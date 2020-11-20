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Ухлинов Леонид


20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 1
20.12.2019 Глава «Ланита» купил «Код безопасности» 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
22.06.2016 «Информзащита» создала аккредитованный удостоверяющий центр для «Вымпелкома» 1
10.02.2016 В России свернуты обе «национальные программные платформы» 1
17.05.2013 Минкомсвязи вспомнило про свободное ПО 2
25.02.2013 «Ростехнологии» создают нового ИКТ-гиганта 1
17.07.2012 ИТ в госсекторе: Новый поворот 1
29.06.2012 Технологическая платформа «Национальная программная платформа» получает практическое развитие в регионах страны 1
27.06.2012 «Сириус» и IBM подписали меморандум по развитию «разумных городов» 1
08.11.2011 CNews FORUM 2011 состоится в четверг. Последний день регистрации 1
14.10.2011 Самые главные ИТ-боссы России впервые соберутся вместе 1
13.10.2011 Самарская область стала регионом СПО 2
12.10.2011 РАСПО развалилась, разработчики СПО ставят на программную нацплатформу 1
30.09.2011 Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1
16.09.2011 В Иркутске открылся центр компетенции по разработке решений в сфере здравоохранения 1
16.09.2011 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
06.09.2011 Конференция CNews: ИКТ в госсекторе: на пути к информационному обществу 1
29.08.2011 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
14.07.2011 В России начали производить серверы крошечного размера 2
13.07.2011 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
08.07.2011 Свободное ПО в России: эксперты оценивают практические шаги 1
07.07.2011 CNews TV. Роль СПО в Национальной программной платформе 1
07.07.2011 «Национальная программная платформа» запустила свой сайт 1
21.06.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» 1
02.06.2011 Новый инструмент не допустит монополии на рынке СПО в России 2
26.05.2011 Российская национальная платформа предлагает Европе сотрудничество 1
29.04.2011 CNews FORUM 2011: новые идеи, новый масштаб. РЕГИСТРАЦИЯ 1
05.04.2011 Пензенский «Радиозавод» рассматривает возможность производства Plug-компьютеров 1
05.04.2011 Путин утвердил национальную программную платформу 2
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 1
28.01.2011 Леонид Ухлинов: Мы предлагаем новую схему работы с западными ИТ-лидерами 14
20.01.2011 В МГТС новый техдиректор - четвертый за 2 года 2
24.11.2010 CNews FORUM 2010: чего государство ждет от ИТ? 2
02.11.2010 Читатели определили главные темы CNews FORUM 2010 1
25.10.2010 CNews FORUM 2010: ключевые спикеры 1
22.10.2010 «Ростехнологии» открывают центры поддержки СПО и дата-центры для репозитория 2
22.10.2010 В рамках InfoSecurity Russia'2010 состоится диалог руководителей «Сколково» с главами ИТ-компаний 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1
02.06.2010 Судьба российской электроники и системного ПО: жаркий спор представителей госсектора. ВИДЕО 2

Публикаций - 48, упоминаний - 73

Ухлинов Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 5
SAP SE 3220 3
Информзащита 423 3
Ланит ГК 1160 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 1
Конфидент 56 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
АйТи 753 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
ВолгаТелеком 223 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Эшелон НПО 56 1
Синтерра - Synterra 570 1
Анкад - Ancud 21 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
PM Expert 82 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Гарда Технологии 38 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Крок 1221 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Инфосистемы Джет 675 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Zecurion - Зекурион 148 1
Код Безопасности 365 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Системный софт - SysSoft 124 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2208 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Google Android 10751 1
Symbian OS 782 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 1
Java - Язык программирования 1180 1
S-Terra Юнит 2 1
Минцифры РФ НПП - Национальная программная платформа 2 1
Оверчук Алексей 8 1
Генс Филипп 29 1
Ефимов Петр 30 1
Заикин Андрей 16 1
Гродзенский Яков 9 1
Голов Андрей 32 1
Заречнев Сергей 4 1
Бокова Галина 1 1
Богданов Валентин 7 1
Смирнов Алексей 142 1
Пыслару Аркадий 4 1
Михайлик Алексей 2 1
Степанов Антон 56 1
Валяева Елизавета 72 1
Каржицкий Аркадий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Россия - СФО - Новосибирск 1980 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - ПФО - Самара 1304 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Европа 3788 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Япония 2811 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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