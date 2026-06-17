Индексная книга (каталог) CNews*
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XDA Developers Сообщество мобильных разработчиков
СОБЫТИЯ
Публикаций - 74, упоминаний - 98
XDA Developers и организации, системы, технологии, персоны:
|Reddit 398 9
|The Verge - Издание 619 6
|CNET Networks - CNET News 1643 3
|Liliputing 76 3
|SamMobile 57 2
|Android Authority 62 2
|HPC.ru 117 2
|AnandTech 73 2
|PhoneArena 75 2
|9to5Google 60 2
|SlashGear 134 2
|Windows Central 36 1
|Phoronix 59 1
|AndroidCentral 3 1
|WinFuture 15 1
|Mobiltelefon 9 1
|GizmoChina 171 1
|Мобильные системы 118 1
|GigaOM 71 1
|Samsung Tomorrow 10 1
|allNetDevices 160 1
|Microsoft Tech Community 1 1
|Times 661 1
|TNW - The Next Web 90 1
|Trusted Reviews 8 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ITHome 46 1
|ZDnet 663 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|MacRumors 148 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|GSM Arena 78 1
|Global Times 16 1
|Ars Technica 450 1
|Inquirer 463 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.