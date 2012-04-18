Разделы

GNU Lesser General Public License GNU LGPL лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF)


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


18.04.2012 Медведев перед уходом введет в России свободные лицензии

олагает отказ авторов от оплаты своего труда или же его оплату по усмотрению пользователя. Зачастую свободные лицензии разрешают желающим видоизменять распространяемое произведение. Под свободн
20.05.2011 В России обсуждают отечественную альтернативу международным свободным лицензиям

законодательства остается спорной. Александр Савельев, юрисконсульт компании IBM, не согласен, что свободные лицензии в российских условиях не применимы. По его мнению, все названные проблемы

11.03.2011 Microsoft расширяет поддержку свободных лицензий в Phone Marketplace

ket. В результате было выявлено 66 приложений, распространяемых на условиях лицензий Apache или GPL/LGPL. Из них 71% нарушают требования свободных лицензий (например, о предоставлении исходных

03.03.2009 Вышел релиз Qt 4.5: под LGPL и с новой средой разработки

Компания Nokia объявила о выходе новой версии мультиплатформенного фреймворка для разработки приложений Qt 4.5. Одним из важнейших изменений новой версии стала доступность Qt 4.5 под лицензией LGPL в дополнение к уже существующим GPL и коммерческой лицензиям. Следствием этого станет возможность разработки закрытых приложений на базе Qt 4.5 без необходимости покупать дорогостоящие ком
16.01.2009 Qt 4.5 выйдет под LGPL 2.1

для разработки графических приложений Qt будет доступна на условиях Lesser General Public License (LGPL) 2.1 с момента выхода Qt 4.5, запланированного на март этого года. Ожидается, что добавл
09.12.2008 Создано руководство по работе с нарушениями свободных лицензий

Проект Freedom Task Force Европейского Фонда свободного ПО (FSFE) и GPL-Violations.org анонсировали выпуск краткого руководства по работе с нарушениями свободных лицензий. Руководство содержит список рекомендаций для разработчиков свободного ПО по содержанию уведомлений компаниям о потенциальном нарушении ими исключительных прав, а также реком
07.03.2008 OpenOffice 3 выйдет под лицензией LGPL 3

Свободный офисный пакет OpenOffice.org 3, начиная с готовящейся бета-версии, будет распространяться под лицензией LGPL версии 3, сообщает Саймон Филиппс (Simon Phipps), отвечающий в Sun Microsystems за открытые проекты. Причиной перехода на недавно разработанную третью версию лицензии стало, по словам Фили
08.09.2005 Open Office будет лицензироваться только по LGPL

ить ее использование. Теперь для продуктов OpenOffice будет действовать только одна лицензия — LGPL (Lesser GPL). В отличие от лицензии Sun, LGPL требует от программистов открыто пу

Microsoft Corporation 25270 27
GitHub 977 14
IBM - International Business Machines Corp 9557 11
Google LLC 12288 9
Intel Corporation 12550 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 9
Red Hat 1346 8
Oracle Corporation 6882 8
Apple Inc 12659 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 257 6
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 4
OpenText - Micro Focus - Novell 873 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 4
Nvidia Corp 3746 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 3
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 17 3
HP Inc. 5765 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 3
Westinghouse Electric 39 2
DZ Systems - ДЗ Системс 15 2
ParallelGraphics 19 2
Siemens AG - Siemens Group 2630 2
Oracle - MySQL AB 36 2
Этерсофт - Etersoft 26 2
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 24 2
SAP SE 5441 2
Yandex - Яндекс 8512 2
АйТи 1440 2
Ростелеком 10353 2
Dell EMC 5098 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Canonical 211 2
Netscape Communications Corporation 425 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2525 2
X Corp - Twitter 2909 2
9038 2
OpenAI 389 2
Royal Dutch Shell - Шелл 224 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Barnes & Noble 170 1
Резонанс НПП 388 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Городисский и Партнёры 11 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
North Bridge Venture Partners 5 1
Альфа-Банк 1873 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1333 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 97 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Совкомбанк ПАО 287 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3381 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3430 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 491 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 488 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 41 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 113 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1087 1
Apache Software Foundation - ASF 222 10
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 111 9
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 5
OSI - Open Source Initiative 76 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
Linux Foundation 189 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Russian Open Source Foundation 7 1
Ассоциация менеджеров 101 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 70
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 644 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 17
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 14
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 13
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 12
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 7
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 6
Repository - Репозиторий 1054 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 6
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 409 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14990 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 5
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 5
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1757 5
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 133 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 4
Linux OS 10945 53
Microsoft Windows 16369 34
Apache OpenOffice 484 19
Google Android 14740 12
Apple macOS 2259 10
Microsoft Office 3970 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 8
Mozilla Firefox - браузер 1920 7
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 74 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 6
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 142 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1535 5
Apple iOS 8277 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 5
JavaScript - JS - язык программирования 1335 5
Oracle Java - язык программирования 3337 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 5
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 261 5
Samba 154 5
C/C++ - Язык программирования 847 5
Microsoft Windows 2000 8663 4
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 4
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 4
Opera Browser - Браузер 1036 4
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 57 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1151 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 4
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 3
GitHub Copilot 30 3
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 3
FreePik 1454 3
BusyBox 18 3
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 386 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 3
Медведев Дмитрий 1663 7
Смирнов Алексей 254 7
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 216 4
Массух Илья 235 4
Новодворский Алексей 110 4
Щеголев Игорь 698 4
Phipps Simon - Фиппс Саймон 11 3
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 3
Бартунов Олег 53 3
Паршин Максим 322 3
Фурсенко Андрей 128 2
Завалишин Дмитрий 20 2
Бейлезон Олег 32 2
Ухлинов Леонид 59 2
Рамендик Михаил 19 2
Башнин Александр 4 2
Яковлев Вениамин 2 2
Riegel Jürgen - Ригель Юрген 2 2
Никифоров Николай 1136 2
Рубанов Владимир 75 2
Путин Владимир 3363 2
Мишустин Михаил 741 2
Казак Максим 162 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 2
Шершульский Владислав 22 1
Савельев Александр 41 1
Коротков Александр 11 1
Бортников Александр 27 1
Тормасов Александр 9 1
Шелобков Алексей 43 1
Харитонов Алексей 4 1
Ливанов Дмитрий 58 1
Соколов Николай 1 1
Смекалкин Алексей 1 1
Сушкевич Антон 67 1
Кулагин Антон 1 1
Фадеев Валерий 12 1
Иванников Виктор 23 1
Васильевых Евгений 1 1
Житинский Сергей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 11
Европа 24654 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 6
Франция - Французская Республика 7983 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 5
Испания - Королевство 3763 4
Бразилия - Федеративная Республика 2454 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 3
США - Калифорния 4776 3
Индия - Bharat 5709 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Япония 13553 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
США - Вашингтон - Редмонд 237 2
Украина 7801 2
Россия - СФО - Новосибирск 4673 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 973 2
Германия - Гамбург 184 1
США - Невада 213 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 1
США - Луизиана 109 1
Испания - Андалусия 12 1
Япония - Нагасаки 35 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Индия - Карнатака - Бангалор 208 1
Индия - Дели 152 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1702 1
Нигерия - Федеративная Республика 328 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Канада 4988 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 383 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 5
Английский язык 6881 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 4
Copyleft - Копилефт - авторское лево 10 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1867 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
Образование в России 2560 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
НКО - Некоммерческая организация 591 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Wikipedia - Википедия 591 3
Bloomberg Businessweek 122 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Verge - Издание 592 2
The Register - The Register Hardware 1704 2
Network World 31 1
VideoCardz 36 1
Quartz 25 1
DailyTech 96 1
Vnunet 224 1
Computer Weekly 376 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Slashdot 29 1
Ars Technica 435 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Liliputing 71 1
BleepingComputer - Издание 417 1
РИА Новости 990 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Windows Central 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Tagline - Тэглайн 28 1
Gartner - Гартнер 3614 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 3
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 3 2
U.S. Naval Postgraduate School - NPS - Школа повышения квалификации офицерских кадров ВМС США 5 2
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 262 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
LinuxWorld 52 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
