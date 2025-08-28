Получите все материалы CNews по ключевому слову
Xiaomi PatchWall
УПОМИНАНИЯ
Xiaomi PatchWall и организации, системы, технологии, персоны:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 324 4
|VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
|GizmoChina 147 5
|CNews - ZOOM.CNews 1851 4
|GizChina - Издание 80 2
|GSM Arena 75 1
|Neowin 167 1
|NDTV.com 3 1
|ITHome 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380480, в очереди разбора - 737771.
Создано именных указателей - 181703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.