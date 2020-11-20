Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ухлинов Леонид
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Публикаций - 48, упоминаний - 73
Ухлинов Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|Google Android 10751 1
|Symbian OS 782 1
|HTC Desire - серия смартфонов 101 1
|Java - Язык программирования 1180 1
|S-Terra Юнит 2 1
|Минцифры РФ НПП - Национальная программная платформа 2 1
|Оверчук Алексей 8 1
|Генс Филипп 29 1
|Ефимов Петр 30 1
|Заикин Андрей 16 1
|Гродзенский Яков 9 1
|Голов Андрей 32 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Бокова Галина 1 1
|Богданов Валентин 7 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Михайлик Алексей 2 1
|Степанов Антон 56 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Каржицкий Аркадий 1 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768157, в очереди разбора - 671841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768157, в очереди разбора - 671841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru