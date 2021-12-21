Вышел обновленный бесплатный клон Windows

Разработчики системы ReactOS выпустили ее новую версию 0.4.14, первую за полтора года. Апдейт привносит в нее огромное количество изменений и делает ее интерфейс еще более похожим на оболочку Windows, с которой он и был скопирован. Система создается с 1998 г., и разработчики неоднократно просили денег на работу над ней, в том числе и бывшего российского Президента Дмитрия Медведева.

«Бесплатная Windows»

Состоялся релиз открытой операционной системы ReactOS в версии 0.4.14, называемой экспертами авторитетного ресурса XDA Developers «клоном Windows». Этот титул операционка получила из-за внешнего сходства своего интерфейса с программной оболочкой ОС Microsoft.

ReactOS 0.4.14 доступна для загрузки в виде установочного ISO-образа «весом» 115 МБ и Live-сборки на 85 МБ. Код системы полностью открыт и распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. ReactOS базируется на собственном гибридном ядре. Для дополнительного сходства с Windows разработчики реализуют в своей системе Windows API посредством свободного ПО Wine. Wine позволяет запускать под Unix-подобными ОС программы, написанные под Windows.

Как пишет XDA Developers, многие пользователи отмечают стабильную работу многих Windows-программ и игр. В основном это старые проекты, например, Diablo II 2000 года и Microsoft Office 97. Нов ряде случаев пользователи ReactOS успешно запускают и современное ПО, к примеру, плеер VLC.

Над новой версией ReactOS разработчики трудились около полутора лет, прошедших с момента предыдущего масштабного релиза. Однако система по-прежнему находится в альфа-стадии разработки, на что недвусмысленно указывает номер текущей сборки.

ReactOS копирует классический интерфейс Windows со стартовым меню в левом нижнем углу

Изменения коснулись в первую очередь интерфейса, получившего дополнительные функции, прямым и косвенным образом повышающие удобство работы с ним. Также было модифицировано несколько параметров, скрытых от глаз пользователей.

Как пишет портал Liliputing, разработчики устранили большое количество в ядре и загрузчике системы, уменьшили потребление оперативной памяти, а также починили проблему утечки памяти.

Модификации интерфейса

Оболочка ReactOS 0.4.14 теперь еще сильнее напоминает Windows за счет появления пункта «Отправить» (Send To) в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопкой мыши по файлу или папке. Она позволяет быстро отправлять файлы и каталоги в раздел «Мои документы», на рабочий стол, а также в каталог со сжатыми файлами.

Обновленное контекстное меню

У рабочего стола в ReactOS тоже есть свое отдельное контекстное меню, в которое интегрированы две новые команды. Первая – это Open File Location, и нужна она для запуска файлового менеджера с открытием каталога, в котором расположен нужный пользователю файл. Вторая команда носит название Open Command prompt here и используется для быстрого запуска командной строки.

Помимо прочего, в систему интегрировано новое меню безопасного извлечения устройств. От старого разработчики отказались ввиду его неинформативности, а новое позволяет видеть все подключенные устройства.

Система получила новую экранную клавиатуру, а также ряд инструментов для людей с ограниченными возможностями. Попутно из системы был удален целый массив устаревших шрифтов. Со слов разработчиков, это не только уменьшило размер образов ОС, но также повысило ее производительность и сократило потребление оперативной памяти.

Поддержка различных устройств

Авторы ReactOS 0.4.14 хотят, чтобы их система запускалась на как можно большем количестве устройств. По этой причине они неожиданно решили добавить в свое детище поддержку древних компьютеров NEC линейки PC-9800.

Для стабильной работы системы ReactOS требуется в несколько раз меньше памяти, чем современной Windows 11

Данная линейка ПК была запущена в 1982 г. с выходом модели PC-9801. Она просуществовала более 20 лет и была закрыта в 2003 г. Последним ее представителем стал компьютер PC-98, работающий на Windows 2000.

Также создатели ReactOS работают над переносом системы на игровую приставку Microsoft Xbox. В данном случае речь идет не о новейшем Xbox Series X, а об оригинальном Xbox, появившемся в ноябре 2001 г. и отмененном в ноябре 2005 г. по случаю выхода Xbox 360.

Изменения «под капотом»

В ReactOS 0.4.14 разработчики встроили поддержку эмулятора Neko Project 21/W. Была полностью пересмотрена поддержка протокола ICMP (Internet Control Message Protocol) сетевым стеком в сторону реализации всех имеющихся у него возможностей.

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Улучшен драйвер PnP, необходимый для работы с внешними накопителями. Устранены недочеты, приводившие к переполнению буфера.

Система получила пересмотренный отладчик ядра, а также обновленный загрузчик FreeLoader. Последний теперь умеет загружать 64-разрядные системы на ядре Linux. Исправлены проблемы при работе с файловой системой Ext2, а также устранены сбои при загрузке в отладочном режиме.

Настоящий долгострой

Как пишет XDA Developers, ReactOS пока нельзя считать полноценной заменой Windows, даже несмотря на сходство интерфейсов этих систем. Разработка ReactOS движется невероятно низкими темпами – ее самая первая ранняя версия была анонсирована еще в 1998 г., почти 24 года назад.

За более чем два десятилетия система добралась лишь до версии 0.4.14, и до сих пор неясно, когда же случится выпуск ReactOS 1.0.

До этого уровня ReactOS дошла за 23 года

За годы существования проекта разработчики неоднократно пытались собрать деньги на его развитие, но раз за разом проваливались с этой затеей. Так, в конце декабря 2013 г. началась краудфандинговая кампания, в рамках которой планировалось привлечь $120 тыс. На сбор средств было выделено два месяца (60 дней) однако за первые четыре дня им удалось собрать лишь $270. На эти деньги авторы проекта хотели создать новую ОС Thorium Core, коммерческую операционную систему на базе ReactOS.

В июне 2014 г. провалилась еще одна попытка сбора средств на React OS. Из запрошенных $50 тыс. разработчикам удалось привлечь только $25 тыс.

В обоих случаях деньги собирались с обычных пользователей. Но в 2011 г. российский старшеклассник (на тот момент) Марат Каратов, участвовавший в создании ReactOS, решил пойти иным путем и попросить денег напрямую у Дмитрия Медведева, на тот момент Президента России.

Каратов воспользовался визитом Дмитрия Медведева в его школу и попросил у него 1 млн евро. На эти деньги команда разработчиков ReactOS хотела выпускать коммерческие продукты на базе этой ОС.

«Прямо сейчас достать? – сказал экс-Президент. – Это интересный проект на самом деле». Впрочем, президент добавил, что пока не видит в нем преимуществ в отношении других операционных систем. «Разберусь. Подумаем. Миллион – не миллион, но подумаем», –резюмировал он.