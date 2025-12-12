Разделы

Уральские радиостанции


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.12.2025 Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
17.08.2012 Директором Нижегородского филиала «Ростелекома» назначен Михаил Иванов 1
28.03.2012 У кого государство отобрало частоты. СПИСОК 1
09.04.2008 Глонасс-Форум: официальные итоги 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Уральские радиостанции и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10313 2
Астраком - Astracom 3 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Sigfox 13 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 1
Телепорт-Сервис 14 1
МТС - Комстар ОТС - ОКС - Объединенные кабельные сети 12 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
СРЗ - Сарапульский радиозавод 4 1
ОКДВ - Объединенные координаты Дальний Восток 2 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 24 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3117 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1584 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Qtech - Кьютэк 182 1
Т8 НТЦ 104 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 1
МФИ Софт 123 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 99 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
МегаФон 9913 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Такском - Taxcom 245 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
Связной ГК 1384 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 83 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 93 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2927 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1151 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1828 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12976 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9334 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1835 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 40 1
RRU - Remote radio unit - радиомодули 115 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 555 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11580 1
Стандартизация - Standardization 2244 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 61 1
Аналоговые технологии 2838 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 290 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3296 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2353 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 305 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 176 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 336 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 16 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1055 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения - gNB-Ru - радиомодули - gNB-DU - распределённый модуль базовой станции - gNB-CU - центральный модуль базовой станции 20 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5131 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Урличич Юрий 52 1
Ноготкова Елена 26 1
Кураев Иван 15 1
Крамарь Виталий 14 1
Носенко Юрий 7 1
Кацыв Петр 6 1
Медведков Юрий 1 1
Гусев Леонид 4 1
Черемисин Владимир 1 1
Чернявский Григорий 3 1
Ефременко Денис 5 1
Шебшаевич Борис 1 1
Иванов Владимир 65 1
Иванов Олег 146 1
Проскура Дмитрий 31 1
Иванов Михаил 110 1
Пехтерев Сергей 55 1
Королева Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 2
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4095 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 1
Европа 24642 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2956 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Россия - УФО - Свердловская область 1742 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1541 1
Россия - СФО - Кемеровская область 987 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1333 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
9to5Mac 70 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
9to5Google 57 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
