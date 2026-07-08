ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет

ГК Softline, Минцифры Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона и роботизации а, Минцифры Челябинской области выступит инициатором задач по цифровизации ведомственных процессов, ЮУрГУ – ключевым образовательным и кадровым партнером, обеспечивающим подготовку специалистов

«Газинформсервис» и ЮУрГУ подписали договор о сотрудничестве ьного директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками Роман Пустарнаков. «Для Южно-Уральского государственного университета внедрение Efros DefOps в образовательный процес

В России создан дрон с нейросетью Новый дрон Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый тип БПЛА с надкрылкам

От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске едседатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Об этом CNews сообщили предст

В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу» . Ломоносова. Об этом 3 июня 2024 г. сообщил ТАСС заведующий лабораторией квантовой инженерии света Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), научный руководитель ЦКТ МГУ Сергей Ку

Россияне создали приложение для Android, отучающее от смартфона Цифровой детокс при помощи гаджета Сотрудники Южно-Уральского государственного университета разработали мобильное ПО «Цифровая аскетика» дл

Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования ых продуктов для эффективного моделирования транспортных потоков. Поставка PTV Visum и PTV Vissim в ЮУрГУ поможет совершенствовать транспортную систему города и поможет достижению целей в облас

Лаборатория «IoT Академия Samsung» начала работу в Челябинске го проекта «IoT Академия Samsung» в Челябинске на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Открытие лаборатории стало результатом реализа

«Лаборатория Касперского» и Южно-Уральский государственный университет открыли совместный научно-образовательный центр асности, созданного «Лабораторией Касперского» на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Основными задачами центра станут подготовка сп

В челябинской школе внедрена образовательная платформа «Персональный виртуальный компьютер» Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), корпорация Intel и группа компаний РСК объявили о реализации в средней образовательно

Технологии виртуализации позволят студентам ЮУрГУ обучаться из любой точки мира с любого устройства иртуальных рабочих мест (VDI — Virtual Desktop Infrastructure) на базе Microsoft Hyper-V Server для Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Проект является частью программы разви

Возрождать российский спорт поручат суперкомпьютеру Как рассказал CNews ректор Южно-уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Шестаков, его вуз будет испол

ЮУрГУ внедрил образовательную платформу «Персональный виртуальный компьютер» на базе облачных вычислений ионной образовательной платформы “Персональный виртуальный компьютер” на базе облачных вычислений в Южно-Уральском государственном университете открывает новый перспективный путь модернизации и

В России будут производить суперкомпьютерные компоненты для Европы Челябинский Южно-уральский государственный университет (ЮУрГУ) и поставщик суперкомпьютеров РСК СКИФ создали совместное предприятие «Эйч-Пи-Си Импуль

Производительность суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» вырастет более чем в 4 раза до 104 Тфлопс Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и компания «РСК Скиф», разработчик и интегратор суперкомпьютерных решений нового покол

В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер Суперкомпьютер на жидкостном охлаждении «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» установлен в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске. Пиковая производительность

ЮУрГУ внедряет «Евфрат-Документооборот» На международном факультете Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) началось внедрение системы электронного

ЮУрГУ выбирает поставщиков ПО Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) намерен приобрести комплект лицензионного программного и методического обеспечения уче

ЮУрГУ закупает лицензионное ПО Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-НП-120, по итогам которого определит поставщиков лицензио

ЮУрГУ приобретет вычислительную технику Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) проводит ряд тендеров по выбору ИТ-поставщиков. Так, объявлены открытые аукционы № А-66 и № А-67 на закупку вычислительной техники, включая системные блоки, мониторы, КПК, ноутбуки, на с

ЮУрГУ выбирает ИТ-подрядчика Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) проводит торги в форме открытого аукциона № А-НП-64 на приобретение, монтаж, наладку к

ЮУрГУ ищет ИТ-поставщика Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-НП-52 на приобретение, монтаж, наладку комплекса оборудов

ЮУрГУ приобретет компьютеры для Ресурсного центра Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ), г. Челябинск, планирует закупить компьютерное оборудование и программно-методическое обеспечение (ПМО) для Ресурсного центра «Электрические машины». Выполнить поставку, а также монтаж и

ЮУрГУ требуются ИТ-услуги: открытый аукцион Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ) объявил открытый аукцион № А-23 по выбору поставщика ИТ-услуг. Разыгрывается пять лото

ЮУрГУ закупает комплекс оборудования Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) объявил открытый конкурс № 58 на поставку комплекса компьютерного и копировально-множительного оборудования с его конфигурированием и монтажом в локальную вычислительную сеть (1 кв. 2007