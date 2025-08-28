Разделы

Xiaomi PatchWall


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Launcher назвал ключевые драйверы развития Connected TV 1
18.04.2024 Xiaomi выпустила 4К-телевизор с большим экраном по цене дешевого смартфона. Есть шанс на продажи в России 1
13.04.2023 Xiaomi начала продавать в России супердешевые смарт-ТВ на «квантовых точках». Это замена Samsung 1
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ 1
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены 1
27.04.2022 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене дешевых смартфонов и дорогой топовый ТВ с OLED-экраном 1
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео 1
27.12.2021 Xiaomi создала поразительно дешевый смарт-ТВ с гигантским экраном. На чем пришлось сэкономить? 1
22.12.2021 Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео 1
15.12.2021 В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео 1
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 1
12.08.2020 Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео 1
22.06.2020 Xiaomi начала продажи в России дешевых смарт-ТВ с разрешением 4К 1
04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса» 2
26.05.2020 Xiaomi выпустила новые смарт-ТВ по цене смартфона 1
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
23.04.2020 «Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi 2
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов 1
24.03.2020 Xiaomi выпустила гигантский телевизор в 20 раз дешевле аналогов 1
31.12.2019 Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж 1
12.12.2019 Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена 2
05.12.2019 Nokia выпустила свой первый смарт-ТВ. Он стоит дешевле смартфонов Xiaomi 1
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена 1
26.11.2019 Тридцать лет спустя Nokia возвращается на рынок ТВ. Утекли данные о первой модели 1
05.11.2019 Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена 1
30.10.2019 У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках» 1
24.09.2019 Xiaomi выпустила первый смартфон с «бесконечным» дисплеем и камерой на 108 МП. Видео 1
19.09.2019 Xiaomi выходит на рынок 8К-телевизоров. Ждать ли обрушения цен 1
29.08.2019 Китайский гигант вывел на рынок дешевых смарт-ТВ огромную новинку. Цена 1
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1

Публикаций - 43, упоминаний - 46

Xiaomi PatchWall и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1883 40
Samsung Electronics 10470 24
LG Electronics 3652 11
Amlogic 35 10
Google LLC 12066 10
Sony 6592 8
Huawei 4102 6
MediaTek - Ralink 545 6
Microsoft Corporation 25021 4
Philips 2069 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 182 4
Yandex - Яндекс 8042 3
Apple Inc 12392 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 2
DEXP 57 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 870 2
HMD Global - Nokia 133 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 676 2
Samsung - Harman - JBL 227 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Leff 7 2
Yuno 8 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 254 2
Haier Group 192 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 783 2
GlobalSign - удостоверяющий центр 17 2
Flipkart Group 17 2
BBK OnePlus 233 2
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 2
Qualcomm Technologies 1868 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
BBK OPPO Electronics 399 1
BBK Electronics Corp 318 1
Blackton - Новая Линия 9 1
Lenovo Motorola 3510 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 307 1
SPB TV 47 1
HitBuy 4 1
NovaTek 7 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 500 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 221 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 268 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Hyundai Motor Company 406 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 469 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 47 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2601 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5083 25
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 324 4
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7285 42
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3633 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25412 36
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9445 36
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3955 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12761 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7501 31
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2590 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10207 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25092 29
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1115 28
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21455 28
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1071 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9679 27
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3708 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12742 26
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 403 24
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2917 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26507 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10328 20
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2184 17
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1094 17
Dolby Vision 222 16
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 368 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17583 13
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 852 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6193 12
Наушники - Headphones 4177 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9092 12
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3217 12
DCI-P3 - Охват цветового пространства 285 10
Контрастность 2917 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11040 9
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 297 8
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 153 8
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 60 8
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1028 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54848 8
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1102 8
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1205 8
Google Android TV 338 30
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 30
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 27
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 433 25
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1152 23
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 16
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 485 15
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 15
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 14
Google Android 14449 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1272 13
Xiaomi OLED-телевизоры 20 13
Google YouTube - Видеохостинг 2846 10
Google Play - Google Store - Android Market 3385 9
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 266 7
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 316 7
Prime Video - видеосервис 18 6
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 250 6
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 284 5
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 5
Linux OS 10586 5
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 52 5
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 39 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 208 4
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 4
Google Chromecast 84 4
Hotstar - видеосервис 5 4
Xiaomi Max - серия телевизоров 6 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 148 4
Philips PUS - серия телевизоров 48 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1860 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4073 4
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 65 4
Xiaomi MIUI TV 15 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 3
Google Android 9 - Android Pie 211 3
Xiaomi QE - серия телевизоров 4 3
Samsung Q - серия телевизоров 7 3
Philips Ambilight 101 3
Philips Saphi TV 5 3
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Nolan Christopher - Нолан Кристофер 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152461 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17771 25
Индия - Bharat 5600 9
Европа 24493 4
Китай - Тайвань 4082 4
Южная Корея - Республика 6783 3
Германия - Федеративная Республика 12848 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52928 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 1
Япония 13425 1
Сатурн - Титан (спутник) 494 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5300 1
Финляндия - Финляндская Республика 3637 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 543 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25302 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5176 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3098 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6197 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19760 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 858 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5752 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2854 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2397 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9339 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1627 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1883 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6408 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1276 1
Философия - Philosophy 472 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5160 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2865 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 101 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3606 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 586 1
Здравоохранение - Отоларингология 179 1
GizmoChina 147 5
CNews - ZOOM.CNews 1851 4
GizChina - Издание 80 2
GSM Arena 75 1
Neowin 167 1
NDTV.com 3 1
ITHome 37 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
