Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ухлинов Леонид
СОБЫТИЯ
Публикаций - 61, упоминаний - 68
Ухлинов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Сапельников Сергей 109 12
|Казак Максим 162 8
|Массух Илья 239 7
|Попов Алексей 339 7
|Бушуев Алексей 9 7
|Серова Елена 320 7
|Брагинский Матвей 9 5
|Симаков Олег 113 5
|Ермолаев Артем 379 5
|Казарин Станислав 175 5
|Чучелов Андрей 44 4
|Митрейкин Александр 20 4
|Голованов Юрий 9 4
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
|Носков Константин 241 4
|Комиссаров Дмитрий 248 4
|Смирнов Алексей 269 4
|Опенышева Светлана 64 4
|Лебедев Владимир 94 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Гуральников Сергей 164 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Болсуновский Михаил 13 3
|Огурцова Надежда 3 3
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 3
|Путин Владимир 3454 3
|Новодворский Алексей 114 3
|Иванников Виктор 23 3
|Прохоров Фёдор 83 2
|Широких Алексей 72 2
|Туркот Александр 39 2
|Степанов Антон 71 2
|Микоян Александр 44 2
|Славин Борис 37 2
|Драгунов Алексей 25 2
|Габриэль Владимир 10 2
|Овчинникова Юлия 10 2
|Сальников Сергей 3 2
|Журавлев Станислав 7 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
|Мобильные системы 118 1
|CNews TV 747 1
|CNews Журнал 167 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.