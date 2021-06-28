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РТРС ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ


28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС
18.05.2021 Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на объектах РТРС
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию
26.08.2020 «Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей
30.10.2017 В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости
04.07.2017 Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре
27.09.2016 Нижегородская область и РТРС продолжат сотрудничество в сфере телерадиовещания
13.09.2016 РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе
26.01.2016 РТРС построит новую 210-метровую радиотелевизионную башню в Северной Осетии
25.01.2016 «Стинс Коман Интегрированные Решения» построит системы электроснабжения и кондиционирования РТРС
01.12.2015 ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2
18.02.2015 Охват пакета цифровых телеканалов РТРС-2 превысил 50% населения России
16.02.2015 В Новосибирской области завершено строительство сети цифрового эфирного телерадиовещания
29.01.2015 ТТК построит сеть цифрового телевещания РТРС в Якутии
22.01.2015 ТТК завершил строительство сети цифрового телевещания в Псковской области по заказу РТРС
22.01.2015 РТРС завершил перевод сети цифрового эфирного телевизионного вещания на единый стандарт DVB-T2
22.09.2014 «Системы и Проекты» автоматизировали деятельность РТРС
12.08.2014 Минсвязи Татарстана и РТРС инициировали развитие сетей коллективного телеприема в республике
23.06.2014 1 июля в Республике Крым и в Севастополе начнется трансляция двух цифровых мультиплексов РТРС
17.03.2014 В Чечне началось вещание второго мультиплекса российского телевидения
05.12.2013 РТРС запустил цифровое вещание в зоне проведения Олимпийских игр в Сочи
25.06.2013 В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2»
18.06.2013 РТРС выбрала интегратора для строительства сети второго мультиплекса
30.05.2013 РТРС готовит площадку для строительства новой телебашни в Екатеринбурге
23.04.2013 РТРС становится единственным оператором цифрового эфирного вещания первого, второго и региональных мультиплексов
21.01.2013 «Техносерв» спроектирует и поставит ДГУ для резервного электроснабжения технологического оборудования РТРС
24.12.2012 РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии
05.10.2012 Qtech и НПО «СвязьПроект» построили беспроводный наземный сегмент сети цифрового телевидения РТРС в Иркутске
21.09.2012 РТРС начинает тестовое цифровое эфирное вещание в Сочи
06.09.2012 РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале
28.08.2012 Курганская РТРС закупает дополнительные АРМ системы «eDocLib: Актив Бизнес»
08.08.2012 РТРС начинает цифровое вещание в Нижневартовске, Тюмени и 5 населенных пунктах Смоленской области
25.07.2012 «Техносерв» обеспечит резервным электроснабжением объекты РТРС во всех федеральных округах РФ
28.02.2012 РТРС и Humax заключили соглашение о производстве оборудования для приема цифрового ТВ
20.02.2012 Технология «Парус-Управление имуществом» систематизирует недвижимость РТРС
07.12.2011 «Ростелеком» организует систему мониторинга ТВ-передатчиков РТРС в Сибири
29.08.2011 ТТК спроектирует сети цифрового телевещания по заказу РТРС
10.08.2011 РТРС и Ненецкий автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве

Публикаций - 336, упоминаний - 793

РТРС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 64
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 32
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 19
Ростелеком - Связьинвест 1698 17
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 16
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 15
АФК Система ПАО 1638 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 12
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 11
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 10
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 9
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 8
Миранда-Медиа 27 7
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 108 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 7
Космос ТВ 44 7
BT Group - British Telecommunications 614 7
Восход ФГБУ НИИ 529 6
Rambler Group - Рамблер ГК 811 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 6
ProViS - Provideo Systems 9 6
ГЛОНАСС АО 85 6
Apple Inc 10683 6
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 6
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 6
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 83 6
ОТР 176 6
Lenovo Motorola 3463 6
STMicroelectronics 286 6
Сателлит ЛТД 9 6
Таттелеком 157 6
Cisco - Scientific Atlanta 55 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 6
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 16
Почта России ПАО 1853 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
АФК Система - Система Масс-медиа 66 8
Газпром ПАО 1008 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 5
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 5
РТС - Фондовая биржа 354 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
РАВИС 11 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Гипросвязь ПАО 70 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Президент-Отель ФГУП 63 2
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Национальные приоритеты АНО 7 1
Силовые машины 66 1
Visa International 1809 1
Перспектива НПО 1 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 1
Hyundai Motor 316 1
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Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 61
Правительство РФ 8292 52
Президент Российской Федерации 3770 32
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 31
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 25
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 16
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 15
Правительство Москвы 1640 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 11
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
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Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
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АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 13
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 8
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
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Калугин Сергей 168 4
Собянин Сергей 222 4
Лесин Михаил 24 4
Широких Александр 4 4
Дворкович Александр 5 4
Буняев Святослав 4 4
Прохоров Юрий 47 4
Ульянкин Сергей 5 4
Дворкович Аркадий 196 4
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Добродеев Олег 14 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 12
Россия - Сибирь 1579 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 12
Россия - УФО - Свердловская область 1102 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 11
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 369 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 10
Россия - СКФО - Дагестан Республика 358 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 10
Европа 12319 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 10
Россия - СЗФО - Псковская область 508 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Россия - СЗФО - Архангельская область 614 9
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 239 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 9
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 7
Россия - СФО - Иркутская область 832 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 64
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 26
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 20
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 17
Информационное общество - Государственная программа 1238 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 9
Юриспруденция 1629 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 7
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 6
Образование в России 460 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 6
Fashion industry - Индустрия моды 91 6
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 5
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 60 3
Федеральное законодательство 1944 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 63 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 2
Кредитование 1515 2
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
Человеческий фактор 1099 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
ЦКП - Центр коллективного проектирования 14 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 44
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 31
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 30
Россия 24 - телеканал 98 18
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 13
Пятый канал - Телеканал 51 13
Юность - радиостанция 28 11
Радио России - радиостанция 45 11
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 11
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 9
Рен ТВ - телеканал 57 9
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 8
Россия-1 - телеканал 20 7
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 7
РБК ТВ - телеканал 59 7
Euronews - телеканал 46 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 6
Известия ИД 307 6
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
Россия К - телеканал 13 4
Муз-ТВ - телеканал 37 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
РИА Новости 766 3
Россия Культура - телеканал 10 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
РБК Daily 81 2
Вести 24 - Российский информационный канал 29 2
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 2
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 29 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Вести FM - Вести ФМ 13 2
Муз ТВ - Телеканал 17 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
Российская газета 228 1
Независимая газета 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 14
500 Startups 4742 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Juniper Research 468 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 9
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 6 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
CSTB Telecom & Media 55 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 4
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
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Иннопром - Международная промышленная выставка 61 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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