4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных

4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Частоты для LTE-450 в новых российских регионах Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании должна была рассмотреть вопрос о выделении крымскому телекоммуникационному опер

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6 но устройство, то роутер – идеальное решение для того, чтобы подключить к глобальной сети сразу несколько гаджетов. Поэтому мы рассмотрим мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер TCL LINKZONE MW63VK с поддержкой LTE Cat. 6.Дизайн Выглядит устройство утилитарно: прямоугольный корпус со скругленными краями крупнее, чем у USB-модемов, однако все еще достаточно компактный. Вес 85 грамм также почти не ощуща

«Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса овых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным приказом Минцифры России №572 от 29 октября 2018 г.

Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 Tele2 и Mobile Inform Group объявили о выпуске промышленных планшетов, которые работают не только в привычных LTE-диапазонах, но и на частоте 450 МГц (LTE-450). Таким образом партнеры расширили возможности оборудования, предназначенного для эксплуатации в экстремальных условиях. Планшетами MIG T10, MIG T8X и смартфоном MIG S6 могут пользовать

Tele2 обеспечила московские власти связью LTE-450 сети Tele2. В рамках сотрудничества с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы Tele2 оснастила абонентские терминалы для оперативной служебной радиосвязи SIM-картами. Обслуживание на сети LTE-450 (бренд Skylink) позволяет обеспечивать передачу данных на максимальной скорости и стабильную голосовую связь в часы наибольшей нагрузки. Tele2 взяла на себя все работы по настройке обор

Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети LTE-450 под брендом Skylink. По итогам первых шести месяцев 2019 г. абонентская база Skylink выросла на 121%, а потребление интернет-трафика – на 130%. Пик продаж фирменных LTE-роутеров зафикси

МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) венная комиссия при Совете безопасности России изменила расходы, касающиеся мероприятия «Создание защищенной цифровой среды двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450» федерального проекта «Информационная инфраструктура». Данный проект является частью национальной программы «Цифровая экономика». Изначально указанный проект предполагал выделение федер

Tele2 поможет Москве оповестить жителей о ЧС Tele2 обеспечил подключение свыше 640 точек оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве. Компания реализовала проект на базе сети LTE-450, заказчиком выступил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Tele2 подключила более трети точек информирования о чрезвычайных

Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей Власти помогут строить стандарта LTE-450 Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение относительно работы сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 450 МГц. Это решение обеспеч

«Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе «Мегафон» «разогнал» мобильный интернет до 300 Мбит/c в столице Северной Осетии-Алании, включив современную технологию передачи данных LTE-Advanced на 63 базовых станциях. Более 350 тыс. жителей Владикавказа, посёлков Спутник, Редант 2-ой и Заводской, а также сел Ногир, Михайловское, и Дачное Пригородного района станут первыми

«Мегафон» запустил в Чувашии и Оренбургской области мобильный интернет LTE-Advanced пользоваться скоростями до 300 Мбит/с может более 56% населения Чувашии. Также, «Мегафон» запустил LTE-Advanced в городах Оренбург, Сорочинск, Абдулино и поселке городского типа Акбулак, где в

Tele2 и ДИТ Москвы задействуют сеть LTE-450 на Чемпионате мира по футболу ормационных технологий Москвы обеспечат связью экстренные службы на Чемпионате мира по футболу − 2018. Ранее партнеры протестировали работу устройств бригад скорой помощи и операционного штаба в сети LTE-450 на матче Россия-Бразилия, который прошел 23 марта на большой спортивной арене «Лужников».По запросу ДИТ Москвы оператор Tele2 установил приоритет для устройств экстренных служб в сети <

«Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced «Мегафон» объявил о запуске в республике Татарстан сверхскоростного мобильного интернета стандарта LTE Advanced. Жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги и еще 20 н

«Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced В преддверии Чемпионата мира по футболу «Мегафон» презентовал ускоренную версию стандарта четвертого поколения LTE-Advanced и рассказал о перспективах его развития на территории Татарстана. Жителям Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги и еще 20 населенных пунктов Татарстана тепер

Сеть «Мегафона» стандарта LTE Advanced доступна абонентам 38 российских регионов «Мегафон» объявил о том, что его сеть нового стандарта LTE Advanced, также называемого 4.5G, обеспечивающего скорость передачи данных до 300 Мбит/с,

В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне» ГКРЧ готовится провести аукционам по частотам для LTE-450 Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 28 декабря рассмотрит вопрос о выставлении на аукцион частот в диапазоне 450 МГц, предназначенных для технологии сотовой св

МТС запустила сеть LTE-Advanced в Тамбовской области МТС сообщила о запуске в Тамбовской области высокоскоростной сети LTE-Advanced. «Ускоренным» мобильным интернетом на пиковой скорости до 150 Мбит/с уже могут п

МТС расширил покрытие сети LTE-A в Томской области Утёс Томского района, сообщили CNews в МТС. В результате расширения покрытия высокоскоростной сети LTE-A пользоваться ускоренным мобильным интернетом могут более 800 тыс. жителей региона. Скор

«Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в Мирном «Мегафон» объявил о расширении емкости магистральной транспортной сети в городе Мирном. Как рассказали CNews в компании, это позволило почти вдвое увеличить скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в алмазной столице России.Увеличение емкости магистральной транспортной сети помогло оператору увеличить скорость мобильного интернета в городе Мирном, обеспечив растущие потребнос

МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении покрытия сети LTE-Advanced в Мурманской области. Теперь 4G-интернет МТС на скорости до 150 Мбит/с доступен также жителям Североморска, Кировска, Гаджиево и Колы. Вместе с Мурманском, где эта технология была

МТС запустила сеть LTE-Advanced в Алтайском крае ета на скоростях «домашнего».Базовые станций стандарта LTE-1800, объединенные при помощи технологии LTE Advanced с уже действующей в Алтайском крае сетью МТС LTE-2600, установлены в восьми райо

«Мегафон» переключит Ростов-на-Дону на LTE-Advanced к Чемпионату мира по футболу «Мегафон» объявил о планах первым среди операторов связи запустить сеть LTE-Advanced в деловой столице ЮФО. Как рассказали CNews в компании, до конца года сеть плани

МТС запустила в Липецкой области сеть LTE-Advanced оммуникационный оператор в России, объявила о развертывании в Липецкой области двухдиапазонной сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличивается до 100 Мбит/с. На да

МТС запустила в Смоленской области первую сеть LTE-Advanced МТС сообщила о запуске в Смоленской области первой сети LTE-Advanced, которая обеспечивает более высокую скорость мобильного интернета, чем обычная с

«Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном Клиентам «Мегафона», проживающим и работающим в городе Мирном республики Саха (Якутия), стал доступен скоростной мобильный интернет стандарта LTE-Advanced. Благодаря модернизации сети абоненты оператора могут использовать интернет на скорости до 150 Мбит/с, сообщили CNews в «Мегафоне». По словам представителей оператора, технология <

МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске в Белгородской области сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличивается до 150 Мбит/с. На да

МТС запускает сети 4,5G МТС запустила LTE Advanced Pro Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) объявила о запуске технологии LTE

МТС запустила первую в Воронежской области сеть LTE-Advanced МТС объявил о внедрении на базе сети «четвертого поколения» в Воронежской области технологии LTE-Advanced (LTE-A), которая увеличивает скорость передачи данных в полтора раза. Как расска

«Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле «Мегафон» объявил о начале коммерческой эксплуатации новой сети LTE-Advanced в двух областных центрах Северо-Запада – Костроме и Ярославле. Как рассказали CNews в компании, теперь жители этих городов смогут пользоваться мобильным интернетом на скоростях, в

«Мегафон» включил LTE-Advanced в Тамбове Оператор связи «Мегафон» запустил в Тамбовской области инновационную технологию LTE-Advanced, ускоряющую мобильный интернет до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». «Мы создали в столице региона инновационный 4G-кластер, охватывающий центральную и культурно-исто

«Мегафон» рассказал о годе работы сети LTE-Advanced в Нижнем Новгороде «Мегафон» представил информацию о годовом опыте эксплуатации сети стандарта LTE-Advanced в Нижнем Новгороде. Как рассказали CNews в компании, сегодня «Мегафон» обеспечивает нижегородцам скорость мобильной передачи данных до 225 Мбит/с во всех районах города.В преддвери

МТС: «Машины» Южного Урала перешли на LTE-A в сети 4G МТС в регионе вырос в 18 раз в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым фактором роста М2М-трафика в сети «четвертого поколения» стал запуск технологии LTE-Advanced. Челябинская область в мае 2015 г. стала первым регионом УрФО, где была запущена эта технология. В результате, наибольший прирост 4G-трафика по передаче данных между устройствами с

«Мегафон» начал коммерческую эксплуатацию сети LTE Advanced в Калининграде «Мегафон» объявил о начале коммерческой эксплуатации сети LTE Advanced в Калининграде. Как рассказали CNews в компании, в ряде районов города, где уже

«Мегафон» запустил сеть LTE-Advanced в Амурской области «Мегафон» сообщил о том, что он стал первым оператором связи, начавшим оказывать услуги мобильного интернета стандарта LTE-Advanced в Амурской области. Как рассказали CNews в компании, мобильный доступ в сеть на скорости до 200 Мбит/с доступен жителям городов Благовещенск и Циолковский, в котором живут строител

МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО МТС объявил о внедрении в Ямало-Ненецком автономном округе технологии LTE-Advanced, которая позволила увеличить скорости в сети 4G МТС до 150 Мбит/с. Как рассказал

МТС развернул технологию LTE-A в сети 4G Татарстана МТС объявил о запуске технологии LTE-Advanced (LTE-A) в сети четвертого поколения в Татарстане. Как пояснили CNews в компании,

«Мегафон» обеспечил покрытие LTE-Advanced во всех районах Нижнего Новгорода «Мегафон» объявил о расширении зоны покрытия сети LTE-Advanced на все районы Нижнего Новгорода. Как рассказали CNews в компании, на сегодняшний день сеть обеспечивает интернет-доступ во всех районах Нижнего Новгорода на скорости до 225 Мбит/с.

МТС запустила сеть LTE-Advanced в Урае Компания МТС сообщила о внедрении в Урае технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети 4G МТС до 150 Мбит/с. На сегодняшний день МТС — единственный оператор связи, обеспечивший сетью LTE Advanced жителей Урая.

«Мегафон» запустил LTE-Advanced во всех районах Челябинска «Мегафон» запустил в столице Южного Урала сеть LTE-Advanced, обеспечив своим абонентам мобильный интернет на рекордных скоростях передачи данных. Территория покрытия охватывает все районы Челябинска. Максимальные скорости передачи данных в