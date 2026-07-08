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ЮУрГУ Южно-Уральский государственный университет

ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет

СОБЫТИЯ


08.07.2026 ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации

а, Минцифры Челябинской области выступит инициатором задач по цифровизации ведомственных процессов, ЮУрГУ – ключевым образовательным и кадровым партнером, обеспечивающим подготовку специалистов
04.12.2024 «Газинформсервис» и ЮУрГУ подписали договор о сотрудничестве

ьного директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками Роман Пустарнаков. «Для Южно-Уральского государственного университета внедрение Efros DefOps в образовательный процес
08.11.2024 В России создан дрон с нейросетью

Новый дрон Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый тип БПЛА с надкрылкам
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске

едседатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Об этом CNews сообщили предст
03.06.2024 В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу»

. Ломоносова. Об этом 3 июня 2024 г. сообщил ТАСС заведующий лабораторией квантовой инженерии света Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), научный руководитель ЦКТ МГУ Сергей Ку
08.11.2023 Россияне создали приложение для Android, отучающее от смартфона

Цифровой детокс при помощи гаджета Сотрудники Южно-Уральского государственного университета разработали мобильное ПО «Цифровая аскетика» дл
15.06.2020 Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования

ых продуктов для эффективного моделирования транспортных потоков. Поставка PTV Visum и PTV Vissim в ЮУрГУ поможет совершенствовать транспортную систему города и поможет достижению целей в облас
15.11.2018 Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске

го проекта «IoT Академия Samsung» в Челябинске на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Открытие лаборатории стало результатом реализа
27.03.2017 «Лаборатория Касперского» и Южно-Уральский государственный университет открыли совместный научно-образовательный центр

асности, созданного «Лабораторией Касперского» на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Основными задачами центра станут подготовка сп
03.10.2011 В челябинской школе внедрена образовательная платформа «Персональный виртуальный компьютер»

Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), корпорация Intel и группа компаний РСК объявили о реализации в средней образовательно
11.08.2011 Технологии виртуализации позволят студентам ЮУрГУ обучаться из любой точки мира с любого устройства

иртуальных рабочих мест (VDI — Virtual Desktop Infrastructure) на базе Microsoft Hyper-V Server для Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Проект является частью программы разви
29.07.2011 Возрождать российский спорт поручат суперкомпьютеру

Как рассказал CNews ректор Южно-уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Шестаков, его вуз будет испол
26.05.2011 ЮУрГУ внедрил образовательную платформу «Персональный виртуальный компьютер» на базе облачных вычислений

ионной образовательной платформы “Персональный виртуальный компьютер” на базе облачных вычислений в Южно-Уральском государственном университете открывает новый перспективный путь модернизации и
25.03.2011 В России будут производить суперкомпьютерные компоненты для Европы

Челябинский Южно-уральский государственный университет (ЮУрГУ) и поставщик суперкомпьютеров РСК СКИФ создали совместное предприятие «Эйч-Пи-Си Импуль
28.10.2010 Производительность суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» вырастет более чем в 4 раза до 104 Тфлопс

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и компания «РСК Скиф», разработчик и интегратор суперкомпьютерных решений нового покол
02.07.2010 В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер

Суперкомпьютер на жидкостном охлаждении «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» установлен в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске. Пиковая производительность

28.08.2009 ЮУрГУ внедряет «Евфрат-Документооборот»

На международном факультете Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) началось внедрение системы электронного
27.05.2008 ЮУрГУ выбирает поставщиков ПО

Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) намерен приобрести комплект лицензионного программного и методического обеспечения уче
21.05.2008 ЮУрГУ закупает лицензионное ПО

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-НП-120, по итогам которого определит поставщиков лицензио
28.04.2008 ЮУрГУ приобретет вычислительную технику

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) проводит ряд тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлены открытые аукционы № А-66 и № А-67 на закупку вычислительной техники, включая системные блоки, мониторы, КПК, ноутбуки, на с
27.02.2008 ЮУрГУ выбирает ИТ-подрядчика

Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) проводит торги в форме открытого аукциона № А-НП-64 на приобретение, монтаж, наладку к
20.02.2008 ЮУрГУ ищет ИТ-поставщика

Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-НП-52 на приобретение, монтаж, наладку комплекса оборудов
18.02.2008 ЮУрГУ приобретет компьютеры для Ресурсного центра

Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ), г. Челябинск, планирует закупить компьютерное оборудование и программно-методическое обеспечение (ПМО) для Ресурсного центра «Электрические машины». Выполнить поставку, а также монтаж и
14.12.2007 ЮУрГУ требуются ИТ-услуги: открытый аукцион

Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-23 по выбору поставщика ИТ-услуг. Разыгрывается пять лото
23.01.2007 ЮУрГУ закупает комплекс оборудования

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) объявил открытый конкурс № 58 на поставку комплекса компьютерного и копировально-множительного оборудования с его конфигурированием и монтажом в локальную вычислительную сеть (1 кв. 2007
24.11.2006 Южно-Уральскому государственному университету необходимы ИТ-услуги
28.08.2003 "ГиперМетод" и ЮУрГУ будут развивать дистанционное обучение в Уральско-Сибирском регионе

Компания "ГиперМетод" и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) 28 августа объявили о заключении партнерского соглашения, в рамках которого ЮУрГУ


Публикаций - 109, упоминаний - 171

ЮУрГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 24
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 15
Т-Платформы - T-Platforms 412 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
РСК ГК - СКИФ 24 10
Microsoft Corporation 25775 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
HP Inc. 5883 6
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 5
Ростелеком 10948 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Yandex - Яндекс 9216 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Softline - Софтлайн 3743 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 3
Ростех - Радиозавод 70 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
Связьинформ 88 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
X Corp - Twitter 2938 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
9594 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Google LLC 12688 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Nvidia Corp 4002 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Уральские радиостанции 5 1
Электросвязь 268 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 1
Болид НВП - Bolid 104 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 13 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Fastlane Ventures 35 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
RusProfile - Руспрофайл 31 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
EBSCO Industries - EBSCO Publishing - EBSCO Information Services 1 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Пермский Банк Развития 1 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 14 1
101Hotels.com 456 1
Газпром - МТС Live Холл 15 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Пермь-Аверс АКБ 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 6
Правительство Челябинской области 78 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 31
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 7
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 7
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 6
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 13
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 12
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 11
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 9
РСК ГК - РСК экзастрим 40 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
Intel Xeon Phi 39 6
FreePik 1841 6
Intel SSD 32 5
Intel Xeon E 197 5
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 5
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 4
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 4
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 4
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 3
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 2
Intel Omni-Path Edge Switch 8 2
Intel SSD DC 6 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Microsoft Kinect 201 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Т-Платформы - T-Blade 30 2
Google Android 15243 2
Nvidia Tesla GPU 198 2
Microsoft Azure 1526 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 2
Intel Sandy Bridge 145 1
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