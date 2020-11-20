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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ухлинов Леонид

СОБЫТИЯ


20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 1
20.12.2019 Глава «Ланита» купил «Код безопасности» 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
22.06.2016 «Информзащита» создала аккредитованный удостоверяющий центр для «Вымпелкома» 1
10.02.2016 В России свернуты обе «национальные программные платформы» 1
17.05.2013 Минкомсвязи вспомнило про свободное ПО 1
25.02.2013 «Ростехнологии» создают нового ИКТ-гиганта 2
17.07.2012 ИТ в госсекторе: Новый поворот 1
29.06.2012 Технологическая платформа «Национальная программная платформа» получает практическое развитие в регионах страны 1
27.06.2012 «Сириус» и IBM подписали меморандум по развитию «разумных городов» 1
08.11.2011 CNews FORUM 2011 состоится в четверг. Последний день регистрации 1
14.10.2011 Самые главные ИТ-боссы России впервые соберутся вместе 1
13.10.2011 Самарская область стала регионом СПО 1
12.10.2011 РАСПО развалилась, разработчики СПО ставят на программную нацплатформу 1
30.09.2011 Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1
16.09.2011 В Иркутске открылся центр компетенции по разработке решений в сфере здравоохранения 1
16.09.2011 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
12.09.2011 Концерн «Сириус» и Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения будут совместно разрабатывать и внедрять решения для медучреждений 1
06.09.2011 Конференция CNews: ИКТ в госсекторе: на пути к информационному обществу 1
29.08.2011 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
14.07.2011 В России начали производить серверы крошечного размера 1
13.07.2011 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
08.07.2011 Свободное ПО в России: эксперты оценивают практические шаги 1
07.07.2011 CNews TV. Роль СПО в Национальной программной платформе 1
07.07.2011 «Национальная программная платформа» запустила свой сайт 1
21.06.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» 1
02.06.2011 Новый инструмент не допустит монополии на рынке СПО в России 1
26.05.2011 Российская национальная платформа предлагает Европе сотрудничество 1
29.04.2011 CNews FORUM 2011: новые идеи, новый масштаб. РЕГИСТРАЦИЯ 1
05.04.2011 Пензенский «Радиозавод» рассматривает возможность производства Plug-компьютеров 1
05.04.2011 Путин утвердил национальную программную платформу 1
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 1
28.01.2011 Леонид Ухлинов: Мы предлагаем новую схему работы с западными ИТ-лидерами 1
20.01.2011 В МГТС новый техдиректор - четвертый за 2 года 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: чего государство ждет от ИТ? 1
02.11.2010 Читатели определили главные темы CNews FORUM 2010 1
25.10.2010 CNews FORUM 2010: ключевые спикеры 1
22.10.2010 «Ростехнологии» открывают центры поддержки СПО и дата-центры для репозитория 1

Публикаций - 61, упоминаний - 68

Ухлинов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
Ростех - Сириус НПП концерн 30 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
SAP SE 5601 9
Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Информзащита 941 6
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 6
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 5
HP Inc. 5883 5
Oracle Corporation 7074 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Совзонд - Sovzond 123 4
МегаФон 10742 4
Крок - Croc 1964 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 4
Свемел МВП - Swemel 33 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
9594 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 3
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
РСК ГК - СКИФ 24 2
Cisco Systems 5372 2
Intel Corporation 12811 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Альфа-Банк 1979 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ИАЭГ - Институт архитектуры электронного государства 1 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Городисский и Партнёры 11 1
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 1
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 1
Газпром ПАО 1493 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
Федеральное казначейство России 1949 6
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 3
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
СГС НП - Столичная гильдия строителей 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Социальная карта - Social card 252 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Linux OS 11533 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
ФТС РФ - Калининградский транзит 6 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Linux Slackware 30 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
AltEll Neo 10 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Microsoft Windows 98 452 1
Ростех - S-Terra Юнит 5 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 1
Linux - Debian GNU 567 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
SAP CS - SAP Customer Service - SAP Customer Care 3 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Крос - CROC XML Framework.NET 1 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 28 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Сапельников Сергей 109 12
Казак Максим 162 8
Массух Илья 239 7
Попов Алексей 339 7
Бушуев Алексей 9 7
Серова Елена 320 7
Брагинский Матвей 9 5
Симаков Олег 113 5
Ермолаев Артем 379 5
Казарин Станислав 175 5
Чучелов Андрей 44 4
Митрейкин Александр 20 4
Голованов Юрий 9 4
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
Носков Константин 241 4
Комиссаров Дмитрий 248 4
Смирнов Алексей 269 4
Опенышева Светлана 64 4
Лебедев Владимир 94 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Гуральников Сергей 164 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Соловьев Игорь 53 3
Болсуновский Михаил 13 3
Огурцова Надежда 3 3
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 3
Путин Владимир 3454 3
Новодворский Алексей 114 3
Иванников Виктор 23 3
Прохоров Фёдор 83 2
Широких Алексей 72 2
Туркот Александр 39 2
Степанов Антон 71 2
Микоян Александр 44 2
Славин Борис 37 2
Драгунов Алексей 25 2
Габриэль Владимир 10 2
Овчинникова Юлия 10 2
Сальников Сергей 3 2
Журавлев Станислав 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
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