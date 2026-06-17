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Индексная книга (каталог) CNews*
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XDA Developers Сообщество мобильных разработчиков

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Программист мощно ускорил ядро Linux, просто переместив две строчки кода 1
27.04.2026 Популярный в России производитель 3D-принтеров запугал программиста судом за полезную и нужную программу. Она радикально упрощает процесс печати 2
26.03.2026 Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей 2
29.12.2025 Браузер Chrome станет платным. Но только частично 1
26.11.2025 SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD 2
27.05.2025 У 3D-принтеров обнаружились уникальные «отпечатки пальцев», по которым их можно распознать с точностью 98% 1
28.02.2025 Skype конец. Microsoft готовится к уничтожению легендарного мессенджера. Замена есть, но россиянам она недоступна 1
04.03.2024 Продвинутым пользователям Android закрыли доступ к «убийце SMS». Россиянам можно не беспокоиться 1
04.08.2023 Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana 1
13.02.2023 OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников» 1
07.02.2023 Windows 11 больше не нужна. Хакеры добавили в Windows 10 ее главную «фишку» 1
03.11.2022 У Microsoft новая идея обогащения на пользователях. Она будет продавать им ПК со встроенной рекламой 1
19.01.2022 SIM-картам пришел конец. Представлен мобильный процессор с функциями связи 1
24.12.2021 Рассекречены подробности о будущем Android 13. В нем множество новых полезных функций 1
21.12.2021 Вышел обновленный бесплатный клон Windows 2
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 1
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 2
30.08.2021 Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel 1
24.08.2021 Xiaomi уничтожает свой главный бренд с 10-летней историей 2
28.07.2021 Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных 1
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 2
21.06.2021 Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга 2
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 1
16.06.2021 Невероятная утечка. Новую Windows 11 «слили» в Сеть до анонса. Как ее установить 1
19.05.2021 Вышло «крупнейшее в истории обновление» ОС Android. Что в нем особенного? 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
15.04.2021 Раскрыт финальный дизайн новой ОС Android 12. Что будет нового 2
17.03.2021 Главного конкурента Xiaomi поймали на обмане. Он накручивал результаты в тестах на производительность 1
01.03.2021 Microsoft выпустит «новую WIndows» раньше срока. Какой она будет 1
16.02.2021 В Android 12 больше не будет привычного дизайна. Google откажется от Material Design 2
09.02.2021 Google радикально меняет дизайн Android. Он станет похож на iOS. Фото 2
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 2
26.10.2020 Новые iPhone 12 калечат людей и моментально теряют товарный вид. Решения проблемы нет 1
22.07.2020 Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны 1
19.06.2020 Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone? 2
09.06.2020 OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ 2
09.06.2020 Samsung скопирует самую жуткую «фишку» Xiaomi: в смартфонах появится неотключаемая реклама 1
05.03.2020 В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi 1
20.02.2020 Выпущен Android 11. Что в нем нового? Видео 1
01.08.2019 Eset рассказала об Android шифраторе в порногруппах 2

Публикаций - 74, упоминаний - 98

XDA Developers и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 25
Samsung Electronics 11065 23
Xiaomi - Сяоми 2232 18
Microsoft Corporation 25775 17
Apple Inc 13156 15
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 11
HTC Corporation 1512 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
BBK OnePlus 298 8
Qualcomm Technologies 1974 6
LG Electronics 3735 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
Lenovo Motorola 3566 6
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MediaTek - Ralink 595 5
Nvidia Corp 4002 4
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
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ZTE Corporation 800 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
BBK Electronics Corp 332 2
Telegram Group 2940 2
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ByteDance 56 1
Compal Electronics 137 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Sony BMG 187 1
MediaPlus Group 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
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