Вышел обновленный бесплатный клон Windows
Разработчики системы ReactOS выпустили ее новую версию 0.4.14, первую за полтора года. Апдейт привносит в нее огромное количество изменений и делает ее интерфейс еще более похожим на оболочку Windows, с которой он и был скопирован. Система создается с 1998 г., и разработчики неоднократно просили денег на работу над ней, в том числе и бывшего российского Президента Дмитрия Медведева.
«Бесплатная Windows»
Состоялся релиз открытой операционной системы ReactOS в версии 0.4.14, называемой экспертами авторитетного ресурса XDA Developers «клоном Windows». Этот титул операционка получила из-за внешнего сходства своего интерфейса с программной оболочкой ОС Microsoft.
ReactOS 0.4.14 доступна для загрузки в виде установочного ISO-образа «весом» 115 МБ и Live-сборки на 85 МБ. Код системы полностью открыт и распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. ReactOS базируется на собственном гибридном ядре. Для дополнительного сходства с Windows разработчики реализуют в своей системе Windows API посредством свободного ПО Wine. Wine позволяет запускать под Unix-подобными ОС программы, написанные под Windows.
Как пишет XDA Developers, многие пользователи отмечают стабильную работу многих Windows-программ и игр. В основном это старые проекты, например, Diablo II 2000 года и Microsoft Office 97. Нов ряде случаев пользователи ReactOS успешно запускают и современное ПО, к примеру, плеер VLC.
Над новой версией ReactOS разработчики трудились около полутора лет, прошедших с момента предыдущего масштабного релиза. Однако система по-прежнему находится в альфа-стадии разработки, на что недвусмысленно указывает номер текущей сборки.
Изменения коснулись в первую очередь интерфейса, получившего дополнительные функции, прямым и косвенным образом повышающие удобство работы с ним. Также было модифицировано несколько параметров, скрытых от глаз пользователей.
Как пишет портал Liliputing, разработчики устранили большое количество в ядре и загрузчике системы, уменьшили потребление оперативной памяти, а также починили проблему утечки памяти.
Модификации интерфейса
Оболочка ReactOS 0.4.14 теперь еще сильнее напоминает Windows за счет появления пункта «Отправить» (Send To) в контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопкой мыши по файлу или папке. Она позволяет быстро отправлять файлы и каталоги в раздел «Мои документы», на рабочий стол, а также в каталог со сжатыми файлами.
У рабочего стола в ReactOS тоже есть свое отдельное контекстное меню, в которое интегрированы две новые команды. Первая – это Open File Location, и нужна она для запуска файлового менеджера с открытием каталога, в котором расположен нужный пользователю файл. Вторая команда носит название Open Command prompt here и используется для быстрого запуска командной строки.
Помимо прочего, в систему интегрировано новое меню безопасного извлечения устройств. От старого разработчики отказались ввиду его неинформативности, а новое позволяет видеть все подключенные устройства.
Система получила новую экранную клавиатуру, а также ряд инструментов для людей с ограниченными возможностями. Попутно из системы был удален целый массив устаревших шрифтов. Со слов разработчиков, это не только уменьшило размер образов ОС, но также повысило ее производительность и сократило потребление оперативной памяти.
Поддержка различных устройств
Авторы ReactOS 0.4.14 хотят, чтобы их система запускалась на как можно большем количестве устройств. По этой причине они неожиданно решили добавить в свое детище поддержку древних компьютеров NEC линейки PC-9800.
Данная линейка ПК была запущена в 1982 г. с выходом модели PC-9801. Она просуществовала более 20 лет и была закрыта в 2003 г. Последним ее представителем стал компьютер PC-98, работающий на Windows 2000.
Также создатели ReactOS работают над переносом системы на игровую приставку Microsoft Xbox. В данном случае речь идет не о новейшем Xbox Series X, а об оригинальном Xbox, появившемся в ноябре 2001 г. и отмененном в ноябре 2005 г. по случаю выхода Xbox 360.
Изменения «под капотом»
В ReactOS 0.4.14 разработчики встроили поддержку эмулятора Neko Project 21/W. Была полностью пересмотрена поддержка протокола ICMP (Internet Control Message Protocol) сетевым стеком в сторону реализации всех имеющихся у него возможностей.
Улучшен драйвер PnP, необходимый для работы с внешними накопителями. Устранены недочеты, приводившие к переполнению буфера.
Система получила пересмотренный отладчик ядра, а также обновленный загрузчик FreeLoader. Последний теперь умеет загружать 64-разрядные системы на ядре Linux. Исправлены проблемы при работе с файловой системой Ext2, а также устранены сбои при загрузке в отладочном режиме.
Настоящий долгострой
Как пишет XDA Developers, ReactOS пока нельзя считать полноценной заменой Windows, даже несмотря на сходство интерфейсов этих систем. Разработка ReactOS движется невероятно низкими темпами – ее самая первая ранняя версия была анонсирована еще в 1998 г., почти 24 года назад.
За более чем два десятилетия система добралась лишь до версии 0.4.14, и до сих пор неясно, когда же случится выпуск ReactOS 1.0.
За годы существования проекта разработчики неоднократно пытались собрать деньги на его развитие, но раз за разом проваливались с этой затеей. Так, в конце декабря 2013 г. началась краудфандинговая кампания, в рамках которой планировалось привлечь $120 тыс. На сбор средств было выделено два месяца (60 дней) однако за первые четыре дня им удалось собрать лишь $270. На эти деньги авторы проекта хотели создать новую ОС Thorium Core, коммерческую операционную систему на базе ReactOS.
В июне 2014 г. провалилась еще одна попытка сбора средств на React OS. Из запрошенных $50 тыс. разработчикам удалось привлечь только $25 тыс.
В обоих случаях деньги собирались с обычных пользователей. Но в 2011 г. российский старшеклассник (на тот момент) Марат Каратов, участвовавший в создании ReactOS, решил пойти иным путем и попросить денег напрямую у Дмитрия Медведева, на тот момент Президента России.
Каратов воспользовался визитом Дмитрия Медведева в его школу и попросил у него 1 млн евро. На эти деньги команда разработчиков ReactOS хотела выпускать коммерческие продукты на базе этой ОС.
«Прямо сейчас достать? – сказал экс-Президент. – Это интересный проект на самом деле». Впрочем, президент добавил, что пока не видит в нем преимуществ в отношении других операционных систем. «Разберусь. Подумаем. Миллион – не миллион, но подумаем», –резюмировал он.