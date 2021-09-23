Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЮУрГУ
Южно-Уральский государственный университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 124
ЮУрГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евтушенко Олег 125 1
|Швецов Владимир 28 1
|Певнев Сергей 17 1
|Попов Андрей 72 1
|Московский Александр 3 1
|Труханов Алексей 2 1
|Говорун Николай 1 1
|Кореньков Владимир 4 1
|Матвеев Виктор 1 1
|Трубников Григорий 2 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Шмелев Алексей 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru