GNU Lesser General Public License GNU LGPL лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF)
СОБЫТИЯ
|18.04.2012
Медведев перед уходом введет в России свободные лицензии
олагает отказ авторов от оплаты своего труда или же его оплату по усмотрению пользователя. Зачастую свободные лицензии разрешают желающим видоизменять распространяемое произведение. Под свободн
|20.05.2011
|
В России обсуждают отечественную альтернативу международным свободным лицензиям
законодательства остается спорной. Александр Савельев, юрисконсульт компании IBM, не согласен, что свободные лицензии в российских условиях не применимы. По его мнению, все названные проблемы
|11.03.2011
|
Microsoft расширяет поддержку свободных лицензий в Phone Marketplace
ket. В результате было выявлено 66 приложений, распространяемых на условиях лицензий Apache или GPL/LGPL. Из них 71% нарушают требования свободных лицензий (например, о предоставлении исходных
|03.03.2009
|
Вышел релиз Qt 4.5: под LGPL и с новой средой разработки
Компания Nokia объявила о выходе новой версии мультиплатформенного фреймворка для разработки приложений Qt 4.5. Одним из важнейших изменений новой версии стала доступность Qt 4.5 под лицензией LGPL в дополнение к уже существующим GPL и коммерческой лицензиям. Следствием этого станет возможность разработки закрытых приложений на базе Qt 4.5 без необходимости покупать дорогостоящие ком
|16.01.2009
|
Qt 4.5 выйдет под LGPL 2.1
для разработки графических приложений Qt будет доступна на условиях Lesser General Public License (LGPL) 2.1 с момента выхода Qt 4.5, запланированного на март этого года. Ожидается, что добавл
|09.12.2008
|
Создано руководство по работе с нарушениями свободных лицензий
Проект Freedom Task Force Европейского Фонда свободного ПО (FSFE) и GPL-Violations.org анонсировали выпуск краткого руководства по работе с нарушениями свободных лицензий. Руководство содержит список рекомендаций для разработчиков свободного ПО по содержанию уведомлений компаниям о потенциальном нарушении ими исключительных прав, а также реком
|07.03.2008
|
OpenOffice 3 выйдет под лицензией LGPL 3
Свободный офисный пакет OpenOffice.org 3, начиная с готовящейся бета-версии, будет распространяться под лицензией LGPL версии 3, сообщает Саймон Филиппс (Simon Phipps), отвечающий в Sun Microsystems за открытые проекты. Причиной перехода на недавно разработанную третью версию лицензии стало, по словам Фили
|08.09.2005
|
Open Office будет лицензироваться только по LGPL
ить ее использование. Теперь для продуктов OpenOffice будет действовать только одна лицензия — LGPL (Lesser GPL). В отличие от лицензии Sun, LGPL требует от программистов открыто пу
GNU Lesser General Public License и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1663 7
|Смирнов Алексей 254 7
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 216 4
|Массух Илья 235 4
|Новодворский Алексей 110 4
|Щеголев Игорь 698 4
|Phipps Simon - Фиппс Саймон 11 3
|Stallman Richard - Столлман Ричард 75 3
|Бартунов Олег 53 3
|Паршин Максим 322 3
|Фурсенко Андрей 128 2
|Завалишин Дмитрий 20 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Ухлинов Леонид 59 2
|Рамендик Михаил 19 2
|Башнин Александр 4 2
|Яковлев Вениамин 2 2
|Riegel Jürgen - Ригель Юрген 2 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Рубанов Владимир 75 2
|Путин Владимир 3363 2
|Мишустин Михаил 741 2
|Казак Максим 162 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 2
|Шершульский Владислав 22 1
|Савельев Александр 41 1
|Коротков Александр 11 1
|Бортников Александр 27 1
|Тормасов Александр 9 1
|Шелобков Алексей 43 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Ливанов Дмитрий 58 1
|Соколов Николай 1 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Кулагин Антон 1 1
|Фадеев Валерий 12 1
|Иванников Виктор 23 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Житинский Сергей 15 1
