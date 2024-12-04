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«Газинформсервис» и ЮУрГУ подписали договор о сотрудничестве

Компания «Газинформсервис» и Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого студенты ЮУрГУ получат доступ к флагманскому продукту компании — системе защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations. Предоставление платформы осуществляется на безвозмездной основе. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Умение на практике применять инструменты, широко использующиеся в сфере кибербезопасности, — важный аспект подготовки специалистов в области ИБ. Многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations позволит студентам ЮУрГУ получить практический опыт работы с современными системами.

Партнерство выходит за рамки предоставления доступа к программному обеспечению. Стороны планируют совместные образовательные, научно-технические проекты, обмен опытом и развитие компетенций в сфере информационной безопасности.

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«Мы убеждены, что инвестиции в образование — это инвестиции в будущее. ЮУрГУ — лидер в подготовке специалистов для реального сектора экономики. В преддверии 81-летия университета мы предоставили студентам доступ к системе Efros DefOps, чтобы на продуктах "Газинформсервиса" учились будущие звезды уральской промышленной кибербезопасности», — отметил заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками Роман Пустарнаков.

«Для Южно-Уральского государственного университета внедрение Efros DefOps в образовательный процесс кафедры защиты информации — это прежде всего возможности для изучения самых современных решений контроля целостности сетевых инфраструктур, операционных систем и прикладного программного обеспечения», — сказал проректор по цифровой трансформации ЮУрГУ Евгений Кабиольский.

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