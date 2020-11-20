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«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

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, Текст: Игорь Королев
Крупнейшие телевизионные вещатели – «Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие согласились поделиться частотами в диапазоне 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц. Их планируется передать РТРС для беспроводного подключения социально-значимых объектов.

Телевещатели отказываются от частот в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц

Госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) сообщило Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о согласии телевизионных вещателей на перераспределение частот в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц. Это следует из письма замгенидректора РТРС Виктора Пинчука, имеющегося в распоряжении CNews.

Сейчас указанные частоты используются для эфирного аналогового телевещания. В частности, на частотах 48,5-56,5 МГц вещает первый канал ТВК, на частотах 76-84 МГц – третий канал ТВК.

В то же время в конце 2019 г. в России завершилось развертывание сетей цифрового эфирного телевидения, в связи с чем федеральные каналы были отключены от аналогового вещания. Вещание в аналоговом формате продолжили только региональные каналы.

С другой стороны, в соответствие с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», в России началось подключение к интернету социально-значимых объектов: школ, фельдшерско-акушерских пунктов, органов государственной и муниципальной власти, территориальных избирательных комиссий, подразделений Росгвардии, пожарных частей и полицейских участков.

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Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-значимых объектов

Подключение СЗО осуществляется, по возможности, с помощью волоконно-оптических каналов (ВОЛС). При отсутствии такой возможности используются спутниковые каналы связи, каналы сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE и иные беспроводные каналы.

Перераспределение частот в диапазонах 48,5 – 56,5 МГц и 76 – 84 МГц необходимо как раз для организации подключения СЗО по беспроводным каналам связи. РТРС представило в ГКРЧ письма телевещателей, которые согласны разрешить использование данных частот для указанных целей.

Соответствующие письма написали руководители «Первого канала», «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК, владеет каналами «Россия-1», «Россия-24», «Россия-К» и др) , НТВ, «Национальный спортивный канал» («Матч ТВ»), «ТВ Центр» и «Пятый канал».

Как теперь будут использоваться частоты в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц

Как пояснил CNews, близкий к ГКРЧ, на ближайшем заседании комиссии планируется рассмотреть изменения в План использования радиочастот. Сейчас в этом документе частоты 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц отнесены к телевизионной и радиовещательной службе. Предполагается, что на вторичном основе их можно будет использовать и для сетей фиксированной беспроводной связи.

По словам источника на телекоммуникационном рынке, в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц может использоваться оборудование для передачи данных на сотни километров и без необходимости применения направленных антенн. Это выгодно отличает данное оборудование от радиорелейных линий связи, которые традиционно применяются для создания беспроводных магистральных каналов, однако и скорость передачи данных у них заметно ниже.

Как подключают социально-значимые объекты к интернету

Напомним, в 2019 г. были проведены аукционы по определению для каждого региона оператора, который займется подключением расположенных на его территории СЗО по ВОЛС. В половине регионов победителем аукционов стал «Ростелеком», сумма заключенных с ним контрактов на три года составляет 18 млрд руб. В остальных регионах победителями стали «ЭР-Телеком», «Мегафон», «Мобильные Телесистемы» (МТС) и другие компании. Общая сумма контрактов составляет 50 км.

Но подключение по ВОЛС планируется использоваться только там, где от СЗО до ближайшего узла оператора связи, обслуживающего данный регион, расстояние менее 5 км. При расстоянии более 80 км будут использоваться спутниковые технологии.

На расстояние от 5 км до 80 км будет использоваться сотовая связь. Для этих целей Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем. Планируется, что за период до 2024 г включительно на беспроводное подключение СЗО будет потрачено 73 млрд руб.

Изначально предполагалось, что «Ростелеком» будет подключать СЗО с помощью сетей LTE в диапазоне 450 МГц. В данном диапазоне в большинстве регионов частот принадлежат «Ростелекому» и его «дочке» - Tele2. При этом сети LTE-450 обладают большей зоной покрытия, чем сети LTE в других диапазонах.. Затем «Ростелекому», для целей подключения СЗО, были выделены частоты в еще одном диапазоне – 2,3-2,4 ГГц.

Для чего нужно подключать объекты РТРС к интернету

Базовые станции LTE, обслуживающие социально-значимые объекты, планируется устанавливать на объектах РТРС. С этой целью с «Ростелекомом» был заключен отдельный контракт на прокладку ВОЛС к объектам РТРС. Сумма контракта составляет 2,7 млрд руб.

На ряде узлов РТРС, подключенных «Ростелекомом», также будет предусмотрена возможность пропуска телевизионного трафика. Не исключено, что после перераспределения частот в диапазонах 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц РТРС сможет использовать их для подключения своих узлов по беспроводным каналам, после чего на объектах РТРС можно будет устанавливать базовые станции LTE для подключения СЗО.

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