновую под
22.10.2004 Philips выпустит на рынок 25 новых телевизоров с технологией Ambilight

технологии Pixel Plus и Pixel Plus 2, улучшающие четкость изображения по сравнению со стандартной телевизионной картинкой. Помимо этого в новых телевизорах применена высокоинтеллектуальная технология Ambilight (ambient lighting – встроенная фоновая подсветка). Это революционная технология фонового освещения поверхности за телевизором, которая автоматически настраивается в соответствии с цве

Публикаций - 103, упоминаний - 155

Philips Ambilight и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2099 99
Samsung Electronics 11065 21
Sony 6739 20
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 15
LG Electronics 3735 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Toshiba Corporation 2980 6
Sharp Corporation 1062 6
Google LLC 12690 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
X Corp - Twitter 2938 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Apple Inc 13156 4
JVC Kenwood 422 4
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 3
Nvidia Corp 4002 3
STARWIND 34 2
ГЕРЦ 1 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 2
Philips Consumer Electronics 35 2
Haier Group 230 2
VAIO 475 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 1
TomTom 54 1
Fostergroup 52 1
Hitachi Fujitsu Plasma Display 33 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 51 1
Panavision 2 1
ST-Ericsson 39 1
Wingtech Technology - Nexperia 29 1
NTT West - Nippon Telegraph and Telephone West Corp 24 1
GoldVish 10 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 5
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 4
Россети Ленэнерго 1699 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
Эра HD - Эра ХД 54 1
Венец АКБ 21 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Hyundai Motor Company 436 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Композит 99 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 98
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 54
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 49
Контрастность 3042 44
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 44
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 41
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 36
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 32
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 29
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 23
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 22
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LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 21
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 21
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