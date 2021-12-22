Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео

Компания Xiaomi пополнила линейку телевизоров Smart TV X 2022 моделью с диагональю 50 дюймов. Она стала самой компактной и одновременно самой доступной в серии. Смарт-ТВ оценен менее чем в 27 тыс. руб., что сопоставимо по цене со смартфоном omi 11 Lite NE 5G. Он имеет частоту обновления экрана 120 Гц и HDMI 2.1, что позволяет подключать к нему современные игровые приставки.

Большой экран, минимальная цена

Компания Xiaomi провела показ нового смарт-ТВ линейки Smart TV X 2022, который будет продаваться под брендом Redmi. Это самый компактный и оттого самый доступный телевизор в данной серии, премьера которой состоялась в октябре 2021 г.

В китайской рознице 50-дюймовый Redmi Smart TV X 2022 появится 31 декабря 2021 г. по цене около $360 (26,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 декабря 2021 г.). Это цена смартфона Xiaomi среднего уровня – в России за 26 тыс. руб. можно приобрести Xiaomi 11 Lite NE 5G.

В новом смарт-ТВ Xiaomi ухитрилась и цену минимальную поставить, и хорошую диагональ экрана сохранить

Пока нет информации, планирует ли Xiaomi продавать Redmi Smart TV X 2022 в российской рознице. На момент публикации материала в России были доступны только смартфоны, наушники, внешние аккумуляторы и умные часы этого бренда, существующего отдельно от Xiaomi с января 2019 г. Телевизоры в России Xiaomi тоже продает, но пока только под основным брендом Mi, от которого постепенно избавляется.

Возможности экрана и звука

Первоначально линейка смарт-ТВ Redmi Smart TV X 2022 была представлена лишь моделями на 55 и 65 дюймов по цене $422 (31,2 тыс. руб.) и $550 (40,6 тыс. руб.) соответственно. В первых числах декабря 2021 г. Xiaomi добавила к ним 75-дюймовую панель стоимостью в пределах $785 (58 тыс. руб.)

Единственное ключевое отличие младшей модели от трех других заключается именно в уменьшенной диагонали. Это по-прежнему 4К-телевизор с поддержкой разрешения 3840х2160 точек и 94-процентным охватом цветового пространств DCI-P3.

Новый Redmi Smart TV X 2022 характеризуется частотой обновления экрана 120 Гц, что позволяет использовать его в современных видеоиграх. В наличии технология MEMC для компенсации размытия движущихся объектов. Дисплей получил время отклика матрицы на уровне 6,5 мс, и поддержку 10-битного отображения цвета.

Любители видеоигр входят в целевую аудиторию нового ТВ Xiaomi

Над звуком в новом смарт-ТВ Xiaomi долго не думали. Это классическая 2,0-канальная система, состоящая их двух динамиком суммарной мощностью 25 Вт. Точно такая же схема реализована и в трех других телевизорах серии. Для улучшения качества звука добавлена поддержка технологии Dolby Atmos.

Суперсовременная электроника

Для 50-дюймового Redmi Smart TV X 2022 компания Xiaomi не пожалела ни оперативной памяти, ни встроенного накопителя. ОЗУ здесь имеет объем 3 ГБ, а внутренняя флеш-память вмещает 32 ГБ данных, что значительно больше на фоне большинства доступных смарт-ТВ.

Xiaomi не поскупилась на модули памяти

Телевизор собран на процессоре MT9650 тайваньской компании MediaTek, такой же, который используется во всей линейке Smart TV X 2022. Его же Xiaomi установила в свой интерьерный телевизор с прозрачным экраном Mi TV LUX Transparent Edition, о котором CNews писал в августе 2020 г. Процессор поставляется с четырьмя ядрами Cortex A73 и графической подсистемой Mali-G52 2EE MC1.

Интерфейсы и ПО

Как и смарт-телевизоры, выпускаемые под логотипом самой Xiaomi, смарт-ТВ Redmi поставляются с фирменной прошивкой PatchWall. Это специально адаптированная по умные ТВ модификация оболочки MIUI, которую Redmi и Xiaomi используют в смартфонах и планшетах. В 2021 г. она обновилась до версии 4.0.

Обзор 65-дюймового Redmi TV Smart X 2022

В телевизоре предусмотрено три разъема HDMI, один из которых имеет стандарт 2.1. Он позволяет подключать современные игровые консоли Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X, которым и может потребоваться 120-герцевая частота обновления.

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Для работы с внешними накопителями есть два порта USB, а для подключения к сети и мобильным устройствам есть Ethernet, Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) Wi-F 802.11ac. Голосовые команды телевизор улавливает при помощи четырех микрофонов.

Еще более доступные смарт-ТВ

Незадолго до премьеры линейки телевизоров Redmi Smart TV X 2022 компания Xiaomi показала ультрадешевые смарт-ТВ Redmi Smart TV X. Как сообщал CNews, их премьера состоялась в Индии в конце сентября 2021 г.

Бюджетные Redmi TV

Xiaomi анонсировала две модели – на 32 и 43 дюйма, притом младшая модель не поддерживала не только 4К, но и Full HD-решение, выводя изображение лишь в формате HD. 43-дюймовый телевизор о существовании Full HD уже был осведомлен. На старте продаж цена этих смарт-ТВ составляла 16 тыс. рупий и 26 тыс. рупий соответственно (15,6 тыс. руб. и 25,4 тыс. руб.).