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РТРС ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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01.08.2025 Вячеслав Ульященко возглавил Нижегородский филиал РТРС

Вячеслав Ульященко назначен директором филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» с 1 августа. Нового руково
24.09.2024 Россиян предупредили: В телеэфире будут помехи из-за «солнечной интерференции»

хи. Об этом в конце сентября 2024 г. предупредили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Одна из примет, касающихся телезрителей, это такое явление, как интерференция. Это сез
18.07.2023 Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ

,8 ГГц. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), часть этого диапазона используется для доставки телевизионного сигнала по спутниковым

17.02.2023 «Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету

Сколько власти хотели потратить на подключение к интернету объектов РТРС Федеральный бюджет должен был потратить 10,15 млрд руб. на подключение объектом телеради
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС

Tele2, оператор мобильной связи, досрочно установил 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС. Проект ориентирован на подключение к сети социально значимых объектов (СЗО) и обеспечение связью малых и удаленных поселений. В результате строительства новых сайтов и довесов оборудовани
18.05.2021 Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на объектах РТРС

Tele2, российский оператор мобильной связи, и РТРС подписали соглашение о строительстве 2 тыс. базовых станций LTE-1800 на объектах телерадиосети. «Ростелеком» обеспечит строительство транспортной сети преимущественно по волоконно-оптическ
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

азонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц Госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сообщило Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о согласии телевизионных веща
26.08.2020 «Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников

«Ростелеком» проведет ВОЛС на вышки РТРС Минкомсвязи заключило государственный контракт с «Ростелекомом» на подключение к сети св
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей

сортимент абонентского оборудования в данных сетях ограничен Wi-Fi-роутерами. Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят сеть LTE-450 в интересах спецпотребителей Всего сети LTE-450 развернуты лишь в

30.10.2017 В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости

в московском эфире Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело в Москве тестовое вещание цифрового эфирного телевидения высокой четкости (HDTV
04.07.2017 Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре

Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» объявил о начале тестовой

27.09.2016 Нижегородская область и РТРС продолжат сотрудничество в сфере телерадиовещания

й области Валерий Шанцев и генеральный директор «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития телевидения и 
13.09.2016 РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе

 210-метровой телебашней во Владикавказе. Как рассказали CNews в компании, общая сметная стоимость реализации проекта составляет около 500 млн руб. Станция будет построена за счет собственных средств РТРС. Руководство Республики Северная Осетия-Алания оказало содействие в выделении земельного участка для строительства нового объекта связи, а администрация Владикавказа готова принять участие
26.01.2016 РТРС построит новую 210-метровую радиотелевизионную башню в Северной Осетии

елевизионную передающую станцию с башней высотой 210 метров. Это стало темой рабочей встречи премьер-министра республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова и заместителя генерального директора РТРС по управлению государственными программами и капитальному строительству Бориса Теребиленко. Стороны договорились о взаимодействии в решении вопросов, связанных со строительством новой башн
25.01.2016 «Стинс Коман Интегрированные Решения» построит системы электроснабжения и кондиционирования РТРС

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» подписали контракт. Соглашение предусм
01.12.2015 ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове

бщила о предоставлении услуг связи филиалу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» (НОРТПЦ) в Сарове Нижегор
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2

27 марта в Выборге состоялся запуск трансляции пакета цифровых каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). На территории Ленинградской области второй мультиплекс уже тра
18.02.2015 Охват пакета цифровых телеканалов РТРС-2 превысил 50% населения России

РТРС запустил 151 по счету объект сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (второго мультиплекса) в городе Котлас Архангельской области. Мощность передатчика сос
16.02.2015 В Новосибирской области завершено строительство сети цифрового эфирного телерадиовещания

адиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 гг.» на территории Новосибирской области филиалом РТРС «Сибирский РЦ» построено 59 объектов связи: 28 – на базе существующих объектов РТРС

29.01.2015 ТТК построит сеть цифрового телевещания РТРС в Якутии

ия ТТК объявила о победе в открытом конкурсе ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) на выполнение комплекса работ по строительству сети цифрового наземного телевизионного

22.01.2015 ТТК завершил строительство сети цифрового телевещания в Псковской области по заказу РТРС

ковской области. Проект реализован по заказу ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 20
22.01.2015 РТРС завершил перевод сети цифрового эфирного телевизионного вещания на единый стандарт DVB-T2

аммы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», в соответствии с которым РТРС развертывает в России цифровую инфраструктуру, началась в то время, когда существовал то
22.09.2014 «Системы и Проекты» автоматизировали деятельность РТРС

Проекты» внедрила автоматизированную систему в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). Решение предназначено для информационной поддержки строительства объектов второго муль
12.08.2014 Минсвязи Татарстана и РТРС инициировали развитие сетей коллективного телеприема в республике

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан и филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» инициировали включение вопросов реконструкции сетей коллекти
23.06.2014 1 июля в Республике Крым и в Севастополе начнется трансляция двух цифровых мультиплексов РТРС

ансляция общероссийских общедоступных телеканалов в составе двух цифровых федеральных мультиплексов РТРС. Сегодня в Российской Федерации в соответствии с федеральной целевой программой «Развити
17.03.2014 В Чечне началось вещание второго мультиплекса российского телевидения

фровых телеканалов первого мультиплекса с объекта Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в селе Тазбичи Чеченской республики. РТРС Тазбичи — самый высокогорный объект те
05.12.2013 РТРС запустил цифровое вещание в зоне проведения Олимпийских игр в Сочи

На территории от Адлера до Красной Поляны РТРС запустил 11 объектов вещания пакетов цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2. 22

25.06.2013 В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2»

В Казанском телецентре, подразделении филиала РТРС в Татарстане, президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра связи и массо
18.06.2013 РТРС выбрала интегратора для строительства сети второго мультиплекса

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) подвела итоги конкурса по выбору системного интегратора для строительства объектов веща
30.05.2013 РТРС готовит площадку для строительства новой телебашни в Екатеринбурге

столицы. Об этом речь шла 30 мая на встрече губернатора Евгения Куйвашева и генерального директора РТРС Андрея Романченко. Договоренность о передаче недостроенной телебашни в собственность рег
23.04.2013 РТРС становится единственным оператором цифрового эфирного вещания первого, второго и региональных мультиплексов

рансляции его в составе регионального мультиплекса. Указом также установлено, что цифровую наземную трансляцию региональных общедоступных телеканалов в составе региональных мультиплексов осуществляет РТРС. Таким образом, РТРС становится единственным оператором цифровой эфирной наземной трансляции первого, второго и регионального мультиплексов на всей территории России. Первый мультип
21.01.2013 «Техносерв» спроектирует и поставит ДГУ для резервного электроснабжения технологического оборудования РТРС

сийская телевизионная и радиовещательная сеть». Контракты были заключены по результатам проведенных РТРС открытых конкурсов. Суммарная стоимость по контрактам составила 194 млн руб. Проект пред
28.12.2012 В Нарьян-Маре началось вещание цифрового ТВ

Цифровое телевидение пришло за Полярный круг. Филиал РТРС «Архангельский ОРТПЦ» начал вещание каналов первого мультиплекса в Нарьян-Маре, столице

24.12.2012 РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии

опережением графика. «Понимая высокую социальную значимость перехода на цифровой стандарт вещания, РТРС предложил ускорить создание сети. При активной поддержке руководства республики уже введ
15.10.2012 РТРС начинает строительство сети цифрового телевидения в Липецкой области

В Липецкой области начались работы по строительству инфраструктуры для цифрового вещания, сообщает пресс-служба РТРС. В 2013 г. 99,8% населения области получит возможность принимать цифровой сигнал. Для этих целей в дополнение к 4 существующим радиотелевизионным передающим станциям будет построено еще 25
05.10.2012 Qtech и НПО «СвязьПроект» построили беспроводный наземный сегмент сети цифрового телевидения РТРС в Иркутске

или о сдаче в промышленную эксплуатацию беспроводного наземного сегмента сети цифрового телевидения РТРС в г. Иркутск. Проект осуществлен в рамках Федеральной целевой программы «Развитие телера
21.09.2012 РТРС начинает тестовое цифровое эфирное вещание в Сочи

Филиалом РТРС «Краснодарский КРТПЦ» закончены работы по двум объектам цифрового вещания в г. Сочи – Со
06.09.2012 РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале

РТРС начал тестовое цифровое вещание в новом формате DVB-T2 в городе Махачкала. До конца октября РТРС планирует запустить еще 59 радиотелевизионных передающих станций для трансляции цифровог
29.08.2012 Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство

ой теле-радио компании. В 2008 г., он возглавил «Российскую телевизионную и радиовещательную сеть» (РТРС) — государственного монополиста в области эфирного вещания. Это назначение произошло вск
28.08.2012 Курганская РТРС закупает дополнительные АРМ системы «eDocLib: Актив Бизнес»

о распространению общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. Филиал ФГУП РТРС — «Курганский областной радиотелевизионный передающий центр» — обеспечивает вещание 11 к

Публикаций - 385, упоминаний - 747

РТРС ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 80
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 44
МегаФон 10742 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 19
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 17
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 15
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 13
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 11
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 10
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 10
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Миранда-Медиа 82 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
Apple Inc 13156 7
Lenovo Motorola 3566 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 7
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 7
ГЛОНАСС АО 278 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 7
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Космос ТВ 44 7
РуСат 65 7
Восход ФГБУ НИИ 721 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
ОТР ГК - ОТР 2000 227 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 6
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 16
Почта России ПАО 2370 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 9
Газпром ПАО 1493 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 7
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 7
Телко Медиа 11 7
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 6
Hallmark 19 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
РАВИС 11 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
UPS 216 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 159
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 66
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 5
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 14
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Профсоюз работников связи России 9 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
Международная академия связи - МАС 46 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
AMARC - Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires - World Association of Community Radio Broadcasters - Всемирная ассоциация общественных радиовещателей 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
Российская академия радио - РАР 4 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 218
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 124
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 87
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 87
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 81
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 79
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 60
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 54
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 31
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 29
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 28
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 27
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 25
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 25
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 21
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 92 21
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 17
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 15
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 5
Космодром Байконур 1072 4
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
FreePik 1841 4
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 4
Linux OS 11533 3
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Путин Владимир 3454 36
Щеголев Игорь 699 31
Скляр Геннадий 32 30
Малинин Александр 40 24
Медведев Дмитрий 1665 19
Никифоров Николай 1138 16
Иванов Олег 153 15
Рейман Леонид 1065 13
Волин Алексей 122 13
Романченко Андрей 20 12
Мардер Наум 116 11
Жаров Александр 183 9
Припачкин Юрий 67 9
Ситников Сергей 79 8
Массух Илья 239 7
Малинин Алексей 7 7
Ротенберг Аркадий 52 6
Солдатов Алексей 104 6
Северов Дмитрий 41 6
Пинчук Виктор 44 6
Паутов Андрей 6 6
Акимов Максим 192 5
Свердлов Денис 201 5
Ротенберг Игорь 37 5
Соколов Александр 51 5
Голомолзин Анатолий 75 5
Широких Александр 5 5
Сеславинский Михаил 32 5
Силин Михаил 27 5
Буняев Святослав 5 5
Шадаев Максут 1210 4
Собянин Сергей 538 4
Дворкович Аркадий 216 4
Минниханов Рустам 122 4
Калугин Сергей 169 4
Дворкович Александр 7 4
Лесин Михаил 28 4
Прохоров Юрий 64 4
Ткаченко Андрей 25 4
Антонюк Борис 69 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 345
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 120
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 56
Европа 24964 38
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 24
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Россия - ЮФО - Севастополь 613 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 16
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 14
Россия - УФО - Свердловская область 1951 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 13
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 12
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 11
Украина 7928 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 10
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 10
Россия - СЗФО - Псковская область 697 10
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 10
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 205
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 100
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 54
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 52
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 47
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 19
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 17
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 12
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 8
Аренда 2687 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 50
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 47
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 32
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 31
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 19
Радио России - радиостанция 49 14
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 13
Юность - радиостанция 52 12
Рен ТВ - телеканал 82 11
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 10
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 9
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 7
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 7
РБК ТВ - телеканал 83 7
Известия ИД 770 6
National Geographic 95 6
Euronews - телеканал 52 6
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
РИА Новости 1033 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Россия К - телеканал 30 4
Ведомости 1466 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Вести FM - Вести ФМ 13 3
Россия Культура - телеканал 10 3
Вести 24 - Российский информационный канал 47 3
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Российская газета 290 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
РБК Daily 91 2
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Рустелеком ТК 305 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Tagline - Тэглайн 30 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
OpenSignal 5 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
ЦТК ВОЛС.Эксперт 1 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 16 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
CSTB Telecom & Media 83 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Связь-Экспокомм 276 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Час кода - международное движение 11 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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