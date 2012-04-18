Медведев перед уходом введет в России свободные лицензии олагает отказ авторов от оплаты своего труда или же его оплату по усмотрению пользователя. Зачастую свободные лицензии разрешают желающим видоизменять распространяемое произведение. Под свободн

В России обсуждают отечественную альтернативу международным свободным лицензиям законодательства остается спорной. Александр Савельев, юрисконсульт компании IBM, не согласен, что свободные лицензии в российских условиях не применимы. По его мнению, все названные проблемы

Microsoft расширяет поддержку свободных лицензий в Phone Marketplace ket. В результате было выявлено 66 приложений, распространяемых на условиях лицензий Apache или GPL/LGPL. Из них 71% нарушают требования свободных лицензий (например, о предоставлении исходных

Вышел релиз Qt 4.5: под LGPL и с новой средой разработки Компания Nokia объявила о выходе новой версии мультиплатформенного фреймворка для разработки приложений Qt 4.5. Одним из важнейших изменений новой версии стала доступность Qt 4.5 под лицензией LGPL в дополнение к уже существующим GPL и коммерческой лицензиям. Следствием этого станет возможность разработки закрытых приложений на базе Qt 4.5 без необходимости покупать дорогостоящие ком

Qt 4.5 выйдет под LGPL 2.1 для разработки графических приложений Qt будет доступна на условиях Lesser General Public License (LGPL) 2.1 с момента выхода Qt 4.5, запланированного на март этого года. Ожидается, что добавл

Создано руководство по работе с нарушениями свободных лицензий Проект Freedom Task Force Европейского Фонда свободного ПО (FSFE) и GPL-Violations.org анонсировали выпуск краткого руководства по работе с нарушениями свободных лицензий. Руководство содержит список рекомендаций для разработчиков свободного ПО по содержанию уведомлений компаниям о потенциальном нарушении ими исключительных прав, а также реком

OpenOffice 3 выйдет под лицензией LGPL 3 Свободный офисный пакет OpenOffice.org 3, начиная с готовящейся бета-версии, будет распространяться под лицензией LGPL версии 3, сообщает Саймон Филиппс (Simon Phipps), отвечающий в Sun Microsystems за открытые проекты. Причиной перехода на недавно разработанную третью версию лицензии стало, по словам Фили