РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ

Вячеслав Ульященко возглавил Нижегородский филиал РТРС Вячеслав Ульященко назначен директором филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» с 1 августа. Нового руково

Россиян предупредили: В телеэфире будут помехи из-за «солнечной интерференции» хи. Об этом в конце сентября 2024 г. предупредили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Одна из примет, касающихся телезрителей, это такое явление, как интерференция. Это сез

Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ ,8 ГГц. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), часть этого диапазона используется для доставки телевизионного сигнала по спутниковым

«Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету Сколько власти хотели потратить на подключение к интернету объектов РТРС Федеральный бюджет должен был потратить 10,15 млрд руб. на подключение объектом телеради

Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС Tele2, оператор мобильной связи, досрочно установил 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС. Проект ориентирован на подключение к сети социально значимых объектов (СЗО) и обеспечение связью малых и удаленных поселений. В результате строительства новых сайтов и довесов оборудовани

Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на объектах РТРС Tele2, российский оператор мобильной связи, и РТРС подписали соглашение о строительстве 2 тыс. базовых станций LTE-1800 на объектах телерадиосети. «Ростелеком» обеспечит строительство транспортной сети преимущественно по волоконно-оптическ

«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию азонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц Госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сообщило Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о согласии телевизионных веща

«Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников «Ростелеком» проведет ВОЛС на вышки РТРС Минкомсвязи заключило государственный контракт с «Ростелекомом» на подключение к сети св

Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей сортимент абонентского оборудования в данных сетях ограничен Wi-Fi-роутерами. Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят сеть LTE-450 в интересах спецпотребителей Всего сети LTE-450 развернуты лишь в

В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости в московском эфире Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело в Москве тестовое вещание цифрового эфирного телевидения высокой четкости (HDTV

Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» объявил о начале тестовой

Нижегородская область и РТРС продолжат сотрудничество в сфере телерадиовещания й области Валерий Шанцев и генеральный директор «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития телевидения и

РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе 210-метровой телебашней во Владикавказе. Как рассказали CNews в компании, общая сметная стоимость реализации проекта составляет около 500 млн руб. Станция будет построена за счет собственных средств РТРС. Руководство Республики Северная Осетия-Алания оказало содействие в выделении земельного участка для строительства нового объекта связи, а администрация Владикавказа готова принять участие

РТРС построит новую 210-метровую радиотелевизионную башню в Северной Осетии елевизионную передающую станцию с башней высотой 210 метров. Это стало темой рабочей встречи премьер-министра республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова и заместителя генерального директора РТРС по управлению государственными программами и капитальному строительству Бориса Теребиленко. Стороны договорились о взаимодействии в решении вопросов, связанных со строительством новой башн

«Стинс Коман Интегрированные Решения» построит системы электроснабжения и кондиционирования РТРС «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» подписали контракт. Соглашение предусм

ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове бщила о предоставлении услуг связи филиалу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» (НОРТПЦ) в Сарове Нижегор

В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2 27 марта в Выборге состоялся запуск трансляции пакета цифровых каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). На территории Ленинградской области второй мультиплекс уже тра

Охват пакета цифровых телеканалов РТРС-2 превысил 50% населения России РТРС запустил 151 по счету объект сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (второго мультиплекса) в городе Котлас Архангельской области. Мощность передатчика сос

В Новосибирской области завершено строительство сети цифрового эфирного телерадиовещания адиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 гг.» на территории Новосибирской области филиалом РТРС «Сибирский РЦ» построено 59 объектов связи: 28 – на базе существующих объектов РТРС

ТТК построит сеть цифрового телевещания РТРС в Якутии ия ТТК объявила о победе в открытом конкурсе ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) на выполнение комплекса работ по строительству сети цифрового наземного телевизионного

ТТК завершил строительство сети цифрового телевещания в Псковской области по заказу РТРС ковской области. Проект реализован по заказу ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 20

РТРС завершил перевод сети цифрового эфирного телевизионного вещания на единый стандарт DVB-T2 аммы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», в соответствии с которым РТРС развертывает в России цифровую инфраструктуру, началась в то время, когда существовал то

«Системы и Проекты» автоматизировали деятельность РТРС Проекты» внедрила автоматизированную систему в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). Решение предназначено для информационной поддержки строительства объектов второго муль

Минсвязи Татарстана и РТРС инициировали развитие сетей коллективного телеприема в республике Министерство информатизации и связи Республики Татарстан и филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» инициировали включение вопросов реконструкции сетей коллекти

1 июля в Республике Крым и в Севастополе начнется трансляция двух цифровых мультиплексов РТРС ансляция общероссийских общедоступных телеканалов в составе двух цифровых федеральных мультиплексов РТРС. Сегодня в Российской Федерации в соответствии с федеральной целевой программой «Развити

В Чечне началось вещание второго мультиплекса российского телевидения фровых телеканалов первого мультиплекса с объекта Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в селе Тазбичи Чеченской республики. РТРС Тазбичи — самый высокогорный объект те

РТРС запустил цифровое вещание в зоне проведения Олимпийских игр в Сочи На территории от Адлера до Красной Поляны РТРС запустил 11 объектов вещания пакетов цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2. 22

В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2» В Казанском телецентре, подразделении филиала РТРС в Татарстане, президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра связи и массо

РТРС выбрала интегратора для строительства сети второго мультиплекса «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) подвела итоги конкурса по выбору системного интегратора для строительства объектов веща

РТРС готовит площадку для строительства новой телебашни в Екатеринбурге столицы. Об этом речь шла 30 мая на встрече губернатора Евгения Куйвашева и генерального директора РТРС Андрея Романченко. Договоренность о передаче недостроенной телебашни в собственность рег

РТРС становится единственным оператором цифрового эфирного вещания первого, второго и региональных мультиплексов рансляции его в составе регионального мультиплекса. Указом также установлено, что цифровую наземную трансляцию региональных общедоступных телеканалов в составе региональных мультиплексов осуществляет РТРС. Таким образом, РТРС становится единственным оператором цифровой эфирной наземной трансляции первого, второго и регионального мультиплексов на всей территории России. Первый мультип

«Техносерв» спроектирует и поставит ДГУ для резервного электроснабжения технологического оборудования РТРС сийская телевизионная и радиовещательная сеть». Контракты были заключены по результатам проведенных РТРС открытых конкурсов. Суммарная стоимость по контрактам составила 194 млн руб. Проект пред

В Нарьян-Маре началось вещание цифрового ТВ Цифровое телевидение пришло за Полярный круг. Филиал РТРС «Архангельский ОРТПЦ» начал вещание каналов первого мультиплекса в Нарьян-Маре, столице

РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии опережением графика. «Понимая высокую социальную значимость перехода на цифровой стандарт вещания, РТРС предложил ускорить создание сети. При активной поддержке руководства республики уже введ

РТРС начинает строительство сети цифрового телевидения в Липецкой области В Липецкой области начались работы по строительству инфраструктуры для цифрового вещания, сообщает пресс-служба РТРС. В 2013 г. 99,8% населения области получит возможность принимать цифровой сигнал. Для этих целей в дополнение к 4 существующим радиотелевизионным передающим станциям будет построено еще 25

Qtech и НПО «СвязьПроект» построили беспроводный наземный сегмент сети цифрового телевидения РТРС в Иркутске или о сдаче в промышленную эксплуатацию беспроводного наземного сегмента сети цифрового телевидения РТРС в г. Иркутск. Проект осуществлен в рамках Федеральной целевой программы «Развитие телера

РТРС начинает тестовое цифровое эфирное вещание в Сочи Филиалом РТРС «Краснодарский КРТПЦ» закончены работы по двум объектам цифрового вещания в г. Сочи – Со

РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале РТРС начал тестовое цифровое вещание в новом формате DVB-T2 в городе Махачкала. До конца октября РТРС планирует запустить еще 59 радиотелевизионных передающих станций для трансляции цифровог

Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство ой теле-радио компании. В 2008 г., он возглавил «Российскую телевизионную и радиовещательную сеть» (РТРС) — государственного монополиста в области эфирного вещания. Это назначение произошло вск