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ЮУрГУ
Южно-Уральский государственный университет


23.09.2021 Искусственный интеллект создал логотип города 1
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 4
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
15.06.2020 Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования 2
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 1
21.11.2019 Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан 1
29.07.2019 Отечественные ученые изобрели новые материалы для микроэлектроники 1
15.11.2018 Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске 6
14.11.2018 Ростех создал систему посадки для аэродромов 2
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 2
05.10.2017 РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров 1
10.07.2017 В Сколково при содействии «Ланит» открыта PLM-лаборатория 1
05.04.2017 ИТ-стартап: Для детей компьютер должен быть не развлечением, а инструментом развития 1
27.03.2017 «Лаборатория Касперского» и Южно-Уральский государственный университет открыли совместный научно-образовательный центр 3
23.01.2017 РСК получила высший статус Elite в программе Intel Solutions for Lustre Reseller 3
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
24.08.2016 МТС назначила директора филиала в Свердловской области 1
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1
01.09.2014 В МГТС сменился ИТ-директор 1
01.09.2014 Евгений Канаев назначен директором по ИТ МГТС 1
25.06.2014 «Т-Платформы» установили первый суперкомпьютер после снятия эмбарго США 1
24.01.2014 Александр Козлов назначен новым министром ИТ и связи Челябинской области 1
08.10.2013 Антон Шариков возглавил министерство информационных технологий и связи Челябинской области 1
28.08.2013 МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi пригородные автобусы Челябинской области 1
29.05.2013 Бывший министр ИТ и связи Челябинской области возглавил региональный Минздрав 1
07.03.2013 Softline на Урале усилила команду корпоративных продаж 1
21.08.2012 РАН строит мощнейший суперкомпьютер вслед за МГУ 1
13.04.2012 Финал конкурса Imagine Cup будет показан в прямом эфире 2
27.01.2012 Совокупный оборот РСК по итогам 2011 г. вырос более чем в 1,5 раза 6
23.12.2011 Суперкомпьютеру «Ломоносов» готовят «соседа» мощностью 10 Пфлопс 1
03.10.2011 В челябинской школе внедрена образовательная платформа «Персональный виртуальный компьютер» 6
20.09.2011 IBM и HP захватили суперкомпьютерный рынок в России 1
11.08.2011 Технологии виртуализации позволят студентам ЮУрГУ обучаться из любой точки мира с любого устройства 7
29.07.2011 Возрождать российский спорт поручат суперкомпьютеру 10
24.06.2011 РСК анонсирует энергоэффективное решение для HPC с жидкостным охлаждением 1
20.06.2011 США теряют лидерство в мировом рейтинге суперкомпьютеров 1
26.05.2011 ЮУрГУ внедрил образовательную платформу «Персональный виртуальный компьютер» на базе облачных вычислений 3
16.05.2011 Российские суперкомпьютеры на водяном охлаждении появятся в 2013 г. 1
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 6

Публикаций - 62, упоминаний - 124

ЮУрГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 4
Microsoft Corporation 11143 4
Intel Corporation 4198 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 2
Samsung Electronics 5714 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Simetra - А+С Транспроект 39 1
Ланит ГК 1160 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
ТТК Южурал 4 1
Синара ГК 11 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 3
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 2
PUE - Power usage effectiveness 47 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Intel Xeon Phi 31 4
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 4
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 3
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 3
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 2
Intel SSD DC 6 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 4 2
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 3 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
Урал-1 ЭВМ 4 1
Intel Omni-Path Edge Switch 7 1
Intel Optane SSD 16 1
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Intel SSD 23 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Microsoft Azure 1171 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft SQL Server 798 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 1
PTV Visum 20 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 1
Евтушенко Олег 125 1
Швецов Владимир 28 1
Певнев Сергей 17 1
Попов Андрей 72 1
Московский Александр 3 1
Труханов Алексей 2 1
Говорун Николай 1 1
Кореньков Владимир 4 1
Матвеев Виктор 1 1
Трубников Григорий 2 1
Чернышов Михаил 32 1
Шмелев Алексей 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 4
Россия - СФО - Новосибирск 1977 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Япония 2808 3
Россия - Челябинск 775 3
Россия - Челябинская область 660 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - Средний Урал 39 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Свердловская область 807 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Томск 450 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Наука - Национальный проект 3 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Composites Part B: Engineering 1 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 5
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
РАН - Российская академия наук 317 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
УГИ УрФУ - Уральский гуманитарный институт 1 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 1 1
ФГБОУ ВО УрГЮУ - Уральский государственный юридический университет 1 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 2 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 1
Microsoft Imagine Cup 44 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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