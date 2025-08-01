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РТРС ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ
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СОБЫТИЯ
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|01.08.2025
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Вячеслав Ульященко возглавил Нижегородский филиал РТРС
Вячеслав Ульященко назначен директором филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» с 1 августа. Нового руково
|24.09.2024
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Россиян предупредили: В телеэфире будут помехи из-за «солнечной интерференции»
хи. Об этом в конце сентября 2024 г. предупредили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Одна из примет, касающихся телезрителей, это такое явление, как интерференция. Это сез
|18.07.2023
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Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ
,8 ГГц. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), часть этого диапазона используется для доставки телевизионного сигнала по спутниковым
|17.02.2023
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«Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету
Сколько власти хотели потратить на подключение к интернету объектов РТРС Федеральный бюджет должен был потратить 10,15 млрд руб. на подключение объектом телеради
|28.06.2021
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Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС
Tele2, оператор мобильной связи, досрочно установил 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС. Проект ориентирован на подключение к сети социально значимых объектов (СЗО) и обеспечение связью малых и удаленных поселений. В результате строительства новых сайтов и довесов оборудовани
|18.05.2021
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Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на объектах РТРС
Tele2, российский оператор мобильной связи, и РТРС подписали соглашение о строительстве 2 тыс. базовых станций LTE-1800 на объектах телерадиосети. «Ростелеком» обеспечит строительство транспортной сети преимущественно по волоконно-оптическ
|20.11.2020
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«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию
азонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц Госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сообщило Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о согласии телевизионных веща
|26.08.2020
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«Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников
«Ростелеком» проведет ВОЛС на вышки РТРС Минкомсвязи заключило государственный контракт с «Ростелекомом» на подключение к сети св
|27.12.2018
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Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей
сортимент абонентского оборудования в данных сетях ограничен Wi-Fi-роутерами. Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят сеть LTE-450 в интересах спецпотребителей Всего сети LTE-450 развернуты лишь в
|30.10.2017
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В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости
в московском эфире Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело в Москве тестовое вещание цифрового эфирного телевидения высокой четкости (HDTV
|04.07.2017
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Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре
Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» объявил о начале тестовой
|27.09.2016
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Нижегородская область и РТРС продолжат сотрудничество в сфере телерадиовещания
й области Валерий Шанцев и генеральный директор «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) Андрей Романченко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития телевидения и
|13.09.2016
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РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе
210-метровой телебашней во Владикавказе. Как рассказали CNews в компании, общая сметная стоимость реализации проекта составляет около 500 млн руб. Станция будет построена за счет собственных средств РТРС. Руководство Республики Северная Осетия-Алания оказало содействие в выделении земельного участка для строительства нового объекта связи, а администрация Владикавказа готова принять участие
|26.01.2016
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РТРС построит новую 210-метровую радиотелевизионную башню в Северной Осетии
елевизионную передающую станцию с башней высотой 210 метров. Это стало темой рабочей встречи премьер-министра республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова и заместителя генерального директора РТРС по управлению государственными программами и капитальному строительству Бориса Теребиленко. Стороны договорились о взаимодействии в решении вопросов, связанных со строительством новой башн
|25.01.2016
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«Стинс Коман Интегрированные Решения» построит системы электроснабжения и кондиционирования РТРС
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и компания «Стинс Коман Интегрированные Решения» подписали контракт. Соглашение предусм
|01.12.2015
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ТТК предоставил услуги связи РТРС в Сарове
бщила о предоставлении услуг связи филиалу ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» (НОРТПЦ) в Сарове Нижегор
|27.03.2015
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В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2
27 марта в Выборге состоялся запуск трансляции пакета цифровых каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). На территории Ленинградской области второй мультиплекс уже тра
|18.02.2015
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Охват пакета цифровых телеканалов РТРС-2 превысил 50% населения России
РТРС запустил 151 по счету объект сети вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (второго мультиплекса) в городе Котлас Архангельской области. Мощность передатчика сос
|16.02.2015
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В Новосибирской области завершено строительство сети цифрового эфирного телерадиовещания
адиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 гг.» на территории Новосибирской области филиалом РТРС «Сибирский РЦ» построено 59 объектов связи: 28 – на базе существующих объектов РТРС
|29.01.2015
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ТТК построит сеть цифрового телевещания РТРС в Якутии
ия ТТК объявила о победе в открытом конкурсе ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) на выполнение комплекса работ по строительству сети цифрового наземного телевизионного
|22.01.2015
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ТТК завершил строительство сети цифрового телевещания в Псковской области по заказу РТРС
ковской области. Проект реализован по заказу ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 20
|22.01.2015
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РТРС завершил перевод сети цифрового эфирного телевизионного вещания на единый стандарт DVB-T2
аммы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», в соответствии с которым РТРС развертывает в России цифровую инфраструктуру, началась в то время, когда существовал то
|22.09.2014
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«Системы и Проекты» автоматизировали деятельность РТРС
Проекты» внедрила автоматизированную систему в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). Решение предназначено для информационной поддержки строительства объектов второго муль
|12.08.2014
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Минсвязи Татарстана и РТРС инициировали развитие сетей коллективного телеприема в республике
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан и филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» инициировали включение вопросов реконструкции сетей коллекти
|23.06.2014
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1 июля в Республике Крым и в Севастополе начнется трансляция двух цифровых мультиплексов РТРС
ансляция общероссийских общедоступных телеканалов в составе двух цифровых федеральных мультиплексов РТРС. Сегодня в Российской Федерации в соответствии с федеральной целевой программой «Развити
|17.03.2014
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В Чечне началось вещание второго мультиплекса российского телевидения
фровых телеканалов первого мультиплекса с объекта Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в селе Тазбичи Чеченской республики. РТРС Тазбичи — самый высокогорный объект те
|05.12.2013
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РТРС запустил цифровое вещание в зоне проведения Олимпийских игр в Сочи
На территории от Адлера до Красной Поляны РТРС запустил 11 объектов вещания пакетов цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2. 22
|25.06.2013
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В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2»
В Казанском телецентре, подразделении филиала РТРС в Татарстане, президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра связи и массо
|18.06.2013
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РТРС выбрала интегратора для строительства сети второго мультиплекса
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) подвела итоги конкурса по выбору системного интегратора для строительства объектов веща
|30.05.2013
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РТРС готовит площадку для строительства новой телебашни в Екатеринбурге
столицы. Об этом речь шла 30 мая на встрече губернатора Евгения Куйвашева и генерального директора РТРС Андрея Романченко. Договоренность о передаче недостроенной телебашни в собственность рег
|23.04.2013
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РТРС становится единственным оператором цифрового эфирного вещания первого, второго и региональных мультиплексов
рансляции его в составе регионального мультиплекса. Указом также установлено, что цифровую наземную трансляцию региональных общедоступных телеканалов в составе региональных мультиплексов осуществляет РТРС. Таким образом, РТРС становится единственным оператором цифровой эфирной наземной трансляции первого, второго и регионального мультиплексов на всей территории России. Первый мультип
|21.01.2013
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«Техносерв» спроектирует и поставит ДГУ для резервного электроснабжения технологического оборудования РТРС
сийская телевизионная и радиовещательная сеть». Контракты были заключены по результатам проведенных РТРС открытых конкурсов. Суммарная стоимость по контрактам составила 194 млн руб. Проект пред
|28.12.2012
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В Нарьян-Маре началось вещание цифрового ТВ
Цифровое телевидение пришло за Полярный круг. Филиал РТРС «Архангельский ОРТПЦ» начал вещание каналов первого мультиплекса в Нарьян-Маре, столице
|24.12.2012
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РТРС запустил девятый объект цифрового вещания в Якутии
опережением графика. «Понимая высокую социальную значимость перехода на цифровой стандарт вещания, РТРС предложил ускорить создание сети. При активной поддержке руководства республики уже введ
|15.10.2012
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РТРС начинает строительство сети цифрового телевидения в Липецкой области
В Липецкой области начались работы по строительству инфраструктуры для цифрового вещания, сообщает пресс-служба РТРС. В 2013 г. 99,8% населения области получит возможность принимать цифровой сигнал. Для этих целей в дополнение к 4 существующим радиотелевизионным передающим станциям будет построено еще 25
|05.10.2012
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Qtech и НПО «СвязьПроект» построили беспроводный наземный сегмент сети цифрового телевидения РТРС в Иркутске
или о сдаче в промышленную эксплуатацию беспроводного наземного сегмента сети цифрового телевидения РТРС в г. Иркутск. Проект осуществлен в рамках Федеральной целевой программы «Развитие телера
|21.09.2012
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РТРС начинает тестовое цифровое эфирное вещание в Сочи
Филиалом РТРС «Краснодарский КРТПЦ» закончены работы по двум объектам цифрового вещания в г. Сочи – Со
|06.09.2012
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РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале
РТРС начал тестовое цифровое вещание в новом формате DVB-T2 в городе Махачкала. До конца октября РТРС планирует запустить еще 59 радиотелевизионных передающих станций для трансляции цифровог
|29.08.2012
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Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство
ой теле-радио компании. В 2008 г., он возглавил «Российскую телевизионную и радиовещательную сеть» (РТРС) — государственного монополиста в области эфирного вещания. Это назначение произошло вск
|28.08.2012
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Курганская РТРС закупает дополнительные АРМ системы «eDocLib: Актив Бизнес»
о распространению общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. Филиал ФГУП РТРС — «Курганский областной радиотелевизионный передающий центр» — обеспечивает вещание 11 к
РТРС ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 36
|Щеголев Игорь 699 31
|Скляр Геннадий 32 30
|Малинин Александр 40 24
|Медведев Дмитрий 1665 19
|Никифоров Николай 1138 16
|Иванов Олег 153 15
|Рейман Леонид 1065 13
|Волин Алексей 122 13
|Романченко Андрей 20 12
|Мардер Наум 116 11
|Жаров Александр 183 9
|Припачкин Юрий 67 9
|Ситников Сергей 79 8
|Массух Илья 239 7
|Малинин Алексей 7 7
|Ротенберг Аркадий 52 6
|Солдатов Алексей 104 6
|Северов Дмитрий 41 6
|Пинчук Виктор 44 6
|Паутов Андрей 6 6
|Акимов Максим 192 5
|Свердлов Денис 201 5
|Ротенберг Игорь 37 5
|Соколов Александр 51 5
|Голомолзин Анатолий 75 5
|Широких Александр 5 5
|Сеславинский Михаил 32 5
|Силин Михаил 27 5
|Буняев Святослав 5 5
|Шадаев Максут 1210 4
|Собянин Сергей 538 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Минниханов Рустам 122 4
|Калугин Сергей 169 4
|Дворкович Александр 7 4
|Лесин Михаил 28 4
|Прохоров Юрий 64 4
|Ткаченко Андрей 25 4
|Антонюк Борис 69 4
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