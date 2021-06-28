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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТРС ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ
Публикаций - 336, упоминаний - 793
РТРС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 30
|Щеголев Игорь 685 30
|Скляр Геннадий 29 27
|Малинин Александр 40 24
|Медведев Дмитрий 1604 17
|Никифоров Николай 1161 15
|Иванов Олег 131 14
|Романченко Андрей 20 12
|Волин Алексей 114 12
|Рейман Леонид 1009 11
|Мардер Наум 114 10
|Жаров Александр 171 9
|Припачкин Юрий 64 9
|Ситников Сергей 75 8
|Массух Илья 202 7
|Ротенберг Аркадий 45 6
|Солдатов Алексей 85 6
|Паутов Андрей 6 6
|Северов Дмитрий 41 6
|Исанин Антон 9365 6
|Малинин Алексей 5 5
|Силин Михаил 27 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Сеславинский Михаил 31 5
|Акимов Максим 170 5
|Пинчук Виктор 42 5
|Голомолзин Анатолий 73 5
|Соколов Александр 33 5
|Калугин Сергей 168 4
|Собянин Сергей 222 4
|Лесин Михаил 24 4
|Широких Александр 4 4
|Дворкович Александр 5 4
|Буняев Святослав 4 4
|Прохоров Юрий 47 4
|Ульянкин Сергей 5 4
|Дворкович Аркадий 196 4
|Минниханов Рустам 101 4
|Добродеев Олег 14 4
|Свердлов Денис 170 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru