Xiaomi уничтожает свой главный бренд с 10-летней историей

Xiaomi решила оставить в прошлом бренд Mi, под которым годами выпускала смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, смарт-ТВ и множество других устройств. Изменения вступят в силу до конца сентября 2021 г. Чем всем известный бренд стал мешать компании, она не уточнила.

Xiaomi прощается со своей историей

Компания Xiaomi готовится к полному отказу от бренда Mi. Об этом сообщил портал XDA Developers со ссылкой на неназванного представителя компании. Спустя несколько часов Xiaomi внезапно опубликовала заявление с подтверждением этой информации.

Бренд Mi для Xiaomi является не только основным, но и с января 2019 г. единственным. До этого компания делила свои устройства на серии Mi и Redmi. В начале 2019 г. она выделила Redmi в отдельную компанию, оставив себе лишь Mi.

Более того, Mi была самой первой линейкой Xiaomi. Компания была основана в 2010 г., а ее первый смартфон увидел свет в августе 2011 г. и получил название Mi 1.

Бренду Mi пришло время стать частью истории

Со слов основателя Xiaomi Лея Цзюня (Lei Jun), Mi – это аббревиатура. Она расшифровывается как Mobile Internet (мобильный интернет) и одновременно как Mission Impossible (миссия невыполнима).

Насколько все масштабно

Серия Xiaomi Mi на протяжении нескольких лет состояла исключительно из смартфонов. Однако в настоящее время Xiaomi известна тем, что производит гигантский перечень потребительских устройств. У компании много дочерних фирм, которые выпускают, к примеру, детские игрушки-конструкторы, камеры, стиральные машинки, кухонную технику, зубные щетки и даже туалетную бумагу из бамбука.

Малая часть широчайшего ассортимента товаров, выпускаемых Xiaomi

Подобный подход отразился и на линейке Mi. Сейчас логотип этого бренда можно найти на смарт-ТВ Xiaomi, ее фитнес-трекерах, планшетных компьютерах и целом списке других устройств, купить которые можно по всему миру, включая Россию.

Отказ компании от бренда Mi коснется каждого нового устройства этой серии. При этом причины отказа от него Xiaomi не раскрывает. Не исключено, что это может быть связано именно с вынесением Redmi в отдельную компанию. До этого Xiaomi выделяла более дорогие устройства в серию Mi, а бюджетные традиционно относились к Redmi, и две серии были необходимы для упрощения отличия пользователями одних гаджетов от других.

Первые шаги сделаны

Xiaomi не называет сроки полного отказа от своего знаменитого бренда. Между тем, процесс уже запущен, и начала компания со своего новейшего флагмана Mix 4.

Устройства серии Mix всегда были экспериментальными. К примеру, смартфон Mix 3 был вертикальным слайдером со скрытой фронтальной камерой, а Mi Mix Alpha получил почти бесконечный экран, опоясывающий корпус смартфона.

Выпуская Mix 4, Xiaomi, вероятно, решила поэкспериментировать с названием устройства, убрав из него слово Mi. Других выдающихся особенностей, выделяющих его н фоне других аппаратов, у Mix 4 нет. К преимуществам данной модели Xiaomi отнесла невидимую фронтальную камеру, однако подобное решение есть в ряде смартфонов других брендов.

Xiaomi Mix 4 выпала честь стать первым устройством без логотипа Mi в названии

Мировая аудитория не встретила отсутствие слова Mi в названии Mix 4 недовольством. Она в целом никак не отреагировала на это изменение, что, вероятно, тоже способствовало принятию руководством Xiaomi окончательного решения об отказе от бренда.

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Между тем, одновременно с Mix 4 Xiaomi показала и свои первые за три года планшетные компьютеры. Mi Pad 4 и 4 Plus вышли летом 2018 г. Пятое поколение планшетов, в отличие от Mix, от приставки Mi не избавилось.

Планшет Xiaomi Mi Pad 5

Новые устройства называются Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Это устройства флагманского уровня, стоящие при этом как смартфоны среднего класса. Почему их название Xiaomi решила не менять, пока остается тайной.

Заявление Xiaomi

После публикации на XDA Developers информации об отказе от бренда Mi компания Xiaomi решилась на официальное заявление. В нем она сообщила, что линейка Mi будет закрыта в III квартале 2021 г., который идет сейчас и завершится 30 сентября 2021 г.

«Это изменение объединит глобальное присутствие нашего бренда и сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов. Может потребоваться некоторое время, прежде чем изменения вступят в силу во всех регионах», – сказано в заявлении Xiaomi.

На устройствах Xiaomi будет красоваться новый логотип компании

Представители компании заявили, что теперь все ее устройства будут выпускаться под брендом Xiaomi, с сохранением Redmi как отдельной компании. «Продукты Xiaomi представляют собой вершину технологий. Продукты Redmi несут в себе множество инноваций по более доступной цене и ориентированы на более молодую аудиторию», – говорится в заявлении компании. Причины отказа от Mi в нем не приведены.

Как изменятся названия устройств Xiaomi, пока неизвестно. К примеру, ее флагман 2021 модельного года носит название Mi 11, а в связи с нововведением новый мобильник может называться просто «12». Коснется ли переименование фирменной прошивки Xiaomi, MIUI, тоже неясно.