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ЮУрГУ Южно-Уральский государственный университет
СОБЫТИЯ
|08.07.2026
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ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации
а, Минцифры Челябинской области выступит инициатором задач по цифровизации ведомственных процессов, ЮУрГУ – ключевым образовательным и кадровым партнером, обеспечивающим подготовку специалистов
|04.12.2024
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«Газинформсервис» и ЮУрГУ подписали договор о сотрудничестве
ьного директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками Роман Пустарнаков. «Для Южно-Уральского государственного университета внедрение Efros DefOps в образовательный процес
|08.11.2024
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В России создан дрон с нейросетью
Новый дрон Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый тип БПЛА с надкрылкам
|30.08.2024
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От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске
едседатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Об этом CNews сообщили предст
|03.06.2024
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В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу»
. Ломоносова. Об этом 3 июня 2024 г. сообщил ТАСС заведующий лабораторией квантовой инженерии света Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), научный руководитель ЦКТ МГУ Сергей Ку
|08.11.2023
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Россияне создали приложение для Android, отучающее от смартфона
Цифровой детокс при помощи гаджета Сотрудники Южно-Уральского государственного университета разработали мобильное ПО «Цифровая аскетика» дл
|15.06.2020
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Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования
ых продуктов для эффективного моделирования транспортных потоков. Поставка PTV Visum и PTV Vissim в ЮУрГУ поможет совершенствовать транспортную систему города и поможет достижению целей в облас
|15.11.2018
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Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске
го проекта «IoT Академия Samsung» в Челябинске на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Открытие лаборатории стало результатом реализа
|27.03.2017
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«Лаборатория Касперского» и Южно-Уральский государственный университет открыли совместный научно-образовательный центр
асности, созданного «Лабораторией Касперского» на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Основными задачами центра станут подготовка сп
|03.10.2011
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В челябинской школе внедрена образовательная платформа «Персональный виртуальный компьютер»
Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), корпорация Intel и группа компаний РСК объявили о реализации в средней образовательно
|11.08.2011
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Технологии виртуализации позволят студентам ЮУрГУ обучаться из любой точки мира с любого устройства
иртуальных рабочих мест (VDI — Virtual Desktop Infrastructure) на базе Microsoft Hyper-V Server для Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Проект является частью программы разви
|29.07.2011
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Возрождать российский спорт поручат суперкомпьютеру
Как рассказал CNews ректор Южно-уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Шестаков, его вуз будет испол
|26.05.2011
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ЮУрГУ внедрил образовательную платформу «Персональный виртуальный компьютер» на базе облачных вычислений
ионной образовательной платформы “Персональный виртуальный компьютер” на базе облачных вычислений в Южно-Уральском государственном университете открывает новый перспективный путь модернизации и
|25.03.2011
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В России будут производить суперкомпьютерные компоненты для Европы
Челябинский Южно-уральский государственный университет (ЮУрГУ) и поставщик суперкомпьютеров РСК СКИФ создали совместное предприятие «Эйч-Пи-Си Импуль
|28.10.2010
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Производительность суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» вырастет более чем в 4 раза до 104 Тфлопс
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и компания «РСК Скиф», разработчик и интегратор суперкомпьютерных решений нового покол
|02.07.2010
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В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер
Суперкомпьютер на жидкостном охлаждении «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» установлен в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске. Пиковая производительность
|28.08.2009
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ЮУрГУ внедряет «Евфрат-Документооборот»
На международном факультете Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) началось внедрение системы электронного
|27.05.2008
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ЮУрГУ выбирает поставщиков ПО
Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) намерен приобрести комплект лицензионного программного и методического обеспечения уче
|21.05.2008
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ЮУрГУ закупает лицензионное ПО
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-НП-120, по итогам которого определит поставщиков лицензио
|28.04.2008
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ЮУрГУ приобретет вычислительную технику
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) проводит ряд тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлены открытые аукционы № А-66 и № А-67 на закупку вычислительной техники, включая системные блоки, мониторы, КПК, ноутбуки, на с
|27.02.2008
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ЮУрГУ выбирает ИТ-подрядчика
Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) проводит торги в форме открытого аукциона № А-НП-64 на приобретение, монтаж, наладку к
|20.02.2008
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ЮУрГУ ищет ИТ-поставщика
Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-НП-52 на приобретение, монтаж, наладку комплекса оборудов
|18.02.2008
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ЮУрГУ приобретет компьютеры для Ресурсного центра
Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ), г. Челябинск, планирует закупить компьютерное оборудование и программно-методическое обеспечение (ПМО) для Ресурсного центра «Электрические машины». Выполнить поставку, а также монтаж и
|14.12.2007
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ЮУрГУ требуются ИТ-услуги: открытый аукцион
Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-23 по выбору поставщика ИТ-услуг. Разыгрывается пять лото
|23.01.2007
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ЮУрГУ закупает комплекс оборудования
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) объявил открытый конкурс № 58 на поставку комплекса компьютерного и копировально-множительного оборудования с его конфигурированием и монтажом в локальную вычислительную сеть (1 кв. 2007
|24.11.2006
|Южно-Уральскому государственному университету необходимы ИТ-услуги
|28.08.2003
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"ГиперМетод" и ЮУрГУ будут развивать дистанционное обучение в Уральско-Сибирском регионе
Компания "ГиперМетод" и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) 28 августа объявили о заключении партнерского соглашения, в рамках которого ЮУрГУ
ЮУрГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шмелев Алексей 24 7
|Абрамов Сергей 76 5
|Шестаков Александр 40 5
|Соколинский Леонид 5 5
|Дубровский Борис 13 3
|Тихонравов Александр 4 3
|Козлов Александр 71 3
|Митрофанов Андрей 9 2
|Шабанов Борис 9 2
|Ельцин Борис. 99 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Воеводин Владимир 19 2
|Местер Николай 8 2
|Тарасов Дмитрий 14 2
|Канаев Евгений 7 2
|Кулик Сергей 10 2
|Дружинин Егор 3 2
|Шариков Антон 2 2
|Опанасенко Всеволод 139 2
|Ершов Андрей 52 2
|Кулешов Александр 29 1
|Нестеров Александр 52 1
|Московский Александр 6 1
|Текслер Алексей 31 1
|Труханов Алексей 2 1
|Комков Алексей 16 1
|Савин Геннадий 13 1
|Прянишников Николай 316 1
|Говорун Николай 2 1
|Бетелин Владимир 8 1
|Кореньков Владимир 9 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Кураш Антон 32 1
|Горбачев Олег 17 1
|Матвеев Виктор 5 1
|Гусев Вадим 3 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Юнусов Руслан 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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